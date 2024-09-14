Это состояние приводит к нарушению осанки и лишнему весу.

«Вдовий горб»: врач объяснил, откуда появляется холка на шее и как её убрать

Андрей Гaлкин остеопат, невролог, физиотерапевт, мануальный терапевт «Многие привыкли считать вдовий горб исключительно эстетической проблемой, которую все так старательно пытаются скрыть под одеждой или длинными волосами. Однако он несёт за собой ещё физические неудобства и огромные риски для здоровья. Как от него избавиться?»

О чём расскажем:

Как выглядит холка на шее и чем она опасна?

Вдовий горб — это неконтролируемое локальное скопление жировой ткани в области нижних шейных и верхних грудных позвонков. Часто он сопровождается болевыми ощущениями в плечевом поясе, хрустом при поворотах головы, нарушением сна и провалами в памяти.

Люди, столкнувшиеся с образованием холки, имеют ряд заметных проблем:

деформация осанки;

сутулость;

нездоровый лишний вес;

скруглённая верхняя часть спины.

Фото: istockphoto.com/AJ_Watt

Развитие горбика происходит постепенно: начинается с небольшого уплотнения, а далее перерастает в сутулость, боль и скованность в шейной области. Всё это приводит к ухудшению кровообращения в головном мозге и венозному застою.

Почему образуется «вдовий горб»?

Как показывает практика, у каждого обладателя холки есть одна проблема, которая остаётся незамеченной многими врачами, остеопатами и массажистам. Часто специалисты фокусируются только на самой выпуклости в области шеи, не обращая внимания на то, что за ним скрывается — сильное спазмирование мышц верхней части груди.

По сути, холка — последствие напряжения мышц под ключицами и опущения плеч. При запущенной форме недуга от него не отделаться никакими дорогостоящими массажами, эффект будет кратковременным.

Это явление может иметь и другие причины. Среди них:

Ослабленные мышцы спины и шеи, неспособные бороться с тем, что грудные мышцы опускают плечи вниз. Перенапряжение шейных мышц, возникающее из-за регулярного длительного пребывания в неестественных для тела позах (допустим, сидя за компьютером). Большой лишний вес, создающий дополнительную нагрузку на позвоночник и мышцы. Гормональные сбои у женщин, вызванные снижением уровня эстрогенов, чреваты перераспределением жировых тканей и формированием холки. Наследственная склонность к образованию жира в области шеи, встречающаяся в редких случаях.

Хоть все перечисленные пункты и считаются самыми распространёнными причинами, они условны. В реальности бывают случаи, когда вдовий горб у себя обнаруживают молодые здоровые женщины с хорошей генетикой и активным образом жизни.

Как избавиться от холки?

Убрать вдовий горб можно, но это требует времени, усилий и комплексного подхода. Конечно, проще работать с жировым отложением, когда оно только появилось, однако и в остальных случаях шансы на выздоровление есть.

Сейчас эту проблему лечат несколькими способами:

физиотерапия;

специальные силовые тренировки;

гормональная терапия;

хирургическое удаление жира из горба.

Фото: istockphoto.com/24K-Production

Важно! К гормонам и хирургии лучше не прибегать — эти методы неприемлемы, так как могут привести к опасным необратимым последствиям.

Если же пользоваться остальными вариантами лечения (компрессы, гимнастика, мази, массажи), то эффект будет безопасным, но временным. В 95% случаев недуг возвращается к пациентам снова спустя несколько месяцев.

Рекомендации по профилактике

Чтобы устранить горб, необходимо разобраться с первопричиной — напряжением мышц. Как это сделать самостоятельно?

Практикуйте йогу. Это, пожалуй, один из лучших способов разблокировки плечевого пояса, который опускается вниз из-за спазмированных мышц под ключицами.

Регулярно ходите на массаж к специалисту. Крайне важно обратиться с сертифицированному массажисту, который учтёт наличие остеопороза и сможет аккуратно и качественно прорабатывать мускулатуру верхней части груди.

Фото: istockphoto.com/dimid_86

Внутренне настраивайте себя на лучшее. Психоэмоциональная составляющая тоже оказывает немалое влияние на процесс выздоровления. Не зря говорят, что многие болезни у нас возникают от нервов.

Постоянно выполняйте простые упражнения на область шеи и плеч. Конкретные тренировки, подходящие именно вам, должен подбирать врач после обследования.

Стоит понимать, что все вышеуказанные действия будут давать результат, только если вы будете выполнять их в комплексе. Помните, что ваше здоровье и красота — только в ваших руках. Не откладывайте заботу о себе «на потом» — у вас есть только «сейчас».