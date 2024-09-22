Деревянное зодчество и античность: 5 музеев под открытым небом в России

Локации для осенних путешествий для тех, кто интересуется историей и архитектурой.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Интересуетесь историей, культурой и бытом России, но при этом не хотите проводить солнечные осенние деньки в тесноте музейных стен? На этот случай есть отличный вариант — музеи под открытым небом. Часто они располагаются в крайне живописных, заповедных местах, а их экспозиции представляют интерес даже для опытных путешественников и знатоков родной страны. Хочу рассказать о нескольких музейных комплексах, которые произвели на меня впечатление и которые идеально подходят для посещения осенью».

Петергоф (Санкт-Петербург)

Петергофский парк, раскинувшийся вдоль Финского залива, осенью приобретает особое очарование. Гуляя по его аллеям, можно услышать шёпот ветра в кронах деревьев, приятный шорох опавшей листвы и тихий плеск воды в каскадах фонтанов. В это время года в Петергофе царит атмосфера покоя и уединения, которую так ценят жители больших городов.

Помимо красоты природы, осенний Петергоф привлекает туристов своими архитектурными достопримечательностями. Чего стоит только парк Ораниенбаум, который считался подлинной жемчужиной ландшафтного искусства в XVII веке и сохраняет за собой этот статус и поныне.

Рекомендую также посетить Большой Меншиковский дворец – старейшее сооружение Ораниенбаума, которое первоначально задумывалось как резиденция для развлечений Екатерины II и её свиты, а в итоге стало одним из архитектурных символов эпохи преобразований. Осенью туристов в Петергофе становится меньше, так что посетить все знаковые места можно с максимальным погружением.

Суздаль (Владимирская область)

Уникальный город-музей, многовековая история которого ощущается буквально в каждой детали. Приезжая сюда, ты как будто бы переносишься на сотни лет назад: церквушки на его улицах сменяются лавками ремесленников и старинными деревянными домами, мимо которых разъезжают запряжённые лошадьми повозки.

Кажется, что жизнь здесь неподвластна времени, однако это лишь первое впечатление. На самом деле Суздаль не имеет ничего общего с репликами «под старину» и законсервированными городами-музеями, где какая-либо активность начинается только с приездом туристических групп.

Сохраняя свой облик и присущую только ему идентичность, Суздаль постоянно развивается – как минимум в культурном и гастрономическом планах. В городе регулярно проводятся разнообразные выставки и фестивали, поэтому сегодня Суздаль стоит расценивать не только как памятник русской истории и зодчества, но и как мощный центр притяжения – в масштабах Центрального региона и России в целом.

Суздаль Фото: istockphoto.com / tbralnina

«Малые Корелы» (Архангельская область)

Невероятно уютный музей-заповедник, собравший под открытым небом более 100 памятников деревянной архитектуры. Здесь можно посмотреть на сложенные из брёвен церквушки (лишённые строгой торжественности соборов и поэтому кажущиеся запредельно гостеприимными), крестьянские усадьбы, традиционные избы, кузни, мельницы и амбары из разных уголков Русского Севера. В мельчайших деталях воссозданы как фасады, так и внутреннее убранство – в любое здание можно зайти и посмотреть, как жили наши предки.

Если вы решили посетить «Малые Корелы» осенью, а синоптики обещают хорошую погоду, советую заложить на поездку чуть больше времени, чтобы успеть побродить по окрестностям. Музейный комплекс окружён красивым берёзово-еловым лесом, который в это время года переливается всеми оттенками жёлтого, золотого, красного и зелёного. Пейзаж отлично гармонирует со старинными деревянными постройками и производит крайне сильное впечатление.

«Малые Корелы» Фото: korely.ru

Крепость Нарын-Кала (Дагестан)

В далёком прошлом крепость Нарын-Кала была частью монументальной оборонительной системы, построенной для защиты Закавказья от набегов северных племенных народов. Сегодня, когда потомки бывших непримиримых врагов от обмена ударами перешли к обмену открытками в мессенджерах, крепость утратила своё стратегическое значение – но при этом приобрела культурно-историческое. Сейчас она является визитной карточкой Дербента и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крепость Нарын-Кала Фото: istockphoto.com / Vladimir Zapletin

Прогулка по цитадели оставляет после себя незабываемые эмоции. Пешеходный парапет, проходящий на большой высоте вдоль смотровых бойниц, в некоторых местах настолько узок, что сердце замирает в груди. Невольно задаёшься вопросом: испытывали ли те же чувства древние воины, совершавшие здесь дозор?

Внутреннюю часть крепости занимает музейный археологический комплекс, где представлено множество артефактов прошлого: орудия труда из каменного века, медные монеты времён Арабского халифата, керамика сасанидской эпохи и многое другое. Также на территории комплекса работает картинная галерея с экспозицией, посвящённой истории Дербента.

Крепость Нарын-Кала Фото: istockphoto.com / Pavel Sipachev

«Новый Херсонес» (Крым)

Мы привыкли, что большинство музейных комплексов под открытым небом – это либо сохранившиеся, либо воссозданные объекты древности. Однако «Новый Херсонес» является воплощением принципиально иного подхода. Он появился благодаря усилиям военных, построившим на окраине исторического комплекса «Херсонес Таврический» монументальный город музей.

«Новый Херсонес» Фото: херсонес.рф

Место для него выбрано не случайное, ведь древняя Корсунь – это священная территория для всей России. Именно здесь принял крещение князь Владимир со своей дружиной, именно отсюда начался путь русской государственности.

Комплекс открылся для свободного посещения буквально несколько месяцев назад, так что вы можете увидеть его в осенних красках одними из первых. А посмотреть там есть на что: на 22 гектарах расположились три музея (Музей Христианства, Музей Античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии), храмы, монетный двор, а также несколько досуговых комплексов.

«Новый Херсонес» Фото: херсонес.рф

«Новый Херсонес» поражает величием архитектуры и бережным отношением к историческому наследию, а также изяществом ландшафтных зон. Все постройки выдержаны в античном стиле. Да, отчасти это всё новодел, но каковы реализация и размах!