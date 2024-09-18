Кто такой эмпат и нужно ли им становиться? Разбор психолога

Анна Платонова психолог, гештальт-терапевт, эксперт «Психодемии» «В одном интервью красотка Николь Кидман призналась, что ей свойственна чрезмерная чувствительность. Звезда потратила годы на то, чтобы обуздать собственную эмпатичность. Многие даже и не догадываются, что с ними может происходить то же самое. Давайте разбираться, кто такие эмпаты, как же им живётся и можно ли ими стать».

«Это разрушает меня или выводит из равновесия, потому что я могу представить себя на месте других людей самым странным образом», — говорит Николь Кидман.

Выходит, что, с одной стороны, эмпатия позволяет ей вживаться в своих персонажей. А с другой – актрисе приходится чередовать эмоционально нагруженные роли с менее сложными, чтобы не выгорать.

О чём расскажем:

Что такое эмпатия?

Слово «эмпатия» — калька с немецкого слова einfühlung, которое на русский можно перевести как «вчувствование». Его впервые использовал психолог Эдвард Титченер при переводе работ философа Теодора Липпса. Затем оно вошло в научный оборот. К примеру, его активно использовал Зигмунд Фрейд.

Эмпатия — это основа работы психолога. Без неё невозможно и принятие, которого порой многим из нас не хватает.

По-простому, эмпатия — это способность поставить себя на место другого человека, ощутить себя в его шкуре. Причём имеется в виду именно осознанное действие. То есть эмпат отдаёт себе отчёт в том, что чувствует именно он. Но при этом понимает, где здесь его собственные ощущения, а где — то, что перенялось от другого.

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Люди с высоким уровнем эмпатии могут обнаружить в теле ощущения, близкие к тем, которые чувствует рядом находящийся человек. Например, боль. Или, наоборот, понять, что другой врёт и на самом деле ничего не чувствует. Так что не всё сводится только к эмоциям — скорее, речь идёт о разных видах эмпатии. Какие они бывают?

Аффективная или эмоциональная эмпатия – это способность понимать чувства других. Именно она приходит сразу в голову, когда мы говорим о чувствительности.

– это способность понимать чувства других. Именно она приходит сразу в голову, когда мы говорим о чувствительности. Соматическая эмпатия — способность на физическом уровне реагировать на эмоции другого. Некоторые психологи, например, испытывают те же ощущения в теле, что и их клиенты. Причём ещё до того, как человек им что-то рассказал.

— способность на физическом уровне реагировать на эмоции другого. Некоторые психологи, например, испытывают те же ощущения в теле, что и их клиенты. Причём ещё до того, как человек им что-то рассказал. Когнитивная эмпатия — способность поставить себя на место другого и предположить, что он может думать, согласно какой логике действовать в той или иной ситуации и так далее.

Зачем нужна эмпатия?

Способность к сопереживанию присуща нам в принципе как виду и существам социальным. Это то свойство, благодаря которому мы и наши ближайшие сородичи-приматы сохраняют связь и объединяются в группы. Эмпатия – клей, который делает кучку эгоистов сообществом людей. Пока эта сила действует, мы можем находить точки соприкосновения и идти навстречу другому.

Эмпатия необходима родителям. Она играет большую роль в воспитании детей. Многих психологических травм можно избежать лишь за счёт того, что взрослые понимают, что происходит с ребёнком.

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Способность увидеть ситуацию глазами другого помогает в разрешении конфликтов либо и вовсе позволяет обходиться без них. Как пишет легендарный приматолог Франс де Вааль: «Иногда умение прощать превозносят исключительно как человеческую черту, неотъемлемую и даже христианскую, но это вполне может быть естественной склонностью животных, способных к сотрудничеству друг с другом».

Выходит, что примирение — естественная необходимость. Оно говорит про ценность отношений для обеих сторон и преодоление прошлого ради будущего. Так, эмпатичные люди становятся эффективными руководителями. Они добиваются более тесных и искренних связей с другими людьми.

Почему сложно проявлять эмпатию?

Умение распознавать лица и эмоции — одна из наших базовых способностей, которая появляется ещё в грудном возрасте. Это обязательный этап развития каждого человека.

Другое дело, какие выводы мы делаем благодаря этому навыку и к каким действиям нас оно сподвигает. Разберёмся на примере. Некоторые люди, увидев, что кто-то грустит или чем-то недоволен, пытаются его развеселить или как-то отвлечь. Даже если это не слишком уместно (если человек переживает острое горе). Почему?

Это происходит из-за их внутренних установок или переживаний. Например, потому что человеку невыносимы отрицательные эмоции. Он их не выдерживает и не понимает, что делать уже со своими чувствами. Проще пошутить, перевести тему или просто сказать «держись!». Кстати, это тоже про дистанцирование от эмоций другого.

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Что же мешает нам присоединяться к чужим чувствам? Во-первых, некоторые психические заболевания и особенности психики. Например, аутизм и пограничное расстройство личности.

Во-вторых, наши собственные эмоции. В первую очередь – страхи. У многих людей существуют опасения относительно разрушительной силы эмоций, в основном негативных.

В-третьих, когнитивные установки. Например, одна из таких — представление о том, что мир устроен справедливо: если кому-то приходится нелегко, он это заслужил.

В-четвёртых, это стереотипы: нет необходимости переживать за кого-то, про кого мы и так заранее всё знаем.

Эмпатия подразумевает, как мы уже говорили, осознанность. Что же это значит? Человек понимает, какие именно чувства испытывает другой, и способен их назвать. Именно поэтому с эмпатом проще переживать различные сложные состояния.

Такой человек даёт другому возможность выразить его чувства (столько времени и пространства, сколько ему нужно). При этом любые, в том числе и негативные.

Развитие эмпатии

Эмпат может как встать на место другого и увидеть ситуацию его глазами, так и дистанцироваться от неё. Он управляет процессом. Правда, этому уже необходимо отдельно учиться и тренировать навык. Как же развить эмпатию?

Забавное упражнение для тренировки эмпатии предлагают профессиональный писатель в области психического здоровья Патрик Фаннинг и профессор философии Мэтью МакКей, авторы книги «Самооценка».

Оно заключается в том, чтобы посмотреть телешоу, некий видеоконтент, который вы ни за что не стали бы включать. Буквально выбирайте то, что вам совершенно неинтересно.

Представьте себя на месте зрителя, для которого был создан этот видеопродукт. Зачем человек его смотрит, что он там находит для себя? Наверняка у вас будет подниматься раздражение. Принимайте это чувство, но попросите его отойти на время, пока вы выполняете упражнение. Потренируйтесь на разных видах контента.

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Следующее упражнение настроено на активное слушание. Начинать лучше с близких вам людей, друзей, встать на позицию которых вам окажется проще. Попросите собеседника рассказать вам какую-либо значимую для него историю.

Слушайте внимательно и задавайте вопросы обо всём, что вам непонятно. Иногда перефразируйте сказанное вашим другом, используя фразы вроде «правильно ли понял, что…» и так далее. Перефразирование позволяет устранить собственные ложные интерпретации и выяснить у собеседника точное значение того, о чём идёт речь.

В итоге эмпатия, как и любая способность, заложена в нас изначально. Нужно только научиться управлять ей. В некоторых случаях это подразумевает её усиление, развитие, а иногда — регуляцию собственного «вчувствования» в других. Вспомните супергероев. Они тоже сперва учатся обращаться со своими сверхспособностями. Эмпатия — как раз одна из них.