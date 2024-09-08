Шум в ушах и голове: 7 скрытых причин и 3 эффективные техники для его устранения

Андрей Гaлкин остеопат, невролог, физиотерапевт, мануальный терапевт «Каждый хоть раз испытывал внезапное ощущение шума или жужжания в ушах. Это весьма неприятное явление, приводящее к проблемам со сном, раздражительности и даже к серьёзным недугам. Такие звуки могут напоминать звон бокала, шипение или писк, вызывая тревогу и даже апатию. Откуда они берутся? Можно ли с ними справиться?»

О чём расскажем:

Главные причины появления шума в ушах и в голове

Звон и гул, появляющиеся на постоянной основе, чаще всего сигнализируют о том, что ухо повреждено, и сопровождаются снижением слуха. При остром шуме в голове, когда он возникает разово и проходит быстро, беспокоиться не о чем.

Однако, если симптомы беспокоят часто и на протяжении нескольких месяцев — это хроническая форма недуга, которая вполне может быть признаком заболевания.

Среди причин:

острая и хроническая сенсоневральная тугоухость;

серные пробки;

попадание инородных тел в ухо (насекомые, шарики, фрагменты различных предметов);

воспалительные заболевания;

опухоль слухового нерва;

возрастное атрофирование внутренней части уха;

отосклероз.

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Чтобы определить точную причину возникновения странных звуков, без посещения ЛОРа и обследования никак не обойтись. Своевременный медицинский осмотр поможет избежать необратимых последствий.

Как быть, если пройдённое обследование не дало никаких результатов? Неужели с этим придётся жить?

Важно понимать, что в некоторых случаях в образовании шумов определённую роль может играть генетическая предрасположенность. Но, как правило, она всё же не является главной причиной. Сам недуг так или иначе нужно лечить, чтобы в дальнейшем не столкнуться с жуткими головными болями, ухудшением зрения и постоянной усталостью.

Важно! Если вы прошли осмотр у ЛОРа, но ему не удалось обнаружить первопричину проблемы — не отчаивайтесь. Велика вероятность, что на вашу ситуацию просто нужно посмотреть с другой стороны и обратиться к неврологу.

Иногда, совершенно неожиданно для самого больного, корень зла кроется в смещении позвонков. Человек периодически чувствует боль и слабость, но не придаёт этому особого значения, ссылаясь на банальную усталость или долгое пребывание за компьютером. В итоге он так и живёт долгие месяцы, пока его не настигают последствия в виде сильного ухудшения здоровья и того самого гула в ушах.

Фото: istockphoto.com/mihailomilovanovic

Позвонки сдвигаются из-за простых, казалось бы, действий, которыми грешат многие — неправильные позы тела во время сна или серьёзные травмы межпозвоночных дисков. Как это происходит? Если говорить кратко, то в этой области сдавливаются рядом расположенные мышцы, артерии и нервы.

Мышцы, испытывая нагрузку, напрягаются как струны, а далее происходит замедление или остановка большей части обменных процессов. В зажатом состоянии мышцы и артерии не дают кровообращению полноценно функционировать, что ведёт к дефициту питания тканей полости ушной раковины и, как следствие, к атрофии клеток. Так и начинаются шумы.

Естественно, при таком раскладе ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, ведь любая, даже самая небольшая ошибка может стоить самого главного — здорового слуха. Лучше обратиться к квалифицированному врачу, который назначит индивидуальное лечение и точно поможет быстро улучшить самочувствие.

Максимум, чем вы сами можете себе помочь — массировать зажатые мышцы или делать специальную гимнастику.

Как уменьшить звон в ушах: топ-3 упражнений

1. Массаж ушной раковины

Необходимо нащупать пальцем раковину и, пробуя применять разную степень растяжения, определить оптимальную — ту, которая будет вызывать боль. Нужно массировать участок как можно дольше, чтобы неприятные ощущения минимизировались либо полностью исчезли.

2. Козелковый массаж уха

Чтобы найти правильную точку воздействия, вы должны открыть рот и обнаружить ямку в районе козелка (хрящевой выступ или складка у основания ушной раковины). Далее постарайтесь слегка надавить на неё пальцем и потянуть вверх, постепенно усиливая давление. Важно работать с этой зоной с разных сторон, чтобы она полностью размялась.

Фото: istockphoto.com/stefanamer

3. Массаж болевых точек на голове

Для начала найдите ключевые болевые точки в области висков, за ушами, на затылке. По очереди массируйте их круговыми движениями и с умеренным давлением около двух-трёх минут. Это поможет снять мышечное напряжение, нормализовать кровообращение и уменьшить интенсивность звуков в ушах.