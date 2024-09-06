Банджи- и роупджампинг в Москве: 5 мест для прыжков, адреса и цены

Роупджампинг набирает обороты с каждым годом. Сейчас подобное направление экстремального спорта настолько популярно в Москве, что мест, откуда можно с адреналином спрыгнуть с тарзанки, – множество. Но перед тем, как записаться на прыжок, следует ознакомиться с правилами и нюансами.

О чём расскажем:

Что такое роупджампинг?

Если говорить просто, то роупджампинг – это прыжок с высоты при помощи специальных инструментов. Больше всего люди боятся, что верёвка, страхующая их при прыжке, не удержит или оборвётся. Однако при грамотном инструкторе и выполнении всех его требований, риск получить травму практически исключён. Поэтому категорически запрещается выполнять прыжки самостоятельно и с небезопасных для этого мест.

Основоположником движения стал американский скалолаз – Дэниел Юджин Осман. Он поднимался на различные высокие объекты и совершал с них прыжки с помощью каната.

Сейчас роупджамперы могут выполнять некоторые несложные акробатические элементы во время прыжков. Для того чтобы сделать какой-то невероятный трюк в воздухе потребуются приличная подготовка и опыт, присущий исключительно профессионалам.

Фото: istockphoto.com/Bondariev

Подготовка к прыжку

В первую очередь необходимо выбрать подходящий для вас клуб, который специализируется на прыжках с верёвкой. Далее – получить медицинскую справку, что у вас нет противопоказаний для занятий роупджампингом.

Имейте в виду, что этот вид спорта не подходит людям, страдающим психическими заболеваниями, а также при проблемах с сердцем. Помимо прочего, к прыжку не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Для проведения занятий должны быть соответствующие погодные условия. За безопасность переживать не стоит: всё оборудование проверяет инструктор непосредственно перед каждым прыжком. Кроме того, в начале в полёт отправляется груз – это необходимо для проверки оборудования.

Альпинистская верёвка крепко удерживает роупджампера, тем более он обязан пройти инструктаж и чётко следовать требованиям инструктора. К примеру, именно он объясняет роупджамперу, как правильно отталкиваться. Всё это нужно для того, чтобы избежать травмы и испытать яркие ощущения от полёта.

Больше всего люди боятся сделать тот самый первый шаг, который перевернёт их жизнь. Ощущение свободного полёта не покидает джампера на протяжении всего прыжка, а это 15 секунд. И более того, эти чувства человек готов испытывать вновь и вновь.

Безопасность – главная составляющая роупджампинга

Если вы горите желанием попробовать что-то новое и совладать с неизведанными ранее эмоциями и переживаниями, роупджампинг – это то, что вам нужно. Но прежде чем отважиться на прыжок с моста, следует быть максимально осведомлённым о безопасности.

Так, прыжки с верёвкой – это экстремальный вид спорта, где на плечи инструктора ложится ответственность за жизнь и здоровье посетителя. Здесь нет места ошибке или спешке: поэтому при выборе клуба обязательно обращайте внимание на наличие сертификата и качество снаряжения.

Важно знать!

Прежде чем приобретать сертификат, почитайте отзывы, ознакомьтесь с географией расположения точки прыжков. У компаний, занимающихся роупджампингом, должна быть соответствующая лицензия.

Далее можно связываться с администратором и обсуждать покупку сертификата на определённые дату и время. После приобретения вам сообщат координаты конкретной точки. Не стесняйтесь задавать вопросы! Лучше получить все интересующие ответы заранее и не паниковать перед самим прыжком. Одежду выбирайте максимально комфортную и закрытую, обувь на плоской подошве.

На месте вы должны получить полный инструктаж по технике безопасности и прыжка. Инструктор обязан проверить надёжность оборудования: крепление каната, страховок.

Фото: istockphoto.com/Didi_Lavchieva

Как сделать прыжок?

Решиться на тот самый шаг очень непросто. Новички колеблются по несколько минут, прежде чем окунуться в бурю незабываемых эмоций. И да — некоторые не решаются в самый последний момент. Для начала немного разогрейтесь. Сделайте лёгкую разминку – поприседайте, попрыгайте на месте.

Уже перед самим прыжком сделайте очень глубокий вдох и на выдохе прыгайте вниз в вертикальном положении с чуть согнутыми коленями. Так вы не захлебнётесь воздухом.

5 мест в Москве, где можно прыгнуть с тарзанки

ICG Extreme Team

Адрес: Москва, улица Заречье, владение 3. Посёлок Обновлённый труд: электричкой от Рижского вокзала до станции Манихино-1, далее по координатам (их сообщит администратор при покупке прыжка). Богородский городской округ, посёлок Горбуша, дом 6.

Цена: от 3500 рублей и выше.

В данном клубе можно с комфортом прыгнуть с тарзанки. По заверениям клуба, о безопасности вам не придётся задумываться: всё оборудование проходит регулярный осмотр, а опытные инструкторы будут с вами от начала полёта и до самого его завершения.

В качестве подарка каждый полёт записывается на видео. И это абсолютно бесплатная опция. Прежде чем записываться на прыжок, удостоверьтесь, что точно сможете явиться в назначенный день. Согласно правилам, деньги не возвращаются, а запись не переносится.

Фото: istockphoto.com / Sviatlana Lazarenka

Rope-jumper

Адрес: Москва, Дмитровский городской округ, с. Ильинское, объект «Вышка 37».

Цена: 4500 рублей – одиночный прыжок, 9000 рублей – в тандеме.

Высота вышки 37 м. Скорость падения – 4 секунды, но этого вполне достаточно, чтобы испытать ощущение свободного полёта. Клуб занимается роупджампингом с 2012 года и насчитывает за своим плечами более 10 000 прыжков. Администрация клуба советует: следуйте советам опытных профессионалов, и тогда полёт запомнится на всю жизнь. Кстати, фото- и видеосъёмка разрешены, поэтому позаботьтесь о том, чтобы взять с собой человека, который сможет запечатлеть незабываемые моменты.

«Территория полёта»

Адрес: Москва, Дмитровский район, 49 км от МКАД (Jet Гранд Карьер).

Цена: от 4500 рублей.

Клуб напоминает, что строго следит за безопасностью и при каждом прыжке использует настоящее профессиональное альпинистское снаряжение. Оно, кстати, выдерживает вес в две тонны, а это равняется весу автомобиля. Кроме того, снаряжение проходит тщательную проверку перед каждым полётом. Сам прыжок совершается с вышки высотой 37 м. «Полетать» с тарзанки можно круглый год при условии подходящей погоды.

Фото: istockphoto.com/Oleksandr_Masnyi

Xpresent

Адрес: Москва, метро «Волжская», район Кузьминки, улица Заречье, 3А (25 м), пос. Горбуша, Ногинский район, Московская область (50 м), деревня Обновлённый труд, Московская область, Истринский район (25 м).

Цена: от 4490 рублей.

Чтобы совершить прыжок, потребуются предварительная запись и боевой настрой. Перед самим прыжком каждый обязан пройти инструктаж. По утверждению клуба, их тренеры – настоящие профессионалы с большим опытом работы, с удовольствием ответят на все вопросы и помогут собраться с мыслями в считаные секунды перед полётом.

Jet

Адрес: Московская область, координаты точки – 46Н-00975.

Цена: от 4500 рублей.

Клуб отмечает, что их команда профессионалов серьёзно относится к своему делу. Роупджампингом здесь можно заниматься круглый год и без выходных. Для полёта необходимо предварительно записаться, после чего прийти в назначенное время и место. Далее вас ждут чёткий инструктаж и сам полёт.