Шоу «Игры без границ»: кто участвует в новом спортивном проекте?

«Игры без границ» – не просто проект, а настоящие соревнования, которые проверяют силу, ловкость и спортивную смекалку участников. Атлеты из России, Китая, Ирана, США, Беларуси, Узбекистана, Бразилии, Индии и Казахстана будут бороться за звание победителя и 10 млн рублей. Полный состав участников пока неизвестен и будет раскрываться от выпуска к выпуску. Сейчас рано говорить о финалистах, но уже точно можно оценить претендентов на победу.
Ляйсан Утяшева
Фото: Пресс-служба ТНТ
О чём расскажем:
Ведущие
Новое шоу не могло обойтись без ярких ведущих, которые и сами связаны со спортом. Помогать зрителям почувствовать себя частью этих соревнований будет заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира Ляйсан Утяшева. А также спортивный комментатор с многолетним опытом и журналист Роман Нагучев. А за юмор и приятную атмосферу в шоу несёт ответственность комик Тамби Масаев.
Роман Нагучев и Тамби Масаев
Фото: Пресс-служба ТНТ
Участники
О популярных ведущих мы вам рассказали, так что теперь можно перейти к звёздам этого проекта, настоящим героям – спортсменам, которые бросают вызов себе, отстаивают честь своей страны в состязаниях с другими атлетами.
Россия
- Карим Халили, 25 лет. Биатлонист, бронзовый призёр Олимпиады (2022) и чемпионата мира (2021), многократный призёр чемпионатов Европы и молодёжных чемпионатов мира и Европы.
- Анастасия Гореева, 25 лет. Биатлонистка, чемпионка мира и Европы среди юниоров, мастер спорта России международного класса.
- Дмитрий Насонов, 32 года. Пауэрлифтер, чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу и становой тяге в размере 405 кг.
- Инна Коновалюк, 30 лет. Спортсменка, занималась пауэрлифтингом и силовыми видами спорта, стритлифтингом. Участница шоу «Русский ниндзя» и забега «Гонка героев».
- Галина Пятница, 30 лет. Мастер спорта международного класса по боксу. Чемпион мира по кикбоксингу, победитель кубка мира по боксу.
- Кирилл Макаренко, 21 год. четырёхкратный призёр чемпионатов мира по борьбе на поясах, призёр и победитель международных и всероссийских турниров по греко-римской борьбе.
- Саша Стоун, 25 лет. Блогер, актёр, боец, многократный чемпион России по боевым искусствам.
- Алена Лутковская, 28 лет. Победительница и призёр чемпионатов мира и Европы среди юниоров в прыжках с шестом. Обладательница мирового рекорда среди юниоров по прыжкам с шестом — 4,61 м (2015).
- Мария Молчанова, 36 лет. Самбистка, многократная победительница и призёр чемпионатов России по самбо, чемпионка Европы.
- Дарья Семёнова, 23 года. Бегунья, входит в состав сборной Нижнего Новгорода по лёгкой атлетике.
- Динар Хайртдинов, 25 лет. Фитнес-инструктор, занимался силовыми видами спорта, кроссфитом, мастер спорта международного класса по силовому гиревому девятиборью.
- Екатерина Шумкина, 24 года. Мастер спорта по ушу, обладательница кубка России, обладательница бронзовой и золотой медали первенства Европы по ушу в 2017 году.
- Русиета Едиджи, 35 лет. Регбистка, победительница чемпионата Европы по регби и Универсиады в 2013 году. Тренер. (По неподтверждённым данным, примет участие в шоу).
- Александр Ткачёв, 29 лет. Кроссфитер, многократный призёр соревнований по этой дисциплине.
- Мария Молчанова, 36 лет. Заслуженный мастер спорта по самбо. Восьмикратная победительница чемпионата России, четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы. Тренер по борьбе и самбо.
Фото: Пресс-служба ТНТ
Индия
- Вуду Шатумар, 33 года. Кроссфитер с 2017 года. На протяжении трёх лет входила в пятёрку лучших кроссфит-спортсменов Индии.
- Том Крис Саксена, 34 года. Занимался ММА, джиу-джитсу и калистеникой, позже сконцентрировался на кроссфите.
- Оман Бишт, 24 года. Занимается калистеникой и тренирует по этой спортивной дисциплине. Трижды чемпион и дважды серебряный призёр национальных чемпионатов по калистенике.
- Шивани Бамрара, 28 лет. Занимается калистеникой и преподаёт йогу.
- Шрияс Рао, 33 года. Более 10 лет занимался лёгкой атлетикой, после четвёртого года занимался кроссфитом. Выиграл два национальных чемпионата по бегу, участвовал в нескольких чемпионатах по кроссфиту.
- Пёрл Монтейро, 35 лет. Занимается калистеникой. Участвует в соревнованиях по этой дисциплине.
Фото: Пресс-служба ТНТ
Китай
- Чжоу Цзилинь, 24 года. Занимается боевыми искусствами с трёх лет. После ряда травм стал тренером, открыл несколько школ по боксу и клуб единоборств.
- Ли Жун, 26 лет. Занималась кунг-фу и ушу-саньда, позже остановилась на самбо.
- Ян Сю, 23 года. Тренер по ушу-саньда. Чемпионка Китая среди девушек по ушу-саньда.
- Ню Цзыи, 23 года. Занимается тяжёлой атлетикой с 15 лет. После травмы колена завершил профессиональную карьеру, однако остался в спорте в качестве тренера и педагога.
- Чжан Липэн, 34 года. С 14 лет занимается смешанными единоборствами и MMA. Участвовал в боях UFC, побеждал в международных турнирах.
- Тан Мэнцинь, 24 года.Учится по направлению «Физическое воспитание и тренировка».
Фото: Пресс-служба ТНТ
США
- Остин Дотсон, 32 года. Занимался тхэквондо и американским футболом. Сейчас блогер, персональный и онлайн-тренер.
- Джаниша Адамс-Гиньярд, 40 лет. Занималась лёгкой атлетикой, была брейкменом сборной США по бобслею, занималась тхэквондо, была профессиональным рестлером. Сейчас актриса, каскадёрша, снималась в фильме вселенной Marvel «Чёрная Пантера».
- Хантер Кейвуд, 30 лет. Игрок в американский футбол. Живёт в России восемь лет.
- Рейчел Ллойд, 27 лет. Занимается тяжёлой атлетикой, велоспортом и скалолазанием. Окончила МГИМО.
Фото: Пресс-служба ТНТ
Иран
- Вахид Джедди, 25 лет. Занимался дзюдо, на протяжении девяти лет является членом сборной Ирана. Двукратный чемпион мира и чемпион Азии по дзюдо.
- Сэтарэ Заргяр, 23 года. Занимается велосипедным спортом на протяжении 13 лет. Чемпионка мира в велоспорте.
- Шива-Садат Хосейни, 27 лет. С шести лет занималась гимнастикой, позже начала играть в баскетбол, заниматься роллер-спортом, тяжёлой атлетикой, контактным карате.
- Мохаммадхосейн Бабаян, дзюдоист. Чемпион Ирана по дзюдо. Участник национальной команды, занимался гимнастикой, тхэквондо, кикбоксингом.
Фото: Пресс-служба ТНТ
Продолжайте следить за шоу и раскрывать всё новые имена участников. С каждым новым выпуском интрига становится всё больше, а вот количество свободных мест – всё меньше.