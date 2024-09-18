New Star Weekend в Сочи: даты и программа фестиваля

Для тех, кто любит горы, активный отдых и спорт, уже в третий раз проводится осенний фестиваль – New Star Weekend. Вы точно станете чуть ближе к звёздам, ведь мероприятие пройдёт на горнолыжном курорте «Роза Хутор». О том, как будут развлекаться участники фестиваля с 19 по 22 сентября, мы и расскажем.

О чём расскажем:

Спортивные активности

Спорта будет много: от тренировок и йога-практик до профессиональных соревнований. Большим событием для фестиваля в этом году стало получение статуса официального этапа Кубка России по велоспорту ВМХ-фристайл. Это добавит зрелищности всему мероприятию, ведь на ALFA NEW STAR BMX CUP лучшие атлеты страны будут бороться за победу в общем зачёте, а также в дополнительной номинации Best Trick в формате джем-сессии.

Ещё одни соревнования пройдут на площадке Skate Plaza, несложно догадаться, что дисциплина – скейтбординг. Три дня 20 топовых спортсменов будут бороться за призы, а победителя помогут выбрать зрители, именно их голоса решат, кто был лучшим. Но не думайте, что только профи доступна скейт-площадка, вне конкурса свои силы на доске здесь смогут попробовать и спортсмены-новички.

Гостей фестиваля ждёт и уже традиционный Party Hike: совместный пеший подъём в гору до точки, превышающей 1600 метров над уровнем моря. Начнётся это приключение с разминки от Ильи Куруча aka Dj FeniXXX. После вы погрузитесь в атмосферу горной прогулки и преодолеете шесть километров, а на финише всех будет ждать концерт ZOLOTO.

Фото: Пресс-служба фестиваля New Star Weekend

Ещё один пункт в спортивной программе — ежегодная uphill-велогонка Peak Climb Ride 1100. В 7:30 гонщики выйдут на старт, чтобы преодолеть 8 км и подняться более чем на 500 м в горы. Помимо этого, участников ждут занятия на вейке и сапах, а также функциональные тренировки и йога.

Йога-практики будут проходить дважды в день – утром и вечером по полтора часа. Участникам нужно лишь успеть записаться, а дорога в мир расслабления, асан и гармонии откроется перед ними сама.

Что касается функциональных тренировок, они будут проходить с 20 по 22 сентября в 8:00. Для занятий подобрано идеальное место – горный пляж Rosa Beach в Роза Дoлине. Так что дополнительным стимулом к тренировке станет шикарный вид.

Музыкальная программа

Этот фестиваль не только про спорт. В этом году на New Star Weekend выступят более 75 музыкантов, так что каждый сможет найти несколько интересных треков для своего плейлиста. Среди списка выступающих можно найти Элджея, ANIKV, Thomas Mraz, Tesla Boy, Biicla, Джуманджи, Izhevski, Zoloto, Blizkey. Отдохнуть от рабочих будней, расслабиться и полностью отдаться ритму получится у каждого.

Фото: New Star Weekend

Еда, корнеры и отдых

Для гостей организаторы подготовили традиционный фудкорт и комфортные зоны отдыха для фестивального бранча с близкими. Причём можно будет не только вкусно поесть, но и поучаствовать в активностях, расположенных рядом.

Вас ждут зона с коворкингом для работы днём, ежедневные опен-токи со спортсменами, лидерами индустрии и экспертами, а также неигра «Эра», вечерние акустические концерты и кинопоказы.

Сохранить горные вершины не только в памяти, но и на фотоплёнке помогут эксперты по мобильной фотографии. Сделать это получится во время фото-хайкинга, маршрут которого пройдёт через олимпийские спуски, живописное горное озеро и экстрим-парк.

Фото: New Star Weekend

Как добраться и где жить?

«Роза Хутор» находится всего в 50 км от аэропорта «Адлер», принимающего рейсы со всех концов России. Добраться оттуда до курорта можно на такси, экспрессе Sky Bus, «Ласточке» или же на личном транспорте: на территории курорта «Роза Дoлина» расположены сразу несколько парковок.

Если вы не успели забронировать номер в отелях «Роза Хутор», найти апартаменты можно на ближайших курортах и в посёлках, расположенных недалеко от площадки фестиваля. Приехать на New Star Weekend в таком случае можно будет на авто, такси или каршеринге, выбрав точкой назначения Горную Олимпийскую деревню. Второй вариант — совместить поездку с прогулкой на канатной дороге «Олимпия».

Окончание лета – не повод прекращать веселиться. Осенью тоже можно найти интересные активности, и этот фестиваль – яркое тому подтверждение.