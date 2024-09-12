В материале также найдёте рекомендации по выбору продукта.

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Как приготовить вкусные лисички: 5 простых рецептов от шеф-повара

Руслан Италмазов бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden «Поделюсь рецептами с лисичками: от классических до смелых и креативных».

О чём расскажем:

Почему лисички так популярны в кулинарии?

Повара любят лисички за их универсальность — эти грибы обладают нежным, чуть сладковатым вкусом, они отлично сочетаются со множеством ингредиентов: от овощей до красного мяса. Их можно жарить, варить, запекать, солить. Также они не требуют особой подготовки: достаточно промыть и хорошо обсушить.

Фото: istockphoto.com/SrdjanPav

Рекомендации по выбору свежих грибов

Чтобы лисички получились вкусными, выбирать их надо с умом. В этом помогут несколько простых советов:

грибы должны быть яркого цвета — светло-жёлтого или оранжевого; с гладкой и чистой поверхностью, без пятен и повреждений; упругими на ощупь; иметь свежий грибной аромат;

если покупаете на рынке, а не в супермаркете, выбирайте проверенных продавцов и спрашивайте об их происхождении;

лучшее время для покупки — начало сентября. Сезон лисичек длится вплоть до октября.

Что приготовить из лисичек?

Жареные лисички с картофелем

Ингредиенты:

лисички (свежие) — 400 г;

картофель — 500 г;

репчатый лук — 1 большая луковица (примерно 150 г);

растительное масло — 3-4 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

укроп или петрушка — для подачи.

Фото: istockphoto.com/Yuliya Taba

Приготовление:

1. Лисички тщательно промыть под холодной водой, убрать загрязнения и просушить. Лайфхак: удобнее всего делать это щёточкой для овощей — такие продаются в обычных супермаркетах или на маркетплейсах. Если грибы крупные — нарезать на половинки или четвертинки.

2. Картофель очистить и нарезать брусочками или некрупными кубиками.

3. На сковороде разогреть растительное масло на среднем огне. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить пару минут до золотистого цвета.

4. К луку добавить нарезанный картофель, перемешать, посолить и жарить на среднем огне около 10-15 минут, периодически помешивая, пока картофель не начнёт мягчеть.

5. Когда картофель почти готов, добавить лисички. Перемешать и жарить ещё около 10-15 минут, пока грибы не станут мягкими, а картофель — золотистым.

6. В конце добавить соль и перец по вкусу.

По желанию готовое блюдо можно украсить свежей зеленью. Отличной гастрономической парой станет домашний лимонад с мятой или имбирём, который дополнит вкус грибов.

Лисички на сковороде со сметаной

Ингредиенты:

лисички (свежие) — 500 г;

репчатый лук — 1 средняя луковица (примерно 100 г);

сметана — 200 г;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

укроп или петрушка — для подачи (по желанию).

Фото: istockphoto.com/from_my_point_of_view

Приготовление:

Свежие лисички промыть, очистить. Можно использовать и замороженные — тогда грибы предварительно разморозить. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Разогреть сковороду на среднем огне и добавить растительное масло. Выложить лук и обжаривать до прозрачности, около 3-4 минут. Добавить подготовленные лисички к луку и обжарить их вместе, пока испарится лишняя влага (примерно 5-7 минут). После того как грибы уменьшатся в объёме, добавить сметану, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать и дать потушиться на медленном огне ещё 5-10 минут. Подавать готовое блюдо горячим, сверху присыпав свежей зеленью. Блюдо отлично сочетается с картофельным пюре или просто с кусочком свежего хлеба.

Жюльен с лисичками

Ингредиенты:

лисички (свежие) — 400 г;

репчатый лук — 1 большая луковица (примерно 150 г);

сливки 20% — 200 мл;

твёрдый сыр (например, чеддер или гауда) — 150 г;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

укроп или петрушка — для подачи;

гренки или тарталетки (для сервировки) — по желанию.

Фото: istockphoto.com/gresei

Приготовление:

1. Лисички промыть, очистить и нарезать на небольшие кусочки. Если грибы мелкие — можно оставить как есть.

2. В сковороде разогреть растительное масло. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Затем добавить лисички и жарить до выпаривания лишней влаги — примерно 10-15 минут.

3. В небольшом сотейнике или глубокой сковороде растопить небольшое количество масла. Добавить муку и обжаривать, постоянно помешивая, 1-2 минуты. Постепенно влить сливки, продолжая помешивать, чтобы избежать комков. Довести соус до кипения и готовить несколько минут, пока он не загустеет. Посолить и поперчить по вкусу.

4. В сковороду с грибами и луком влить приготовленный сливочный соус, хорошо перемешать и довести до лёгкого кипения. Готовить ещё пару минут.

5. Разделить смесь по формочкам для жюльена или поместить в любую удобную огнеупорную посуду. Сверху равномерно посыпать натёртым сыром.

6. Разогреть духовку до 180°C и запекать жюльен в течение 15-20 минут, пока сыр не станет золотистым.

Готовый жюльен лучше подавать горячим — с гренками или в тарталетках, украсив зеленью. Гарнира он не требует — это вполне самостоятельное блюдо.

Салат с лисичками и горгонзолой

Ингредиенты:

лисички (свежие) — 300 г;

лук-шалот — 1 шт.;

горгонзола — 100 г;

руккола или шпинат — 100 г;

оливковое масло — 3-4 ст. л.;

бальзамический уксус — 1-2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец чёрный — по вкусу;

орехи (грецкие или кедровые) — 30 г.

Фото: istockphoto.com/A_Lein

Приготовление:

1. Лисички тщательно промыть и очистить. Если грибы крупные — нарезать на половинки или четвертинки.

2. В сковороде разогреть оливковое масло. Добавить мелко нарезанный лук-шалот и обжарить до прозрачности. Затем добавить лисички и довести до полной готовности — обычно это занимает 10-15 минут. Посолить и поперчить по вкусу.

3. Рукколу (или шпинат) промыть, просушить. Если используете орехи, слегка обжарить их на сухой сковороде до золотистого цвета.

4. В большом салатнике смешать обжаренные лисички с луком и свежими зелёными листьями. Горгонзолу раскрошить руками и добавить к салату.

5. В небольшой чашке смешать оливковое масло и бальзамический уксус. Полученной смесью заправить салат и аккуратно перемешать. Сверху посыпать орешками.

Брускетта с лисичками и хумусом

Ингредиенты:

багет или чиабатта — 1 шт.;

лисички (свежие) — 200 г;

хумус — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 3-4 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец чёрный — по вкусу;

свежая зелень (петрушка, укроп или базилик) — для подачи.

Фото: istockphoto.com/Sarsmis

Приготовление:

1. Лисички промыть, очистить и нарезать на небольшие кусочки. Если грибы мелкие — можно оставить как есть.

2. В сковороде разогреть оливковое масло. Добавить мелко нарезанный чеснок и быстро обжарить до золотистого цвета. Главное, не доводить до черноты — будет горчить. Добавить лисички, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить грибы на среднем огне примерно 10-15 минут, до золотистого цвета и полной готовности.

3. Багет или чиабатту нарезать на ломтики толщиной около 1-1,5 см. Обжарить их на сухой сковороде или в тостере, чтобы они стали хрустящими.

4. На каждый обжаренный ломтик хлеба намазать щедрый слой хумуса. Сверху выложить обжаренные лисички.

5. Украсить брускетту свежей зеленью. По желанию можно сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла для дополнительного аромата. Подавать сразу же, пока хлеб хрустящий!