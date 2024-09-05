Откуда взялись «вьетнамские флешбэки» и почему местные не загорают? 10 вау-фактов о стране

У сборной России по футболу, несмотря на бан, международные матчи всё равно есть. Сегодня, 5 сентября, команда Валерия Карпина сыграет в гостях с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, – с Таиландом.

Перед игрой со сборной Вьетнама мы собрали интересную подборку увлекательных фактов о стране. Напомним, матч состоится сегодня в 16:00 мск. Игра пройдёт в столице Вьетнама – Ханое. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вьетнам – одно из государств Юго-Восточной Азии, заметно выделяется среди других необычной культурой и традициями, которые нередко ставят европейцев в тупик. Побывать в этой азиатской стране – целое приключение. Каждый шаг здесь предвещает встречу с таинственным, незнакомым и загадочным миром.

Страна буквально усеяна храмами: великолепные по архитектуре сооружения можно увидеть даже на горных вершинах и в подземных пещерах. Во Вьетнаме современные веяния гармонично сочетаются со старыми традициями. Правда, иногда это приносит некоторые неудобства. К примеру, в узких кварталах между небоскрёбами и домами былой постройки с трудом пробираешься на велосипеде.

Местные жители гордятся своим уникальным театром на воде. Он возник ещё в XI веке в деревнях Красной реки на севере страны. С помощью кукол, изготовленных из дерева, устраиваются зрелищные спектакли. Персонажи постановок обычно находятся в бассейне по пояс в воде. И управляются за ширмой кукловодами большим бамбуковым прутом. Представление проходит в сопровождении вьетнамского оркестра: деревянных колокольчиков, барабанов, гонгов и других необычных звуковых инструментов.

Театр на воде Фото: istockphoto.com/vinhdav

Итак, чем ещё может шокировать Вьетнам?

Факт 1. В столице Вьетнама установлен памятник Ленину

Эта страна связана с Россией узами давней дружбы, когда Советский Союз помог добиться победы в войне с американцами. В память о героических событиях, вернувших Вьетнаму свободу и независимость, в 1982 году в центре Ханоя был установлен памятник В. И. Ленину.

Памятник Ленину в Ханое Фото: istockphoto.com/vinhdav

Факт 2. Вьетнамцев лучше не трогать

Вьетнамцы очень дружелюбны и спокойны. Но они не любят шумных разговоров: громкая речь здесь не приветствуется. Не стоит трогать руку собеседника или касаться его головы. Последнее по местным обычаям считается угрозой для здоровья и жизни человека. Вьетнамцы, надо заметить, обожают птиц. Они заслушиваются их пением, которое поднимает людям настроение и настраивает на позитивное восприятие окружающей жизни. Клетки с соловьями, канарейками, попугаями и прочими голосистыми птичками оккупировали балконы домов, витрины магазинов и ресторанов.

Факт 3. Здесь есть уникальная деревня близнецов

Пожалуй, только во Вьетнаме можно познакомиться с необычным явлением. В провинции Донгнай, недалеко от Хошимина, находится деревня близнецов. Её жители – мужчины и женщины — в основном как две капли похожи друг на друга. И здесь довольно часто рождаются близнецы. Заботливые родители вдобавок делают всё, чтобы дети были одинаковыми. Речь идёт об одежде, обуви и даже причёсках. По некоторым слухам, феномен близнецов возник из-за некоего химического вещества в воде, вызывающего подобные метаморфозы природы.

Факт 4. Знаменитая вьетнамская шляпа спасает вовсе не от солнца

Остроконечный головной убор, ставший национальным атрибутом страны, должен спасать не от палящих солнечных лучей. Его обычно надевали, чтобы спасти голову от… падающих с пальмы кокосов. Рухнув с высоты на острый конец шляпы, плод отскакивает от него. Удар, конечно, всё равно чувствуется, но без серьёзных травм.

Фото: istockphoto.com/hadynyah

Факт 5. Вьетнамские невесты надевают красное свадебное платье

На вьетнамской свадьбе, которая порой собирает до 1000 человек, невеста красуется в платье красного цвета. Равно как и её подруги. По народному поверью, красный цвет олицетворяет семейное счастье и взаимную любовь.

Факт 6. Кухня Вьетнама может шокировать неподготовленного туриста

Города Вьетнама опутаны сетью различных ресторанов и кафе. И национальная кухня горазда на экзотические изыски. К примеру, можно отведать сердце змеи и выпить кровь кобры. Чтобы унести с собой особые впечатления о Вьетнаме, стоит заглянуть в центр Ханоя. Здесь круглосуточно работает Туалетное кафе, в котором вместо привычных столов и стульев установлены ванны с унитазами. И вежливые улыбчивые официанты подают блюда, напитки в медицинских утках и в миниатюрных писсуарах.

И ещё Вьетнам занимает второе место (на первом Бирма) по потребление риса. Он присутствует на столе среднестатистической вьетнамской семьи каждый день – и даже несколько раз за день.

Факт 7. Крупные денежные купюры сделаны не из бумаги, а из полимера

Официальная валюта Вьетнама – вьетнамский донг. Монеты сейчас в стране не используются. Мелкие банкноты изготовлены из бумаги, а вот купюры номиналом от 10 000 до 500 000 донгов делают из полимерных материалов. Пластиковые деньги не рвутся, не намокают и не пачкаются. Забавно, что на банкноте в 200 донгов образца 1987 года красуется трактор «Беларусь».

Факт 8. Здесь передвигаются на мотоциклах

К неудовольствию туристов, улицы городов Вьетнама переполнены мотоциклистами. Складывается впечатление, что они заполонили всё пространство. Как правило, отсутствуют светофоры, и правила движения в стране существуют чисто номинально. Поэтому прорваться через скопище «железных коней» даже на пешеходном переходе очень трудно. Правда, местных жителей это нисколько не смущает. Они смело шагают в самую гущу и спокойно, с невозмутимым видом переходят дорогу.

Фото: istockphoto.com/NicolasMcComber

Факт 9. Вьетнамцы не загорают и удивляются загорающим туристам

У местных жителей сердце кровью обливаются, когда они видят белокожих иностранцев, часами загорающих на пляже. Для вьетнамцев фарфоровая кожа – признак благородства. Даже в жару они носят закрытую одежду. Многие местные считают, что загорелая кожа выдаёт трудягу и выходца из бедной рабочей семьи. Поэтому во Вьетнаме огромный ассортимент отбеливающих кожу косметических средств. По мнению вьетнамок, белоснежная кожа – самый главный признак красоты и материального благополучия. И никуда не годится быть загорелой. Это якобы говорит о том, что женщина непривлекательна и занимает низкое положение в обществе.

Факт 10. Вьетнамцы очень суеверны

У мужчин существует поверье, что, если спозаранку первой на улице увидишь представительницу женского пола, день точно не заладится. Супруга, конечно, не в счёт. Заметим, что вьетнамцы вполне серьёзно верят во многие приметы. К примеру, встретил похороны – жди, что скоро тебе привалит счастья с целый короб. И нельзя посвистывать по ночам: иначе в дом приползут змеи. А май, оказывается, самый неудачный месяц для крупных покупок.

Фото: istockphoto.com/Erdark

На заметку

Что такое «вьетнамские флешбэки»? Это термин появился вместе с фильмами о войне во Вьетнаме. Флешбэк – это ретроспектива прошлого. В случае с голливудскими драмами «Взвод» Оливера Стоуна, «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы это некий художественный приём, когда героем овладевают воспоминания о кровопролитной войне. Человек замирает, смотрит в одну точку, в его глазах отражается ужас, который он заново переживает.

Однако в наши дни «вьетнамские флешбэки» стали использовать в качестве мемов. Например, создают даже ролики с домашними питомцами, используя этот приём ретроспективы. Но ничего забавного в самом явлении нет. С психологической точки зрения это ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Крайне тяжёлое психическое состояние, требующего медикаментозного и психологического лечения.