Что подарить девушке на день рождения: 50 идей для незабываемого сюрприза

В последние годы стало популярным составлять и отправлять близким перед праздниками вишлист – список желаемых подарков. Он удобен и точно гарантирует, что человек останется в восторге от полученного. Но что, если хочется порадовать любимых тем, чего они точно не ожидают? Такой сюрприз вызовет приятные эмоции, особенно когда он был подобран под их вкусы и предпочтения.

Но тут есть проблема. Если идеи для тематических праздников — Нового года, 14 февраля или 8 Марта — приходят легко, то выбор подарка на день рождения девушки может превратиться в настоящий квест. Чтобы вы не ломали голову, мы подготовили список из 50 разнообразных вариантов – от классических до по-настоящему оригинальных.

О чём расскажем

Классические подарки

1. Украшения

Ювелирные украшения – беспроигрышная классика, если выбрать аксессуары, которые будут вписываться в стиль вашей девушки. В салонах представлены как массивные, «богатые», так и изящные варианты. Присмотритесь, что она любит носить. Можно подарить кольцо, ожерелье, браслет или полный комплект в красивой коробочке.

2. Подарочный сертификат

Подарочный сертификат — удобный и практичный выбор. Главный плюс заключается в том, что его можно купить практически везде. Такую услугу предоставляют магазины косметики, одежды, салоны красоты, массажа и даже гоночные академии. Опирайтесь на предпочтения и интересы девушки, чтобы подарок её точно порадовал.

3. Качественная сумка

Её можно подобрать в разных вариантах. Если хотите что-то доступное, выбирайте сумку из прочных материалов с хорошим дизайном. Для более люксового варианта можно рассмотреть изделия из кожи известных брендов.

Фото: AGCreativeLab / istockphoto.com

4. Кошелёк

Это универсальный подарок на день рождения. Выбирайте модель из качественной кожи или экоматериалов. Такой кошелёк надолго сохранит внешний вид. Обратите внимание и на дизайн. Минималистичный вариант подойдёт любительнице сдержанного стиля, а яркий понравится той, которая хочет выделяться.

5. Текстиль для дома

Стильные полотенца или уютные пледы — беспроигрышный способ добавить комфорта в повседневную жизнь девушки. Выбирайте текстиль в любимых цветах и с приятными на ощупь материалами. Такой подарок сделает дом более уютным.

6. Книга

Книга — лучший подарок. Но и её нужно тщательно выбирать. Обязательно учитывайте интересы девушки. Хорошая книга станет не только полезным презентом, но и даст возможность погрузиться в увлекательный мир.

Бьюти-подарки

7. Мастер-класс по созданию собственного парфюма

На мастер-классе учат смешивать различные отдушки и создавать уникальный аромат, который отражает индивидуальность человека. Можно отправить на него девушку самостоятельно или пойти вместе. Под руководством эксперта вы узнаете о базовых нотах, ароматических композициях и сможете создать свой уникальный парфюм.

8. Набор для ухода за телом

В магазинах косметики представлены различные варианты готового набора. Но будет приятнее, если вы соберёте его самостоятельно из продуктов, которые девушка предпочитает использовать. Набор по уходу за кожей может состоять из кремов, скрабов, лосьонов, бомбочек для ванны, тканевых масок. Такой комплект поможет расслабиться и устроить домашний спа.

9. Массажные инструменты

Роллер для лица и скребок гуаша — отличный подарок для девушки, которая любит следить за собой. Они помогают улучшить циркуляцию крови, расслабляют мышцы и способствуют более красивому и здоровому виду кожи. Их использование превращает ежедневный уход в процедуру релаксации и избавляет от напряжения.

Фото: Marina Moskalyuk / istockphoto.com

10. Косметичка

Это идеальный подарок для хранения декоративной косметики. Выбирайте модель подходящего размера, формы и с удобными отделениями. Желательно, чтобы косметичка была внутри тёмного оттенка. На светлых цветах намного тяжелее отмыть пятна.

11. Поход в SPA-салон

Если видите, что ваша девушка физически устала и с настроением у неё в последнее время тоже не очень, тогда этот вариант не оставит её равнодушной. Вы можете выбрать пакет услуг, который сразу включает расслабляющий массаж, обёртывание, уход за лицом и тропический душ.

12. Духи

Духи — классический подарок, который нужно выбрать в зависимости от предпочтений девушки. Подберите парфюм, который точно порадует. Обратите внимание, какими уже духами пользуется девушка. Если она любит свежие и лёгкие ароматы, вероятно, ей понравятся цитрусовые или цветочные ноты. Можно также уточнить все нюансы у консультанта в магазине, чтобы точно не прогадать с выбором.

Фото: Olga Krivokoneva / istockphoto.com

Впечатления

13. Прогулка верхом

Если день рождения девушки в тёплое время года, можно отправиться на верховую прогулку. Даже если вы никогда не ездили на лошадях, это не страшно. Рядом с вами всегда будет находиться инструктор. Прогулка верхом – замечательный способ насладиться природой и получить незабываемые впечатления.

14. Билеты на концерт

Билеты на концерт любимого исполнителя или группы — отличный способ подарить девушке на день рождения яркие эмоции и незабываемые впечатления.

15. Полёт на воздушном шаре

Если девушка не боится высоты, подарите ей полёт на воздушном шаре. Это волнующее и интересное приключение точно подарит невероятные ощущения и эмоции. А потрясающие панорамы станут ярким воспоминанием на всю жизнь.

Фото: Siarhei Khaletski / istockphoto.com

16. Прыжок с парашютом

Прыжок с парашютом — идеальный вариант для тех, кто ищет адреналин и яркие впечатления. Девушка будет счастлива получить такой подарок, если она готова испытать невероятные эмоции. Ощущение свободы и мир с высоты птичьего полёта останутся в памяти навсегда.

17. Романтический ужин

Романтический ужин можно устроить дома, приготовив её любимые блюда. Другой вариант – прогуляться, а затем провести вечер в хорошем ресторане. Здесь самое главное — создать приятную атмосферу.

18. Путешествие

Если девушка равнодушна к материальным подаркам, удивите её путешествием. Это гарантированный способ подарить новые впечатления, воспоминания и эмоции. Выберите направление, о котором мечтает девушка, и организуйте поездку. Такой сюрприз поможет отвлечься от рутины и зарядиться позитивным настроением.

Техника

19. Фотоаппарат моментальной печати

Это отличный способ запечатлеть мгновение и сразу получить напечатанные фотографии. Лёгкий в использовании, он станет идеальным инструментом для создания уютных альбомов и воспоминаний.

20. Стайлер

Если девушка любит укладывать волосы, то стайлер станет её надёжным помощником. Сегодня на рынке представлено многообразие вариантов. Можно выбрать как бюджетные, так и более дорогие модели. Стайлер позволяет легко и быстро создавать разные укладки – от завивки локонов до выпрямления волос.

21. Плёночный фотоаппарат

Сегодня популярны плёночные фотографии. Они создают особенный стиль и шарм. Если девушка увлекается творчеством, плёночный фотоаппарат станет идеальным сюрпризом.

Фото: LPETTET / istockphoto.com

22. Беспроводные наушники

Для любительниц музыки, подкастов и видео беспроводные наушники — идеальный подарок. Девушка может использовать их на тренировке, прогулке или в поездке. А модели с шумоподавлением позволят побыть в тишине и «отключиться» от внешнего мира.

23. Планшет

Это полезный подарок девушке на день рождения, особенно если она учится или часто работает за компьютером. Выбирайте функциональную модель с хорошим экраном. В дополнение можно приобрести отдельную клавиатуру.

24. Колонка

Это отличный подарок для любителей музыки. Выбирайте модель с хорошим качеством звука и красивым дизайном. Такой презент девушка сможет брать с собой в путешествия, поездки и даже на уличные тренировки.

Фото: LightFieldStudios / istockphoto.com

Спортивные подарки

25. Абонемент в студию

Абонемент в студию — отличный способ поддерживать активный образ жизни. Чтобы подарок оказался действительно полезным, заранее узнайте, какой вид активности предпочитает девушка: тренажёрный зал, растяжку, йогу или танцы. Так вы сможете выбрать именно то направление, которое ей понравится.

26. Перкуссионный массажёр

Мышцам после нагрузок важно восстанавливаться. Перкуссионный массажёр поможет сделать это быстро и эффективно. Он расслабляет мышцы и снимает напряжение. Такой презент оценит любая девушка, которая часто занимается активными тренировками.

27. Оборудование

Оборудование для спорта станет отличным дополнением к домашним тренировкам. Например, можно выбрать гантели, утяжелители, фитнес-резинки. Такой подарок поможет тренироваться эффективнее и достичь желаемых результатов.

Фото: Diamond Dogs / istockphoto.com

28. Коврик

Это отличный подарок для любительницы занятий спортом. Бывают два варианта ковриков — для фитнеса и йоги. Они отличаются размерами и характеристиками.

Коврики для йоги тонкие (3-5 мм) и имеют противоскользящее покрытие, чтобы обеспечить стабильность при выполнении асан. Модели для фитнеса толще (6-15 мм). Они обладают хорошей амортизацией. Это важно для защиты суставов и комфортного выполнения упражнений.

29. Спортивная сумка

Ещё один идеальный подарок для активной девушки — спортивная сумка. Важно, чтобы модель вмещала форму, обувь, полотенце, бутылку и дополнительные принадлежности: ключи, косметичку, телефон. Выбирайте сумку с удобными карманами и стильным дизайном.

30. Качественная бутылка

Во время тренировок пить хочется всегда. Хорошо, когда есть своя бутылка. Присмотритесь к вариантам из стекла или качественного пластика, с удобной крышкой, стильным дизайном.

31. Фитнес-часы

Фитнес-часы – мастхэв для каждого человека, занимающегося спортом. Они помогут отслеживать активность, шаги и даже качество сна. Девушка точно будет благодарна за такой полезный подарок.

Памятные подарки

32. Комнатное растение

Комнатное растение оживит пространство и добавит зелени. А самое главное – оно будет расти и ежедневно напоминать о вас. Выбирайте неприхотливое растение, за которым легко ухаживать.

33. Цифровая фоторамка

Цифровая фоторамка — это современный способ сохранить важные моменты. В неё можно загружать множество фотографий, которые будут автоматически меняться, создавая приятную атмосферу. Такой подарок особенно подойдёт, если ваша девушка — романтичная натура, склонная к ностальгии.

34. Парные украшения

Парные украшения — милый способ показать, как вы близки. Такие украшения всегда будут связывать вас и напоминать друг о друге. Можно выбрать парные кольца, браслеты или кулоны, а на внутренней стороне сделать гравировку. Например, общую фразу или памятную дату.

Фото: Jun / istockphoto.com

35. Альбом

Альбом — трогательный способ сохранить самые дорогие воспоминания. Наполните его снимками с семьёй, друзьями, совместными праздниками. Добавьте милые надписи или пожелания.

36. Картина

Картина — ещё один способ сохранить воспоминания. Закажите для девушки портрет, будь то её собственный или ваш совместный. Такой подарок не только украсит интерьер, но и станет особенным напоминанием о ваших общих моментах.

37. Фотосессия

Фотосессия — отличный вариант, чтобы сохранить приятные воспоминания в физическом виде. Вы можете подарить девушке на день рождения индивидуальную съёмку, где она почувствует себя настоящей моделью. Другой вариант – парная фотосессия на улице. Так вы проведёте время весело и интересно, а вдобавок получите красивые снимки.

Оригинальные подарки

38. Комикс с личной историей

Это персонализированный комикс, в котором собраны важные моменты жизни девушки. В нём могут быть изображены её достижения, интересные события или даже мечты, а всё это подаётся в лёгкой и весёлой форме. Такой сюрприз оригинален и точно не оставит без эмоций.

39. Подарок своими руками

Подарок своими руками — один из доступных способов показать, как вам важен человек. Это может быть что угодно: вязаный шарф, уникальное украшение или картина в технике стринг-арта. Такой подарок всегда будет особенно ценным, ведь в него вложена душа.

40. Квест-сюрприз

Это интересное приключение, которое добавит дню рождения захватывающую нотку. Продумайте заранее задания и подсказки, ведущие к основному подарку. Такой квест можно устроить как в квартире, так и по всему городу. Сюрприз подарит массу положительных эмоций и запомнится надолго.

Фото: Prostock-Studio / istockphoto.com

41. Карта звёздного неба

Карта звёздного неба с датой, местом и временем рождения — необычный подарок, который никого не оставит равнодушным. Его можно повесить на стену и любоваться им ежедневно. Если девушку привлекает астрономия, она явно будет рада такому подарку.

42. Поход в гончарную студию

Если девушка влюблена в романтику старых фильмов, то гончарная студия — отличный способ почувствовать себя героями сцены из «Привидения». Создавая вместе изделия, можно добавить особой атмосферы в день рождения.

43. Совместный арт-завтрак

Начните день с вкусного завтрака и творчества. На таком мероприятии вы сможете вместе провести время, создав красивую картину. Идеальный подарок для творческих натур.

Подарки для уюта

44. Аромадиффузор или масла

Если девушка любит создавать вокруг себя приятную атмосферу, она точно оценит такой подарок. Диффузор или масла – отличные помощники для расслабления и медитации. Выбирайте любимые ароматы девушки, чтобы она осталась в восторге.

45. Домашние тапочки

Домашние тапочки подарят девушке комфорт и тепло. В магазинах представлены различные модели: меховые, пушистые, полностью закрытые, открытые. Вариантов дизайна также много — от милых нашивок в виде сердца и изображений животных до минималистичных и однотонных тапочек.

46. Уютная пижама

Важно выбрать пижаму из приятных к телу тканей, чтобы девушка чувствовала себя комфортно. Присмотритесь к хлопку, вискозе или футеру. Обратите внимание на цвета, которые любит девушка. Такой подход сделает подарок более особенным.

Фото: Valerii Apetroaiei / istockphoto.com

47. Ортопедическая подушка

Это отличный вариант, чтобы проявить заботу о здоровье и комфорте человека. Ортопедическая подушка поддерживает правильное положение шеи и головы, помогает избежать болей и обеспечивает качественный отдых.

48. Набор стильной посуды

Заметили любовь девушки к красивым предметам декора? Наверняка набор стильной посуды станет для неё идеальным подарком. Он украсит её кухню и сделает приёмы пищи более приятными.

49. Свечи

Свечи — замечательный подарок, чтобы создать атмосферу тепла и спокойствия. Выбирайте интересные и приятные ароматы. Можно отталкиваться от времени года. Например, тёплые пряные ароматы зимой или свежие, цветочные ноты весной и летом.

50. Домашний проектор

Это отличный способ наполнить дом уютом и особенной обстановкой. С ним можно устроить вечер просмотра любимых фильмов и сериалов, создавая настоящую атмосферу кинотеатра у себя в гостиной.