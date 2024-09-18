Вода Сасси для похудения: полезные свойства напитка и рецепт приготовления

Вода Сасси — напиток для похудения, который завоевал популярность во всём мире. Его создатель — Синтия Сасс, эксперт по питанию и автор книги «Диета для плоского живота». Она разработала специальную диету для людей, борющихся с избыточным весом и ожирением. Важнейшим элементом этого питания является именно вода Сасси.

По словам создательницы, регулярное употребление этого напитка помогает избавиться от лишнего жира, в основном накапливающегося вокруг живота и ягодиц. Продукт также обладает другими не менее важными свойствами. Действительно ли это так, разбираемся с экспертом.

О чём расскажем:

Рецепт воды Сасси

Приготовление напитка довольно простое и не требует много времени.

Ингредиенты:

вода — 2 л;

лимон — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

мята — 12 свежих листьев;

тёртый корень имбиря — 1 ч. л.;

молотая мята — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com/netrun78

Приготовление:

Все ингредиенты необходимо тщательно вымыть. Огурцы и лимон нарезать тонкими ломтиками, а мяту слегка размять для выделения аромата. Поместить все ингредиенты в кувшин и залить водой. Напиток оставить в холодильнике на ночь.

Польза воды Сасси для здоровья

Оксана Хамицева врач-терапевт, нутрициолог «Чтобы оценить пользу данного напитка, необходимо разбить его на составляющие».

Имбирь. Он оказывает противовоспалительное, иммуностимулирующее действие, снижает холестерин в крови, нормализует пищеварение в кишечнике, активизирует обмен веществ.

Лимон. Цитрусовый фрукт богат микроэлементами, благотворно влияет на пищеварение и состояние кишечной микрофлоры.

Фото: istockphoto.com/anandaBGD

Огурец. Овощ является отличным источником антиоксидантов, замедляющих старение, а также калия, витаминов С и группы В. Кроме того, огурец имеет в составе пектин: он является натуральным энтеросорбентом и выводит из кишечника токсины.

Мята. Обладает общеуспокаивающим свойством, нормализуя работу нервной системы. Также она снижает артериальное давление, обладает лёгким миорелаксирующим воздействием, положительно влияет на пищеварение, имеет желчегонный эффект.

Конечно, с таким набором ингредиентов мы получим благотворное воздействие на организм.

Есть ли вред и противопоказания?

Несмотря на все свои положительные свойства, у воды Сасси есть ряд противопоказаний.

Так, стоит помнить, что имбирь и лимон — продукты довольно агрессивные. Это значит, что пациентам с гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки они противопоказаны.

Фото: istockphoto.com/olgakr

Людям с повреждениями эмали и стоматитом также желательно воздержаться от употребления данного напитка, чтобы не усугубить заболевания полости рта.

Людям с мочекаменной болезнью не рекомендуется есть имбирь и лимон, то есть такой напиток им не подходит.

Более того, воду Сасси следует употреблять с осторожностью людям, склонным к аллергии, и гипотоникам (пациентам с пониженным давлением).

Рекомендации по употреблению

Сама создательница воды Сасси утверждает, что для достижения наилучшего результата нужно пить напиток натощак утром, а затем в течение дня — эффективнее всего за 30 минут до еды.

В день рекомендуется выпивать два литра такой воды.

Фото: istockphoto.com/5PH

Напиток лучше всего употреблять в течение одного-двух дней после приготовления, чтобы сохранить все полезные свойства ингредиентов. Хранить его необходимо в холодильнике.

Действительно ли вода Сасси помогает похудеть?

Имбирь и лимон нормализуют пищеварение, запускают обмен веществ, снижают холестерин. Огурец содержит много воды и клетчатку, выводя токсины из кишечника. Мята снижает тревожность, часто приводящую к перееданию.

Однако стоит понимать, что злоупотреблять напитком нельзя. Более 1,5 литра в день такой воды может привести к побочным явлениям. Похудение — это всегда комплексный подход, включающий корректировку питания, регулярные физические нагрузки, режим сна и отказ от вредных привычек.