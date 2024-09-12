Всё про модные свитшоты: 10 вариантов на осень — мужчинам и женщинам

Цветана Софронова стилист «Что такое свитшот, сегодня знает практически каждый, хотя для многих всё ещё остаётся вопрос, чем он отличается от худи или толстовки. Отвечаю! На самом деле свитшот — это та же толстовка, только, как правило, у него нет застёжки, карманов и капюшона. А от худи он отличается тем, что не предполагает наличие большого кармана спереди. Итак, какие же свитшоты сейчас в тренде?»

Немного истории

Сам по себе свитшот был задуман в первую очередь в качестве спортивной мужской одежды в 20-х годах прошлого столетия, чтобы использовать его для защиты от переохлаждения между тренировками. Поскольку до этого спортсмены носили неудобные шерстяные свитера, появление свитшотов из мягкого уютного хлопкового трикотажа произвело настоящий фурор. Создание нового вида одежды приписывается владельцу американской текстильной фабрики Бенджамину Расселу.

Фото: NYS444 / istockphoto.com

Массовая поп-культура сделала свитшоты объектом желания модников со всего света. Всё благодаря культовым голливудским фильмам, в которых похожую одежду носили главные герои. А со временем мировые дизайнеры вознесли свитшот на вершину моды, сделав этот предмет гардероба трендовой базовой моделью для любого случая.

Современные свитшоты шьются из мягких дышащих хлопковых тканей, в которых не будет жарко даже летом, либо синтетических материалов. Например, неопрена. Бывают варианты со свободным силуэтом оверсайз или прямого кроя. Есть версии базовые или с принтами и надписями. Может быть круглый вырез или горловина на молнии. Мода предполагает обилие моделей как для мужчин, так и для женщин.

Какой свитшот выбрать мужчине на осень?

С наступлением осени есть смысл отдать предпочтение традиционным оттенкам этого времени года: бордовым, насыщенно-синим, глубоким зелёным, коричневым и так далее. Ткань с преобладанием натурального хлопка в составе прекрасно пропускает воздух, а универсальный прямой крой хорошо сидит практически на любой фигуре и при этом предоставляет полную свободу движений.

Свитшот demix Фото: demix

Ещё одна модная палитра на осень-2024 — оттенки хаки. Они могут быть как оливково-зелёными, так и ближе к песочно-бежевым подтонам. Это также весьма универсальная гамма, поскольку такие модели одежды можно носить и в холодное, и в тёплое время года. Причём, вероятнее всего, мода на неё продолжится и в следующих сезонах.

Свитшот Sela, Фото: Sela

Также в подборку не могли не войти свитшоты свободного кроя — модели фасона оверсайз. Дизайнеры и стилисты любят его за то, что он создаёт современный свободный силуэт и сочетается практически с любым низом. А покупатели — за чувство комфорта и удобство. Носить их можно как со спортивными брюками и джинсами, так и с классическими брюками. Например, чиносами.

Свитшот Torae Black / Lamoda Фото: Torae Black

Для тех, кто желает выразить свою индивидуальность, предусмотрены нестандартные модели со всевозможными деталями. Например, с накладными карманами, молниями, шнуровкой, принтами и так далее. Обратите внимание на них. Даже такая мелочь чаще всего способна преобразить обычный верх. Главное, чтобы карман не повторял классическую форму кармана худи, иначе это уже будет не совсем свитшот.

Свитшот gloria jeans Фото: gloria jeans

Также есть интересные модели парных свитшотов, предназначенные для тех, кто хочет выглядеть стильно вместе со своей второй половиной. Это один из трендов последних двух сезонов, так что можно взять его на вооружение. Для того чтобы подчеркнуть парность комплекта, стоит отдавать предпочтение необычным фасонам, деталям, цветам или материалам.

Свитшоты Antgnst / Lamoda Фото: Antgnst

Какой свитшот выбрать на осень женщине?

Один из трендовых фасонов свитшотов — горловина на молнии. Он отсылает к горнолыжному образу и часто встречается в так называемых моделях лыжного свитера. При этом, в отличие от шерстяного свитера, свитшот выполнен из мягкой и приятной на ощупь ткани с высоким содержанием хлопка, что довольно комфортно и удобно.

Свитшот demix Фото: demix

Укороченный свитшот — ещё один модный тренд 2024 года. Причём у него может быть как воротник на молнии, так и круглая горловина. Главное условие — свободный объёмный крой.

Свитшот TOONTEX / wildberries Фото: TOONTEX

Можно присмотреться к моделям с текстурной поверхностью или расцветкой. Например, к модным сейчас свитшотам из ткани меланж. Сочетать их можно практически с любой одеждой — джинсами, легинсами, брюками-палаццо. При этом за счёт меланжевой расцветки и фактуры они смотрятся интересно и стильно.

Свитшот 12storeez Фото: 12storeez

Свитшот в стиле преппи — незаменимый аксессуар в этом сезоне, потому что этот стиль сейчас на пике моды. Он имитирует университетскую и спортивную форму студентов старинных колледжей. Обратите внимание на свитшоты с логотипами, стилизованными под названия университетских команд, факультетов и так далее. Это тот случай, когда можно сочетать его с юбкой, чтобы получить гармоничный образ.

Свитшот Setner / wildberries Фото: Setner

Свитшоты в полоску вошли в моду этой весной, и они по-прежнему популярны, что подтверждается осенними коллекциями брендов. Стоит к ним присмотреться, потому что они замечательно миксуются с джинсами и брюками и демисезонной обувью: лоферами, мокасинами, казаками и так далее.

Свитшот Sela Фото: Sela

Свитшоты — практичные и универсальные предметы любого гардероба, независимо от того, предпочитаете ли вы классический, спортивный или кэжуал-стиль в одежде.

Они будут уместны в разных образах: для работы, учёбы, прогулок и спортзала. Именно за это вещица так ценится модниками и просто любителями удобной комфортной одежды.

Можно сказать, что сегодня свитшот — это уже базовый элемент современной моды, без которого сложно представить сезонные коллекции.