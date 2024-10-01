Как варить пельмени: пошаговое руководство от шеф-повара

Эксперт рассказал обо всех нюансах, которые могут возникнуть при приготовлении блюда.

Пельмени — одно из самых популярных и любимых блюд во многих странах, особенно в России и странах СНГ. Они могут стать отличным вариантом как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Их можно подавать с различными соусами, есть как горячими, так и холодными.

Следует помнить: чтобы пельмени получились действительно вкусными, важно соблюдать правильную технологию варки. Обо всех нюансах приготовления рассказал шеф-повар.

О чём расскажем:

Подготовка ингредиентов

Если вы выбираете замороженные пельмени в магазине, первым делом следует проверить их на наличие повреждений и прилипших друг к другу экземпляров — такие полуфабрикаты указывают на неправильные условия хранения и представляют опасность для здоровья.

Преимущество замороженных пельменей в том, что их не нужно размораживать перед варкой и они не требуют много времени для приготовления.

Если вы не доверяете полуфабрикатам из супермаркетов и предпочитаете самостоятельно готовить пельмени, то тщательно выбирайте ингредиенты.

Фото: istockphoto.com/Far700

Для теста потребуются мука, вода, яйца и немного соли. Оно должно быть эластичным и не слишком толстым, чтобы пельмени не разваливались при варке.

Что касается начинки, то традиционным вариантом в русской кухне является рубленое мясо или мясной фарш — из курицы, свинины или говядины — с добавлением мелко нарубленного репчатого лука.

Для варки выберите подходящую кастрюлю — она должна быть достаточно большой, чтобы пельмени свободно плавали, не прилипая друг к другу. Налейте в тару достаточное количество воды, чтобы она полностью покрывала кулинарное изделие, добавьте немного соли для улучшения вкуса и других специй по вкусу. Это могут быть лавровый лист, чеснок, кориандр, чёрный перец.

Процесс варки

Глеб Астафьев шеф-повар кафе «Ферма» на Городской ферме на ВДНХ «Дал пошаговое руководство по варке пельменей».

Шаг 1. Налейте в кастрюлю воду в пропорции 1 к 3 и поставьте на сильный огонь.

Можно добавить немного соли и лавровый лист, но не целый, а половинку. Отличный вариант — варить пельмени в заранее приготовленном овощном бульоне из одной моркови и луковицы.

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Markelova

Шаг 2. Доведите воду до кипения, посолите и добавьте специи по вкусу.

Шаг 3. Убавьте огонь до среднего и отправьте в горячую воду пельмени.

Шаг 4. Затем добавьте две столовые ложки растительного или сливочного масла, чтобы пельмени не слиплись и не прилипли ко дну.

Для приготовления подойдёт и мультиварка. Готовьте в режиме «Варка» около пяти минут.

Время варки

Время варки варьируется и зависит не от размера пельменей, а от толщины теста.

В среднем варить их нужно в течение примерно семи минут, периодически помешивая.

Если вы переварите пельмени, то тесто разварится и расползётся — у вас будут отдельные кусочки теста и мяса. Если же не доварите, то рискуете получить сырое тесто.

Готовность пельменей

Чтобы убедиться, что пельмени готовы, достаньте один экземпляр из кастрюли и аккуратно разрежьте его. Начинка должна быть полностью приготовленной, а тесто — мягким и упругим. Если начинка сырая, продолжайте варку в течение ещё нескольких минут.

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

Если все пельмени всплыли на поверхность, значит, они готовы.

Подача на стол

Как только пельмени будут готовы, аккуратно откиньте их на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды. Можно не сливать бульон, а добавить его в блюдо.

Лучше всего блюдо подавать горячим. С пельменями отлично сочетаются сметана, уксус с водой, соевый соус, сливочное масло, острые соусы или чесночные заправки. Можно добавить для аромата свежую зелень, например, укроп или петрушку.