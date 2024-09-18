Вода Сасси для похудения: полезные свойства напитка и рецепт приготовления

Вода Сасси — напиток для похудения, который завоевал популярность во всём мире. Его создатель — Синтия Сасс, эксперт по питанию и автор книги «Диета для плоского живота». Она разработала специальную диету для людей, борющихся с избыточным весом и ожирением. Важнейшим элементом этого питания является именно вода Сасси.
По словам создательницы, регулярное употребление этого напитка помогает избавиться от лишнего жира, в основном накапливающегося вокруг живота и ягодиц. Продукт также обладает другими не менее важными свойствами. Действительно ли это так, разбираемся с экспертом.
О чём расскажем:
- Рецепт воды Сасси
- Польза воды Сасси для здоровья
- Есть ли вред и противопоказания?
- Рекомендации по употреблению
- Действительно ли вода Сасси помогает похудеть?
Рецепт воды Сасси
Приготовление напитка довольно простое и не требует много времени.
Ингредиенты:
- вода — 2 л;
- лимон — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- мята — 12 свежих листьев;
- тёртый корень имбиря — 1 ч. л.;
- молотая мята — 1 ч. л.
Фото: istockphoto.com/netrun78
Приготовление:
- Все ингредиенты необходимо тщательно вымыть.
- Огурцы и лимон нарезать тонкими ломтиками, а мяту слегка размять для выделения аромата.
- Поместить все ингредиенты в кувшин и залить водой.
- Напиток оставить в холодильнике на ночь.
Польза воды Сасси для здоровья
«Чтобы оценить пользу данного напитка, необходимо разбить его на составляющие».
Имбирь. Он оказывает противовоспалительное, иммуностимулирующее действие, снижает холестерин в крови, нормализует пищеварение в кишечнике, активизирует обмен веществ.
Лимон. Цитрусовый фрукт богат микроэлементами, благотворно влияет на пищеварение и состояние кишечной микрофлоры.
Фото: istockphoto.com/anandaBGD
Огурец. Овощ является отличным источником антиоксидантов, замедляющих старение, а также калия, витаминов С и группы В. Кроме того, огурец имеет в составе пектин: он является натуральным энтеросорбентом и выводит из кишечника токсины.
Мята. Обладает общеуспокаивающим свойством, нормализуя работу нервной системы. Также она снижает артериальное давление, обладает лёгким миорелаксирующим воздействием, положительно влияет на пищеварение, имеет желчегонный эффект.
Конечно, с таким набором ингредиентов мы получим благотворное воздействие на организм.
Есть ли вред и противопоказания?
Несмотря на все свои положительные свойства, у воды Сасси есть ряд противопоказаний.
Так, стоит помнить, что имбирь и лимон — продукты довольно агрессивные. Это значит, что пациентам с гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки они противопоказаны.
Фото: istockphoto.com/olgakr
Людям с повреждениями эмали и стоматитом также желательно воздержаться от употребления данного напитка, чтобы не усугубить заболевания полости рта.
Людям с мочекаменной болезнью не рекомендуется есть имбирь и лимон, то есть такой напиток им не подходит.
Более того, воду Сасси следует употреблять с осторожностью людям, склонным к аллергии, и гипотоникам (пациентам с пониженным давлением).
Рекомендации по употреблению
Сама создательница воды Сасси утверждает, что для достижения наилучшего результата нужно пить напиток натощак утром, а затем в течение дня — эффективнее всего за 30 минут до еды.
Фото: istockphoto.com/5PH
Напиток лучше всего употреблять в течение одного-двух дней после приготовления, чтобы сохранить все полезные свойства ингредиентов. Хранить его необходимо в холодильнике.
Действительно ли вода Сасси помогает похудеть?
Имбирь и лимон нормализуют пищеварение, запускают обмен веществ, снижают холестерин. Огурец содержит много воды и клетчатку, выводя токсины из кишечника. Мята снижает тревожность, часто приводящую к перееданию.
Однако стоит понимать, что злоупотреблять напитком нельзя. Более 1,5 литра в день такой воды может привести к побочным явлениям. Похудение — это всегда комплексный подход, включающий корректировку питания, регулярные физические нагрузки, режим сна и отказ от вредных привычек.