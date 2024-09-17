Полумарафон «Северная столица»: дата, расписание, маршруты, история и награждение

Как пройдёт один из самых масштабных стартов Санкт-Петербурга в 2024 году?

«Твоя вторая половинка» – именно так звучит слоган одного из самых массовых полумарафонов России и самого массового забега на 21,1 км, который проходит в самом центре Санкт-Петербурга. Да, конечно, мы говорим про «Северную столицу». И если вы ещё не слышали подробностей про старт, вам точно стоит ознакомиться с этой статьёй.

О чём расскажем:

Фото: vk.com/runcomrun

История полумарафона «Северная столица»

Первые участники полумарафона, а их было 2578, вышли на старт 5 августа 2018 года. Тогда в спортивную программу забега входили две дистанции на выбор – 21,1 км и 10 км, а также корпоративная эстафета. Организаторы хотели познакомить петербуржцев с беговыми комьюнити города. Эту традицию, к слову, продолжили и годом позже.

Также в 2018-м именно в рамках санкт-петербургского полумарафона «Северная столица» Беговое сообщество впервые провело детские забеги. Юные бегуны до 14 лет приняли участие в забеге на 400 и 800 м в зависимости от возраста.

В 2019 году на старт вышли 6353 спортсмена, включая 13 корпоративных команд. Помимо стандартных забегов на 21,1 км и 10 км, в рамках полумарафона прошёл благотворительный забег «Достигая цели» на дистанцию 1520 м. Все стартовые взносы участников были переданы в благотворительный фонд «Линия жизни».

2020 и 2021 годы внесли свои коррективы в привычную программу полумарафона, но, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в России и в мире, в эти годы забег состоялся с соблюдением всех санитарных норм. Ситуация в городе на момент проведения мероприятия была стабильной и позволяла провести такое мероприятие. Однако детские забеги в эти годы не состоялись.

Фото: vk.com/runcomrun

В 2022 году, как и на многих других забегах серии Бегового сообщества, впервые была реализована программа для болельщиков. Посчитать их не представляется возможности, а вот бегунов было 7755.

В 2023 году в рамках полумарафона впервые прошла эстафета для всех желающих. Собрать свою команду и пробежать «половинку» вместе с друзьями могли все желающие. До этого момента в рамках «Северной столицы» проводилась только корпоративная эстафета. Всего в том году на старт вышло 30 команд, а общее число участников составило 8447 человек. Важным нововведением прошлого года стали пейсмейкеры. О том, кто это такие и зачем нужны, мы расскажем чуть позже.

Фото: vk.com/runcomrun

Особенности полумарафона «Северная столица» – 2024

Будущий забег возвращается к своей изначальной концепции, продолжая знакомить участников и зрителей с беговым комьюнити города. И тут стоит отметить, что дело не только в беге: накануне пройдёт паблик-ток с представителями семи беговых клубов Петербурга.

Дмитрий Тарасов сооснователь Бегового сообщества «В этом году обновился и фирменный стиль забега. Дизайн полумарафона «Северная столица» вдохновлён динамичным образом города. Петербург, наполненный особой атмосферой и романтизмом, всегда привлекал людей творческих профессий. Сочетание классики, современного искусства и стрит-арта – то, чем буквально дышит Северная столица, а теперь и этот старт».

Нововведения затронули и локации: Детский забег теперь пройдёт на территории VOKZAL 1853. На старт выйдут ещё совсем юные, но уже очень целеустремлённые спортсмены в возрасте от 4 до 13 лет (забег в категории до трёх лет больше не проводится). Они преодолеют дистанции в 400 или 800 м.

Для трёх мальчиков и девочек, прибежавших к финишу первыми, в каждой из возрастных групп проведут церемонию награждения (впервые она пройдёт для всех категорий). И, конечно, все маленькие финишёры получат медали.

Для взрослых тоже есть изменения: новое место выдачи стартовых пакетов также расположится на территории VOKZAL 1853. А элитного кластера бегунов в этом году вовсе не будет.

Фото: vk.com/runcomrun

Расписание полумарафона «Северная столица»

Детский забег пройдёт 21 сентября, а полумарафон, эстафета и забег на 10 км – 22 сентября. Подробнее о расписании на эти выходные ниже.

Пятница, 20 сентября

11:00-20:00 – регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным атлетам. Время работы Спортивной выставки.

Суббота, 21 сентября

10:00-18:00 – регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным спортсменам. Время работы Спортивной выставки.

– регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным спортсменам. Время работы Спортивной выставки. 10:00-12:30 – регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным атлетам Детского забега.

– регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным атлетам Детского забега. 12:00 – начало работы раздевалок и детской анимации для участников Детского забега.

– начало работы раздевалок и детской анимации для участников Детского забега. 13:00-15:30 – Детский забег.

Воскресенье, 22 сентября

7:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения.

– открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения. 8:30 – старт забега на 10 км.

– старт забега на 10 км. 9:10 – старт забега на 21,1 км и эстафеты.

– старт забега на 21,1 км и эстафеты. 11:00 – награждение победителей и призёров.

– награждение победителей и призёров. 12:30 – окончание забега.

Фото: vk.com/runcomrun

Маршрут полумарафона «Северная столица»

На выбор для участников доступны две дистанции: 10 и 21,1 км. Оба маршрута проходят в один круг по историческому центру Санкт-Петербурга. Бегунам выпадет уникальный шанс оценить главные достопримечательности города на Неве. Среди них Казанский собор, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш находятся на Дворцовой площади. Подробнее с маршрутами можно ознакомиться ниже.

Фото: runc.run

Как пройдёт полумарафон «Северная столица»?

Старт разделят на несколько потоков – кластеров. Ваш будет указан на стартовом номере, после останется лишь найти нужный буквенный указатель в стартовом городке. Обратите внимание: начинать забег можно только в своём или более позднем кластере, за преждевременное начало забега вас могут дисквалифицировать.

Все участники забега – одна большая беговая семья, поэтому будьте внимательны друг к другу и, если кому-то станет плохо, помогите добраться до медиков. Во избежание столкновений рекомендуем отказаться от наушников. Для большей безопасности на трассе запрещено использовать любые средства передвижения, от роликов до самокатов, а также бежать с колясками и животными.

Помогать бегунам будут пейсмейкеры – это опытные атлеты, которые пробегут дистанцию с заданным темпом. Вы сможете смотреть на них и поддерживать нужную интенсивность бега. Найти их в толпе легко, на них специальные футболки и флаги с обозначением темпа и финишного времени.

Фото: vk.com/runcomrun

Время:

00:01:29 (4:13 мин/км).

00:01:39 (4:41 мин/км).

00:01:49 (5:10 мин/км).

00:01:59 (5:38 мин/км).

00:02:09 (6:06 мин/км).

00:02:19 (6:35 мин/км).

Лимит времени на прохождение полумарафонской дистанции — три часа. Финиш закрывается в 12:30.

Фото: vk.com/runcomrun

Результаты

Результаты забега определяются сразу тремя способами: электронной системой хронометража, судьями на финише и системой видеорегистрации – это позволит сделать их максимально точными. Личное время будет фиксироваться от пересечения линии старта до пересечения линии финиша. Чтобы всё точно прошло успешно, не сгибайте и не храните рядом с магнитами свой стартовый номер, в нём находится специальный чип. А чтобы судьи могли видеть ваш номер лучше – прикрепите его на грудь.

Предварительные результаты будут высланы по электронной почте и СМС на номер, указанный при регистрации. Итоговые результаты будут опубликованы на сайте.

Фото: vk.com/runcomrun

Все финишёры будут награждены памятной медалью, а особо отличившиеся атлеты получат призы. Награждаются участники полумарафона с первого по пятое место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве. На полумарафонской дистанции награждение также проходит по возрастным группам с первого по третье место у мужчин и женщин.

Если бежать вы пока не готовы, то можно прийти и поддержать атлетов. Но пропускать забег такого масштаба мы решительно не рекомендуем.