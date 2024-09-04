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Суставы: причины воспаления, симптомы, профилактика артрита и артроза

Как сохранить здоровье суставов? Невролог назвал привычки, предотвращающие их разрушение
Андрей Галкин
Как сохранить здоровье суставов?
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Эти рекомендации позволят уменьшить болевые симптомы во время тренировок.
<a href="https://www.championat.com/authors/8320/1.html">Андрей Гaлкин</a>
Андрей Гaлкин
остеопат, невролог, физиотерапевт, мануальный терапевт

«Суставы — это буквально то, на чём держится весь человеческий скелет. Они создают из костей опору для тела, поэтому берут на себя любую нагрузку, вне зависимости от положения. Эти структуры в любом случае постепенно стираются, такова природа и возрастные изменения. Однако у многих это происходит намного раньше, чем должно, и в более масштабной степени. Почему? Как распределять нагрузку правильно и замедлить изнашивание суставов?»

О чём расскажем:

Почему возникают проблемы с суставами?

Сустав представляет собой сложную анатомическую конструкцию в области соединения костей. Устройство суставных частей подобно шарнирам — благодаря им скелет подвижен и устойчив.

Статистика показывает, что каждый 10-й сталкивается с проблемами с суставами. И всегда высок риск того, что кто-то из этих людей станет инвалидом.

У многих сложилось мнение, что суставы могут болеть только из-за чрезмерных физических нагрузок и травм, однако есть ещё ряд причин:

  • патологии внутренних органов;
  • лишний вес;
  • сбои в обменных процессах;
  • дефицит хондро-составляющих в рационе (мясо, сыры, морепродукты);
  • наследственная предрасположенность;
  • плоскостопие:
  • инфекции;
  • нарушение осанки.

Фото: istockphoto.com/Delmaine Donson

Разумеется, к каждому случаю нужен свой подход, в зависимости от конкретных обстоятельств и факторов. Однако существуют определённые «заповеди», благодаря которым можно уберечь суставы от преждевременных негативных изменений.

Иногда лучше не прыгать

Принято считать, что прыжки способствуют улучшению лимфотока и кровотока. Да, отчасти это правда, однако, чтобы разогнать кровь, нужно упражняться на регулярной основе. Необходимо делать это правильно.

Если человек, желая как можно быстрее достичь результатов, переусердствует и даёт суставам слишком сильную нагрузку — они просто не выдерживают. Тем более если есть большой лишний вес или склонность к патологиям.

Фото: istockphoto.com/Lacheev

Поэтому при наличии болевых ощущений во время подобных нагрузок следует отказаться от них и дать конечностям отдохнуть. Если боль беспокоит постоянно, то лучше в срочном порядке обратиться к врачу и пройти обследование. Желательно с этим не затягивать, чтобы не усугублять собственное положение.

Сидячее положение — не равно полная безопасность для суставов

Малоподвижный образ жизни и сидячая работа всегда приводят к замедлению кровотока и ухудшению обменных процессов. Как следствие, в организме наступает дефицит макро- и микроэлементов.

Да, порой всем нам приходится проводить долгие часы за монитором компьютера. Тем не менее можно предпринимать какие-то действия для того, чтобы оптимизировать его. Например, сидеть прямо, с согнутыми в коленях ногами, упираясь ими о пол. Также периодически вставать и разминаться, после работы делать растяжку.

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Важно! Если вы не хотите проблем со здоровьем, вы должны забыть о любимой позе, когда кладёте ногу на ногу — она приводит к пережиму ягодичной мышцы и стягиванию фасции бедра.

Никаких тяжестей — только здоровая нагрузка

Поднятие тяжестей чревато как нарушением суставов, так и стиранием межпозвоночных дисков. Когда человек поднимает что-то тяжёлое, перемещая предмет, высока вероятность того, что произойдёт сдавление головки бедренной кости и, как следствие, образуются микротрещины.

Фото: istockphoto.com/1shot Production

При таком раскладе больной не сможет вести полноценную физическую деятельность, и ему в итоге потребуется хирургическое вмешательство.

Бедренные кости — весьма уязвимые места

Вертел бедренной кости — бугор, к которому крепятся ягодичная и средняя ягодичная мышцы, всегда находящиеся в напряжении. Само крепление расположено на сухожилиях, его достаточно легко травмировать, и, соответственно, необходимо уделять ему особое внимание.

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Чтобы сохранить суставы, рекомендуется растирать верхнюю часть боковой стороны бедра. Например, лечь на бок, подложить что-то между ног, делая акцент на область колен, и начать массировать область. Так можно снизить нагрузку на сустав.

Не забываем беречь и стопы

Ежедневно ходьба, сидение и стояние задействуют наши стопы, оказывая на них давление. От этого никуда не деться, зато можно оптимизировать нагрузку — перенести вес с пятки на внешний край стопы и пальцы. Так получится предотвратить появление косточек на больших пальцах, а значит, не допустить нарушений суставов.

Фото: istockphoto.com/lzf

Укрепление колленых суставов

Нередко нам приходится использовать колени в качестве опоры, сгибать их или даже случайно падать. И здесь неправильное положение коленного сустава вредит состоянию мениска (хрящевая прокладка, которая амортизирует и стабилизирует коленный сустав), восстановление которого возможно только хирургическим путём.

Чем бы вы ни занимались, старайтесь адекватно распределять физическую нагрузку, делать перерывы и давать коленям отдохнуть. Это снизит риск травмирования.

Чтобы предотвратить или замедлить износ суставов, необходимо принять ряд мер и внедрить здоровые привычки в повседневную жизнь. Регулярные физические упражнения, особенно укрепляющие мышцы вокруг суставов, помогут поддерживать их стабильность и гибкость.

Сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, позволит укрепить хрящевую ткань и остановить её дегенерацию.

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