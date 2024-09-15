Что делать, если забиваются мышцы ног: врач назвал 6 способов улучшить кровообращение

Андрей Гaлкин остеопат, невролог, физиотерапевт, мануальный терапевт «Боль, тяжесть, ощущение распирания, жжение в ногах, их непроизвольные движения — с такими симптомами ко мне регулярно обращаются люди абсолютно разных возрастов. С чем могут быть связаны неприятные ощущения в ногах? Насколько это опасно? Как самостоятельно решить эту проблему?»

О чём расскажем:

Почему забиваются мышцы ног?

Если говорить о самой частой причине, то в большинстве случаев боль в ногах появляется вследствие нарушения кровообращения. Отсюда возникает затруднение в питании тканей и клеток, а затем начинается тот самый болевой синдром в ногах.

Стоит отметить, что, помимо вышеуказанных симптомов, состояние может проявляться и через другие показатели.

Среди них:

онемение нижних конечностей: вы резко перестаёте чувствовать ноги, будто они отморожены;

бледность или синюшность кожи из-за недостаточного кровенаполнения артерий и вен;

зябкость ног;

мышечная слабость и периодические судороги;

боли в пятках, при которых урон наносится сухожилиям и коленям;

ухудшение состояние ногтевого ложа: наблюдаются повышение ломкости и белые пятна на ногтях.

Фото: istockphoto.com/bymuratdeniz

Как решить эту проблему или предотвратить её появление?

Для начала необходимо найти очаг недуга. Мы уже выяснили, что здесь всему виной нарушенная циркуляция крови, но по факту она является лишь следствием чего-то.

Чтобы выяснить, в чём же дело, нужно пройти обследование сердца. Оно позволит понять, есть ли в этой области какие-то застои, вызванные врождёнными пороками развития, травмами или грыжами.

Как самостоятельно улучшить кровообращение в ногах?

Если вы хотите избежать проблем с ногами или разобраться с уже имеющимися, то первое, что вы можете для этого сделать — разогнать кровообращение.

Собрали шесть беспроигрышных способов, благодаря которым кровь снова начнёт нормально циркулировать.

1. Массаж ног

Регулярное растирание и вытягивание мышц помогает снять спазмы и предотвратить судороги. Это можно делать самостоятельно, прорабатывая болевые точки или каналы. Даже массаж ступней уже даст ощутимые результаты. Такие, казалось бы, простые действия, способны спасти от неприятных недугов.

2. Водные процедуры

Контрастный душ и принятие ванны стимулируют кровообращение. Переключение между тёплой и холодной водой активизирует сосуды, улучшая их эластичность и тонус. Это помогает расслабиться и снять напряжение, что тоже немаловажно для состояния сосудов.

Фото: istockphoto.com/Victoria Kotlyarchuk

3. Отказ от вредных привычек

Курение и избыточное потребление алкоголя и кофе пагубны для всего организма, в частности для сосудов — они изнашивают их куда быстрее, чем ожирение.

Также, нельзя не упомянуть и негативное воздействие жирной и сладкой пищи, приводящей к накоплению и образованию жировых бляшек, вызывающих застои. Поэтому следует сократить потребление таких продуктов до минимума (а лучше совсем от них отказаться).

4. Упражнения

Физическая активность — ключ к хорошему кровообращению. Такие простые упражнения, как поднятие ног вверх, растяжка или лёгкие спортивные тренировки, помогают мышцам сокращаться и «прокачивать» кровь по венам.

Регулярные нагрузки активизируют сердечно-сосудистую систему, улучшают обмен веществ и повышают общую выносливость. Так что они полезны не только для здоровья ног, но и для общего самочувствия.

5. Отказ от слишком обтягивающей одежды

Чересчур облегающие предметы гардероба (колготы, носки, штаны, обувь) всегда ухудшают микроциркуляцию крови в ногах. Они создают давление, что не только мешает нормальному кровотоку, но и провоцирует развитие венозной недостаточности.

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

6. Снятие отёчности

Как правило, чаще всего отёчность возникает из-за застоя лимфы (компонент внутренней среды организма человека), повышенного потребления жидкости, проблем с сердцем, почками или щитовидной железой. Соответственно, действовать нужно исходя из вашей ситуации:

прорабатывать застои крови, лимфы или воды;

сдать анализ мочи, чтобы узнать о состоянии почек;

проверить сердце и гормоны.

Забота о кровообращении в ногах — это не только вопрос комфорта, но и важный аспект здоровья. Все перечисленные методы можно легко включить в повседневную жизнь, и они обязательно принесут свои плоды. Главное — помнить о регулярности и слушать своё тело.