Как правильно выбирать, резать и хранить манго: советы от шеф-повара

«Сезон манго в России приходится на осень. Этот фрукт с ярким вкусом и насыщенным ароматом отлично сочетается с самыми разными ингредиентами — его можно использовать для приготовления десертов, закусок, салатов и даже холодных супов. Главное — выбрать в магазине свежий и спелый плод».
О чём расскажем:
- Какое манго можно встретить на прилавках в России?
- Как выбрать спелое манго?
- Способы хранения манго
- Как подавать манго?
- Рецепты с манго от шеф-повара
Интересные факты о манго
Всего на данный момент насчитывается более 2000 его сортов. Плоды отличаются по цвету (зелёные, жёлтые, красные и оранжевые), размеру (от 200 до 700 г) и органолептическим нюансам.
Чаще всего во вкусе этого экзотического фрукта чувствуются нотки персика, кокоса, сливы, ананаса и мёда, хотя некоторым он может напоминать даже тыквенный пирог.
В некоторых странах с манго связаны легенды и обычаи. Например, в Индии существует поверье, что именно под манговым деревом медитировал Будда, а в знак дружбы и уважения принято дарить корзину спелых жёлтых плодов.
Фото: istockphoto.com/Nattawat Jindamaneesirikul
Манго — очень ценный продукт с точки зрения пользы для здоровья. В плодах много витаминов С, В1, В2, В6, а также каротиноидов, клетчатки, ниацина, калия, зеаксантина и лютеина.
Регулярное употребление продукта способствует повышению стрессоустойчивости, сохранению остроты зрения, сияющему цвету кожи, здоровью волос и помогает поддерживать оптимальный уровень холестерина в крови. Кроме того, фрукт содержит пищевые волокна, стимулирующие работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и нормализующие пищеварение.
Какое манго можно встретить на прилавках в России?
Всё многообразие сортов манго можно условно разделить на две основных группы: индокитайские (зеленоватые) и индийские (жёлтые и оранжевые).
В России чаще всего встречаются плоды семи сортов, которые доставляют в основном из Коста-Рики, Египта, Таиланда, Бразилии и Израиля.
Проще всего ориентироваться в сортах манго по их цвету и сезону сбора.
Зелёное манго
- Кейт. Один из самых популярных сортов родом из Египта. Плоды сочные, сладкие, с бархатистой текстурой. Сезон сбора приходится на осень.
Жёлтое манго
- Кео. Сочные, сладкие с лёгкой кислинкой плоды вытянутой формы собирают в зимне-весенний период.
- Кхайте. Круглые, очень сладкие и довольно крупные плоды достигают зрелости в конце весны.
Оранжевое манго
- Кат Чу. Тот самый тайский манго — сладкий и сочный. Спелые плоды собирают в весенние месяцы.
- Каен Оан. Ещё один тайский сорт, отличающийся наличием розовых бочков и насыщенным персиковым вкусом. Сезон сбора начинается в середине осени.
Фото: istockphoto.com/Evgeniia Siiankovskaia
Красное манго
- Кент. Краснобокие округлые плоды с нежной мякотью без грубых волокон привозят из Перу. Сбор урожая начинается летом.
- Шелли. Израильский сорт с нежной текстурой и вкусом, напоминающим одновременно абрикос и пломбир. На прилавках можно начинать искать в августе.
Как выбрать спелое манго?
Довольно часто манго срывают на этапе так называемой технической зрелости, когда они ещё остаются довольно твёрдыми и не самыми вкусными, однако в таком состоянии плоды лучше всего хранятся и отлично переносят транспортировку в другие страны. Дозревают экзотические фрукты уже в пути или на прилавках.
Чтобы выбрать плод, который можно есть в день покупки, обратите внимание на несколько характеристик:
Запах. Ближе к плодоножке аромат должен быть наиболее интенсивным. Спелый свежий фрукт пахнет приятно, незрелый практически не имеет запаха, а вот перезревший будет отдавать нотами брожения или даже спирта.
Внешний вид. Ориентироваться на цвет манго не стоит, так как он зависит от сорта — даже насыщенно-зелёный плод может быть спелым и вкусным. Гораздо большее значение имеет форма: фрукт должен быть округлым и гладким. Наличие морщинок говорит о том, что манго сорвали с дерева слишком рано.
Фото: istockphoto.com/Rommel Gonzalez
Также обратите внимание на наличие на кожуре небольших тёмных точек — они считаются признаком спелости. Если вы обнаружите большое тёмное пятно ближе к плодоножке, отложите фрукт — скорее всего, он уже перезрел.
Текстура. Спелый свежий плод имеет сухую упругую кожуру и плотную мякоть. Попробуйте аккуратно нажать на манго ладонью. Если он слегка мягкий — можно брать, а вот если совсем твёрдый — фрукту лучше ещё полежать. Перезревший или гнилой плод чаще всего имеет липкую кожицу, которая может разорваться при надавливании.
Способы хранения манго
Спелый фрукт хранится недолго — не более пяти дней. Лучше всего поместить его в пакет или в контейнер с отверстиями и отправить на нижнюю полку холодильника. Не забывайте время от времени переворачивать плод, чтобы избежать гниения. Кроме того, манго можно очистить, нарезать кубиками и заморозить, сохранив таким образом его вкус и аромат.
Если вам попался неспелый фрукт, попробуйте ускорить его созревание. Поместите плод в тёмный пакет вместе с яблоками или бананами и оставьте при комнатной температуре на пару дней. Также можно завернуть манго в бумагу или засыпать сухим рисом. Важно: проверяйте время от времени плод, в тепле он может созреть очень быстро.
Как подавать манго?
Лучше всего употреблять манго свежим — так вкус и аромат останутся неизменными, а витамины и минералы сохранятся в полном объёме. Чтобы аккуратно очистить и нарезать плод, нужно:
- тщательно вымыть его;
- затем положить в ладонь более плоской стороной и разрезать вдоль пополам, плотно прижимая нож к косточке;
- провести ножом с другой стороны косточки, чтобы отделить вторую половинку мякоти;
- внутри каждой половинки сделать надрезы до кожуры вдоль и поперёк, вывернуть внутрь кожурой и снять ложкой мякоть.
Фото: istockphoto.com/Arx0nt
Рецепты с манго от шеф-повара
Мякоть манго любима кулинарами всего мира за яркий вкус и нежную текстуру, поэтому из этого экзотического фрукта можно приготовить множество блюд.
Зелёная гречка со шпинатом, кокосом и манго
Ингредиенты:
- зелёная гречка — 120 г;
- кокосовые сливки — 50 мл;
- шпинат — 50 г;
- манго — 1 шт.;
- халва — 50 г;
- сахар, соль — по вкусу.
Фото: 13.familygardengroup.ru
Способ приготовления
- Зелёную гречку промыть, залить крутым кипятком и оставить на полчаса для набухания.
- Очистить манго, нарезать на кубики.
- Халву измельчить ножом до состояния крошки.
- Слить оставшуюся воду из гречки, поместить набухшую крупу в блендер вместе с кокосовыми сливками и шпинатом, измельчить до состояния однородного пюре.
- Довести кашу до вкуса с помощью сахара и соли.
- Выложить в тарелку, украсить кусочками манго и крошкой из халвы.
Салат с халуми, манго и томатами
Ингредиенты для салата:
- халуми — 80 г;
- розовый томат — 1 шт.;
- кинза, петрушка, укроп — 20 г;
- красный лук — 0,5 головки;
- оливки — 50 г.
Для дрессинга:
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- мёд — 1 ч. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- апельсиновый сок — 2 ст. л.;
- свежий имбирь — 15 г;
- соль — по вкусу.
Фото: 13.familygardengroup.ru
Способ приготовления:
- Томаты нарезать дольками, манго — кубиками, лук — перьями, зелень мелко нарубить.
- Для заправки натереть на тёрке имбирь и смешать со всеми остальными ингредиентами.
- Халуми нарезать на небольшие ломтики и обжечь горелкой со всех сторон.
- Собрать салат: овощи смешать и заправить дрессингом, посыпать кинзой, сверху выложить халуми.