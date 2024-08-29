Как носить рубашку оверсайз, чтобы выглядеть стильно? 7 модных примеров

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системе MBTI «Стиль оверсайз предлагает комфорт и свободу движений. Именно этот принцип сделал его популярным. Оверсайз шьют по особой технологии намеренно. Она позволяет человеку «утонуть» в одежде. Но важно учитывать свои размеры и рост, чтобы рубашка выглядела одновременно стильно и не мешковато».

Виды рубашки оверсайз

Слово оверайз (от английского oversized) означает сверхразмерный. В моде оно используется для обозначения большой рубашки свободного силуэта. Это не значит, что нужно выбирать размеры XL или XXL, если вы носите S или M. Они могут сидеть свободно и выглядеть объёмно. Лучше изначально приобрести одежду правильного фасона. Большая рубашка свободного силуэта — универсальный элемент гардероба, подходящий для различных случаев.

Белая рубашка оверсайз в деловом стиле

Этот фасон с традиционным воротником и пуговицами спереди подходит для создания элегантного повседневного образа. Он прекрасно выглядит как навыпуск, так и в заправленном виде. Отлично внедряется в офисный лук и к образу с джинсами.

Белая рубашка оверсайз в деловом стиле Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Оверсайз рубашка с асимметричным подолом

Этот стиль добавляет необычности и динамичности в образ. Асимметричный подол визуально вытягивает силуэт и делает аутфит более интересным. Подойдёт для любителей авангарда.

Оверсайз рубашка с асимметричным подолом Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Оверсайз рубашка с принтом или яркого цвета

Яркие узоры и рисунки помогут выделиться из толпы и добавить индивидуальности. Это отличный способ разнообразить гардероб и создать стильные комплекты.

Оверсайз рубашка яркого цвета Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Оверсайз рубашка с воланами, рюшами или с разрезами

Такие детали придают рубашке игривый и романтичный вид, отлично подходящий для создания лёгкого и воздушного образа.

Оверсайз рубашка с воланами Фото: Christian Vierig/Getty Images

Укороченный фасон рубашки

Идеальный выбор для тех, кто любит экспериментировать со стилем и создавать более дерзкие образы. Фасон поможет выделиться, не перегружая внешний вид.

Укороченный фасон рубашки Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Стилизация с рубашкой оверсайз

Весенние и летние образы

Любая большая рубашка свободного кроя универсальна. Она отлично сочетается с классическими брюками, юбками и даже спортивными элементами гардероба, позволяя формировать различные образы.

Для создания необычного лука комбинируйте рубашку с праздничными низами. Например, с юбкой с пайетками или с вельветовыми брюками. Рубашка также хорошо смотрится с джинсами разных фасонов и брюками палаццо. Оголив плечо, вы добавите образу женственности.

Образ с открытым плечом Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Летом эта вещь будет замечательно выглядеть с льняными или хлопковыми шортами. Рубашка может быть расстёгнута на груди или заправлена спереди для стильного акцента. С юбками — плиссированными, джинсовыми или мини — она создаст женственный силуэт, особенно если зафиксировать её поясом на талии.

Попробуйте также надеть рубашку оверсайз поверх летних платьев. Это придаст образу лёгкость. Очень эффектно рубашка смотрится в сочетании с платьями-комбинациями.

Не забывайте и про многослойность. Наденьте рубашку оверсайз поверх футболки или топа, а затем дополните лук стильным жакетом или даже жилетом. Добавляйте аксессуары: пояс на талии, крупные серьги или яркую сумку. Они помогут завершить стильный образ!

Образ с жакетом и брюками Фото: Edward Berthelot/Getty Images

На пляже эта вещь также будет выглядеть уместно. Рубашка оверсайз станет отличным аксессуаром. Наденьте её поверх купальника, чтобы защититься от солнца и при этом выглядеть стильно.

Рубашку можно стильно заправлять по-разному: с одной стороны, наперекрест, завязывать в узел или надевать наоборот, оголяя спину для сексуального и непринуждённого образа.

Учитывайте принцип объёма. Если рубашка свободная, для низа лучше выбирать более элегантные вещи, которые вытянут силуэт. Например, длинную в пол шёлковую юбку. Также подчёркивайте талию ремнём и акцентируйте внимание на изящных местах, таких как запястья, щиколотки и шея, не застёгивая все пуговицы.

Осенние и зимние образы

Рубашка оверсайз отлично впишется в осенние и зимние образы, добавляя уюта и стиля. Носите её под объёмным свитером или кардиганом. Это создаст многослойный образ, который не только стильно выглядит, но и обеспечивает тепло.

Сочетайте рубашку оверсайз с длинным пальто или тренчем. Такой образ будет элегантным и лаконичным. Выбирайте нейтральные цвета для верхней одежды, чтобы акцентировать внимание на рубашке.

Можно также одеться в стиле кэжуал. Сочетайте рубашку оверсайз с курткой-бомбером или косухой. Это поможет создать стильный и молодёжный аутфит.

Многослойный образ Фото: Daniel Zuchnik/Getty Images

С рубашкой оверсайз отлично сочетается большое количество аксессуаров. Главное здесь – создать минималистичный образ из одежды простого и лаконичного фасона без сложных деталей. Тогда аксессуары точно не будут лишними. Без стеснения надевайте многоуровневые колье из жемчуга или цепи, кольца, браслеты в стиле минимализм без лишних деталей и камней.

Не забывайте про солнцезащитные очки и шляпы. Они добавят завершающий штрих к вашему образу. Яркие или текстурированные аксессуары могут сделать ваш лук более интересным и выразительным.

Важны и сами детали на рубашке: рукава, воротник и манжеты. На что обратить внимание?

Предпочтительнее для базовой рубашки рукава полной длины, при желании можно их закатать, получив 7/8. Это намного выгоднее, чем изначально покупать укороченную одежду. Манжеты и воротник выбирайте не смятыми и без лишних ниток. Такая рубашка будет выглядеть стильно и дороже, даже если она куплена в масс-маркете.

Уход за рубашкой

Обязательно обращайте внимание на ярлыки с инструкциями по уходу. Стирайте рубашку в холодной воде на деликатном режиме. Это поможет предотвратить усадку и сохранить яркость.

Рубашку лучше стирать отдельно и использовать мягкие моющие средства. Установите низкие обороты отжима и сушите вещь на вешалке.

Проглаживайте одежду с изнаночной стороны при подходящей температуре. Парогенератор поможет избежать повреждений. Храните рубашку на вешалке, разглаживая воротник и манжеты. Так на ней не появятся складки.

Оверсайз-рубашка легко комбинируется с другими вещами, позволяя находить уникальные сочетания. Благодаря свободному крою она подходит для любого типа фигуры и стиля — от повседневного до нарядного. Проявляйте креативность, смешивайте текстуры, добавляйте яркие аксессуары и играйте с формами.

Рубашка оверсайз предоставляет возможность самовыражения и создания крутых образов, подчёркивающих вашу индивидуальность. Экспериментируйте и находите свой идеальный стиль!