Кто такие анки и чем они отличаются от скуфов? Разбор молодёжного сленга

В интернет-сообществе пользователи часто придумывают необычные слова, чтобы описать различные подходы к жизни и типы людей. Милфа, скуф, масик – многим уже понятны эти термины. Теперь у молодёжи появился очередной сленг для мужчин старше 30 лет. Давайте разбираться, кто такие анки.

Диана Белан кандидат филологических наук, лингвист, основатель школы английского языка ILS «Термин «анк» появился в 2024 году и стал популярным в русскоязычном сегменте интернета благодаря представителям поколения Z. Рассказываю, что же означает это слово».

О чём расскажем:

История термина

Анк – сокращение от английского слова uncle. В переводе — «дядя». Но в сленговом значении под этим словом подразумевают взрослого мужчину, обычно миллениала. Он хочет выглядеть моложе своих лет и старается быть в теме, подражая современным трендам.

На улицах мегаполисов его легко узнать по характерному сочетанию одежды: брюки, худи с яркими надписями и модные кроссовки. Такой мужчина обычно носит стильную стрижку и аккуратную бороду. Старается говорить на молодёжном сленге и интересуется культурой, популярной среди подростков.

Фото: LorIn / istockphoto.com

Различие между анком и скуфом

Термин «анк» завирусился в социальных сетях вслед за скуфом и быстро стал популярным. Но между этими понятиями есть существенная разница.

Анк – человек, который старается соответствовать современным трендам. Он активно занимается спортом и следит за модой. Его противоположность – более консервативный скуф. Этот термин связан с Алексеем Скуфьиным. Он был модератором форума «Двач». Модное слово произошло от фамилии Алексея.

Скуфы – это про мужчин с залысинами и лишним весом, которые старше 35 лет. Они не следят за своим внешним видом и предпочитают носить растянутую одежду. Вопросы здорового образа жизни их мало интересуют. На столе скуфов чаще всего можно увидеть нездоровую и высококалорийную пищу, а также алкоголь.

Примеры использования

Слово используется преимущественно с ироническим или насмешливым оттенком. Зумеры называют анками мужчин, которые стараются одеваться и вести себя как представители молодого поколения, даже если это выглядит немного нелепо.

Тем не менее в зависимости от контекста слово используется по-разному. В позитивном ключе молодёжь может подчеркнуть попытки человека оставаться современным, активным и стильным. В негативном – с насмешкой или осуждением. Например, если поведение анка воспринимается как излишне демонстративное, неуместное или неестественное.

Мемы про анков

В онлайн-пространстве это слово часто встречается в мемах, комментариях и обсуждениях на форумах и в социальных сетях. Такие публикации подчёркивают разрыв между поколениями и, как правило, носят юмористический характер.

В одном из самых узнаваемых мемов на тему анков используется персонаж Стива Бушеми из сериала «Студия 30». Взрослый мужчина изображён в молодёжной одежде с бейсболкой и скейтбордом. Он пытается выглядеть как подросток, что создаёт комический эффект.

Другой пример мема – это expectation vs reality, то есть ожидание против реальности. В первой части изображён стильный мужчина в возрасте, уверенно идущий по улице в модной одежде. Во второй – тот же самый человек, но выглядит он уже неестественно и смешно в своей попытке подражать молодёжи. Мем сопровождается текстом «когда зумеры всё равно видят в тебе скуфа».

Фото: Кадр из сериала «Студия 30»

Роль анков в интернете

Анки стали ярким символом современной интернет-культуры, представляя противоположность другому популярному термину «скуф». Множество мемов и обсуждений вокруг этих сленгов свидетельствует о том, как люди в рунете реагируют на разные подходы к жизни и самовыражению. Такие термины помогают молодёжи определиться с собственными взглядами на разрыв между поколениями и общественные нормы.

Современный сленг следует рассматривать как естественную часть развития русского языка, которая обогащает его новыми выражениями и формирует идентичность подростков. Он, по сути, выполняет функцию маркера «свой-чужой».

У молодёжи появляется возможность идентифицировать себя и отличаться от старшего поколения. Со временем многие из этих новых слов могут исчезнуть или измениться, а те, что останутся, войдут в основной язык. Такой сценарий уже не раз повторялся в прошлом.

Фото: JackF / istockphoto.com

Среди специалистов в этой области преобладает мнение, что бороться с появлением новых слов бессмысленно. Это естественная и неизбежная часть эволюции. Однако важно отметить, что знание и использование литературного языка не страдают от параллельного существования такого рода сленга. Дети и подростки могут успешно осваивать и тот, и другой стиль общения.

Поэтому важно поддерживать баланс, чтобы наряду со сленгом молодёжь продолжала осваивать и использовать классический русский язык.