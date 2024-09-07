Шоу «Игры без границ»: кто участвует в новом спортивном проекте?

«Игры без границ» – не просто проект, а настоящие соревнования, которые проверяют силу, ловкость и спортивную смекалку участников. Атлеты из России, Китая, Ирана, США, Беларуси, Узбекистана, Бразилии, Индии и Казахстана будут бороться за звание победителя и 10 млн рублей. Полный состав участников пока неизвестен и будет раскрываться от выпуска к выпуску. Сейчас рано говорить о финалистах, но уже точно можно оценить претендентов на победу.

Ляйсан Утяшева Фото: Пресс-служба ТНТ

О чём расскажем:

Ведущие

Новое шоу не могло обойтись без ярких ведущих, которые и сами связаны со спортом. Помогать зрителям почувствовать себя частью этих соревнований будет заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира Ляйсан Утяшева. А также спортивный комментатор с многолетним опытом и журналист Роман Нагучев. А за юмор и приятную атмосферу в шоу несёт ответственность комик Тамби Масаев.

Роман Нагучев и Тамби Масаев Фото: Пресс-служба ТНТ

Участники

О популярных ведущих мы вам рассказали, так что теперь можно перейти к звёздам этого проекта, настоящим героям – спортсменам, которые бросают вызов себе, отстаивают честь своей страны в состязаниях с другими атлетами.

Россия

Карим Халили, 25 лет. Биатлонист, бронзовый призёр Олимпиады (2022) и чемпионата мира (2021), многократный призёр чемпионатов Европы и молодёжных чемпионатов мира и Европы.

25 лет. Биатлонист, бронзовый призёр Олимпиады (2022) и чемпионата мира (2021), многократный призёр чемпионатов Европы и молодёжных чемпионатов мира и Европы. Анастасия Гореева, 25 лет. Биатлонистка, чемпионка мира и Европы среди юниоров, мастер спорта России международного класса.

25 лет. Биатлонистка, чемпионка мира и Европы среди юниоров, мастер спорта России международного класса. Дмитрий Насонов , 32 года. Пауэрлифтер, чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу и становой тяге в размере 405 кг.

, 32 года. Пауэрлифтер, чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу и становой тяге в размере 405 кг. Инна Коновалюк, 30 лет. Спортсменка, занималась пауэрлифтингом и силовыми видами спорта, стритлифтингом. Участница шоу «Русский ниндзя» и забега «Гонка героев».

30 лет. Спортсменка, занималась пауэрлифтингом и силовыми видами спорта, стритлифтингом. Участница шоу «Русский ниндзя» и забега «Гонка героев». Галина Пятница, 30 лет. Мастер спорта международного класса по боксу. Чемпион мира по кикбоксингу, победитель кубка мира по боксу.

30 лет. Мастер спорта международного класса по боксу. Чемпион мира по кикбоксингу, победитель кубка мира по боксу. Кирилл Макаренко, 21 год. четырёхкратный призёр чемпионатов мира по борьбе на поясах, призёр и победитель международных и всероссийских турниров по греко-римской борьбе.

21 год. четырёхкратный призёр чемпионатов мира по борьбе на поясах, призёр и победитель международных и всероссийских турниров по греко-римской борьбе. Саша Стоун, 25 лет. Блогер, актёр, боец, многократный чемпион России по боевым искусствам.

25 лет. Блогер, актёр, боец, многократный чемпион России по боевым искусствам. Алена Лутковская, 28 лет. Победительница и призёр чемпионатов мира и Европы среди юниоров в прыжках с шестом. Обладательница мирового рекорда среди юниоров по прыжкам с шестом — 4,61 м (2015).

28 лет. Победительница и призёр чемпионатов мира и Европы среди юниоров в прыжках с шестом. Обладательница мирового рекорда среди юниоров по прыжкам с шестом — 4,61 м (2015). Мария Молчанова, 36 лет. Самбистка, многократная победительница и призёр чемпионатов России по самбо, чемпионка Европы.

36 лет. Самбистка, многократная победительница и призёр чемпионатов России по самбо, чемпионка Европы. Дарья Семёнова, 23 года. Бегунья, входит в состав сборной Нижнего Новгорода по лёгкой атлетике.

23 года. Бегунья, входит в состав сборной Нижнего Новгорода по лёгкой атлетике. Динар Хайртдинов, 25 лет. Фитнес-инструктор, занимался силовыми видами спорта, кроссфитом, мастер спорта международного класса по силовому гиревому девятиборью.

25 лет. Фитнес-инструктор, занимался силовыми видами спорта, кроссфитом, мастер спорта международного класса по силовому гиревому девятиборью. Екатерина Шумкина , 24 года. Мастер спорта по ушу, обладательница кубка России, обладательница бронзовой и золотой медали первенства Европы по ушу в 2017 году.

, 24 года. Мастер спорта по ушу, обладательница кубка России, обладательница бронзовой и золотой медали первенства Европы по ушу в 2017 году. Русиета Едиджи, 35 лет. Регбистка, победительница чемпионата Европы по регби и Универсиады в 2013 году. Тренер. (По неподтверждённым данным, примет участие в шоу).

35 лет. Регбистка, победительница чемпионата Европы по регби и Универсиады в 2013 году. Тренер. (По неподтверждённым данным, примет участие в шоу). Александр Ткачёв, 29 лет. Кроссфитер, многократный призёр соревнований по этой дисциплине.

29 лет. Кроссфитер, многократный призёр соревнований по этой дисциплине. Мария Молчанова, 36 лет. Заслуженный мастер спорта по самбо. Восьмикратная победительница чемпионата России, четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы. Тренер по борьбе и самбо.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Индия

Вуду Шатумар , 33 года. Кроссфитер с 2017 года. На протяжении трёх лет входила в пятёрку лучших кроссфит-спортсменов Индии.

, 33 года. Кроссфитер с 2017 года. На протяжении трёх лет входила в пятёрку лучших кроссфит-спортсменов Индии. Том Крис Саксена, 34 года. Занимался ММА, джиу-джитсу и калистеникой, позже сконцентрировался на кроссфите.

34 года. Занимался ММА, джиу-джитсу и калистеникой, позже сконцентрировался на кроссфите. Оман Бишт , 24 года. Занимается калистеникой и тренирует по этой спортивной дисциплине. Трижды чемпион и дважды серебряный призёр национальных чемпионатов по калистенике.

, 24 года. Занимается калистеникой и тренирует по этой спортивной дисциплине. Трижды чемпион и дважды серебряный призёр национальных чемпионатов по калистенике. Шивани Бамрара, 28 лет. Занимается калистеникой и преподаёт йогу.

28 лет. Занимается калистеникой и преподаёт йогу. Шрияс Рао, 33 года. Более 10 лет занимался лёгкой атлетикой, после четвёртого года занимался кроссфитом. Выиграл два национальных чемпионата по бегу, участвовал в нескольких чемпионатах по кроссфиту.

33 года. Более 10 лет занимался лёгкой атлетикой, после четвёртого года занимался кроссфитом. Выиграл два национальных чемпионата по бегу, участвовал в нескольких чемпионатах по кроссфиту. Пёрл Монтейро, 35 лет. Занимается калистеникой. Участвует в соревнованиях по этой дисциплине.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Китай

Чжоу Цзилинь , 24 года. Занимается боевыми искусствами с трёх лет. После ряда травм стал тренером, открыл несколько школ по боксу и клуб единоборств.

, 24 года. Занимается боевыми искусствами с трёх лет. После ряда травм стал тренером, открыл несколько школ по боксу и клуб единоборств. Ли Жун, 26 лет. Занималась кунг-фу и ушу-саньда, позже остановилась на самбо.

26 лет. Занималась кунг-фу и ушу-саньда, позже остановилась на самбо. Ян Сю, 23 года. Тренер по ушу-саньда. Чемпионка Китая среди девушек по ушу-саньда.

23 года. Тренер по ушу-саньда. Чемпионка Китая среди девушек по ушу-саньда. Ню Цзыи, 23 года. Занимается тяжёлой атлетикой с 15 лет. После травмы колена завершил профессиональную карьеру, однако остался в спорте в качестве тренера и педагога.

23 года. Занимается тяжёлой атлетикой с 15 лет. После травмы колена завершил профессиональную карьеру, однако остался в спорте в качестве тренера и педагога. Чжан Липэн, 34 года. С 14 лет занимается смешанными единоборствами и MMA. Участвовал в боях UFC, побеждал в международных турнирах.

34 года. С 14 лет занимается смешанными единоборствами и MMA. Участвовал в боях UFC, побеждал в международных турнирах. Тан Мэнцинь, 24 года.Учится по направлению «Физическое воспитание и тренировка».

Фото: Пресс-служба ТНТ

США

Остин Дотсон, 32 года. Занимался тхэквондо и американским футболом. Сейчас блогер, персональный и онлайн-тренер.

32 года. Занимался тхэквондо и американским футболом. Сейчас блогер, персональный и онлайн-тренер. Джаниша Адамс-Гиньярд, 40 лет. Занималась лёгкой атлетикой, была брейкменом сборной США по бобслею, занималась тхэквондо, была профессиональным рестлером. Сейчас актриса, каскадёрша, снималась в фильме вселенной Marvel «Чёрная Пантера».

40 лет. Занималась лёгкой атлетикой, была брейкменом сборной США по бобслею, занималась тхэквондо, была профессиональным рестлером. Сейчас актриса, каскадёрша, снималась в фильме вселенной Marvel «Чёрная Пантера». Хантер Кейвуд, 30 лет. Игрок в американский футбол. Живёт в России восемь лет.

30 лет. Игрок в американский футбол. Живёт в России восемь лет. Рейчел Ллойд, 27 лет. Занимается тяжёлой атлетикой, велоспортом и скалолазанием. Окончила МГИМО.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Иран

Вахид Джедди, 25 лет. Занимался дзюдо, на протяжении девяти лет является членом сборной Ирана. Двукратный чемпион мира и чемпион Азии по дзюдо.

25 лет. Занимался дзюдо, на протяжении девяти лет является членом сборной Ирана. Двукратный чемпион мира и чемпион Азии по дзюдо. Сэтарэ Заргяр , 23 года. Занимается велосипедным спортом на протяжении 13 лет. Чемпионка мира в велоспорте.

, 23 года. Занимается велосипедным спортом на протяжении 13 лет. Чемпионка мира в велоспорте. Шива-Садат Хосейни , 27 лет. С шести лет занималась гимнастикой, позже начала играть в баскетбол, заниматься роллер-спортом, тяжёлой атлетикой, контактным карате.

, 27 лет. С шести лет занималась гимнастикой, позже начала играть в баскетбол, заниматься роллер-спортом, тяжёлой атлетикой, контактным карате. Мохаммадхосейн Бабаян, дзюдоист. Чемпион Ирана по дзюдо. Участник национальной команды, занимался гимнастикой, тхэквондо, кикбоксингом.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Продолжайте следить за шоу и раскрывать всё новые имена участников. С каждым новым выпуском интрига становится всё больше, а вот количество свободных мест – всё меньше.

Материалы по теме Расписание выхода шоу «Игры без границ» от ТНТ