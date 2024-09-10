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Как правильно выбрать манго в магазине: спелый и вкусный

Как правильно выбирать, резать и хранить манго: советы от шеф-повара
Сергей Носов
Как правильно выбирать, резать и хранить манго?
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В материале также найдёте необычные рецепты с этим фруктом.
<a href="https://www.championat.com/authors/8374/1.html">Сергей Носов</a>
Сергей Носов
бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden

«Сезон манго в России приходится на осень. Этот фрукт с ярким вкусом и насыщенным ароматом отлично сочетается с самыми разными ингредиентами — его можно использовать для приготовления десертов, закусок, салатов и даже холодных супов. Главное — выбрать в магазине свежий и спелый плод».

О чём расскажем:

Интересные факты о манго

Всего на данный момент насчитывается более 2000 его сортов. Плоды отличаются по цвету (зелёные, жёлтые, красные и оранжевые), размеру (от 200 до 700 г) и органолептическим нюансам.

Чаще всего во вкусе этого экзотического фрукта чувствуются нотки персика, кокоса, сливы, ананаса и мёда, хотя некоторым он может напоминать даже тыквенный пирог.

В некоторых странах с манго связаны легенды и обычаи. Например, в Индии существует поверье, что именно под манговым деревом медитировал Будда, а в знак дружбы и уважения принято дарить корзину спелых жёлтых плодов.

Фото: istockphoto.com/Nattawat Jindamaneesirikul

Манго — очень ценный продукт с точки зрения пользы для здоровья. В плодах много витаминов С, В1, В2, В6, а также каротиноидов, клетчатки, ниацина, калия, зеаксантина и лютеина.

Регулярное употребление продукта способствует повышению стрессоустойчивости, сохранению остроты зрения, сияющему цвету кожи, здоровью волос и помогает поддерживать оптимальный уровень холестерина в крови. Кроме того, фрукт содержит пищевые волокна, стимулирующие работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и нормализующие пищеварение.

Какое манго можно встретить на прилавках в России?

Всё многообразие сортов манго можно условно разделить на две основных группы: индокитайские (зеленоватые) и индийские (жёлтые и оранжевые).

В России чаще всего встречаются плоды семи сортов, которые доставляют в основном из Коста-Рики, Египта, Таиланда, Бразилии и Израиля.

Проще всего ориентироваться в сортах манго по их цвету и сезону сбора.

Зелёное манго

  • Кейт. Один из самых популярных сортов родом из Египта. Плоды сочные, сладкие, с бархатистой текстурой. Сезон сбора приходится на осень.

Жёлтое манго

  • Кео. Сочные, сладкие с лёгкой кислинкой плоды вытянутой формы собирают в зимне-весенний период.
  • Кхайте. Круглые, очень сладкие и довольно крупные плоды достигают зрелости в конце весны.

Оранжевое манго

  • Кат Чу. Тот самый тайский манго — сладкий и сочный. Спелые плоды собирают в весенние месяцы.
  • Каен Оан. Ещё один тайский сорт, отличающийся наличием розовых бочков и насыщенным персиковым вкусом. Сезон сбора начинается в середине осени.

Фото: istockphoto.com/Evgeniia Siiankovskaia

Красное манго

  • Кент. Краснобокие округлые плоды с нежной мякотью без грубых волокон привозят из Перу. Сбор урожая начинается летом.
  • Шелли. Израильский сорт с нежной текстурой и вкусом, напоминающим одновременно абрикос и пломбир. На прилавках можно начинать искать в августе.

Как выбрать спелое манго?

Довольно часто манго срывают на этапе так называемой технической зрелости, когда они ещё остаются довольно твёрдыми и не самыми вкусными, однако в таком состоянии плоды лучше всего хранятся и отлично переносят транспортировку в другие страны. Дозревают экзотические фрукты уже в пути или на прилавках.

Чтобы выбрать плод, который можно есть в день покупки, обратите внимание на несколько характеристик:

Запах. Ближе к плодоножке аромат должен быть наиболее интенсивным. Спелый свежий фрукт пахнет приятно, незрелый практически не имеет запаха, а вот перезревший будет отдавать нотами брожения или даже спирта.

Внешний вид. Ориентироваться на цвет манго не стоит, так как он зависит от сорта — даже насыщенно-зелёный плод может быть спелым и вкусным. Гораздо большее значение имеет форма: фрукт должен быть округлым и гладким. Наличие морщинок говорит о том, что манго сорвали с дерева слишком рано.

Фото: istockphoto.com/Rommel Gonzalez

Также обратите внимание на наличие на кожуре небольших тёмных точек — они считаются признаком спелости. Если вы обнаружите большое тёмное пятно ближе к плодоножке, отложите фрукт — скорее всего, он уже перезрел.

Текстура. Спелый свежий плод имеет сухую упругую кожуру и плотную мякоть. Попробуйте аккуратно нажать на манго ладонью. Если он слегка мягкий — можно брать, а вот если совсем твёрдый — фрукту лучше ещё полежать. Перезревший или гнилой плод чаще всего имеет липкую кожицу, которая может разорваться при надавливании.

Способы хранения манго

Спелый фрукт хранится недолго — не более пяти дней. Лучше всего поместить его в пакет или в контейнер с отверстиями и отправить на нижнюю полку холодильника. Не забывайте время от времени переворачивать плод, чтобы избежать гниения. Кроме того, манго можно очистить, нарезать кубиками и заморозить, сохранив таким образом его вкус и аромат.

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Если вам попался неспелый фрукт, попробуйте ускорить его созревание. Поместите плод в тёмный пакет вместе с яблоками или бананами и оставьте при комнатной температуре на пару дней. Также можно завернуть манго в бумагу или засыпать сухим рисом. Важно: проверяйте время от времени плод, в тепле он может созреть очень быстро.

Как подавать манго?

Лучше всего употреблять манго свежим — так вкус и аромат останутся неизменными, а витамины и минералы сохранятся в полном объёме. Чтобы аккуратно очистить и нарезать плод, нужно:

  • тщательно вымыть его;
  • затем положить в ладонь более плоской стороной и разрезать вдоль пополам, плотно прижимая нож к косточке;
  • провести ножом с другой стороны косточки, чтобы отделить вторую половинку мякоти;
  • внутри каждой половинки сделать надрезы до кожуры вдоль и поперёк, вывернуть внутрь кожурой и снять ложкой мякоть.

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

Рецепты с манго от шеф-повара

Мякоть манго любима кулинарами всего мира за яркий вкус и нежную текстуру, поэтому из этого экзотического фрукта можно приготовить множество блюд.

Зелёная гречка со шпинатом, кокосом и манго

Ингредиенты:

  • зелёная гречка — 120 г;
  • кокосовые сливки — 50 мл;
  • шпинат — 50 г;
  • манго — 1 шт.;
  • халва — 50 г;
  • сахар, соль — по вкусу.

Фото: 13.familygardengroup.ru

Способ приготовления

  1. Зелёную гречку промыть, залить крутым кипятком и оставить на полчаса для набухания.
  2. Очистить манго, нарезать на кубики.
  3. Халву измельчить ножом до состояния крошки.
  4. Слить оставшуюся воду из гречки, поместить набухшую крупу в блендер вместе с кокосовыми сливками и шпинатом, измельчить до состояния однородного пюре.
  5. Довести кашу до вкуса с помощью сахара и соли.
  6. Выложить в тарелку, украсить кусочками манго и крошкой из халвы.
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Салат с халуми, манго и томатами

Ингредиенты для салата:

  • халуми — 80 г;
  • розовый томат — 1 шт.;
  • кинза, петрушка, укроп — 20 г;
  • красный лук — 0,5 головки;
  • оливки — 50 г.

Для дрессинга:

  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • мёд — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • апельсиновый сок — 2 ст. л.;
  • свежий имбирь — 15 г;
  • соль — по вкусу.

Фото: 13.familygardengroup.ru

Способ приготовления:

  1. Томаты нарезать дольками, манго — кубиками, лук — перьями, зелень мелко нарубить.
  2. Для заправки натереть на тёрке имбирь и смешать со всеми остальными ингредиентами.
  3. Халуми нарезать на небольшие ломтики и обжечь горелкой со всех сторон.
  4. Собрать салат: овощи смешать и заправить дрессингом, посыпать кинзой, сверху выложить халуми.
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