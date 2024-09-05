День города Москвы — 2024: дата, программа мероприятий, афиша, будет ли салют

«Я люблю тебя, Москва» – совсем скоро наступит день, когда признаться в симпатии к городу просто необходимо. В честь 877-го дня рождения столицы устроят масштабный праздник: готовить программу мероприятий, площадки, инсталляции и выступления начали уже давно. Зрителям остаётся лишь успеть увидеть как можно больше.

О чём расскажем:

История праздника

По возрасту Москвы несложно догадаться, что за исторической справкой придётся окунуться в далёкое прошлое. Впервые город упоминается в Ипатьевской летописи в 1147 году. Но тогда каждый год устраивать праздник для горожан традицией не было.

Впервые отметили годовщину в 1847 году, тогда Москве исполнилось 700 лет. В честь этой круглой даты по всему городу звонили колокола, а главные достопримечательности – Кремль, памятник Минину и Пожарскому, Московский университет, Новодевичий монастырь и дом губернатора на Тверской – были освещены иллюминацией.

После этого про праздник пришлось забыть ещё на целую сотню лет. В 1947 году ко Дню города приурочили не только салют, но и начало постройки «сталинских» высоток. Регулярно отмечать День города в Москве начали лишь после 1997 года.

Фото: mos.ru

Когда пройдёт День города?

Праздник не приурочен к конкретному историческому событию, поэтому дата проведения меняется из года в год. Мэр подписывает указ с точными днями, обычно для чествования столицы выбирают первые или вторые выходные сентября.

В 2024 году День города назначен на 7 и 8 сентября. В субботу площадки будут открыты для посетителей с 12:00 до 21:00, а в воскресенье – с 15:00 до 20:00. У жителей и гостей столицы будет насыщенная программа, о которой мы расскажем ниже.

Фото: mos.ru

Основные площадки

Москва растянулась более чем на 2500 кв.км, и, конечно, одной площадкой праздник обойтись не может. Вот список основных мест, где пройдут мероприятия:

Цветной бульвар и ландшафтный парк на Павелецкой площади (ЦАО);

Поклонная гора (ЗАО);

аллея Космонавтов и Бабушкинский парк (СВАО);

Измайловский парк (ВАО);

парк «Печатники» (ЮВАО);

Музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское» (ЮАО);

детский ландшафтный парк «Южное Бутово» (ЮЗАО);

площадки в районах Солнцево и Ново-Переделкино (ЗАО);

ландшафтный парк «Митино» (СЗАО);

Центральная площадь в Зеленограде (ЗелАО);

площадки в Троицке и поселении Московский (ТиНАО).

Фото: istockphoto.com / Ababsolutum

Интересные мероприятия

Посетить все события разом не получится, ведь так много людей и организаций хотят поздравить любимый город. Вот подборка из самых ярких, спортивных и масштабных мероприятий, одно из них точно вас заинтересует.

«Территория будущего. Москва-2030»

Этот форум-фестиваль охватит сразу несколько площадок столицы: «Зарядье», «Музеон», «Манеж», Гостиный двор и «Лужники». Выставки, музыкальные представления, гастрономические изыски и, конечно, спорт — всё это ждёт посетителей.

Остановимся чуть подробнее на возможности провести выходные активно. В «Музеоне» вы сможете покататься на искусственной волне, заняться йогой в гамаках, потренироваться на воркаут-площадке, покататься на сапах и даже полетать в аэротрубе.

Не отстают и «Лужники», там каждый сможет найти спортивное развлечение для себя: от пляжного волейбола до шахмат и фрисби, скейтбординга и скалолазания. Также здесь пройдёт выставка спецтехники городских служб, где представят около 100 единиц современных дорожно-строительных, коммунальных и спасательных машин. Ну и нельзя упускать возможность поучаствовать в открытой тренировке от мастера спорта по художественной гимнастике. А для тех, кто пока не хочет активности, на территории комплекса выступят дуэт Bahh Tee & Turken и Ваня Дмитриенко.

Фото: istockphoto.com / Mordolff

День города на ВДНХ

Главная выставка страны всегда поражает своей масштабностью и разнообразием. И в этот раз традициям не изменят. А чтобы лучше узнать про это место, можно отправиться на выставку «ВДНХ: Город мечты. 85 лет главному месту событий». Свою программу ко дню города подготовил и экоцентр «Цветоводство», и она носит название «Цветочные истории». Ещё несколько авторских экскурсий пройдёт в музее «АТОМ».

Отвлечёмся от познавательной части программы и переключимся на спорт. И тут есть о чём сказать, ведь для соревнований выбраны интересные дисциплины: на ВДНХ пройдут Открытый Кубок Москвы по игре го и командный турнир по кроссминтону.

Фото: istockphoto.com / Pavel

День города в музее Пушкина

Уже по сложившейся традиции ко Дню города в музее в отдельную выставку будут собраны более 100 предметов, в числе которых образцы художественной мебели, редкие книги, архивные материалы и предметы декоративно-прикладного искусства. Одним из особо ценных экспонатов станет портрет княгини Наталии Голицыной, авторство картины неизвестно, но она выполнена по оригиналу французского художника Луи Герсана 1824 года.

Среди экспонатов окажутся также картины Владимира Лаповока и Марьям Садердиновой (серии иллюстраций к «Пиковой даме» и «Маленьким трагедиям» Александра Пушкина), Анатолия Ларионова (живописные виды Михайловского, родового имения Александра Пушкина), Анатолия Елисеева (биографическая пушкиниана). Посетить выставку можно до 6 октября.

Фото: um.mos.ru

«Мой спортивный район»

«Мой спортивный район» — это один из главных проектов Департамента спорта города Москвы, благодаря которому десятки тысяч людей выходят на тренировки на дворовых и парковых площадках. В честь Дня города на 114 площадках пройдут занятия по 13 дисциплинам.

Принять участие смогут все желающие, останется только надеть подходящую одежду и прийти в нужное место. Каждый сможет подобрать что-то для себя: зумба, йога, ушу, роликовый спорт, футбол, волейбол, бег, растяжка и ещё несколько интересных направлений точно найдут отклик в вашем сердце.

Фото: Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Фестиваль технических видов спорта

В Центре технических видов спорта в честь Дня города пройдёт фестиваль. Гости смогут не только посмотреть на автозаезд и посетить выставку, но и поучаствовать в активностях самостоятельно. Пробовать себя в дрифт-турнире «Гонка за Москву» и попытаться выиграть один миллион рублей? А может, попробовать обогнать пилота Формулы-1 Сергея Сироткина в картинг-заезде? Скучно не будет, а вот эмоции точно разгонятся выше 100 км/ч.

Фото: tech-fest.moscow.sport

Будет ли салют?

Масштабный фейерверк стал неотъемлемой частью большого количества праздников, и многие его очень ждут. Однако в этом году салют ко Дню города не состоится. Об этом ТАСС заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Напомним, в 2023 году праздник также обошёлся без пиротехники в целях обеспечения безопасности.

Фото: mos.ru

Осень уже началась, и остаётся лишь ловить последние тёплые деньки. Лучше всего это делать на прогулке по праздничной Москве. Кажется, что с планами на эти выходные многие уже определились, осталось лишь подобрать подходящую одежду и проложить маршрут.