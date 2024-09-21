10 жутких психологических фильмов про раздвоение личности

Диссоциативное расстройство часто наблюдается у гениев, однако жить с ним очень непросто.

Это психическое заболевание встречается нечасто, и принято считать, что свойственно только по большей части самым избранным. К примеру, гениальным учёным, художникам, писателям, композиторам.

Что такое раздвоение личности?

Диссоциативное расстройство личности (именно о нём идёт речь) в данном случае даже служит, по утверждению знаменитого психолога Чезаре Ломброзо, источником творческого вдохновения, невиданного всплеска мыслей, идей, ведущих прямой дорогой к созданию шедевров.

Никто из известных психологов не сомневается, что причинами расщепления личности является тяжёлое детство, воспоминания, связанные с насилием, унижениями и страданиями. Уже в этот период болезнь застолбила себе место в будущем, потихоньку, но верно оккупируя сознание человека.

И немудрено, что психическое расстройство «проснётся» в зрелые годы и даст знать о себе появлением нескольких личностей. Каждый персонаж будет иметь свою точку зрения и начнёт диктовать собственному «я» правила поведения. К сожалению, «война миров» в душе и воспалённом разуме психически больного дойдёт до крайней точки.

Поэтому в тяжёлые минуты он даже задумается о суициде, рассчитывая одним махом покончить с кучей собеседников и глубоким депрессивным состоянием. Удивительно, что в этой ситуации к человеку нередко приходит творческое озарение. И он, скажем, совершает открытия, которые принесут ему мировую славу.

Говорят, что великий русский писатель Николай Гоголь – создатель нетленных «Мёртвых душ» – был на короткой ноге со своими персонажами. Они всплывали в его сознании, словно живые, и с каждым из них он по-приятельски беседовал. Возможно, по этой причине литературные образы выходили из-под пера писателя столь яркими и точными.

Трагизм человека, страдающего диссоциативным расстройством личности, заключается в том, что в его сознании невольно происходит деление на предполагаемых врагов и друзей. Чётко разобраться в этой злополучной толпе образов ему иногда не хватает воли разума, увы, окончательно смирившегося со своей печальной участью.

10 фильмов о раздвоении личности

«Сплит», США, 2016 год

Режиссёр – М. Найт Шьямалан

В главных ролях: Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Бетти Бакли

Возрастное ограничение: 16+

Три девушки – Кейси, Клэр и Марша – похищены прямо с парковки. Они, очутившись в подвале, становятся пленницами Кевина. Вскоре девушки обнаруживают, что похититель страдает множественным расстройством личности. 23 персонажа, засевшие в сознании парня, окончательно подавили его волю. Кевин действует по указке этих личностей и совершенно не контролирует себя.

«Сплит» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Психо», США, 1960 год

Режиссёр – Альфред Хичкок

В главных ролях: Энтони Перкинс, Вера Майлз, Джон Гэвин

Возрастное ограничение: 16+

Мэрион никак не может устроить личную жизнь. Любовные отношения с разведённым мужчиной, похоже, подходят к концу. От отчаяния и безысходности она идёт на преступление. Прихватив на работе крупную сумму денег, Мэрион спешит поскорее убраться из города. По дороге девушка останавливается на ночь в мотеле. Здесь всеми делами управляет Норман – странный парень, который как огня боится своей суровой матери.

«Психо» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Сердце ангела», США — Канада, 1987 год

Режиссёр – Алан Паркер

В главных ролях: Микки Рурк, Роберт Де Ниро, Лиза Боне

Возрастное ограничение: 18+

Частный детектив Гарри Эйнджел занимается розыском музыканта Джонни Фэйворита. Об этом его попросил Луис Сайфер. Детектив попадает в круговорот событий, которые порой просто необъяснимы и загадочны. К примеру, каждый, кто хотел что-либо рассказать Гарри об исчезнувшем человеке – Джонни Фэйворите, – погибал при странных обстоятельствах.

«Сердце ангела» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Бобёр», США, 2010 год

Режиссёр – Джоди Фостер

В главных ролях: Джоди Фостер, Мел Гибсон, Дженнифер Лоуренс

Возрастное ограничение: 16+

Уолтер Блэк, казалось бы, добился всего в жизни: успешный бизнесмен, у него крепкая и счастливая семья. Однако Уолтер постоянно пребывает в депрессии. Однажды, будучи в сильном подпитии, надев на руку плюшевую куклу бобра, он даже попытается покончить с собой. Но, к великой радости близких людей, всё обойдётся. К тому же в его жизни произойдут на первый взгляд приятные изменения, связанные с куклой бобра.

«Бобёр» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Цвет ночи», США, 1994 год

Режиссёр – Ричард Раш

В главных ролях: Брюс Уиллис, Джейн Марч

Возрастное ограничение: 18+

Известный психолог Билл Кейпа находится в сильной депрессии. На одном из его сеансов погибает пациентка. Потрясение было настолько глубоким, что Билл перестал различать цвета. Он едет к другу в Лос-Анджелес, чтобы успокоиться и привести себя в порядок. Но здесь происходит событие, которое вынуждает Билла вновь вернуться к любимой профессии. Неожиданную смерть друга он связывает с сеансами, которые последний проводил в одной из групп.

«Цвет ночи» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Враг», Канада — Испания, 2013 год

Режиссёр – Дени Вильнёв

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Мелани Лоран, Сара Гадон

Возрастное ограничение: 16+

Преподаватель истории Адам Белл, чтобы рассеять скуку, берёт в видеопрокате неизвестный комедийный фильм. Комедия не обрадовала его содержанием, зато в одном из эпизодов картины он увидел актёра, разительно похожего на него. Белл ради любопытства пожелает познакомиться с ним. Он и не подозревает, что эта прихоть души в корне изменит его жизнь.

«Враг» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«История двух сестёр», Южная Корея, 2003 год

Режиссёр – Ким Чжи Ун

В главных ролях: Им Су Джон, Мун Гын Ен, Ем Чон А

Возрастное ограничение: 16+

Сестры Су Ми и Су Ен возвращаются из психиатрической больницы, а на пороге дома их встречает мачеха. Отношения между ними были всегда напряжёнными и натянутыми. Однажды ночью сёстры увидят призрак женщины, который вселит ужас в их сердца. Как-то утром Су Ми обнаружит ушибы и синяки на руках Су Ен. Она начинает подозревать в случившемся мачеху.

«История двух сестёр» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Идентификация», США, 2003 год

Режиссёр – Джеймс Мэнголд

В главных ролях: Джон Кьюсак, Рэй Лиотта, Аманда Пит

Возрастное ограничение: 16+

Разыгравшаяся непогода заставила группу путешественников из 10 человек укрыться в старом придорожном мотеле. И они благодарили судьбу, что наконец-таки нашли надёжное убежище, где можно спокойно пережить все неприятности. Однако радость вскоре поубавится, когда в мотеле начнутся страшные события, касающиеся каждого из них.

«Идентификация» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Двойник», Великобритания, 2013 год

Режиссёр – Ричард Айоади

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Миа Васиковска

Возрастное ограничение: 18+

Саймон – один из скромных и незаметных сотрудников фирмы, которого не жалуют коллеги, включая сурового босса. Он безответно любит очаровательную девушку Ханну и тенью всюду следует за ней. В одно прекрасное время босс представляет нового работника фирмы – Джеймса. Саймон даже теряет сознание при появлении новичка: тот как две капли похож на него.

«Двойник» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Кровавая жатва», Франция — Италия, 2003 год

Режиссёр – Александр Ажа

В главных ролях: Сесиль де Франс, Майвенн Лё Беско, Филипп Наон

Возрастное ограничение: 16+

Студентки Мари и Алекс едут в загородный дом последней, где намереваются в спокойной тиши готовиться к сессии. Но в это время в округе появляется толстый мужичок в комбинезоне – маньяк и психопат. Он убивает родителей Алекс, а также её младшего брата. Свидетельницей преступления становится Мари. Маньяк связывает девушку цепями, но ей удаётся освободиться. Убийца продолжает её преследовать.

«Кровавая жатва» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

Бытует довольно спорное мнение, что расщепление личности, наблюдаемое у обычных и гениальных людей, – это некое украшение нашей скучной жизни, когда устаёшь от обыденности. И, мол, мы на какой-то миг заглядываем в кладовую его сознания, полную диковинных идей, мыслей. На самом же деле мир человека, страдающего раздвоением личности, по-прежнему для нас загадочен и недосягаем.