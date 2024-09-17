Что такое зипка и какие её версии сейчас в тренде? 7 вариантов для женщин и мужчин

Если вы находитесь в поиске универсального верха, который сочетал бы стиль и комфорт, зип-худи — то, что вам нужно. Почему на него стоит обратить внимание?

Эти стильные худи с молнией – идеальное решение для создания современных, интересных, а главное – практичных образов. Зипки легко добавляют необычные детали и яркие акценты в любой аутфит. Хотите создать кэжуал-образ, завершить спортивный комплект или сделать аутфит с юбкой более непринуждённым? Зипка легко справится с любой задачей. К тому же она отлично впишется как в мужской, так и в женский гардероб.

Худи на молнии Zarina, 4999 РУБ. Фото: Zarina

В магазинах можно найти максимально разнообразные варианты зип-худи. Все они отличаются фасонами. Для женщин создают следующие модели: удлинённые, оверсайз, укороченные, с акцентными рукавами и воротником-стойкой. Мужчины же могут выбрать тот же свободный фасон, классический или вариант с защипами.

Дизайны зипок также радуют своим разнообразием — от базовых оттенков до ярких логотипов и надписей. Эти варианты помогут каждому найти идеальную модель для своего стиля.

Зип-худи позволяет выглядеть стильно, не жертвуя комфортом. Этот элемент гардероба подходит для любого времени года и повода. Но и здесь нужно соблюдать определённые правила. Разбираемся вместе со стилистом, как правильно выбрать и сочетать зипку.

Зипка на молнии с защипами, Gloria Jeans, 2799 РУБ. Фото: Gloria Jeans

О чём расскажем:

Цветана Софронова стилист «В последнее время среди модников и стилистов популярен такой предмет гардероба, как худи-зипка. Осенние коллекции брендов уже пополнили подобные модели — причём всё чаще они встречаются в отделе не спортивных, а обычных городских кэжуал-вещей. Рассказываю, за что зипки полюбились покупателям и с чем их носить в 2024 году».

Что такое худи-зипка?

Худи-зипка (от англ. hoodie — худи, то есть толстовка с капюшоном, у которой спереди накладной карман-кенгуру и zip-молния) — это современное название знакомой всем толстовки. В чём её особенность? От обычного худи зипку отличает наличие той самой молнии спереди.

Мода на эту одежду возникла после осенних дизайнерских показов 2023-2024 годов. Тогда на подиумах мировых фэшн-брендов можно было увидеть необычные комбинации из худи-зипок в сочетании с брюками, лоферами и классическими пальто.

Так эта одежда стала популярна сначала среди селебрити и стилистов модных журналов, а затем её начали покупать люди по всему миру.

Базовая серая зипка Sela, 3599 РУБ. Фото: Sela

Особенности худи-зипки

Помимо молнии, главное отличие зипок от худи и всевозможных толстовок заключается в современном крое и силуэте. В этом сезоне он подчёркнуто объёмный, с акцентом на свободную и широкую пройму рукава.

Также подобное худи на молнии может быть не только из традиционного мягкого футера с начёсом, но и из флиса, хлопка, а также плотного, гладкого и держащего форму неопрена. Обязательно обращайте внимание на качество. Независимо от материала важно, чтобы одежда хорошо держала форму.

Как и обычные худи и толстовки, зипки могут быть разных видов:

с капюшоном и без; различного кроя; удлинённые или короткие; иметь два боковых кармана или же совсем быть без них.

Флисовая зипка Outventure, 1599 РУБ. / «Спортмастер» Фото: Outventure

Преимущества худи-зипки

За что все так любят зипки? Это оптимальное сочетание комфорта, мягкости, уюта, тепла. Раньше зачастую приходилось делать выбор — надеть что-то практичное, но немодное или неудобное, но стильное. Худи-зипки, да и вообще одежда современного спортивного стиля избавили нас от этой проблемы. Теперь можно просто совместить уютную зипку с любыми вещами и выглядеть трендово.

Этот универсальный предмет гардероба прекрасно подходит как для повседневных выходов, так и для активных занятий спортом. С ним не нужно выбирать между практичностью и стилем. С зипкой можно выглядеть модно и при этом чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

Зипка с акцентными рукавами Darsi.studio, 6990 РУБ. Фото: Darsi.studio

С чем носить зипку?

Ещё один несравненный плюс современных зипок — универсальность. Их можно сочетать практически с любой одеждой. Стильные худи-зипки прекрасно вписываются в различные образы и легко комбинируются с другими элементами гардероба. Причём как женского, так и мужского.

Зипки можно носить с джинсами для повседневного стиля или надеть поверх спортивного комплекта для активных дней. Они идеально дополнят как кэжуал-лук, так и более элегантные наряды.

Худи на молнии Demix, 4499 РУБ. Фото: Demix

Примеры образов для женщин

Зипки отлично будут смотреться с современными джинсами расслабленного силуэта. На какие модели обратить внимание? Выбирайте широкие джинсы и зипки оверсайз.

Присмотритесь к зипкам нестандартных цветов или текстуры. Они тоже отлично будут смотреться с классическим денимом.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Можно создать и более спортивный образ, если в качестве низа использовать легинсы или брюки для фитнеса — именно так делают многие селебрити и просто уличные модники. Причём зипка необязательно должна быть одного оттенка с брюками. Можно использовать любые цветовые решения, которые вам нравятся.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Юбка — ещё один стильный вариант, с чем сочетать зипку. Вдохновиться можно в образах стрит-фэшн или в коллекциях многих современных брендов.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Худи-зипку реально носить и с платьем. Здесь простор для фантазии тоже не ограничен. Например, возьмите лаконичное платье мини и сочетайте его с длинным объёмным худи на молнии или трикотажное макси с укороченной широкой зипкой. Облегающий силуэт тоже хорошо подойдёт для такого образа. С платьем в облипку можно надеть и приталенную зипку, и свободную.

Что касается советов по выбору обуви и аксессуаров, то, как уже говорилось ранее, прелесть зипки в том, что сочетается она практически со всем. Например, носить такие фасоны можно как с кедами и кроссовками, так и с ботильонами или сапогами-казаками.

Дополнить образ помогут маленькие кросс-боди на плечо, объёмные шоперы, рюкзачки или сумки на пояс в спортивном стиле.

Худи-зипка Befree, 3599 РУБ. Фото: Befree

Примеры образов для мужчин

В случае с мужской модой толстовки и худи, пожалуй, стали уже привычным явлением. На протяжении долгого времени представители сильного пола носят их с джинсами, брюками чинос, карго, шортами.

Мужская зипка Demix, 3699 РУБ. Фото: Demix

К примеру, Джастин Бибер предпочитает сочетать объёмную зипку с небрежным денимом и простой базовой белой майкой — стильно и практично.

Джастин и Хейли Биберы Фото: MEGA/Getty Images

Некоторые модники любят многослойность и нестандартные фасоны — подходящими сочетаниями можно вдохновиться в уличных образах.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как выбрать правильную зипку?

В целом рекомендации по выбору размера и силуэта общие как для мужчин, так и для женщин.

Для плотного телосложения и невысокого роста лучше сочетать объёмный верх с облегающим низом. Есть и другой вариант. Например, верх прямого кроя, закрывающий линию талии и заканчивающийся на уровне бедра, и широкий свободный низ (те же брюки или джинсы).

Людям худощавого телосложения и высокого роста можно выбирать максимально объёмные варианты верха и низа и избегать чрезмерного облегания.

Зипка с воротником-стойкой без капюшона «ТВОЁ», 2299 РУБ. Фото: «ТВОЁ»

Что касается цвета и принта, то в моде как однотонные монохромные модели (серый, графитовый, хаки, тёмно-синий, песочный), так и зипки с надписями, логотипами, рисунками и другими акцентами. Также можно присмотреться к текстуре меланж.

Каждый сможет найти свой фасон и цвет, ведь худи-зипка — это универсальная и стильная вещь, которая подходит многим. Этот предмет гардероба по праву стал одеждой как для спорта и отдыха, так и для работы, учёбы, прогулок по городу и путешествий. Так что не бойтесь экспериментировать с образами и искать свой уникальный стиль.

Худи на молнии Love Republic, 5599 РУБ. Фото: Love Republic