20 самых северных городов России: история, достопримечательности и интересные факты

В этих неприветливых на вид городах с условиями, далёкими от привычного комфорта, кипит своя особенная жизнь.

Наперекор жестоким морозам, ураганным ветрам люди ведут привычную жизнь, преодолевая невероятные трудности. Для работающих и проживающих в районах Крайнего Севера предусмотрены различные государственные льготы. Русский север суров, однако столетиями здесь живут представители коренных народов и на погоду не жалуются.

О чём расскажем:

Архангельск

Архангельск был основан 14 марта 1583 года указом царя Ивана Грозного. Город расположен в устье Северной Двины, имеющей выход в Белое море. В начале прошлого века Архангельск называли «воротами Арктики».

Любопытно, что жителей этого старинного русского города не коснулись тяготы крепостного права. Кстати, в годы Гражданской войны в Архангельске в ходу были свои деньги: «моржовки и чайковки». В советское время город считался «валютным цехом страны».

Отсюда за границу шёл обработанный первоклассный лес. По последним данным, население Архангельска составляет 347 987 человек. Сейчас город считается крупным промышленным центром.

Архангельск Фото: irimeiff/istockphoto.com

Главные достопримечательности: Соловецкие острова входят во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Ставропигиальный мужской монастырь, расположенный в одном из его живописных уголков, считается уникальным памятником старины. Столица Поморья славится своими многочисленными музеями.

Один из них находится в пригороде Архангельска. На довольно обширной территории музейного комплекса «Малые Корелы» особый интерес вызывают деревянные храмы, терема с узорчатыми окнами, ветряные мельницы.

Что попробовать: расписной пряник-козуля в форме завитка, который считается кондитерской гордостью Архангельска. Местная кухня известна старинными и оригинальными блюдами. К примеру, мачок из рыбы, картофеля, лука и молока долго томится в печи и получается необыкновенно вкусным. Заварная кислая капуста, приправленная льняным маслом, по словам гурманов, – отменное кушанье.

Что купить на память: знаменитую на всю страны резную деревянную игрушку – «Птицу счастья». Местные изделия из бересты с ажурными рисунками, кошельки, изготовленные из смолы, стекла и фетра, представляют собой образцы тонкого художественного мастерства. И пользуются большим спросом среди многочисленных туристов.

Архангельск Фото: KadnikovValerii/istockphoto.com

Петрозаводск

Один из самых северных городов России был основан 1 сентября 1703 года. Здесь по указу Петра I началось строительство оружейного завода. Столица Карелии расположена на берегу Онежского озера. Город имеет выход к пяти морям: это сыграло большую роль в его экономическом развитии.

Хотя долгое время административный центр Карелии сплошь и рядом состоял из деревянных домов. Всё изменилось с бурным строительством кирпичных заводов. И в 1891 году в городе появилась первая каменная часовня. Согласно последним данным, население Петрозаводска составляет 235 694 человека.

Кижи Фото: -AZ-/istockphoto.com

Главные достопримечательности: Кижи, музей-заповедник с великолепным архитектурным ансамблем, известным всему миру. Водопад Кивач поражает своей необычной красотой. Это чудо природы как бы спрятано среди лесов. Кивач падает с четырёх ступеней с высоты более 10 м. Кафедральный собор Святой Троицы, расположенный на проспекте Александра Невского, был сооружён в начале XIX века. Ему удалось, несмотря на перипетии судьбы, сохранить былое величие.

Что попробовать: карельскую уху и калитку – ржаной пирожок из тонкого теста с различной начинкой. Местная кухня на удивление разнообразна. Отведайте какрискуку – пирог с репой, рыбу в молоке, мясо по-петровски (томлённую в горшочке телятину с грибами) – и вы получите незабываемые вкусовые впечатления о гостеприимной карельской столице.

Что купить на память: изделия из карельского янтаря с его манящей красотой. Шкатулки, посуда, сказочные статуэтки из берёзы, обладающей оригинальным узором и прочностью, станут приятными сувенирами для родных и близких. Добавим сюда изящные украшения из шунгита – редкого чёрного камня, пользующиеся широким спросом. Заметим, что порошок из этого материала добавляют в шампуни и кремы для лица.

Петрозаводск Фото: znm/istockphoto.com

Верхоянск

Верхоянск был основан в 1638 году русским землепроходцем Посником Ивановым. Вначале это было казачье зимовье. Лишь в 1817 году посёлок получил официальный статус города и был занесён на карту России.

Верхоянск – самый северный город Якутии, расположен на правом берегу реки Яны. Его по праву называют «Полюсом холода», здесь преобладает зона резко континентального климата. Жестокие морозы со штормовыми ветрами, когда температура воздуха падает нередко ниже -60°С, создали суровые условия для человеческого существования.

Сегодня, как и много лет назад, жители Верхоянска занимаются в основном пушным промыслом, коневодством и оленеводством. По последним данным, население города составляет 753 человека.

Главные достопримечательности: музей «Полюс холода», который был создан в 20-е годы прошлого столетия. В нём собраны палеонтологические и археологические находки, редкие фотодокументы и записи. Здесь же работает передвижной музей-юрта, где можно своими глазами увидеть старинное якутское жилище. Также особое внимание привлекает храм блаженной Матроны Московской.

Что попробовать: салат «Индигирка», который готовится из кусочков мороженого сига, с добавлением красной икры, перца, лука и соли. Необыкновенно вкусна кровяная колбаса из жеребятины. Коренные жители называют этот деликатес хааном. Керчэх – жирные деревенские сливки, взбитые с вареньем из земляники, смородины или голубики, считаются непревзойденным десертом.

Что купить на память: тёплые и удобные, украшенные бисером унты. Статуэтки мамонтов, выполненные из кости этих вымерших животных, – настоящее произведение искусства. Также можно приобрести оригинальные коврики, изготовленные местными мастерами из конского волоса и хвоста.

Верхоянск Фото: Mordolff/istockphoto.com

Красноярск

Красноярск был основан 19 августа 1628 года. Отряд казаков во главе с Андреем Дубенским на скорую руку построил здесь военный острог. Первое поселение было расположено на обоих берегах Енисея.

После присоединения Сибири к России в 1690 году Красноярск получил статус города. Правда, вначале он больше походил на военную крепость. В 1895 году в жизни Красноярска произошло важное историческое событие: Великая Сибирская железная дорога связала город с центром страны.

Его развитие усилилось в советское время, когда началось освоение гидроэнергетических ресурсов Енисея и Ангары. Сейчас Красноярск – один из важных промышленных центров Восточной Сибири. По последним данным, численность населения города составляет 1 205 473 человека.

Красноярск Фото: IURII KISELEV/istockphoto.com

Главные достопримечательности: остров Татышев, который находится в черте Красноярска. На его обширной территории располагаются яблоневый сад, дендрарий, библиотека под открытым небом и вантовый мост – часть сложного архитектурного ансамбля. «Роев ручей» – один из крупнейших парков флоры и фауны. И совершить прогулку по этим цивилизованным джунглям, по отзывам туристов, – одно удовольствие. Легендарным символом Красноярска считается Часовня Параскевы Пятницы, расположенная на месте древнего языческого капища.

Что попробовать: бузу, мититеи, шакотис – очень тонкие пирожки из теста, начинённые мясом, тушёной капустой или грибами. Следует отметить, что местная кухня интернациональна. Бешбармак, чак-чак, сугудай, знаменитые сибирские пельмени и запеканка из репы – эти вкусности каждому придутся по душе. А чашечка кедрового кофе придаст вам бодрости и здоровья.

Что купить на память: «лисье» покрывало, чехол на сиденье автомобиля из волчьего меха – оригинальные сувениры, которыми можно пользоваться долгое время. Красноярские ёлочные игрушки славятся своей красотой. Сказочные картинки на стеклянных шарах, выполненные местными умельцами, поражают изящностью.

Красноярск Фото: Vera Tikhonova/istockphoto.com

Якутск

Этот город Крайнего Севера был основан в 1632 году енисейским казаком Петром Бекетовым. Вначале он носил название Ленский острог. Но в 1708 году получил статус города и стал именоваться Якутском. Он расположен на левом берегу реки Лены.

Сегодня Якутск является столицей Республики Саха. Зона вечной мерзлоты и суровый климат наложили свой отпечаток на жизнь города. Однако Якутск быстро набирает силу и считается одним из важнейших промышленных центров страны.

Якутск славится длинной зимой и коротким летом, средняя температура января здесь -35°С. Зима длится с октября по апрель. По последним данным, численность города составляет 367 667 человек.

Якутск Фото: Spiridon Sleptsov/istockphoto.com

Главные достопримечательности: единственный в мире Музей мамонта. Здесь можно увидеть три восстановленных скелета далёких предков слона, а также мумию дикой лошади. Символом города считаются бриллианты. Экскурсия в государственное хранилище «Сокровищница» даст понять и осознать, какими несметными богатствами обладает Якутск. Кстати, коренные жители отдают предпочтение серебру. Они убеждены, что этот металл самый чистый и благородный из всех существующих на Земле.

Что попробовать: харту – наваристый, ароматный бульон из кусочков круто сваренных желудка и толстого кишечника жеребёнка. Кобер – густой молочный соус для якутских лепешек считается традиционным лакомством. Замороженные сливки обожают как дети, так и взрослые. Местные называют этот изысканный десерт «мартышками».

Что купить на память: украшения из серебра – кольца, перстни и браслеты тонкой ручной работы. Необычные сувениры, которые пользуются большим спросом среди туристов, – это фигурки из медвежьего когтя. Коренные жители утверждают, что подобный талисман способен передать его обладателю живительную энергию.

Якутск Фото: Lina Shatalova/istockphoto.com

Норильск

Норильск был основан в 1935 году. Он расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова и относится к районам Крайнего Севера. Одна из печальных страниц в истории Норильска связана с созданием на его территории крупнейшего лагеря — ГУЛАГа, унесшего немало человеческих жизней.

В 1953 году Норильск получил статус города. И с этого момента началось невиданное развитие города, который в наши дни является центром медной и никелевой промышленности. На базе горно-металлургического комбината производится огромное количество цветных металлов. По последним данным, население Норильска составляет 177 427 человек.

Норильск Фото: Alexander Mozgovets / istockphoto.com

Главные достопримечательности: Гвардейская площадь, которую украшает памятник металлургам. На её месте в 40-х годах прошлого столетия были поля, засеянные репой – единственной овощной культурой, способной выдержать лютый холод. Особый интерес вызывает Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», воздвигнутая в 1991 году. Чуть позже в Норильске была построена мечеть Нурд-Камал.

Что попробовать: ватрушки с голубикой и овсяное печенье с брусничным мармеладом. Карпаччо из оленины, жаркое из куропатки, строганина из красной рыбы – эти блюда имеют неповторимый вкус. Северная ягода, смешанная с растопленным оленьим жиром, – ещё одно необычное лакомство, рассчитанное на любителя.

Что купить на память: рога оленей и бивни мамонта, которые пользуются большой популярностью. Меховые шапки и варежки также считаются приятными и полезными сувенирами. Шкатулки, посуда, изготовленные местными мастерами резьбы по дереву, также представляют немалый интерес для туристов Норильска.

Норильск Фото: Alexander Mozgovets/istockphoto.com

Нарьян-Мар

Нарьян-Мар был основан 10 октября 1931 года. Город расположен за Северным полярным кругом и находится в низовьях реки Печоры. Нарьян-Мар называют «Жемчужиной Арктики» за его живописную нетронутую природу, за неповторимую прелесть этого северного края.

Город является столицей Ненецкого автономного округа и входит в перечень районов Крайнего Севера. В недалёком прошлом он считался островом, добраться до которого было невероятно трудно. Когда в округе геологи обнаружили богатые запасы нефти и природного газа, Нарьян-Мар за короткое время превратился в крайне важный регион по добыче «чёрного золота».

По последним данным, численность населения составляет 24 266 человек.

Нарьян-Мар Фото: kovalchuk/istockphoto.com

Главные достопримечательности: «Марад Сей» – главная площадь Нарьян-Мара в новогодние праздники становится местом массовых гуляний. Особую привлекательность придаёт этому месту огромный Дед Мороз высотой в 4 м, искусно вырезанный изо льда. В середине прошлого века было построено деревянное здание Главпочтамта с конической башней, в которой явственно угадывались формы русских шатровых храмов.

Что попробовать: евэй – отменный по вкусу и питательности ненецкий бульон из оленины. Это горячее блюдо помогает жителям Нарьян-Мара в нелёгких условиях Крайнего Севера сохранять свои силы. Строганину из белой рыбы обязательно нарезают соломкой: с солью и чёрным молотым перцем этот деликатес уплетают за обе щёки. Оладьи из свежей крови оленя – ещё одно традиционное кушанье, которое нравится гостям с Большой земли.

Что купить на память: очень тёплые и удобные бурки из оленьего меха, нарядные варежки с ненецким орнаментом. Для детей можно приобрести оригинальные игрушки: смешных белых медведей, нарядных оленей и даже бубен самых разных размеров. Также привлекательны изделия из кости в виде статуэток, шкатулок с яркими узорами.

Фото: Alexander Popovkin/unsplash.com

Певек

Самый северный город России был основан 10 августа 1933 года как рыболовный поселок. Статус города получил 6 апреля 1967 года. Он расположен в Чукотском автономном округе, в зоне вечной мерзлоты.

Кстати, вся территория Чукотского автономного округа относится к районам Крайнего Севера. Порт Певек с его глубоководными причалами имеет стратегическое значение. Небольшой город является центром снабжения Западной Чукотки.

Здесь работает первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов». По последним данным, численность населения города составляет 4083 человека.

Певек Фото: avstraliavasin/istockphoto.com

Главные достопримечательности: «Остров Врангеля» – первый российский арктический заповедник. Его огромную территорию считают «родильным домом» белых медведей, где звери чувствуют себя в безопасности. Здесь же находится единственная в Европе колония белых гусей. Кекуры в тундре близ Певека – это своего рода каменные «пальцы» приличных размеров, высовывающиеся из-под мёрзлой земли. По мнению учёных, их появление было вызвано эрозией и выветриванием.

Что попробовать: опанэ – суп из оленины с кровью. Одним из любимых, экзотических блюд местной кухни по праву считается мантак. Это кожа кита с салом, которую режут на небольшие, ровные куски и замораживают. Подобное кушанье едят в любом виде: сырым, жареным или варёным. Местное мороженое готовят из взбитого оленьего жира с хдобавлением всевозможных ягод.

Что купить на память: эскимосский мяч с ярким орнаментом, изготовленный из кожи оленя. Оригинальные статуэтки из моржового клыка работы местных мастеров поражают своей красотой. Кухлянки из шкурок молодых тюленей и даже табурет, сделанный из позвонка крупного кита.

Певек Фото: KadnikovValerii/istockphoto.com

Олёкминск

Олёкминск был основан в 1633 году. Он расположен на берегу реки Лены. Статус города Олёкминск приобрел в 1822 году. Это событие ознаменовалось началом строительства двухэтажного каменного храма с двумя престолами и колокольней.

В Республике Саха Олёкминск занимает особое место. Его земли – это месторождение редчайшего драгоценного самоцвета – чароита. Запасы необыкновенного камня охраняются государством. По последним данным, численность города составляет 10 453 человека.

Главные достопримечательности: Дом скопцов, которые появились в городе в 1860 году. Это здание представляет собой любопытный памятник старинной архитектуры. Часовня Александра Невского – одна из известных достопримечательностей Олёкминска. Музей истории земледелия Якутии им. И. Я. Строда был открыт в 1957 году, в его зале представлена интересная коллекция по краеведению.

Что попробовать: чачык, снятая с молока пенка, засушенная в виде трубочки с начинкой из княженики – самой вкусной и дорогой ягоды. Дорогим деликатесом, отличающимся невероятно нежным вкусом, считаются губы лося, приготовленные по особому рецепту. Уха из чира, фаршированные караси – эти рыбные блюда известны каждому гурману.

Что купить на память: небольшую сумочку из медвежьей лапы и меховые шапки по сравнительно низким ценам. Местную бересту называют «молочной». Изготовленные из неё вазы, посуда привлекательны и внесут в ваш дом дух северной романтики. А детям понравятся большие куклы в якутских нарядах.

Олёкминск Фото: РИА Новости

Билибино

Билибино как посёлок было основано в 1955 году. Оно расположено в западной части Чукотского полуострова в бассейне реки Колыма. Статус города посёлок получил 28 июня 1993 года. Начало развитию Билибина положила промышленная добыча золота, обнаруженного в его недрах. Большинство жителей занято охотой, рыболовством и собирательством ягод. По последним данным, численность города составляет 5546 человек.

Билибино Фото: avstraliavasin/istockphoto.com

Главные достопримечательности: знаменитая площадка на сопке «Орбита», с которой можно увидеть неповторимые красоты Севера. Краеведческий музей им. Глазырина славится своей уникальной этнографической коллекцией, представленной редкими экспонатами. Храм Серафима Саровского был воздвигнут в 2009 году и придал городу особую привлекательность.

Что попробовать: языки карасей – деликатес, смахивающий немного на отварные мозги и обладающий нежным вкусом. Квашеные головы лосося – популярное блюдо коренных жителей. Они обычно томятся под землей, в леднике, укрытые дёрном. Закладывают головы лосося ещё в середине лета, чтобы уже в сентябре получить аппетитное лакомство. А для местных охотников достойным для мужчин кушаньем считается очищенная и хорошо вываренная лапа медведя.

Что купить на память: плекет – высокие сапоги, которые завязываются у щиколоток и под коленями. Серьги, браслеты, колечки, украшенные чукотским агатом, также пользуются большим спросом. Изготовленные из китового уса гребни, скульптуры – отличные сувениры для близких людей.

Билибино Фото: dane-mo/istockphoto.com

Кызыл

Кызыл был основан в 1914 году. Поначалу он назывался Белоцарском. С 24 декабря 1925 года город уже именовался Кызылом. Столица Республики Тыва расположена у слияния двух рек – Большого Енисея и Малого Енисея. Большинство жителей Кызыла занято в угольной промышленности. По последним данным, численность населения города составляет 130 042 человека.

Главные достопримечательности: монумент Кадарчи, который стоит на вершине небольшого холма и считается символом города. «Центр Азии» — это величественная монументальная композиция, установленная ещё в 1964 году. В специальном зале Национального зала можно увидеть золото скифов и полюбоваться настоящими произведениями искусства из этого благородного металла.

Что попробовать: кара-мун – наваристый, ароматный бульон из баранины. Череме – колбаса-жгут из желудка и кишок ягнёнка. Для сластён в местной кухне есть десерт, который не встретите даже в самом дорогом ресторане. Чокпек — пенки, вываренные в топлёном масле с добавлением диких ягод, просто тают во рту.

Что купить на память: тувинскую оригинальную посуду из кожи. Украшения из серебра с бирюзой, коралла и нефрита, изготовленные местными умельцами, – очень стильные сувениры. Можно приобрести также куклу в национальном наряде, которая выглядит ярко и привлекательно.

Кызыл Фото: IURII KISELEV/istockphoto.com

Дудинка

Дудинка как ясачное зимовье была основана в 1667 году мангазейским стрельцом-пятидесятником Иваном Сорокиным. С 1951 года небольшое селение стало именоваться городом. Дудинка расположена на севере Красноярского края.

Отметим, что местный порт на реке Енисей имеет огромное значение для заполярного Норильска, который получает по воде самое необходимое с материка. По последним данным, численность населения города составляет 22 335 человек.

Главные достопримечательности: 70-метровый жираф, искусно переделанный из портового крана. Введенская церковь, построенная в 1846 году, считается украшением столицы Таймыра. В Доме народного творчества, расположенном в городе, можно познакомиться с древней культурой коренных народов Севера. А на берегу Енисея установлена скульптура Гюзы, дочери шамана. С этим памятником связана легенда о трагической любви красавицы к молодому купцу Дудину.

Что попробовать: хорилби – эвенкийская домашняя колбаса, изготовленная из оленины. Этот деликатес обладает особым вкусом. Рыбные лепёшки кари кырба отлично идут с горячим чаем, заваренным из диких трав. Гостям Дудинки запомнится долганское блюдо амаха – мясное ассорти, которое едят в охлаждённом виде.

Что купить на память: кумаланы – особые ковры, изготовленные из меха оленя, сукна и бисера. Настоящим произведением местного искусства считаются сумки из кожи налима. Стеклянные кристаллы с трёхмерным графическим рисунком – самые популярные сувениры, которые приобретают многие туристы.

Дудинка Фото: Artaxerxes Longhand/istockphoto.com

Воркута

Воркута была основана 4 января 1936 года. Город расположен на севере Республики Коми и входит в список районов, которые относятся к Крайнему Северу. История создания города связана с добычей полезных ископаемых.

Воркута является центром угольной промышленности Печорского угольного бассейна. 26 ноября 1943 года Воркута получила статус города, который по величине считается четвёртым в мире, находящимся за Полярным кругом. По последним данным, численность населения города составляет 56 131 человек.

Главные достопримечательности: Хальмер-Ю — трёхступенчатый водопад, представляющий собой грандиозное и яркое зрелище. Чудом природы считается Мраморный каньон на реке Кара. Немалый интерес туристов вызывает «Воркутинский луговой памятник». Дворец культуры шахтеров, построенный в конце 50-х годов прошлого столетия, является уникальным памятником советской архитектуры.

Что попробовать: карпаччо из свежего сердца оленя. Этот деликатес обладает нежным и необычным вкусом. Утка с белыми грибам, тушённая в чугунке, рыбник, редька с картофелем – эти блюда считаются шедеврами местной кухни. Можно добавить к этому меню капусту по-вашкински, сваренную особым способом. Её подают к столу в замороженном виде.

Что купить на память: причудливые фигурки, узорные шкатулки, подставки из оникса, изготовленные местными мастерами. Ложки, кружки из каповой древесины, обладающей особой прочностью, пользуются большим спросом среди туристов. Браслеты, серьги и бусы из бересты – довольно оригинальные украшения. Тапочки на оленьем меху – это приятный и нужный подарок близкому человеку.

Воркута Фото: Alexander Popovkin/unsplash.com

Анадырь

Анадырь был основан 3 августа 1889 года. Он расположен на крайнем северо-востоке России. В 1965 году Анадырь получил статус города. Большинство жителей работает в горнодобывающей промышленности. По последним данным, численность населения города составляет 13 043 человека.

Главные достопримечательности: музейный центр «Наследие Чукотки», который был открыт в 1935 году. Поначалу домик, построенный из обшивки американской шхуны, вмещал в себя не более сотни экспонатов. Теперь это целый комплекс, где собрано свыше 40 тысяч интересных и редких материалов об истории и культуре северного края. Свято-Троицкий собор был воздвигнут в наши дни. Этот величественный храм из дерева считается особой достопримечательностью Анадыря.

Что попробовать: маринованную оленину в брусничном пюре со специями и обжаренную на гриле. Не отказывайтесь и от другого необычного угощения – «харитона». Так называют здесь хариуса, приготовленного по специальному кулинарному рецепту. Упa – это животное, которая относится к классу мешкообразных. Её ещё называют морской картошкой. Заметим, что салат из неё получается очень питательным и вкусным.

Что купить на память: пимы – меховые сапоги, всегда пользующиеся спросом. Уляк – традиционный нож с резной ручкой и острым лезвием, который очень даже пригодится в домашнем хозяйстве. Шкатулка, искусно изготовленная местными умельцами из внутреннего уха кита.

Анадырь Фото: KadnikovValerii/istockphoto.com

Инта

Инта, считавшаяся поначалу посёлком, была основана в 1942 году. Она расположена на северо-востоке Республики Коми. В 1954 году Инта получила статус города. Примечательно, что в её окрестностях добывается редкий горный хрусталь, из которого изготовили иллюминатор космического корабля «Восток-1». По последним данным, численность населения города составляет 19 372 человека.

Главные достопримечательности: водонапорная башня из красного кирпича представляет собой монументальное сооружение, построенное в 1955 году. В местном краеведческом музее собрано немало интересных документов по истории развития добычи угля. Инта – идеальное место для экотуризма. Национальный парк «Югыд ва», с примыкающим к нему Печоро-Илычским заповедником, – это огромная территория таёжных, дремучих лесов, нетронутых человеческой деятельностью.

Что попробовать: суп из крапивы и пельмени с редькой. Эти диетические блюда отличаются лёгким вкусом и очень полезны. Оленина, тушённая с картофелем, телятина, сваренная в молоке – ещё одни приятные для желудка кулинарные изыски местной кухни. Следует также отведать овсяного кваса, чтобы убедиться в его отменных качествах.

Что купить на память: металлические подвески в форме солнца работы местных мастеров. Торбаса – элегантные сапожки из шкуры нерпы пользуются у туристов постоянным спросом. Миниатюрная скульптурная композиция, вырезанная из моржового бивня, которая изображает собачью упряжку, – сувенир, достойный восхищения.

Инта Фото: Wikimedia Commons

Мурманск

Самый большой город в мире, расположенный за Северным полярным кругом. Мурманск был основан 4 октября 1916 года. Он расположен на восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

Мурманск – город-герой, который в годы Великой Отечественной войны фашисты сожгли дотла, но так и не смогли его захватить. Сейчас он является одним из самых крупных в стране незамерзающих морских портов. Мурманск считается рыбопромышленным центром России.

По последним данным, численность населения города составляет 266 681 человека. Порт Мурманска считается первым городом на Северном морском пути, то есть его отправной точкой.

Мурманск Фото: Andrey_Ivanov/istockphoto.com

Главные достопримечательности: легендарный атомный ледокол «Ленин», который теперь навсегда пришвартовался в порту и стал уникальным музеем. Мурманский краеведческий музей был открыт в 1926 году. Здесь размещены две интересные диорамы: «Птичий базар» и «Северное сияние». Городской океанариум – любимое место для местных жителей и гостей Мурманска. Дрессированные арктические тюлени и морские зайцы устраивают здесь настоящее цирковое шоу.

Что попробовать: чипсы из ягеля со вкусом лесных ягод. Отменным деликатесом считается икра морского ежа. Её едят в свежем виде, чуточку добавив лимонного сока. Тефтели из оленины – это постоянное блюдо в меню каждого жителя Мурманска. Вяленая медвежатина имеет, по словам туристов, специфический, но приятный вкус.

Что купить на память: кулоны, серьги, браслеты с необычным вкраплением бордового граната, фиолетового аметиста, бирюзового апатита. В столице Заполярья можно приобрести кеньги – башмаки из кожи или замши с коротким голенищем, сшитые мехом внутрь, и кысста – зимние варежки из оленьих шкур.

Мурманск Фото: Andrey_Ivanov/istockphoto.com

Салехард

Салехард был основан в 1595 году. Это случилось после падения Сибирского ханства. Поначалу посёлок с обширной территорией, состоявший из служилых людей, назывался Обдорском. В 1933 году его переименуют в Салехард, который через пять лет получит статус города. Он расположен в низовьях реки Оби. По последним данным, численность города составляет 49 160 человек.

Салехард Фото: Leonid Eremeychuk / istockphoto.com

Главные достопримечательности: главный символ столицы Ямала – гигантская скульптура мамонта Мити, которая стоит на крутом обрывистом берегу Оби. Расположенный почти в центре Салехарда вантовый мост через реку Преображенку представляет собой по форме, по задумке местных архитекторов, падающий горящий факел. На самом верху находится смотровая площадка, и порывы ветра как бы укачивают тех, кто сюда взобрался.

Что попробовать: панты – рога молодого оленя, приготовленные особым способом. Это экзотическое кушанье, по мнению коренных жителей, содержит кучу витаминов и придаёт человеку силы. Из оленины местные хозяйки готовят отличные блюда. К примеру, саламат – мясная каша с пшеном, куда добавляют печень, почки, язык, костный мозг, нижнюю губу и дыхательное горло оленя.

Что купить на память: расшитые бисером сумки-тучаны ручной работы. Необычная кухонная утварь с северными узорами всегда найдёт достойное место в вашем доме. Мыло с экстрактами ямальских трав, кремы, бальзамы, шампуни – эти сувениры также пользуются немалым спросом. Также можно приобрести парку, которая состоит из двух слоёв оленьей шкуры и надевается через голову.

Салехард Фото: Leonid Eremeychuk/istockphoto.com

Бодайбо

Бодайбо был основан в 1863 году. Экспедиция купца Сибирякова обнаружила здесь золотоносную россыпь. Это событие послужило толчком для промышленного развития Бодайбо. В июне 1903 года по указу Николая II посёлок получил статус города. Он расположен на северо-востоке Иркутской области. Любопытно, что первая паровая драга для добычи золота начала работать в Бодайбо раньше, чем в какой-либо части царской России. По последним данным, численность населения города составляет 8921 человек.

Главные достопримечательности: знаменитый Патомский кратер, представляющий из себя усечённый конус. Его происхождение остается загадкой для ученых. Озеро Орон находится недалеко от Бодайбо в Витимском заповеднике. Благодаря своей природной уникальности этот объект считается одной из живописных достопримечательностей города. В краеведческом музее им. В. Ф. Верещагина насчитывается 17 415 экспонатов, которые вызывают неподдельный интерес у гостей города.

Что попробовать: жаркое из дикого гуся, обладающее нежным вкусом. Местная кухня не балует особыми изысками. Котлеты из оленины, холодный грибной суп, строганина из замороженной красной рыбы – привычные блюда для местных жителей. Из напитков горожане предпочитают брусничный морс.

Что купить на память: кольца из красного золота с керамикой белого цвета, элегантные цепочки из серебра, браслеты из этого же металла. К сожалению, в маленьком Бодайбо нет народных промыслов, нацеленных на выпуск различной сувенирной продукции.

Бодайбо Фото: Wikimedia Commons

Надым

Надым был основан русскими переселенцами в 1597 году. Он расположен в Ямало-Ненецком округе. В 1967 посёлок на левом берегу реки Надым стал опорной базой для разработки газового месторождения Медвежье. 9 марта 1972 года он получил статус города. Вскоре здесь началось строительство каменных домов. По последним данным, численность населения города составляет 44 830 человек.

Надым Фото: Grigorii_Pisotckii/istockphoto.com

Главные достопримечательности: озеро Янтарное – живописное место, где в зимнее время проходят массовые праздничные мероприятия. И туристы могут с ветерком прокатиться на нартах, запряжённых оленями. Посёлок Пангоды, расположенный на берегу Правая Хетта, – ещё одна достопримечательность Надыма, которой гордятся местные жители.

Что попробовать: оленину, зажаренную на открытом огне. Изысканным деликатесом считается олений язык, который отваривают более двух часов и обязательно подают с горчицей. Строганина из сига – любимое блюдо каждого жителя Надыма. Рыбий жир, смешанный с морошкой – лакомство для любителей экзотической пищи.

Что купить на память: недорогие декоративные свечи с добавлением целебных трав, питательные бальзамы для губ. Также для женщины приятным подарком будут кисы – меховые сапоги из оленьих шкур. Декоративный нож с рукояткой, изготовленной из кости мамонта – оригинальный сувенир, который понравится любому мужчине.

Праздник в Надыме Фото: Grigorii_Pisotckii/istockphoto.com

Петропавловск-Камчатский

Петропавловск-Камчатский был основан Витусом Берингом 17 октября 1740 года. Он расположен на юго-восточном побережье полуострова Камчатка. В 1812 году бывший острог получил статус города. С 1924 года стал именоваться Петропавловском-Камчатским. По последним данным, численность населения составляет 179 508 человек.

Петропавловск-Камчатский Фото: Bborriss/istockphoto.com

Главные достопримечательности: рыбный рынок, куда привозят рыбу, знаменитых камчатских крабов, выловленных в водах Тихого океана. Это торговое место всегда привлекает многочисленных туристов. Халактырский пляж славится своим чёрным песком и прекрасным видом. На берегу Тихого океана можно увидеть морских котиков, дельфинов и даже китов. И туристы имеют отличную возможность заняться дайвингом. Авачинский вулкан – одно из самых красивых мест на полуострове, которое оставит в душе незабываемое впечатление о загадочном крае.

Что попробовать: уху по-камчатски, которую варят в родниковой воде с кижучем, чавычой или неркой. Рыбный салат из варёного лосося и толчёных лесных ягод с добавлением жира нерпы. Камчатская кухня удивит даже самого привередливого гурмана. Берёзовая кора с сушёной икрой, квашеная оленья требуха – эти кушанья будут ему в диковинку.

Что купить на память: бусы из застывшей лавы и обсидиана, кулоны из медвежьего когтя, которые выглядят очень привлекательно. Бубны, миниатюрные сумочки, изготовленные из кожи морских животных – необычные сувениры, хранящие в себе дух Камчатки.

Петропавловск-Камчатский Фото: geyzer/istockphoto.com