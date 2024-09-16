10 самых высоких небоскрёбов в мире и интересные факты о них

Технический прогресс во многом стал причиной строительства большого количества небоскрёбов по всему миру. Он в совокупности с появлением новых строительных материалов дал толчок новому человеческому детищу – огромным зданиям. Некоторые небоскрёбы возводились в таких местах, где их появление диссонировало с другими, более скромными зданиями. Но они гармонично вписались в окружающую архитектуру.

Первой страной, открывшей путь в строительстве высотных зданий, стали США. Они уверенно наладили промышленное производство и приступили к реализации идеи по постройке максимально ёмкого делового здания, в котором при этом может находиться сразу большое количество людей. В результате первые небоскрёбы появились сначала в Чикаго, затем в Нью-Йорке и постепенно стали разрастаться по всей территории Америки.

Говоря о современном Чикаго, на ум сразу приходит картина усеянного небоскрёбами города. Но так было не всегда. Первое высотное здание там появилось в далёком 1885 году, его проектировщиком был Уильям Дженни. Это здание имело 10 этажей и для того времени считалось вершиной архитектурного искусства и человеческой гениальности. Именно строительство этого здания привело к повсеместному засилью небоскрёбов в мировой архитектуре.

На сегодняшний день пальму первенства по количеству высотных зданий заслуженно удерживают арабские страны. Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар – не что иное, как воплощение грандиозной фантазии архитектуры: их города буквально заполнены многочисленными небоскрёбами, соперничающими друг с другом касаемо высоты.

Не стала исключением и Россия. В столице скопилось немало небоскрёбов, правда, все они сосредоточены в едином деловом центре «Москва-Сити». И с каждым годом спрос на жильё в высотках только растёт, отчего темпы их строительства будут только увеличиваться.

О чём расскажем:

«Бурдж-Халифа», Дубай, ОАЭ

Высота: 828 м

Количество этажей: 163

Открытие: 2010 год

«Бурдж-Халифа» считается самым высоким в мире небоскрёбом. До 2010 года постройка носила название «Бурдж-Дубай», что переводится как «Дубайская башня». Здание представляет из себя невероятное сооружение огромной высоты, аналогов которому нет нигде в мире.

Изначально «Бурдж-Халифа» имел одну цель – стать самым высоким небоскрёбом в мире. При планировании строительства точная высота держалась в строжайшем секрете. Такая конспирация была необходима для того, чтобы конкуренты не могли построить здание ровно такой же высоты. Чтобы не передавать пальму первенства, архитекторы спланировали на этот случай увеличить высоту башни.

Авторы проекта с самого начала озвучили гарантированную цифру – 700 м. То есть башня в любом случае стала бы рекордсменом среди всех высоток. Этажность «Бурдж-Халифа» тоже не давала покоя общественности и породила множество домыслов и слухов. В результате башня имеет 163 этажа, не считая технические.

Над строительством столь масштабного здания трудились 12 тысяч рабочих. В результате один этаж будущей башни строился за пару недель, что тоже является рекордом. Любопытно, но все строительные работы шли исключительно в ночное время. Объяснение простое: ввиду колоссальной жары для строительства небоскрёба был индивидуально продуман состав бетона, который мог бы выдерживать температуру до +50°С. Поэтому бетонную смесь укладывали исключительно ночью. Помимо этого, в раствор обязательно добавляли лёд.

Площадь «Бурдж-Халифа» составляет примерно 17 футбольных полей. Небоскрёб полностью отделан тонированными стёклами, чтобы уменьшить нагревание здания. Кстати, для того чтобы вымыть все окна, имеющиеся на небоскрёбе, уйдёт не менее трёх месяцев.

Фото: dblight/istockphoto.com

«Мердека 118», Малайзия, Куала-Лумпур

Высота: 679 м

Количество этажей: 118

Открытие: 2021 год. Завершение третьей фазы строительства запланировано на 2024 и 2025 год

Второе по высоте в мире здание – это «Мердека» или Menara Warisan Merdeka. Небоскрёб находится в самом сердце Малайзии. Его строительство началось в 2014 году, а спустя несколько лет было заморожено на время пандемии коронавируса. Общественность пребывала в недоумении и задавалась вопросом, зачем тратить баснословные деньги на строительство небоскрёба, когда мир только начинает вставать на ноги после кризиса экономики, вызванного пандемией.

Несмотря на споры, «Мердека 118» торжественно открылась в 2021 году. В переводе «Мердека» означает «независимость». Здание планируется достроить окончательно к 2025 году. На вершине небоскрёба расположена огромная смотровая площадка, а рядом со зданием – роскошный парк.

Фото: Danieal Razid/istockphoto.com

«Шанхайская башня», Китай, Шанхай

Высота: 632 м

Количество этажей: 128

Открытие: 2015 год

«Шанхайская башня» – одно из самых высоких зданий в мире. Высота небоскрёба составляет 632 м, а количество этажей – 128.

Изначально открытие небоскрёба было запланировано на 2014 год, но строительство затянулось. Недалеко от здания находится крупный и известный шанхайский всемирный финансовый центр. В самом небоскрёбе располагаются офисы, торговые центры и смотровые площадки. Конструкция башни уникальна, по внешнему виду она имеет скрученный фасад, то есть по мере увеличения высоты, строение закручивается на 120 градусов.

«Шанхайская башня» представляет собой девять зданий цилиндрической формы, аккуратно уложенных друг на друга. Небоскрёб состоит из внутренних и внешних стеклянных оболочек, благодаря чему солнце проникает в помещение и снижается необходимость использования искусственных световых источников.

Башня – уникальное сооружение, выполненное с идеей максимальной экономии ресурсов. К примеру, парапет накапливает дождевую воду, которая, в свою очередь, используется для отопления и кондиционирования. На верхней части грандиозного сооружения установлены около 200 ветряных генераторов, вырабатывающих около 10% потребляемой энергии.

Фото: JaCZhou/istockphoto.com

«Абрадж аль-Бейт», Саудовская Аравия, Мекка

Высота: 601 м

Количество этажей: 120

Открытие: 2012 год

«Абрадж аль-Бейт» – самый известный комплекс высотных зданий у мусульман. Башни располагаются в самом сердце Мекки, напротив них находится мечеть аль-Харам. Именно во дворе мечети пребывает главная святыня ислама – Кааба. Кстати, в самой высокой башне небоскрёба построен отель, способный расселить свыше 100 тысяч паломников, ежегодно стекающихся в место нахождения религиозной святыни для хаджа. Башни постройки состоят из четырёхэтажных торговых зон, большого паркинга. Помимо этого, на верхних этажах располагаются жилые дома.

Отель «Королевская часовая башня» высотой 601 м считается самым высоким во всей постройке. На башне красуются огромные часы, которые видно со всех уголков города, они являются самыми большими в мире. Остальные башни названы в честь различных исламских исторических терминов и мест. Шпиль Королевской башни соединяет часы с огромным полумесяцем. Сам полумесяц считается одним из самых больших, которые когда-либо создавались человеком. Снаружи он полностью инкрустирован золотой мозаикой, а внутри находятся служебные помещения. На самом шпиле установлены 160 громкоговорителей, из которых ежедневно доносятся призывы к молитве.

Фото: clicksbyabrar/istockphoto.com

Международный финансовый центр «Пинань», Китай, Шэньчжэнь, провинция Гуандун

Высота: 599 м

Количество этажей: 115

Открытие: 2017 год

Комплекс зданий располагается в деловом районе города Шэньчжэнь. Изначально планировалось, что небоскрёб станет самым высоким в Китае, обогнав «Шанхайскую башню». Но за два года до торжественного открытия в плане постройки произошли изменения.

Было решено убрать шпиль здания, из-за чего высота снизилась с предполагаемой отметки в 660 м до 599 м. Финансовый центр состоит из 115 этажей, на которых располагаются многочисленные офисы, различные торговые и развлекательные центры. Кроме того, можно пройти на смотровую площадку.

Фото: gionnixxx/istockphoto.com

Lotte World Tower, Южная Корея, Сеул

Высота: 555 м

Количество этажей: 123

Открытие: 2017 год

В Южной Корее находится одно из самых высоких зданий в мире. Lotte World Tower – это огромный небоскрёб, расположившийся вблизи развлекательного центра. Внешняя отделка здания сконструирована из традиционной корейской керамики. Этажи с первого по шестой занимают различные торговые зоны, а уже выше расположены многочисленные офисы, апартаменты и гостиница.

Кстати, небоскрёб известен тем, что на нём расположилась самая высокая смотровая площадка в мире. Lotte World Tower – это сверхвысокое здание, которое может выдержать землетрясение магнитудой 9 баллов и сильный ураганный ветер.

Фото: RuslanKaln/istockphoto.com

One World Trade Center, США, Нью-Йорк

Высота: 541 м

Количество этажей: 104

Открытие: 2014 год

«Всемирный торговый центр-1» имеет печальную славу. Ранее здание носило название «Башня Свободы», но после террористических атак 11 сентября 2001 года было полностью разрушено. Именно на его месте и было решено возвести один из самых высоких небоскрёбов в мире – «Всемирный торговый центр-1». Башня располагается напротив известного Мемориала 9/11, созданного в память о погибших. Сейчас здание практически полностью отдано под аренду офисов.

Фото: spyarm/istockphoto.com

Tianjin CTF Finance Centre, Китай, Тяньцзин

Высота: 530 м

Количество этажей: 97

Открытие: 2019 год

«Финансовый центр» – современный небоскрёб, расположенный в провинции Китая. Здание имеет причудливую форму — оно представляет собой своеобразную изгибающуюся стеклянную кожу. Небоскрёб включает в себя восемь огромных колонн, плавно соединяющих центры и углы всех четырёх построек. Кстати, наклонённые колонны и придают всему зданию устойчивость к землетрясениям.

Фото: coward_lion/istockphoto.com

«Башня Банка Китая», Китай, Гонконг

Высота: 315 м, с двумя антеннами – 369 м

Количество этажей: 72

Открытие: 1989 год

Небоскрёб является одним из самых «возрастных» в Китае, здесь расположена штаб-квартира крупнейшего банка. Башня насчитывает 70 этажей, расположена она вблизи станции гонконгского метро. С момента открытия и вплоть до 1992 года «Башня Банка Китая» считалась самой высокой в Гонконге и во всей Азии. Помимо этого, в 1990 году небоскрёб стал самым высоким зданием за пределами США.

Башня насчитывает две смотровые площадки, и обе они закрыты для посещения по неизвестным причинам. По своему стилю небоскрёб отличается фантастичностью и отсылкой к инопланетным сооружениям, отчего пользуется огромной популярностью среди туристов.

Фото: CHUNYIP WONG/istockphoto.com

«Бурдж-Джидда», Саудовская Аравия, Джидда

Высота: по плану превысит 1 км

Количество этажей: планируется больше 160

Открытие: 2028-2029 годы

«Бурдж-Джидда», или Jeddah Tower – пожалуй, самый смелый и многообещающий проект по строительству небоскрёба. Он будет располагаться в 32 км от Джидды и, очевидно, станет первым и пока что единственным в мире архитектурным творением, чья высота превысит 1 км. Небоскрёб станет центром нового района города, где к моменту открытия должны проживать примерно 80 тысяч человек.

С начала 2018 года строительство несколько раз замораживалось, но уже в этом году было вновь возобновлено. Ожидается, что работы займут четыре-пять лет. Планируется, что у башни будет 167 этажей, а на 150-м этаже будет построена «небесная терраса», предназначенная для отдыха. В самом высоком небоскрёбе в мире будут расположены отель и торговые центры, жилые элитные апартаменты, офисы и огромный паркинг. И здесь же будет красоваться самая большая смотровая площадка в мире.

Фото: GoMixer/istockphoto.com