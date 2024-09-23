Золотое кольцо России: большой гид по городам знаменитого маршрута

Золотое кольцо России – это увлекательный туристический маршрут, куда входят древние города Северо-Восточной Руси. Идея его создания возникла неожиданно. В 1965 году по заданию редакции «Советская культура» искусствовед и журналист Юрий Бычков на автомобиле поехал по городам Владимирской области. Задача путешественника заключалась в том, чтобы лучше познакомиться с местными городами, отыскать любопытные факты. Обычная поездка превратилась в настоящее приключение в славное прошлое.

Вдохновлённый незабываемыми впечатлениями, Юрий Бычков по своей воле дополнил изначальный список новыми населёнными пунктами. На ходу он придумал кольцевой маршрут, составляющий примерно 500 км. В 1967 году в «Советской культуре» вышел целый цикл публикаций, посвящённых необычному и занимательному путешествию по древним городам страны. В печати впервые прозвучало название маршрута: «Золотое кольцо», которое с лёгкой руки журналистов навсегда закрепилось в нашем историческом сознании.

25 мая 2013 года в Ярославле произошло знаменательное событие. Здесь был установлен памятный знак-символ «Нулевой километр Золотого кольца». Через три года Ярославль официально был признан столицей уникального туристического проекта. Путешествия по Золотому кольцу очень популярны – есть как автобусные туры, так и поездки по речному маршруту.

Маршрут Золотого кольца России проходит по девяти населённым пунктам: Сергиеву Посаду, Переславлю-Залесскому, Ростову Великому, Угличу, Ярославлю, Костроме, Иванову, Суздалю, Владимиру.

Кстати, можно самостоятельно составить маршрут посещения городов Золотого кольца России. Потому что осмотреть красоты каждого за короткий срок очень трудно.

О чём расскажем:

Сергиев Посад

Сергиев Посад был основан в 1337 году. Он расположен в центрально-европейской части России, на Смоленско-Московской возвышенности. Несколько поселений вокруг Троице-Сергиева монастыря составили основу города. Его возникновение связано с именем русского святого Сергия Радонежского. В монастыре Сергиева Посада был крещён Иван Грозный. В 1682 году во время стрелецкого бунта здесь скрывался Пётр I. Сергиев Посад – единственный город Московской области, который входит в маршрут.

Сергиев Посад Фото: KrimKate/istockphoro.com

Главные достопримечательности: уникальный ансамбль Троице-Сергиевой лавры из более чем 50 архитектурных памятников. В его стенах русский художник Андрей Рублёв написал икону «Троица». На горе Волокуше, напротив лавры, располагается знаменитый на всю страну Музей игрушек, в его фондах хранится более 30 тысяч экспонатов. Сергиев Посад называют столицей кукольного «царства».

Что попробовать: калью утиную, напоминающую современный рассольник. Одно из популярных блюд у туристов – ушное из баранины с приятным и нежным вкусом. А на десерт стоит попробовать коврижку, испечённую монахами Троице-Сергиевой лавры, и отведать горохового киселя.

Что купить на память: легендарные загорские матрёшки. Фарфоровая посуда от народных умельцев местной фабрики, расположенной в селе Вербилки, отличается великолепной росписью. Александровские платки – это настоящие шедевры прикладного искусства, которые пользуются большим спросом.

Сергиев Посад Фото: wastesoul/istockphoto.com

Переславль-Залесский

Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким как будущая столица Северо-Восточной Руси. Он расположен в северо-восточной части Клинско-Дмитровской гряды на Плещеевом озере. Переславль-Залесский – родина великого правителя князя Александра Невского. В далёком прошлом город представлял собой хорошо укреплённую крепость. И в течение своей бурной истории шесть раз подвергался разрушительному разорению.

Переславль-Залесский Фото: saiko3p / istockphoto.com

Главные достопримечательности: Спасо-Преображенский собор – почти ровесник города. Он является историческим памятником, сохранившим былое великолепие. Любимое место местных жителей – «Дом Берендея», где можно отдохнуть. Немалый интерес вызывает музей крестьянского дизайна «Конь в пальто», в котором собраны редкие этнографические материалы. А ещё Музей утюга, расположенный в бывшем купеческом доме.

Что попробовать: царскую рыбу ряпушку, копчённую на вишне и яблоках. Экзотическим лакомством считается селёдочное мороженое, которое прекрасно идёт под лучок, чёрный хлеб и горячий картофель. Розовый шоколад – редкая сладость, обладающая особым вкусом. Более десятка видов местного кваса, приготовленного по старинным рецептам, утолят жажду.

Что купить на память: расписные детские игрушки и посуду местных гончаров, которая обладает высокой прочностью. Среди туристов большим спросом пользуются старинные утюги и медные самовары. В качестве отличного съедобного подарка можно привезти близким знаменитую сушёную ряпушку.

Переславль-Залесский Фото: Ukususha/istockphoto.com

Ростов Великий

Ростов Великий был основан в 862 году. Он расположен в Ярославской области, на берегу озера Неро, возраст которого — более полумиллиона лет. Местные до сих пор верят, что на его дне лежат несметные сокровища, принадлежащие Золотой Орде. Князьями Ростова Великого, считавшегося оплотом Северо-Восточной Руси, поочерёдно были великие исторические личности – Ярослав Мудрый и Владимир Мономах.

Ростов Великий Фото: saiko3p/istockphoto.com

Главные достопримечательности: музей-заповедник «Ростовский кремль», представляющий историческую ценность. В его залах насчитывается свыше 180 тысяч редких экспонатов. Архитектурно-художественный ансамбль бывшего Спасо-Яковлевского монастыря – это уникальное сооружение, гармонично сочетающее в себе различные стили. И обязательно стоит посетить Музей баклуши, где вы познакомитесь с историей создания знаменитой расписной русской ложки.

Не оставьте без внимания фабрику «Ростовская финифть», на территории которой есть музей. Финифть – это уникальный древнерусский народный промысел по миниатюрной живописи, традиции которого сохранились до сих пор. Эмалевые изделия выполняются художниками и ювелирами. Кстати, любой желающий может пройти мастер-класс и самостоятельно изготовить украшение или миниатюру.

Что попробовать: местная уха из рыбы, выловленной в озере Неро, отличается особым вкусом. Луковый мармелад, вятские огурчики, пирожки-дорожки с различной начинкой известны многим любителей отменной еды. Квас Романовский не только вкусен, но ещё и полезен.

Что купить на память: посуду, статуэтки, колокольчики, детские игрушки-свистульки – настоящие произведения искусства из знаменитой ростовской чернолощёной керамики. Баночка лукового варенья, приготовленного по особому рецепту, – приятный сувенир к чаю для домашних.

Ростов Великий Фото: can400/istockphoto.com

Углич

Углич был основан в 937 году псковским боярином Яном Плесковичем. Расположен город на берегу Волги, где река делает изгиб. Отсюда исходит и название города. В XV веке Углич при князе Андрее Большом значительно окреп и стал важным экономическим центром. Он пережил Смутное время и несколько раз был разрушен.

Углич Фото: psam/istockphoto.com

Главные достопримечательности: Угличский кремль, построенный в 1492 году. В этом каменном здании когда-то находилась палата дворца удельных князей. Спасо-Преображенский собор был воздвигнут без единой колонны. Он считается архитектурным памятником XVIII века. Музей «Мифы и суеверия русского народа», где вы познакомитесь с птицей Сирин, которая жила на «мировом дереве».

Что попробовать: угличскую копчёную колбасу из говядины, срок хранения которой – два года. Штребли – кушанье из теста с фаршем, рыбная запеканка обладают неповторимым вкусом. Угличские медовые пряники пекутся по старинным рецептам и считаются традиционным лакомством местной кухни.

Что купить на память: декоративные кошельки из бересты, керамическую посуду, украшенную народными узорами. Большим спросом у туристов пользуется одежда изо льна: мужские рубахи и женские сарафаны.

Углич Фото: JackF/istockphoto.com

Ярославль

Ярославль был основан 3 августа 1010 года. Город возник на территории языческого поселения Медвежий Угол. Князь Ярослав Мудрый поначалу воздвигнул здесь деревянный храм. Город расположен на месте слияния рек Волга и Которосль. В 1612 году Ярославль стал временной столицей России: здесь собиралось народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Кстати, именно Ярославль стал местом находки знаменитого «Слова о полку Игореве».

Ярославль Фото: istockphoto.com/nantonov

Главные достопримечательности: до наших дней сохранились многие исторические памятники архитектуры. Это храм Иоанна Предтечи, построенный в 1687 году. Он находится в посёлке Толчково и считается единственным в стране сооружением с 15 куполами. Спасо-Преображенский монастырь был воздвигнут в 1213 году. И центральный собор на его территории сохранил былое великолепие. Церковь Ильи Пророка, украшенная уникальными фресками. Ландшафтный парк на Стрелке с набережной, на которой бьют фонтаны, установленные в один ряд, – любимое место отдыха местных жителей.

Что попробовать: рыбный пирог с крупой и солёным судаком, который запекался в тесте целиком. А тушённые в молоке грибы с чесноком и луком – это просто кулинарный шедевр ярославской кухни. Очень вкусен местный сыр с кислинкой, которым всегда угощают туристов.

Что купить на память: изящный сервиз из фарфора с узором «кобальтовая сетка». Заварочный расписной чайник – один из самых оригинальных сувениров. Мягкие игрушки, изготовленные ярославскими мастерицами. Конфеты ручной работы в виде символа города – медведя.

Ярославль Фото: nantonov/istockphoto.com

Кострома

Кострома была основана в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Город расположен на обоих берегах Волги. Битва на реке Чуке и бессмертный подвиг Ивана Сусанина – это одна из страниц истории славного прошлого Костромы. Примечательно, что на её территории в 1614 году прошла первая перепись в России посёлков, деревень и монастырей.

Кострома Фото: nantonov/istockphoto.com

Главные достопримечательности: Терем Снегурочки, посетив который, как будто попадаешь в мир прекрасной русской сказки. Особый интерес представляет «Ледяная комната», где всё изготовлено из прозрачного льда. Экскурсия по музею-заповеднику «Костромская слобода» никого не оставит равнодушным. Под открытым небом здесь находятся уникальные образцы народного творчества. Древние деревянные храмы, крестьянские дома и различные постройки из далёкого прошлого – это настоящие памятники древнерусской архитектуры.

Что попробовать: косулю с грибами и черносливом. По словам гостей города, это блюдо по своим вкусовым качествам не имеет себе равных. Федуловы пирожки с разной начинкой – непременное угощение местной кухни. Костромская кутя – каша из чечевицы считается лучшим гарниром к любому мясу.

Что купить на память: шкатулки, чарки, солонки, блюда с красносельской сканью. Браслеты, кольца, печатки и серьги из серебра, которые изготовлены при помощи техники горячей эмали. Петровские глиняные игрушки придадут домашнему интерьеру особый вид.

Кострома Фото: Borisb17/istockphoto.com

Иваново

Иваново-Вознесенск был основан 2 августа 1871 года. Город расположен на берегу реки Уводи. В прошлом веке Иваново-Вознесенск стал «ситцевым царством». Именно сюда в 1812 году после пожара в Москве переместились фабрики текстильной промышленности. В 1932 году город немного изменил название. Теперь на карте страны он закрепился как Иваново.

Иваново Фото: saiko3p/istockphoto.com

Главные достопримечательности: Введенский монастырь, расположенный в центре Иванова, является памятником архитектуры начала XX века. Немалый интерес вызывает единственный в России Музей невесты. Любимым местом жителей города и туристов считается набережная близ реки Уводь. Музей ивановского ситца – ещё одна достопримечательность, где можно своими глазами увидеть все экспонаты, рассказывающие об эволюции текстильной моды.

Что попробовать: фритюрный пирог с телячьим фаршем и «слоёнку», которую называют ещё царским калачом, испечённую из муки особого сорта. Очень ароматен и вкусен луковый суп. Свекольные пряники отлично идут с круто заваренным чаем.

Что купить на память: постельное бельё, жаккардовые скатерти, полотенца-фартуки из натурального хлопка. Местное мыло, сделанное по старинным рецептам, полезно для здоровья кожи и пользуется большим спросом у гостей города. Палехская шкатулка изготовлена искусными мастерами, которые вложили в неё свою душу и талант.

Иваново Фото: saiko3p/istockphoto.com

Суздаль

Суздаль был основан в 1024 году. И первоначально представлял собой мысовую деревянную крепость. Город расположен на реке Каменка. Любопытно, что в Суздале нет небоскребов и действует официальный запрет на их строительство. Кроме того, здесь до сих пор не построена железнодорожная станция.

Суздаль Фото: nantonov/istockphoto.com

Главные достопримечательности: Суздальский кремль, построенный в X веке. Уникальный архитектурный памятник старины находится под охраной ЮНЕСКО. Архиерейские палаты представляют собой комплекс жилых и подсобных строений, соединённых между собой крытыми галереями и потайными лестницами. Нескучный музей «Изба Трактир» находится вблизи Торговых палат.

Что попробовать: мясо, приготовленное в квасе, и рыбу по-монастырски. Суздальская кулебяка – кушанье, которым гордится местная кухня. В горячем виде она просто объеденье. А яблоневый напой с резким, но приятным вкусом отлично утоляет жажду.

Что купить на память: хрустальную посуду или люстру высокого качества. Лоскутные изделия от местных мастериц – пледы и одеяльца. И стоит привезти домашним баночку суздальского огуречного варенья.

Суздаль Фото: agustavop/istockphoto.com

Владимир

Владимир был основан в 990 году князем Владимиром Святославичем. В течение нескольких веков он был столицей России. Город расположен в центральной части Восточно-Европейской равнины, на реке Клязьма. Владимир за всю свою историю несколько раз подвергался сильным пожарам. Кстати, город считается самой крупной точкой маршрута Золотого кольца.

Владимир Фото: saiko3p/istockphoto.com

Главные достопримечательности: три памятника архитектуры включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенский собор, Дмитриевский собор и Крепостные Золотые ворота. Музей хрусталя в Троицкой церкви хранит в своих залах настоящие произведения искусства, созданные мастерами стекольного дела. Город славится своими необыкновенными пряниками. И в местном музее можно познакомиться с историей создания этого кондитерского лакомства.

Что попробовать: пирожки владимирские с рыбной начинкой. Местная тюря – холодный суп, обладающим неповторимым вкусом. Вишнёвый десерт с бисквитом считается изысканным лакомством от владимирских кондитеров. И обязательно отведайте кашу-пучалку из гороха, томлённую в глиняном горшочке в русской печи.

Что купить на память: оригинальные плетённые из лозы вазы, картины и даже предметы мебели. Искусно изготовленная местными умельцами весёлая баба-ёжка – приятный сувенир не только для детей.

Владимир Фото: Roman Sidorov/istockphoto.com