Марафон «Нижний Новгород» — 2024: дата, маршрут, дистанции

Уже успели придумать планы на первые выходные сентября? Не знаем, как вы, но тысячи бегунов построили их уже давно, а кто-то начал аж за полгода – именно столько времени нужно, чтобы подготовиться к забегу на 42,2 км, главной дистанции марафона «Нижний Новгород». 8 сентября около 9500 человек соберутся в Столице закатов, чтобы встретить эту осень забегом.

О чём расскажем

История марафона

Марафон «Нижний Новгород» – один из флагманских проектов компании-организатора спортивных событий «Лига Героев». В этом году марафону исполняется четыре года – впервые его провели в 2021-м, чтобы отпраздновать 800-летие города. Тогда, в честь юбилея, событие прошло под названием «Марафон-800».

Назарий Коломиец заместитель директора марафона «Нижний Новгород» «В рамках Всероссийского полумарафона с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», который проходит во всех регионах России (ещё одного проекта «Лиги Героев» — прим. ред.), мы проводим конкурс на звание Беговой столицы страны. Одним из первых победителей стал Нижний Новгород. Осенью 2020 года руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу вручила Кубок беговой столицы губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, и на их встрече возникла идея провести в городе марафон. Летом 2021 года Нижний Новгород праздновал своё 800-летие, и город хотел разнообразить программу празднования».

Мероприятие «Лиги Героев» не стало новым для Нижнего Новгорода – этот город принимал марафоны 24 года подряд, с 1985-го по 2009-й. После 12-летней паузы добрую традицию марафонов возродили. Нижегородская область – один из лидеров в области развития спорта в стране. Это делает её уникальным местом, которое как нельзя лучше подходит для проведения марафона.

Фото: vk.com / marathon_52

Расписание марафона

Марафон «Нижний Новгород» будет идти всё воскресенье 8 сентября. Подробнее о временных рамках мероприятия:

6:30 – открытие стартово-финишного городка;

7:30 – официальное открытие;

8:00 – старт 5 км;

8:50 – награждение победителей на 5 км;

9:30 – старт 42,2 км;

10:10 – старт 10 км;

10:25 – старт 1 км;

12:00 – награждение победителей на 10 км;

12:15 – награждение победителей на 1 км;

12:35 – награждение победителей на 42,2 км;

16:30 – завершение мероприятия.

Фото: vk.com / marathon_52

Где проходит маршрут?

На выбор участникам предлагают несколько дистанций: 1, 5, 10 и 42,2 км. Атлетов ждёт настоящая экскурсия по городу: все дистанции стартуют от стадиона «Нижний Новгород», здесь же будет расположен и финиш всех маршрутов.

Трассы проложены по живописным набережным города, во время беговой экскурсии участники смогут познакомиться с ключевыми достопримечательностями Нижнего Новгорода: кремля, знаменитой Чкаловской лестницы, увидят место, где Ока впадает в Волгу, а также пересекут Оку по живописному метромосту.

Фото: vk.com / marathon_52

Кто будет помогать на маршруте?

Наряду с организаторами на марафоне будут работать около 800 волонтёров – именно они помогают создавать праздничную атмосферу для участников мероприятия и болельщиков.

Анастасия Золина заместитель руководителя волонтёрского центра «Лиги Героев» «Без волонтёров не проходит ни одно мероприятие — ни спортивное, ни социальное. Они первые, с кем встречаются участники. Помогают с навигацией, работают в камере хранения, обеспечивают активности в фан-зоне. На старте волонтёры разделяют участников по кластерам, а на самой трассе они поддерживают бегунов, раздают воду и фрукты на пунктах питания. Медали на финише тоже вручают именно они».



На мероприятие приезжают волонтёры из Москвы и других регионов – на таком масштабном событии ребята обмениваются опытом, завязывают новые знакомства и расширяют географию своей работы. Но тем не менее основной костяк волонтёров на марафоне – это нижегородцы.

Марина Маслова руководитель проекта «Волонтёры 800» «Наша команда была собрана в 2021 году, когда Нижний Новгород праздновал свое 800-летие. Сейчас в ней около 500 человек, 100 из них работают с самого начала. Сейчас в команде люди от 16 до 74 лет: есть старшие школьники, студенты, работающие люди, активные пенсионеры. А ещё у нас есть семейное волонтёрство, когда родители работают на мероприятиях вместе с детьми. У каждого своя мотивация: кто-то приходит, чтобы побыть частью крупных событий, куда он не может попасть в качестве зрителя или участника, кто-то хочет увидеть изнутри, как работает организация мероприятий. Школьники определяются со своей профессией и идут учиться в профильные вузы. Работающие люди воспринимают волонтёрство как душевный отдых — они приходят по вечерам и в выходные, чтобы отключиться от своей работы и получить удовольствие. Для пенсионеров это дополнительная социальная активность».

Фото: vk.com / marathon_52

Кто может участвовать?

Участвовать в забеге на любой дистанции может любой желающий с 16 лет, отдельно состоится детский забег на 1 км, но самой массовой дистанцией традиционно станет 10 км. Марафон «Нижний Новгород» – это классический городской шоссейный забег, поэтому он подойдёт атлетам с любым уровнем подготовки.

Андрей Пигасин участник марафона «Нижний Новгород» «На марафоне побегу 5 км. Это будет мой первый забег — бегом занимаюсь с прошлого года. Мой тренер рассказала о марафоне и предложила пробежать минимальную дистанцию, и я решил попробовать. Сейчас активно готовлюсь: один раз в неделю занимаюсь с тренером очно и ещё несколько раз — заочно по заданиям. Не волнуюсь — у меня нет цели ставить рекорды или пробежать дистанцию за какое-то определённое время. Хочу пробежать свои 5 км, преодолеть себя и положить начало моей беговой карьере».

«Нижний Новгород» славится своими элитными участниками-атлетами: с самого начала проведения события марафон стал площадкой для борьбы лучших спортсменов за призовые места. Каждый год организаторы выделяют призовой фонд, на этот раз он составил 2 400 000 рублей, что подталкивает атлетов каждый раз показывать лучшие результаты. Так, в прошлом году знаменитый легкоатлет Ринас Ахмадеев установил в Нижнем Новгороде свой личный рекорд на дистанции 10 км (28,43) и стал победителем забега в этой категории.

Фото: vk.com / marathon_52

В марафоне «Нижний Новгород» в разные годы участвовали такие именитые спортсмены, как победитель Московского полумарафона – 2024 Ринас Ахмадеев, обладатель лучшего результата России на 10 км в 2023 году Дмитрий Неделин, многократный чемпион России Константин Плохотников, неоднократный победитель и призёр первенств и чемпионата России Андрей Стрижако.

Среди женщин медалями марафона пополнили свою копилку многократные чемпионки России по лёгкой атлетике, выполнившие олимпийский норматив, Екатерина Ивонина и Ольга Вовк, обладательница лучшего результата России на 10 км в 2023 году Анна Викулова, серебряный призёр Игр БРИКС Анна Тропина.

Иван Бирюзов серебряный призёр марафона «Нижний Новгород» — 2023 «Нижний Новгород» — это один из самых важных забегов в моём календаре. Я побегу главную дистанцию, 42,2 км. В Нижнем Новгороде я участвовал в марафонах ещё до 12-тилетнего перерыва, а в марафоне «Нижний Новгород» я участвую уже в третий раз. Каждый раз я бежал максимальную дистанцию: на первом занял четвёртое место, а в прошлом году взял серебро. Сейчас тоже надеюсь попасть в число призёров — хотелось бы сразу на первое место, но я понимаю, что борьба за золото будет жёсткая. Сам я нижегородец, и для меня это домашний старт, в этом городе живёт моя семья, родные, друзья, знакомые. Хочу выступить для них, буду отстаивать честь нижегородского спорта. Уникален этот старт и тем, что нигде нет такого прекрасного затяжного подъёма, как наш Зеленский съезд — целый километр мы бежим в гору, набор высоты и уклон солидные. Это просто фишка нашего марафона, ни на одном забеге такого нет. К тому же маршрут трассы — это практически беговая экскурсия».

Фото: vk.com / marathon_52

Что ещё важно знать?

Для зрителей есть отличная новость: забег будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». Помимо самого забега, организаторы приготовили для участников и гостей события насыщенную культурную программу: так, накануне забега пройдёт традиционный любительский фан-ран с движением «5 вёрст», где наряду со всеми желающими будут участвовать элитные спортсмены. Фан-ран состоится 7 сентября в 9:00 в парке «Швейцария».

Встретиться с самыми топовыми атлетами можно будет на паста-пати – углеводной вечеринке, которая пройдёт в рамках ЭКСПО на стадионе «Нижний Новгород» с 17:00 до 20:00.

Фото: vk.com / marathon_52

До марафона «Нижний Новгород» осталось совсем немного времени, поэтому, если вы хотите стать частью масштабного праздника спорта, поторопитесь – слотов осталось совсем немного. Зарегистрироваться на марафон «Нижний Новгород» можно на сайте до 6 сентября включительно.