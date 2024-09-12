День города Минска — 2024: дата и праздничная программа

Несмотря на то что основная программа будет представлена во вторые выходные сентября, праздновать день рождения Минска начали уже со 2 сентября!

В этом году все торжества проходят под эгидой «Минск – город для жизни». С начала первого осеннего месяца жители и гости столицы Беларуси могли посетить различные выставки, стать участниками увлекательных квизов и интеллектуальных викторин, попробовать свою силу в спортивных соревнованиях, принять участие в интерактивных экскурсиях, а также посетить промышленные объекты в качестве наблюдателей. Специально для школьников в учебных учреждениях прошли гостевые уроки «Я – минчанин».

Также во многих районах действует сразу несколько циклов экскурсий – например, «Мой Минск – моя столица» в Музее истории и дискуссии на тему «Ими гордится столица. Минчанин года» в школах, колледжах и вузах.

О чём расскажем:

История праздника

Минск – один из древнейших городов. Первое упоминание в летописях о белорусской столице появилось в 1067 году. Согласно источникам, есть и конкретная дата – 3 марта. Но связана она с очень печальными событиями. Минск был практически уничтожен воинствующей ратью соседних княжеств. Поэтому при праздновании дня города эту трагическую дату и не рассматривали.

День города как праздник в Минске долгое время не отмечался. Первое масштабное гулянье состоялось 28 мая 1967 года, когда белорусскому городу исполнилось 900 лет. Однако после торжества про празднование дня города снова забыли на некоторое время.

В 2002 году чиновники выступили с предложением возобновить забытую традицию. В качестве даты выбрали вторые выходные сентября, по этой причине каждый год дни празднования смещаются.

Сентябрь был выбран не просто так. По словам идейных вдохновителей, это период золотой осени, время окончания школьных каникул, возвращения из отпусков, сбора урожая и просто красивое время года.

Фото: bruev/istockphoto.com

Основные площадки празднования Дня города Минска

сквер «Яблоневый»;

сквер им. Окрестина;

сквер «Старостинская слобода»;

Центральный детский парк им. М. Горького;

площадь Свободы;

площадка у обелиска «Минск – город-герой»;

площадка у Дворца спорта.

Исторический центр Минска Фото: Aliaksandr Antanovich/istockphoto.com

Интересные мероприятия ко Дню города Минска

Соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель»

Самым ранним мероприятием 14 сентября станут международные соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Впечатлиться мастерством и профессионализмом борцов с огнём можно уже в 8:00 на площадке, которая развернётся у Дворца спорта. Чуть позже на этом же месте стартуют сразу две развлекательные программы – мероприятие «Олимпийский день» и праздник «Минск современный». Они будут идти с 12:00 до 23:00.

Памяти Великой Победы

В 10:00 состоится возложение цветов к обелиску «Минск – город-герой». В Московском районе Минска в сквере им. Окрестина в 12:00 торжественно откроют памятный знак, посвященный Герою Советского Союза Борису Окрестину и другим лётчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Праздник «Минск губернский»

Гулять и праздновать будет практически каждый район белорусской столицы. Так, в Верхнем городе и Троицком предместье жителей и гостей города ждёт праздник «Минск губернский». Исторические персонажи прошлых веков, катания на настоящих каретах, классическая музыка – всё это заставит окунуться в прошлое.

Фото: komyvgory/istockphoto.com

Программа для детей и конкурс пирогов

В Минском зоопарке Заводского района с 12:00 до 14:00 будет праздничная программа «Город детства». В Лошицком усадебно-парковом комплексе Ленинского района разместится красочная аллея цветов от лучших ландшафтных дизайнеров республики, а также состоится вкусный конкурс пирогов, приготовленных по старинным рецептам. В парке экстремальных видов спорта, что расположился в Партизанском районе, с 12:00 до 18:00 развернётся целая программа под названием «Мой Минск всегда молодой!».

Выставка ретроавтомобилей, мастер-классы и квесты для всей семьи

Не обойдут вниманием и самых достойных жителей Минска. В 19:00 на площади Свободы состоится торжественная церемония вручения наград «Минчанин года».

В парке им. Горького расположилась семейная площадка под названием «Минск советский». Всевозможные интерактивы, квесты и игры – всё это увлечет внимание с 11:30 до 20:00. Здесь же можно увидеть выставку ретроавтомобилей.

Не менее увлекательная программа ждёт на летней эстраде Минского государственного дворца детей и молодёжи. С 11:00 здесь заработают сразу несколько интерактивных площадок – «Будь в теме», «Минск — город-герой», «Безопасное детство», «В здоровом теле – здоровый дух», «Единый творческий порыв», «ЭкоДворик» интеллектуальный досуг» и многие другие. Кроме того, дети и подростки могут пройти различные мастер-классы, попробовать себя в разных профессиях и сделать яркие фото в фотозонах. А в 12:00 стартует квест-игра «Всё о тебе, любимая столица!». Участникам предстоит пройти маршрут, выполняя задания на знание истории Минска. Самые быстрые и эрудированные получат призы и подарки.

Фото: agitons/istockphoto.com

Фестиваль сыра

Гурманам понравится Фестиваль сыра, который пройдёт в два дня – 14 и 15 сентября в Центральном ботаническом саду. Здесь можно продегустировать лучшие сыры Беларуси, пройти мастер-классы и почувствовать себя настоящим сыроделом, послушать лекции о хитростях и секретах приготовления идеального деликатеса.

Исторические реконструкции и выставка машин

Фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны» поразит своей достоверностью и зрелищностью. Организаторы реконструируют настоящий рыцарский турнир, проведут мастер-классы по древним ремёслам и покажут город мастеров. Окунуться в историческую эпоху можно на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Площадка будет работать с 10:30 до 22:00.

Ведущий минский производитель городского электрического транспорта BKM Holding проведёт День открытых дверей 14 сентября с 10:00 до 14:30 на территории предприятия. Вход для всех желающих свободный. Гостей ожидают историческая фотогалерея, уникальный низкопольный трамвай, фотозона и выставка макетов.

Из музыкальных сюрпризов – битва кавер-бендов, локацией которой станет сквер «Яблоневый». Она стартует в 15:00 и продлится три часа.

Фото: Ryhor Bruyeu / istockphoto.com

Музыкальная программа

На площади Свободы можно послушать трёхчасовую концертную программу «Хиты Президентского оркестра», которая начнётся в 12:00. Вечерние музыкальные выступления продолжатся в 19:00 и завершатся в 21:00. Площадка у Дворца спорта станет сценой, там развлекать гостей будут молодёжные группы и исполнители. Хедлайнером этого года станет специально приглашённая звезда Юлианна Караулова. В парке Победы с 12:00 до 17:00 заработает музыкальная сцена, на которой выступят Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята», певица Арина Войт, вокальный дуэт «Гармония», гранд-студия искусств Malinovka by Spamash, коллектив «Камерата», группа «Proвокация» и другие исполнители.

Салют в честь Дня города Минска

Грандиозный салют, посвящённый Дню города Минска, запустят 14 сентября в 23:00, площадка – сквер «Старостинская слобода» около гостиницы «Беларусь».