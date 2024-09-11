Что такое самооценка и как её прокачать? Признаки завышенной и заниженной

Екатерина Коровушкина психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Для кого-то даже самое обычное событие — это повод для гордости, а кто-то, совершив важное открытие, ругает себя, что сделал это недостаточно хорошо. Почему же так происходит?»

Каждый человек является частью социума, и для него имеет большое значение отношение окружающих. Но не менее важна и самооценка. Это про отношение к самому себе, которое формируется в течение всей жизни. От его уровня зависят место в обществе, которое мы занимаем, уверенность, социальная активность.

Так что же такое самооценка?

Это совокупность представлений человека о себе. Значимость, которой он наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения.

Можно выделить две разновидности самооценки: адекватную и неадекватную. Первая так или иначе правильно отражает способности и качества личности, даёт человеку реальное представление о самом себе, которое соответствует действительности.

Вторая бывает заниженной или завышенной. Самооценка чуть выше или ниже среднего — распространённое явление. Она почти не проявляется в поведении человека, не мешает жить и взаимодействовать с другими людьми.

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Бывают случаи, когда самооценка далека от оптимальной. Тогда она может оказывать негативное влияние на жизнедеятельность. Ведь самооценка воздействует на процесс принятия решений, на отношения с окружающими, эмоциональное здоровье. Велико её влияние и на процесс обучения и построения карьеры. Она помогает воспринимать собственный успех или неуспех, ставить цели, обеспечивает относительную независимость личности, формирование и отстаивание собственного мнения.

Самооценка оказывает значительное влияние почти на всё, что делает человек. На то, как он справляется с трудностями и взаимодействует с другими людьми. Низкая самооценка способна парализовать желание человека учиться. Она приводит к тому, что он просто не может сосредоточиться на процессе получения знаний. При этом из-за завышенной самооценки и внутренней позиции «я всё знаю» у человека в принципе может пропасть желание учиться новому, а значит — развиваться.

Самооценка может серьёзно повлиять и на профессиональную сферу человека. Могут быть сложности с карьерным ростом, просьбами о повышении зарплаты и отношениями с коллегами.

Откуда берётся тот или иной тип самооценки?

Основы закладываются ещё в детстве. Как родители реагируют на первые победы и неудачи ребёнка, как они относятся к своим собственным достижениям, какие ценности закладывают. Всё это важно и является фундаментом самооценки.

Важную роль играет и школа. В отличие от родителей, учителя выставляют нам первую социальную оценку. Она уже относится к конкретным видам деятельности и предметам. Во взрослом возрасте на самооценку влияют социально-экономический статус, состояние здоровья, социальные отношения и, конечно же, образ мышления.

Велика и роль окружения. Те, кто постоянно получают чрезмерно много критики от близких, скорее всего, будут иметь низкую самооценку. Если же окружающие принимают человека любым, поддерживая его во всём, то она с большой вероятностью будет здоровой.

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Бывает, что ребёнок получает только похвалу и никогда не слышит адекватную критику, даже когда это действительно необходимо. Будучи взрослым, такой человек часто не может сравнить свои навыки с реальным положением дел. Он чувствует внутри себя уверенность, восхищение собой, даже если его результаты довольно посредственны.

Людей с завышенной самооценкой зачастую очень легко заметить. Они стремятся быть у всех на виду, стараются доминировать и взять всю ответственность в свои руки. При этом им сложно воспринимать даже конструктивную критику, ведь они считают себя правыми во всём. Могут отвергать поддержку и помощь (ведь они разбираются во всём лучше), при этом в своих неудачах обвинять других.

Удивительно, но иногда проявления завышенной самооценки в поведении — это попытка компенсации. Как это работает? Человек с заниженной самооценкой внутри себя чувствует, что недостаточно хорош, не уверен в своих силах, и старается преподнести себя ровно наоборот: умелым, уверенным в себе, всемогущим. Если он получает восхищение и похвалу от окружающих, то какое-то время действительно чувствует себя ценным и важным.

Однако чаще люди с низкой самооценкой не стремятся ко всеобщему вниманию и кажутся очень скромными. Они могут зависеть от мнения окружающих и жаждать их одобрения, быть нерешительными и чрезмерно осторожными. При этом присутствуют излишняя требовательность к себе, страх неудачи даже в простейших делах.

Неадекватная самооценка мешает отстаивать личные границы, говорить «нет». Из-за неё люди не могут выражать свои потребности и желания. Низкая самооценка — один из факторов, которые способны привести к расстройствам психического здоровья, включая тревожные и депрессивные. Она даёт ощущение никчёмности и бессмысленности собственного существования.

Если вам кажется, что лучше иметь завышенную самооценку, чем заниженную, то это не совсем так. Дело в том, что ни одна из них не соответствует реальности. К тому же для человека с завышенной самооценкой зачастую даже самый фееричный успех выглядит неполным, недостаточным для его уровня. Такие люди нередко не испытывают удовольствия от жизни, даже имея для этого достаточно ресурсов и достижений, ведь они всегда достойны большего.

Адекватная самооценка — вот то, к чему стоит стремиться. Она позитивно влияет на поведение человека, а также на его отношение к самому себе и к другим. Имея здоровую самооценку, человек оценивает наиболее верно соотношение своих потребностей и способностей, критически смотрит на себя и ставит цели, которых действительно сможет достичь.

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Что делать, чтобы иметь здоровую самооценку?

1. Научиться объективно оценивать и соотносить свои реальные возможности, ограничения, знания, навыки и умения с реальностью. Например, вы хотите получить новую должность. Вы изучаете требования для этой роли, сравниваете со своими текущими способностями, намечаете зоны роста, в которых нужно что-то «докрутить», ставите цели и разрабатываете план по их достижению. Так ведёт себя работник с адекватной самооценкой.

Тот, у кого она занижена, либо вообще не будет рассматривать для себя карьерный рост, либо, сравнив свои навыки с заявленными, сразу же сдастся. Имеющий завышенную самооценку зачастую будет требовать должность, просто «потому что он так хочет».

2. Уметь отделять критику отдельных поступков, результатов и процессов от оценки всего себя целиком. Вы можете приготовить невкусный суп, но это абсолютно не означает, что вы отвратительная хозяйка и женщина в целом. Или, если сегодня на тренировке вы, например, не смогли поднять желаемый вес, то это ничего не говорит о вас как о личности. Вы всегда больше, чем отдельно взятые достижения или провалы.

3. Научиться давать себе обратную связь, учитывающую все стороны процесса. Не надо фокусироваться только на плохом. Да, важно заметить, что не получилось, но только чтобы наметить зоны роста.

Не менее важно обратить внимание на свои успехи, даже если они минимальны, на опыт, даже если сейчас кажется, что случился провал. Эмоции пройдут, а навыки останутся с вами навсегда. В общем, работать над ошибками нужно, но и хвалить себя за прилагаемые усилия не менее важно.

4. Относиться к похвале от окружающих без фанатизма. Да, высокое мнение других людей радует и ободряет… Однако не нужно делать стремление к нему главной целью. Если в своей жизни человек делает только то, что одобряется его окружением и это влияет на его отношение к себе, проблем с самооценкой не избежать. Тот, у кого она на самом деле здоровая, и без других знает, что он ценный и важный.

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Как ещё повысить самооценку?

Не забывать заботиться о себе и делать вещи, которые приносят радость лично вам. Очень часто мы отказываемся от маленьких удовольствий в пользу чьих-то желаний: не пойти на футбол, потому что жена дома одна заскучает, или не готовить суп, потому что муж не очень-то его любит. Так мы отодвигаем свои желания на второй план, будто бы это что-то неважное. Будет ли при этом наша самооценка расти, если даже мы сами себя не считаем главным героем своей жизни? Вопрос риторический.

Также повышению самооценки способствуют отказ или минимизация общения с людьми, которые пытаются задеть или унизить, указывают исключительно на ваши недостатки, не замечая никаких достоинств.

Установите личные границы и следите за тем, чтобы окружающие их не нарушали. Разберитесь, что вам нравится, а что — нет. Как и в каком тоне вы готовы продолжать беседу, а что будет красным флагом, после которого вы встанете и уйдёте. Каждый раз, когда удастся удержать свои позиции, ваше отношение к себе будет меняться в лучшую сторону, вы начнёте уважать и ценить себя всё больше и больше.

Укреплению самооценки также способствуют постановка небольших целей и их достижение. А большие можно разбить на множество маленьких и хвалить себя, когда каждая из них выполнена. Так вы получите запас положительных эмоций и мотивацию двигаться дальше.

Самооценка — явление пластичное, а значит, поддающееся корректировке. Поэтому, если вы регулярно будете прикладывать усилия, чтобы её изменить, у вас это обязательно получится и качество жизни станет совершенно другим.