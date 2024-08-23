Как выбрать спальный мешок: полный гайд и 5 качественных вариантов

Давид Кумаритов эксперт «Спортмастер PRO» «Спальный мешок — это незаменимый элемент снаряжения для любого туриста. Он обеспечивает тепло и комфорт во время ночлега на природе, защищая от холода, влаги и ветра. Правильно подобранный вариант может существенно улучшить качество сна и гарантировать положительное впечатление от всего путешествия. Рассказываю, на какие характеристики стоит обратить внимание в первую очередь».

О чём расскажем:

Сезонность

Спальные мешки делятся по сезону в зависимости от температурного диапазона, для которого они предназначены. Основных категорий три: летние, трёхсезонные и зимние. Каждая из них разработана для обеспечения комфорта и защиты в соответствующих климатических условиях.

Летние спальные мешки

Температурный диапазон: +10°C и выше.

Летние спальные мешки предназначены для использования в тёплое время года. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и не перегревают после наступления темноты. К тому же это компактный и лёгкий вариант. Такие мешки идеально подходят для походов в период с мая по сентябрь, когда ночные температуры остаются достаточно высокими.

Особенности:

лёгкий вес и компактность;

часто имеют минимальный слой утеплителя;

хорошая вентиляция для предотвращения перегрева (в моделях Quilt).

Фото: Glenn Pettersen / istockphoto.com

Трёхсезонные спальные мешки

Температурный диапазон: от -5°C до +10°C.

Трёхсезонные спальные мешки считаются наиболее универсальными. Это вариант, который может использоваться весной, летом и осенью. Он обеспечивает оптимальный баланс между весом, теплоизоляцией и компактностью, что делает его идеальным выбором для большинства туристических походов.

Особенности:

умеренный вес и объём;

хорошая теплоизоляция для ночёвок в холодные ночи;

часто имеют регулируемые капюшоны и утолщения в слое утеплителя в районе ног и груди.

Зимние спальные мешки

Температурный диапазон: -5°C и ниже.

Зимние спальные мешки (иногда их называют четырёхсезонными) предназначены для использования в холодных условиях. Они обладают высокой степенью теплоизоляции, чтобы обеспечить комфортный сон даже при отрицательных температурах. Такие мешки используются в зимних походах, альпинизме и экспедициях.

Особенности:

более тяжёлые и объёмные по сравнению с летними и трёхсезонными мешками;

толстый слой наполнителя, часто из пуха или высококачественных синтетических материалов;

дополнительные функции для сохранения температуры, такие как утеплённые капюшоны, воротники и специальные манжеты.

Температура

На этикетках производители указывают несколько температурных параметров, которые помогают пользователям выбрать спальник, подходящий под климатические условия предстоящего похода.

Максимальная температура (TMax)

Это температура, при которой среднестатистический человек может комфортно спать, не потея и не испытывая перегрева. Параметр особенно важен для летних спальников и мешков для тёплого климата.

Комфортная температура (TComfort)

Это температура, при которой среднестатистический человек, чувствительный к холоду, может спать в расслабленном положении и не замёрзнуть. Обычно показатель ориентирован на женскую физиологию. Этому есть объяснение. Именно женщины часто более чувствительны к холоду.

Температура лимита (TLim)

Показатель, при котором человек с нормальной терморегуляцией может спать в свёрнутом положении и не испытывать чувства холода. Это минимальная температура, сохраняющая тепло мешка для большинства пользователей. Ориентирована на мужскую физиологию. Почему? Скорее всего, мужчина сможет комфортно спать в мешке при такой температуре.

Экстремальная температура (TExtreme)

Нижняя граница температуры, при которой мешок защищает от переохлаждения в течение шести часов. Параметр рассчитан на выживание и не гарантирует комфортного сна. Он предназначен для ситуаций, когда спальный мешок используется в экстремальных условиях.

Форма

Форма спального мешка влияет на комфорт, теплоизоляцию и практичность использования в различных условиях. На рынке представлено несколько основных типов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.

Спальник-одеяло

Прямоугольные мешки имеют одинаковую ширину по всей длине. Они обеспечивают максимальное пространство для движения, позволяя спать в любой позе. Часто такой мешок можно расстегнуть и использовать как одеяло. В целом эта форма обеспечивает лучшую вентиляцию и меньше сохраняет тепло, что подходит для кемпинга и летних ночей.

Спальные мешки-коконы

Спальные мешки-коконы сужаются к ногам, обеспечивая плотное прилегание к телу. За счёт этого они помогают лучше удерживать тепло. Благодаря эффективной теплоизоляции идеальны для использования в холодных условиях.

Кроме того, мешки-коконы обычно легче и занимают меньше места в упакованном виде, по сравнению с прямоугольными. Но есть и недостаток. Форма кокона даёт меньше пространства для движения, что может быть неудобно людям, которые не привыкли к спать в тесноте.

Фото: ninelutsk / istockphoto.com

Спальные мешки-пончо

Мешки-пончо — это многофункциональные спальники, которые подойдут не только как аксессуар для сна, но и как утепляющий слой одежды. Уникальный дизайн позволяет использовать их в качестве накидки, обеспечивая тепло и защиту при любых погодных условиях во время активного отдыха или пребывания в лагере.

В развёрнутом виде мешки-пончо функционируют как полноценные спальники для ночлега. Минус — из-за своей «‎открытости» такой вариант не будет обеспечивать столь же высокую теплоизоляцию, как традиционные коконы или прямоугольные мешки.

Двухместные (двойные) спальные мешки

Предназначены для двух человек, потому шире и больше обычных мешков. За счёт того, что конструкция позволяет людям спать вместе, такие модели лучше сохраняют тепло и комфорт.

Дополнительные функции

Некоторые спальные мешки оснащены дополнительными функциями для повышения комфорта.

Капюшон помогает удерживать тепло вокруг головы.

Карманы удобны для хранения мелких предметов, таких как фонарик или телефон, особенно если речь идёт о мешке-пончо.

Двусторонние молнии позволяют регулировать вентиляцию и удобны для надевания мешка.

Материалы покрытия

Выбор материала внешнего покрытия спального мешка имеет большое значение для обеспечения комфорта, теплоизоляции и долговечности в различных условиях. Он выполняет несколько важных функций. Материал защищает утеплитель от повреждения и влаги, обеспечивает долговечность мешка и определённый уровень комфорта. Сегодня производители используют несколько основных типов покрытия.

Нейлон

Материал известен своей прочностью и устойчивостью к разрывам. Нейлон лёгок и обладает водоотталкивающими свойствами, что делает его популярным выбором для спальников.

Полиэстер

Как и нейлон, обладает высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям. Однако полиэстер лучше защищает от влаги и менее подвержен влиянию ультрафиолета — материал не будет выгорать на солнце.

Фото: Gorfer / istockphoto.com

Ткань с водоотталкивающим покрытием DWR

Многие внешние материалы имеют DWR-покрытие (Durable Water Repellent, или износостойкая водонепроницаемая пропитка), которое отталкивает частички влаги и не даёт утеплителю намокнуть. Это особенно важно в условиях повышенной влажности и дождя.

Мембранная ткань (Gore-Tex)

Gore-Tex — это запатентованный водонепроницаемый и дышащий материал, который часто используется в туристической экипировке. Обеспечивает защиту от воды и ветра, сохраняя при этом хорошую вентиляцию.

Утеплитель

Утеплитель отвечает за теплоизоляцию мешка. Распространённая ошибка — думать, что спальник греет. На самом деле он лишь поддерживает температуру тела, выступая своеобразным термосом. Чем лучше утеплитель, тем больше тепла он сохранит и сможет обеспечить более комфортный сон. Существует два основных типа наполнителя: натуральные и синтетические.

Пух

Чаще всего используется гусиный или утиный пух, а также их смеси. Чем они отличаются? Гусиный пух считается более качественным. Он теплее и легче, чем утиный, но и стоит дороже.

Ключевой параметр, на который необходимо обращать внимание при выборе спальника — это Fill Power. Показатель (обычно от 550 до 950) определяет качество пуха и его способность удерживать тепло. Чем значение выше, тем лучше теплоизоляция и компрессия. Соответственно, человеку будет комфортнее в спальном мешке в холодную погоду.

Преимущества пуха — отличная термоизоляция и соотношение тепла к весу. Такие спальники легче синтетических, а ещё их можно сжать до крайне компактных размеров — в многодневном походе это может стать решающим фактором при выборе.

При этом пух теряет свои теплоизоляционные свойства при намокании, требует специального ухода и условий хранения. Чтобы повысить износостойкость спальных мешков, производители используют различные технологии и качественные внешние материалы. Из-за этого модели с натуральным наполнителем часто стоят заметно дороже, чем синтетические аналоги.

Фото: JulPo / istockphoto.com

Синтетический утеплитель

Polarguard, Primaloft, Thermofibre и другие — различные бренды предлагают свои технологии синтетических утеплителей. Одни лучше подходят для влажной погоды, другие — для экстремального холода. Чтобы чётко определиться с моделью, стоит обратиться за помощью к консультантам в спортивном магазине.

Преимущества синтетических утеплителей — они проще в уходе, сохраняют тепло даже при намокании и быстрее сохнут. При этом стоят варианты с искусственными материалами дешевле натуральных аналогов.

Основной недостаток — синтетический наполнитель отличается большей тяжестью. Кроме того, даже в сложенном виде он обладает менее компактными размерами по сравнению с пухом. При одинаковом объёме синтетический утеплитель обеспечит меньшую долговечность и теплоизоляцию.

Фото: SanderStock / istockphoto.com

Размеры и вес

Важные факторы при выборе спального мешка – его размеры и вес. Они влияют на удобство использования, транспортировки и хранения, а также на качество сна.

Основное правило здесь одно — в спальнике должно быть комфортно. Выбирайте варианты, которые будут примерно на 20 см длиннее вашего роста. Также важно, чтобы внутри мешка оставалась небольшая прослойка воздуха. Оптимально, когда в ширину модель на 5-10 см больше, чем размах плеча. Это обеспечит теплоизоляцию.

Мужские, женские и подростковые спальники обычно отличаются не только длиной, но и шириной. Это важно учитывать при выборе. При том же росте тело подростка обычно у́же, чем тело взрослого человека.

Детские спальники обычно рассчитаны на рост 130-170 см и имеют регулируемую длину, так что одна модель может прослужить несколько сезонов. Кроме того, производители не указывают на таких мешках температурные ограничения. Эти параметры не регулируются стандартами изготовления.

Примеры моделей

Deuter Astro 300 +3 — трёхсезонный пуховый спальник весом 875 г. Теплоизоляция на 360 градусов и наполнитель из пуха с обработкой от впитывания влаги делают мешок отличным выбором для походов весной и осенью. В комплекте идёт чехол.

Спальник Deuter Astro 300, 20 190 РУБ. / Deuter Shop Фото: Deuter

VauDe Sioux 100 SYN +13 — летний спальный мешок. За счёт веса в 730 г и компактных размеров поместится даже в маленький рюкзак.

Спальник VauDe Sioux 100 SYN, 12 999 РУБ. / «Спортмастер» Фото: VauDe

Alexika Siberia Wide +1 — просторный спальник в форме одеяла для кемпинга. Внутреннее покрытие выполнено из хлопка, а плотно набитый наполнитель и тепловая планка вдоль молнии обеспечивают комфорт.

Спальник Alexika Siberia Wide, 18 299 РУБ. / «Адреналин Спорт» Фото: Alexika

Outventure Twin +10 — кемпинговый двухместный спальник. Идеален в тёплую и жаркую погоду. Спальный мешок можно легко превратить в одеяло, расстегнув боковую молнию.

Спальник Outventure Twin, 6479 РУБ. / OZON Фото: Outventure

Northland Quilt +15 — лёгкий (600 г) спальный мешок, который создан для летнего периода и защиты от прохладного ветерка в вечернее время.

Спальник Northland Quilt, 3999 РУБ. Фото: Northland

Правила ухода

Чтобы продлить срок службы спальника, за ним нужно правильно ухаживать, особенно если речь идёт о варианте с пуховым наполнителем.

Соблюдайте рекомендации по стирке. Используйте мягкие моющие средства и деликатный режим стирки.

Сушите на воздухе. Избегайте направленных источников тепла, прямого солнечного света и высокой температуры.

Храните в развернутом виде. Спальный мешок лучше хранить разложенным или подвешенным, чтобы сохранить форму и избежать прессования наполнителя.

Выбор спальника зависит от множества факторов: сезона, формы, материала и наполнителя, размеров и дополнительных функций. Важно учитывать условия, в которых вы планируете использовать аксессуар, и ваши личные предпочтения по комфорту. Одному важна способность максимально сохранять тепло, другому — возможность свободно двигаться во время сна. Правильно подобранный спальный мешок — это инвестиция в комфорт и безопасность в походе.