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Дайвер плавает вместе с барракудами. Эта рыба имеет острые, как бритва, зубы
Дайвер плавает вместе с барракудами. Эта рыба имеет острые, как бритва, зубы
А ещё она одна из самых быстрых в море. @deepbluecoast
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Дайвер плавает вместе с барракудами. Эта рыба имеет острые, как бритва, зубы
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