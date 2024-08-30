Чувство собственного достоинства: откуда берётся и как его развить

Оно формируется в детстве и влияет на всю оставшуюся жизнь.

Анна Платонова психолог, гештальт-терапевт, эксперт «Психодемии» «Что такое чувство собственного достоинства? Давайте разбираться. Из словаря мы знаем, что это «благодарное и почтительное отношение к самому себе, сознание собственного достоинства, своей ценности». Чего же заслуживает человек, обладающий таким чувством? В первую очередь, конечно, уважения. Но и тут вопрос. А за что себя нам, собственно, уважать? Нужны ли для этого какие-то заслуги, достижения? И если да, то какие именно?»

О чём расскажем:

Вопрос о достоинстве лежит в области философии. Возьмём, к примеру, ребёнка. Достоин ли он уважения по самому факту существования? Мы вынуждены ответить, что да. Ребёнок — это человек, личность. Даже если за ним пока нет никаких особых достижений, он заслуживает уважительного отношения к себе просто потому, что принадлежит к человеческому роду.

Как дальше будет развиваться человек, мы не знаем. Кем станет — нам неизвестно. Но уже того, что ребёнок родился на свет, достаточно, чтобы его уважать. Ценность человеческой жизни — в том, что она есть.

Наш социум построен на взаимности. Следовательно, самоуважение — отражение того, как нас воспринимают другие. То есть, если окружающие ценят человека просто за то, что он есть, этого достаточно, чтобы он чувствовал себя достойным этого признания и с почтением относился к себе.

В то же время базовая положительная самооценка — обязательное условие для жизни каждого из нас. Уважительное отношение, принятие себя обеспечивают возможность учитывать и удовлетворять свои потребности. Это основа качества жизни и дальнейшего развития.

Уважительное отношение к себе можно сравнить с топливом для самолёта. Без него он не взлетит, а возможно, и вовсе сгниёт на аэродроме, так и не реализовав своего предназначения. Недаром заниженная самооценка — очень частый запрос при обращении за психологической помощью.

Фото: nicoletaionescu / istockphoto.com

Откуда берётся достоинство?

Чувство собственного достоинства закладывается в раннем детстве и развивается по мере взросления самого человека. На него влияют следующие факторы.

1. Отношение родителей и других значимых взрослых. Например, ими могут быть бабушки и дедушки. «Родительский стиль воспитания в течение первых трёх-четырёх лет определяет степень самоуважения ребёнка с самого начала его жизни», — пишут доктор философии Мэтью Маккей и писатель Патрик Фаннинг в бестселлере «Самооценка».

Если взрослые поддерживают и ценят ребёнка, он начинает верить в свою значимость. Но, к сожалению, часто бывает так, что человек с детства не видит уважения окружающих. Взрослые не транслируют ему, что такое чувство собственного достоинства.

В чём это может проявляться? В игнорировании потребностей ребёнка (не только в базовых вещах вроде еды и крова, но и в безопасности, признании, развитии) и унижении. В таких случаях отсутствие уважения к себе часто оказывается установкой, усвоенной с детства.

2. Успехи и достижения — в учёбе, спорте, творчестве. Ребёнок выходит во внешнюю среду и реализует себя в социуме, у которого есть свои критерии оценки. Тут он ориентируется уже не на родителей, а на преподавателей и тренеров, сравнивает себя с другими. Ребёнок понимает, что способен на многое, чувствует себя увереннее и сильнее.

Фото: Tempura / istockphoto.com

3. Окружение. Сверстники и учителя вносят свой вклад в формирование самооценки. Если ребёнок получает поддержку и признание, он чувствует себя уверенно и комфортно. Но когда он сталкивается с критикой и насмешками, его самооценка может снизиться.

4. Автономия и самопроизвольность действий. Самостоятельное принятие решений и ответственность за них, отстаивание своих границ, осознание прав, формирование собственной системы ценностей способствуют возрастанию чувства уважения к себе. Тут важны свобода выбора и возможность его реализовать.

Развитие чувства собственного достоинства на этом не останавливается. Дальше на него влияют такие факторы, как образование, работа, личная жизнь и так далее. Но в любом случае основы отношения к себе закладываются в детстве.

Связь самооценки и чувства собственного достоинства

Как мы можем оценить, есть ли у человека чувство собственного достоинства и какое оно? Для этого существуют некоторые внешние ориентиры. Например, самооценка — эмоциональное отношение к своей личности.

С точки зрения самосознания человек либо понимает свои положительные и отрицательные стороны, либо неадекватно их оценивает.

Также можно рассмотреть уважение к себе с другой стороны. Например, способности человека защитить себя, отстоять свои границы и интересы. Достаточно ли у него для этого сил и аргументов? Кроме того, уважение к себе также проявляется в стремлении к самосовершенствованию, развитию.

Таким образом, чувство собственного достоинства и самооценка связаны друг с другом. Наше уважение к себе выражается в том числе через адекватное восприятие своих способностей и достижений. Это стремление реализовать возможности, стать лучше, забота о физическом и духовном росте.

Неуважение связано со многими факторами. Например, с самодовольством, зазнайством, нетребовательностью к себе, переоценкой своих качеств, заслуг, отсутствием стремления к самореализации, совершенствованию уровня физического и духовного роста. Как минимум игнорирование своих потребностей — в правильном питании, активности и так далее — говорит о низкой степени уважения к себе.

Фото: SeventyFour / istockphoto.com

Какие есть уровни самооценки?

Понятие самооценки широко известно. Но мы остановимся на нём чуть подробнее. Уровень самооценки бывает:

заниженным (с чем обычно и идут к психологу);

(с чем обычно и идут к психологу); завышенным (он также может стать причиной обращения к специалисту);

(он также может стать причиной обращения к специалисту); оптимальным.

Первый уровень самооценки, помимо расхожего мнения, может проявляться в желании принизить и уязвить других. Человек не просто страдает в углу от чувства вины, угрызений совести и так далее, а зачастую также испытывает зависть, обиду и, не выдерживая уровень фрустрации, срывается на тех, кто слабее. Например, на собственных детях, передавая дальше эстафетную палочку отсутствия уважения к себе.

Завышенный уровень самооценки также в итоге приводит к фрустрации. Неадекватные амбиции невозможно реализовать. Человек выбирает себе партнёра на несколько голов выше него.

Но, скорее всего, не выдержав конкуренции, не сможет оказывать ему поддержку (что необходимо в любом виде общения), станет принижать того, кто рядом, стараясь воспрепятствовать его карьерному и личностному росту. Такое поведение в личных отношениях может сочетаться с убеждением, что чаще всего виноваты во всём другие.

Казалось бы, здесь всё легко: делим амбиции на их реализацию — получаем самооценку. Удалось достичь цели — молодец. Не получилось — значит, и гордиться нечем. К сожалению, не всё так просто. Люди субъективно воспринимают свои достижения.

Недаром, говоря про самооценку, мы назвали её эмоциональным отношением к себе. Можно бесконечно пытаться доказать свою значимость, так и не убедившись в этом. Потому что в человека бывает «встроен» механизм обесценивания своих достижений — жёсткий критик, которому никак не угодить. Откуда он берётся? Из семьи. Чаще всего это фигура недовольного родителя, которую человек забирает с собой во взрослую жизнь.

Как взрастить чувство собственного достоинства?

Понять, как человек относится к себе, можно, исходя из внутреннего монолога. Подумайте: если бы вы с уважением и любовью разговаривали с собой, нашлись бы у вас жёсткие оценочные слова? Использовали бы их, например, в беседе с другом или близким человеком, которого хотите поддержать? Не просто думать про себя, а именно сказать ему в лицо.

Если понимаете, что из уважения вы такого никогда никому не скажете, то почему говорите эти слова самому себе? Они несправедливые, грубые, унизительные. Если так нельзя с другими, значит, и к себе следует относиться так же. Ключевая позиция тут — именно уважение и любовь.

Но слова внутреннего критика, усвоенные с детства, такие родные и привычные! Как же понять, что с ними что-то не так?

Ловите список маркеров, свидетельствующих о том, что внутренний критик топит вашу самооценку.

1. Сверхгенерализация. Ваш критик оперирует словами «все», «каждый», «никто», «никогда», «всегда» и так далее. Скорее всего, он врёт. В жизни так не бывает. У каждого правила есть исключения, и они очень важны. И, наконец, избегайте заявлений о будущем. Вы не можете его предсказать.

2. Навешивание ярлыков. Что это значит? Описывая свои качества, вы скорее автоматически используете принижающие ярлыки, чем точное описание. Здесь есть один способ борьбы. Это точность. Вместо «я жирный» скажите «мой вес на 10 кг больше нормы» и так далее.

Фото: Gorica Poturak / istockphoto.com

3. Фильтрация. Причём механизм настроен хитро. Он выделяет негатив и упускает из вида позитив. Что делать? Искать противоположности тому, что обычно выпячивает ваш фильтр. Привыкли к провалам? Но ведь есть и успехи. Постарайтесь их найти.

4. Поляризованное мышление. Только чёрное или белое? По-другому не бывает? В том-то и дело, что в реальности между этими крайностями всегда есть оттенки. Постарайтесь их найти.

5. Самообвинение. Порой очень хочется быть центром мироздания и иметь отношение ко всему, что происходит. Но нет, вы виноваты вовсе не во всём. Смиритесь с этим.

6. Персонализация. Если вы считаете, что всё имеет отношение к вам, сравниваете себя с остальными, то в вашем опровержении должно звучать, что все люди уникальны. У каждого свой набор сильных и слабых сторон. Наша жизнь — уникальное совпадение нашей личной истории и того временно́го отрезка в истории человечества, на который она приходится. Для каждого из нас получившийся пазл уникален.

7. Чтение мыслей. Вы заранее знаете, что про вас подумают другие или даже какие у них мысли прямо сейчас. В большинстве случаев, увы, это не так. Даже психологи всегда спрашивают клиентов о том, что те чувствуют и думают. Мы не знаем ничего про других заранее. Это факт.

Фото: fizkes / istockphoto.com

8. Искажения контроля. Тут есть две крайности. Первая – вы чувствуете свою тотальную ответственность за всех и всё. Вторая – думаете, что у вас нет контроля, вы беспомощная жертва. Что же делать? Быть конкретным. Сконцентрируйтесь на том, что можете сделать, чтобы обрести контроль над ситуацией.

9. Эмоциональное мышление. Вы часто употребляете слова «любовь», «ненависть», «отвратительный», «яростный», «депрессивный» и предполагаете, что феномены именно такие, какие чувства вы испытываете по их поводу. Старайтесь снизить накал страстей, использовать более нейтральные определения.

Да, чувство собственного достоинства формируется в раннем детстве. Но это вовсе не означает, что если человек вырос без поддерживающего окружения, то он обречён на неуважение к себе. И ещё один важный момент. Каждый из нас заслуживает уважения. Особенно по отношению к самому себе. Более того, чувство собственной значимости — наша базовая потребность.