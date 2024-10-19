Где находятся самые высокие здания России? Топ-15 небоскрёбов

Гиганты есть не только в столице!

Небоскрёбы в России появились относительно недавно. Считается, что масштабное строительство высотных зданий стартовало в начале 90-х годов. До этого дома строились по типу «сталинских» высоток, некоторые из них сохранились и по сей день.

С появлением Московского международного делового центра «Москва-Сити», который создал целую зону бизнес-кварталов, Россия стала постепенно попадать в международные списки обладателей самых высоких небоскрёбов мира.

Тенденция строить высотки сохраняется по сей день. Объясняется это довольно просто: свободных мест в России для строительства зданий не так много, поэтому приходится экономить пространство максимально, насколько это возможно.

Как правило, на самых высоких этажах небоскрёбов находятся жилые апартаменты. При этом чем выше этаж, тем больше и стоимость жилья. Такая причина кроется в нескольких элементарных вещах. Во-первых, квартиры на высоких этажах могут похвастаться чистым, свободным от автомобильных выхлопов воздухом. Во-вторых, не забываем о чарующем пейзаже, на который можно любоваться с высоты птичьего полёта.

Но есть и свои минусы: людям, испытывающим страх высоты, такой вид жилья явно не подойдёт. К тому же в случае возникновения возгорания покинуть верхние этажи – задача не из лёгких. Проблемы с трубами – тоже не редкость. Из-за того, что приходится подавать воду с большим напором, трубы имеют свойство лопаться. Что, в свою очередь, грозит затоплением сразу нескольких этажей.

Впрочем, несмотря на это, обзавестись апартаментами в самом центре страны – дань современной моде и выгодное вложение финансов.

О чём расскажем

«Лахта-центр»

Высота: 462 м

Расположение: Санкт-Петербург

Год постройки: 2018

«Лахта-центр» – самый высокий небоскрёб в России. Вокруг проекта его строительства было много недомолвок и споров. Так, общественность была глубоко огорчена, что небоскрёб испортит всю историческую картину Санкт-Петербурга. В результате долгих дискуссий строительство перенесли в другой район.

Изначально «Лахта-центр» должен был красоваться напротив Смольного собора в Красногвардейском районе, но в итоге самое высокое здание в России расположилось в Приморском районе. Это позволило ещё больше увеличить количество этажей в здании.

Сейчас «Лахта-центр», помимо главного титула, завоевал ещё несколько. К примеру, во время строительства удалось добиться рекордных результатов: за двое суток рабочие уложили порядка 19 тыс. кубометров бетона. Также в здании работают 48 скоростных лифтов, которые не заставят ждать посетителей больше 30 секунд.

«Лахта-центр» Фото: zorazhuang/istockphoto.com

«Федерация»

Высота: 373,7 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2017

Ещё одно высокое здание находится в Москве и включает в себя целых два небоскрёба, которые выстраиваются из единого стилобата, состоящего из шести этажей. Примечательно, но оба имеют разное количество этажей. Так, башня «Запад» насчитывает 62 этажа, а башня «Восток» – ещё больше: 97.

Именно «Восток» считается самой высокой башней «Москва-Сити». Здесь на 97-м этаже расположилась огромная смотровая площадка. До появления «Лахта-центра» башня «Восток» считалась самой высокой в стране.

Башня «Федерация» Фото: Konstantin Aksenov/istockphoto.com

Комплекс «Око»

Высота: 354,1 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2016

«Око», подобно «Федерации», состоит из двух высоких башен. Одна из них – Южная башня «Око» – включает в себя 85 этажей, за счёт чего попадает в первые списки «Высотных зданий Москвы». До момента постройки «Федерации» «Око» считалась самой высокой башней «Москва-Сити».

Мало кто знает, что название «Око» расшифровывается как «объединённые кристаллом основания». Это, в свою очередь, отсылка к основе всего строения – шестиэтажному зданию, выполненному в форме кристалла.

Комплекс «Око» Фото: Yurchello108/istockphoto.com

Башня «Меркурий Сити Тауэр»

Высота: 340,1 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2014

Известна своим необычным и ярким видом. «Меркурий Сити Тауэр» – это огромная башня с золотым напылением, благодаря чему она буквально блистает на солнце. Башня – сосредоточение офисных центров.

Примечательно её конструирование: практически все офисы освещаются солнцем на протяжении всего дня. Кроме этого, здание способно выдержать землетрясение магнитудой до шести баллов.

«Меркурий Сити Тауэр» Фото: Fotofantastika/istockphoto.com

Башня «Евразия»

Высота: 308,9 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2015

«Евразия» считается самым высоким зданием во всей Европе, каркас которого сконструирован полностью из металла. Башня входит в состав «Москва-Сити» и отличается от других небоскрёбов своим традиционным стилем. Фасад высотки украшает стекло зелёного цвета, что придаёт ему дополнительный шик и стать. «Евразия» состоит из множества офисов, апартаментов, торговых зон.

Башня «Евразия» Фото: KrimKate/istockphoto.com

Комплекс «Город столиц»

Высота: 301,8 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2009

Высотка состоит из двух башен. Причём каждая из них имеет хоть и небольшую, но разницу в высоте. Так, башня «Москва» считается самой большой, её высота достигает 301 м с небольшим. Соседняя же, башня «Санкт-Петербург», чуть поменьше, 257 м. Соединяет два небоскрёба стилобат высотой в 18 этажей. В нём расположились офисы и магазины. А в самих башнях обитают счастливые обладатели роскошных апартаментов.

«Город столиц» Фото: Media Whalestock/istockphoto.com

«Башня на Набережной»

Высота: 268,4 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2007

«Башня на Набережной» – это здание, состоящее из трёх строений разной этажности. Все они сконструированы в форме полусфер, что придаёт высотке некую инопланетную загадочность и привлекает внимание гостей столицы. Практически половина здания отведена под офисные помещения. Именно здесь снимался фильм «Духless».

«Башня на Набережной» Фото: autau/istockphoto.com

ЖК «Триумф-палас»

Высота: 264,1 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2005

Жилой комплекс, расположенный в Москве, состоит из девяти секций разной этажности. Все они находятся на стилобате с пятью этажами. Главенствующую роль в «Триумф-паласе» по конструкции занимает секция высотой в 264 м, вместе со шпилем. Сам шпиль собирался из восьми модулей, вес каждого из которых варьируется от четырёх до восьми тонн. Для того чтобы поднять строительный материал такого габарита, приходилось задействовать вертолёт.

Секции небоскрёба имеют отдельные входы. Парадный вход, к примеру, располагается в Чапаевском переулке, вблизи одноимённого парка. Стилобат вмещает в себя общественные помещения: начиная с 11-го этажа и вплоть до 38-го занимают квартиры и роскошные пентхаусы, где поселились многие звёзды российского шоу-бизнеса.

ЖК «Триумф-палас» Фото: РИА Новости

Башня «Эволюция»

Высота: 246 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2015

Пожалуй, «Эволюция» – одна из самых известных в Москве башен. А всё из-за причудливой формы: закрученный по спирали небоскрёб представляет собой ДНК-формулу. Спиралевидная конструкция делает «Эволюцию» одной из самых примечательных, по сравнению со многими высотками в столице. Небоскрёб имеет 55 этажей, а само здание расположено на трёхуровневом стилобате. На крыше находится огромная терраса для всех желающих прогуляться, а внутри – множество магазинов.

Башня «Эволюция» Фото: Sergei Dubrovskii/istockphoto.com

Деловой комплекс «Империя»

Высота: 238,6 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2011

«Империя» – это 60-этажный деловой комплекс. Согласно задумке авторов, небоскрёб представляет собой некий вертикальный город, где есть всё для комфортного существования. В основном в огромном здании располагаются офисные помещения, они занимают этажи с первого по 41-й. А апартаментов для проживания там немного: с 43-го по 59-й этажи. Кроме этого, в «Империи» находятся гостиница и торговые зоны.

Деловой комплекс «Империя» Фото: Elena Odareeva/istockphoto.com

Главное здание МГУ

Высота: 235 м по шпилю

Расположение: Москва

Год постройки: 1953

Центральное здание главного университета Москвы располагается на Воробьёвых горах. До 1990 года корпус МГУ считался самым высоким в Европе. Башня здания состоит из 32 этажей и является самой высокой из всех сталинских построек.

Здание полностью симметрично относительно главной башни. От неё, в свою очередь, сконструированы 18-этажные «крылья». И на них находятся всем известные часы, барометр и термометр. Огромные часы, красующиеся на главном корпусе учебного заведения, считаются самыми большими в Европе.

Своеобразные «крылья», сконструированные на центральном корпусе, имеют 12-этажные корпуса. Аллея, открывающаяся взору со стороны Москва-реки, пленяет цветочным разнообразием и площадями с фонтанами. Так как здание считалось самым высоким в России, то на его вершине располагаются смотровые площадки.

Главное здание МГУ Фото: OmaPush/istockphoto.com

ЖК «Дом на Мосфильмовской»

Высота: 213 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2012

«Дом на Мосфильмовской» является жилым комплексом. Небоскрёб состоит из двух башен разной высоты. Между собой две конструкции соединены секцией малой этажности. В здании есть регуляция температуры в зависимости от сезона и количества людей, проживающих в доме.

Помимо этого, окна небоскрёба сконструированы из особенного стекла, не дающего солнцу нагревать помещение. На самом высоком этаже высотки находится огромный пентхаус с бассейном. С верхних этажей небоскрёба открывается завораживающий вид на всю Москву вплоть до МКАДа.

ЖК «Дом на Мосфильмовской» Фото: Wikimedia Commons

Башня «Исеть»

Высота: 212,8 м

Расположение: Екатеринбург

Год постройки: 2016

Башня «Исеть» представляет собой жилое здание с 225 апартаментами разной площади. C шестого этажа и по 39-й располагаются двух- и трёхкомнатные квартиры, а выше – с 41-го по 47-й – четырёхкомнатные. Все они оснащены функцией «умный дом».

Люди могут максимально комфортно строить свою жизнь, не задумываясь о бытовых мелочах. К примеру, функция предусматривает дистанционный набор воды в ванну, управление светом, звуком. К тому же всегда можно получить доступ к камерам на объекте, быть в курсе потребляемых коммунальных ресурсов.

На 50-м этаже располагается просторный многофункциональный зал, открытый для всех жильцов высотки. Нужно ли говорить, что цены на жильё в небоскребе высоки? Несмотря на это, апартаменты пользуются большим спросом. В отличие от других небоскрёбов, на вершине «Исети» нет смотровой площадки, ведь башня полностью обустроена под элитные апартаменты, где нет места посторонним людям.

Башня «Исеть» Фото: VittoriaChe/istockphoto.com

«Высоцкий»

Высота: 195,45 м по уровню парапета бассейна

Расположение: Екатеринбург

Год постройки: 2011

Современный небоскрёб расположился в самом сердце Екатеринбурга и имеет 54 этажа. Строительство высотки проходило с большим скандалом. Так, при работах были разрушены архитектурные памятники города. Впрочем, один из них, усадьбу Фальковского, обещали восстановить, что немного сгладило конфликт. Но уже через два года был уничтожен ещё один исторический памятник – «Дом Ярутина», после чего жители встретили огромным возмущением строительство небоскрёба.

Тем не менее в 2011 году прошло официальное открытие здания, а чуть позже здесь прошёл предпремьерный показ фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Через год в «Высоцком» торжественно открылась смотровая площадка, откуда можно полюбоваться потрясающим видом на город.

На небоскрёбе красуется памятник песням Владимира Высоцкого. Монумент выполнен в виде катушки с кинолентой. На огромной девятиметровой ленте размещены строки из песен культового барда, которые можно менять в зависимости от ситуаций, происходящих в городе и стране.

«Высоцкий» Фото: Sergey Egorov/istockphoto.com

ЖК «Воробьёвы горы»

Высота: 192,1 м

Расположение: Москва

Год постройки: 2003

Высотка состоит из семи корпусов, находящихся на едином пятиуровневом стилобате. В здании располагается более 1000 квартир разной площади. В комплекс входят несколько супермаркетов, детская студия, торговый и оздоровительный центры и огромный пятиуровневый паркинг с автомойкой и автомастерской. «Воробьёвы горы» входят в десятку самых высоких жилых домов столицы.

ЖК «Воробьёвы горы» Фото: cian.ru