Шоу «Игры без границ»: правила, участники, приз и первая травма

Буквально недавно на телеканал ТНТ отгремело шоу «Титаны», но похоже, продюсеры не собираются оставлять зрителя без ярких эмоций, захватывающих состязаний и, конечно, спорта. В эфире появился новый проект – «Игры без границ». Отличительная особенность этого шоу – участники из разных стран и континентов. О том, что ждёт спортсменов на этот раз, мы вам и расскажем.

О чём расскажем:

Подробнее о датах выхода серий: Расписание выхода шоу «Игры без границ» от ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

История и суть шоу

«Игры без границ» – это масштабный спортивный проект, где соревнуются атлеты со всего мира. На арену прибыли участники из России, Китая, Ирана, США, Беларуси, Узбекистана, Бразилии, Индии и Казахстана. Среди них есть не только профессионалы и чемпионы, но и просто любители активного образа жизни, у которых за спиной годы тренировок.

О шоу представители телеканала заявили ещё в конце 2023 года, а весной 2024-го был запущен масштабный кастинг. В нём мог принять участие любой по-спортивному сложенный человек в возрасте от 20 до 35 лет, нужно было лишь заполнить анкету. По итогам отбора в проекте примут участие 64 атлета, 16 из которых будут представлять Россию.

Нельзя не упомянуть, что специально для этого шоу была построена спортивная площадка невероятных размеров – более 7000 м². Съёмки стартовали 1 июля 2024 года. А уже сейчас можно смотреть новые выпуски каждое воскресенье в 21:00 мск. Также серии доступны в онлайн-формате на одном из популярных видеохостингов.

Ляйсан Утяшева Фото: Пресс-служба ТНТ

Ведущие

Ведущей одного из самых спортивных проектов отечественного телевидения станет заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира Ляйсан Утяшева. Её колоссальный опыт не только в большом спорте, но и перед взорами камер будет помогать участникам преодолевать испытания, а зрителям — погружаться в атмосферу состязаний.

Но не стоит думать, что Ляйсан будет справляться с этой сложной задачей одна. На помощь к ней придут спортивный комментатор и журналист Роман Нагучев и известный по шоу «Что было дальше?» комик — Тамби Масаев. Благодаря такому составу ведущих скучать зрителю точно не придётся.

Роман Нагучев и Тамби Масаев Фото: Пресс-служба ТНТ

Правила шоу

Создатели проекта рассказали, что атлетов ждут сложнейшие испытания, для преодоления которых потребуются их сила, ловкость, выносливость, логика и воля к победе. Условия для всех, конечно, будут идентичными, вне зависимости от того, находится на площадке спортсмен-любитель или профессионал.

Все, кто прошёл кастинг, будут разделены на пары и представлять своё государство, сражаясь с представителями другого. Сама игра разделена на три этапа: отборочный, полуфинал и финал. На каждом из этапов участникам предстоит преодолеть сложные испытания, которые будут показывать их физические и моральные качества. В финале останутся лишь две пары участников, которые и сойдутся в битве за главный приз.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Главный приз

Мастера своего дела пришли сюда не просто так, их цель – не только звание победителя проекта и чемпионский трофей. 64 сильнейших атлета будут сражаться за 10 миллионов рублей. Но достанутся они лишь одной паре участников.

Участники шоу «Игры без границ» Фото: Пресс-служба ТНТ

Первый выпуск

В первом выпуске на спортивную арену вышли команды четырёх стран: Россия, США, Китай и Иран. Каждой необходимо было преодолеть четыре испытания, победившая команда отправляется прямиком в полуфинал. Мы расскажем про состязания выпуска, победитель каждой схватки будет выделен жирным шрифтом.

Первое испытание: «Пушечные ядра»

Задача участника – выставить на площадку из девяти ячеек пять ядер своего цвета быстрее, чем это сделает соперник. Мужчины перетаскивали шары весом 50 кг, а женщины – 30 кг. Разрешалось забирать ядра соперника и уносить их с поля. Игра продолжалась до двух побед. За успех в испытании участник приносил в копилку своей страны два балла.

Карим Халили (Россия) – Остин Дотсон (США). Со счётом 2:1.

– Остин Дотсон (США). Со счётом 2:1. Чжоу Цзинлинь (Китай) – Вахид Джедди (Иран). Со счётом 2:1.

– Вахид Джедди (Иран). Со счётом 2:1. Джанешиа Адамс-Гиньяр (США) – Сэтарэ Заргяр (Иран) . Со счётом 1:2.

. Со счётом 1:2. Анастасия Гореева (Россия) – Ли Жун (Китай). Со счётом 2:1.

Результаты: Россия – четыре балла, Китай – три балла, Иран – два балла, США – один балл.

Фото: Кадр из видео

Второе испытание: «Сила притяжения»

Задача спортсменов – вытолкнуть соперника с подвесной платформы, которая находится на расстоянии 2,5 метра от пола. На полу были расположены пронумерованные маты, при падении на них вытолкнувший атлет получал количество баллов, соответствующее цифре на мате. Выигрывал тот, кто первым набирал пять очков.

Анастасия Гореева (Россия) – Ли Жун (Китай) . Со счётом 0:5.

. Со счётом 0:5. Джанешиа Адамс-Гиньяр (США) – Сэтарэ Заргяр (Иран). Со счётом 6:1.

– Сэтарэ Заргяр (Иран). Со счётом 6:1. Карим Халили (Россия) – Вахид Джедди (Иран) . Со счётом 0:6.

. Со счётом 0:6. Чжоу Цзинлинь (Китай) – Остин Дотсон (США). Со счётом 0:7.

Результаты: США – четыре балла, Китай – три балла, Иран – два балла, Россия – один балл.

Карим Халили получил травму плеча и вместе с Анастасией Гореевой покинул проект. На замену вышли Дмитрий Насонов и Инна Коновалюк.

Фото: Кадр из видео

Третье испытание: «Сфера страха»

Два спортсмена участвовали в трёхминутной гонке на подвесном шаре. Один убегал, а второй догонял. Роль спортсмена определялась при помощи жребия. Упавший с шара участник автоматически проигрывал.

Чжоу Цзинлинь (Китай) догонял Остина Дотсона (США).

догонял Остина Дотсона (США). Дмитрий Насонов (Россия) убегал от Вахида Джедди (Иран).

Инна Коновалюк (Россия) догоняла Джанешиа Адамс-Гиньяр (США).

догоняла Джанешиа Адамс-Гиньяр (США). Сэтарэ Заргяр (Иран) убегала от Ли Жун (Китай).

Результаты: Китай – четыре балла, Иран – три балла, Россия – два балла, США – один балл.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Страна Суммарный балл Китай 10 баллов Иран 7 баллов Россия 7 баллов США 6 баллов

Дмитрий Насонов и Вахид Джедди сыграли дополнительный раунд для определения пары, которая выйдет на испытание «Путь к Олимпу». Победителем стал Вахид Джедди, который убегал от российского атлета.

Четвёртое испытание: «Путь к Олимпу»

Испытание состояло из двух частей. Сначала каждому атлету предстояло проехать по рельсам, собирая перед собой бетонные блоки весом по 30 кг. Затем необходимо было перенести два флажка своего цвета через дорогу из неустойчивых поверхностей, также во время забега им мешали вышибалы. Финальная задача участников, представляющих одну страну, – зажечь факел, сделать они должны это вдвоём. В испытании участвовали команды Китая и Ирана.

Фото: Кадр из видео

Победили Чжоу Цзинлинь и Ли Жун, по итогам первого выпуска команда Китая прошла в полуфинал. Но на этом шоу не заканчивается, и мы продолжаем следить за тем, как разворачиваются события на спортивной арене «Игр без границ».