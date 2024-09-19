Какими бывают ракетки для большого тенниса и как выбрать свой вариант? Инструкция эксперта

Андрей Симонов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Игра в большой теннис в последнее время становится популярнее. Появляются новички, которые хотят освоить этот классический, полезный и просто красивый вид спорта. И, разумеется, главное, без чего не обойтись и опытным спортсменам, и любителям, — это теннисная ракетка».

О чём расскажем

Выбор правильной ракетки — важный и ответственный процесс, от которого зависит успех и прогресс дальнейших тренировок. Если он сделан правильно, игрок сможет легче освоить все технические элементы в теннисе, а также будет более уверенно чувствовать себя во время матчей.

Другими словами, правильная ракетка поможет в обучении и игре. Неправильная же может оставить негативное впечатление от занятий и даже привести к травмам.

Какими бывают ракетки для большого тенниса, как выбрать подходящую именно вам и на что обратить внимание при тестировании ракетки?

Виды ракеток в зависимости от уровня игры

Существует большое многообразие теннисных ракеток: для начинающих, для продвинутых игроков, а также для профессиональных спортсменов.

Отличаются эти виды между собой тем, из чего они изготовлены. Поэтому, выбирая себе ракетку, стоит первым делом обратить внимание именно на это.

Для начинающих теннисистов используются более дешёвые материалы, такие как алюминий или композит на базе графита и алюминия. Выбор алюминиевой ракетки целесообразен, если вы только начали заниматься.

Для более продвинутых и профессиональных игроков используются уже высокотехнологичные графитовые модели.

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Как выбрать ракетку взрослому

Но важен не только материал изготовления. Существуют и другие важные параметры, на которые следует ориентироваться при покупке идеальной ракетки. Это размер ручки, вес ракетки, баланс, размер головы (то есть площадь струнной поверхности) и жёсткость обода.

Если вы собираетесь играть пару раз в год и не планируете заниматься теннисом постоянно, можете рассмотреть самые простые и доступные варианты из алюминия. Их вполне достаточно, чтобы получить удовольствие от игры. Но если вы хотите работать с тренером, намерены в дальнейшем прогрессировать, участвовать в любительских соревнованиях, то следует, конечно, обратить внимание на графитовые технологичные ракетки.

Если говорить о вариантах, которые продаются в розничных магазинах, то вес современной ракетки для взрослого — от 250 г до 340 г.

Как правило, более лёгкая ракетка (весом 255-270 г) подойдёт либо юниорам, которые переходят с укороченных детских ракеток на стандартную взрослую модель, либо начинающим девушкам, которым нужны более манёвренные и комфортные ракетки.

Фото: vitapix / istockphoto.com

Ракетки средних весов — от 280 до 300 г — подойдут широкому кругу любителей как среди мужчин, так и среди женщин. Это наиболее универсальные варианты, которые позволят игроку войти в теннис, научиться играть и дальше продолжать заниматься этим видом спорта в своё удовольствие.

Тяжёлые ракетки — от 300 г и выше — подойдут игрокам профессионального уровня, а также хорошо играющим любителям.

По размеру «головы» (площади струнной поверхности) ракетки также бывают нескольких видов. Самые популярные имеют площадь от 98 до 100 кв. дюймов — такие варианты встречаются у большинства опытных игроков. Ракетки с увеличенным размером головы (от 100 до 107 кв. дюймов) подходят любителям и игрокам среднего уровня.

Баланс и жёсткость ракеток

Также следует обратить внимание на такие показатели, как баланс и жёсткость ракетки.

Что касается баланса, то здесь различают три варианта:

модели с балансом, смещённым в голову;

ракетки с нейтральным балансом;

варианты с балансом, смещённым в ручку.

Как выбрать ракетку в зависимости от баланса? Здесь можно ориентироваться на следующие рекомендации.

Если игроку нужна более манёвренная ракетка, то лучше выбрать модель с балансом в ручку.

Если игроку нужна дополнительная мощность удара, чтобы легче было разогнать ракетку, лучше выбрать вариант с балансом в головной части. Это поможет разнообразить игру мощными ударами с более сильным импульсом движения.

Если же вам нужна универсальная ракетка, чтобы ей было достаточно комфортно играть как на задней линии, так и у сетки, то в этом случае можно рассмотреть ракетку с нейтральным балансом.

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Жёсткость ракетки. Здесь уже всё немного сложнее, так как эта характеристика не указана на самой ракетке. Она измеряется специальным оборудованием — так называемым диагностическим центром. В специализированных магазинах есть подобные центры, где вы можете измерить жёсткость именно своей ракетки или узнать жёсткость интересующей модели.

Зная этот параметр, можно определить, для какого стиля игры больше подходит та или иная модель. Например, если спортсмену нужна мощная стабильная ракетка или если он играет в основном на задней линии и предпочитает сильные удары, то ему больше подойдёт вариант с жёсткой рамой. Он стабильнее и генерирует больше мощности.

Если же игрок предпочитает скорее атакующий стиль игры — то есть подачу, выход к сетке, — ему требуется контроль над мячом и точным направлением удара. Для этих целей хорошим выбором будет ракетка с более мягким ободом для большего чувства мяча.

Кастомизация ракетки под себя

Все теннисные ракетки, которые вы встречаете в магазинах, продаются с базовой обмоткой, поверх которой рекомендуется наматывать так называемый овергрип.

Ручка — это единственная часть изделия, которую игрок ощущает тактильно, поэтому важно правильно подобрать овергрип для индивидуальной обмотки.

Существует большое многообразие овергрипов. Они отличаются толщиной, материалом, степенью впитываемости влаги. Есть более «липкие» обмотки, а есть более «сухие» или с перфорацией. При выборе стоит ориентироваться на свои ощущения и отдавать предпочтение тому овергрипу, который позволяет максимально комфортно держать ракетку, уверенно чувствовать ручку, чтобы она не выскальзывала при игре и не натирала кожу ладоней.

Фото: GeorgeRudy / istockphoto.com

Что касается базовых грипов, среди них тоже есть из чего выбрать. Например? Можно обратить внимание на толщину грипа, если вы не можете определиться, какой толщины ручка ракетки вам нужна. Допустим, двойка очень маленькая, а тройка – очень большая. Тогда можно поменять базовый грип, намотав более тонкий или, наоборот, более толстый. Тем самым удастся подогнать ручку ракетки именно под себя.

Помимо типа обмотки и толщины ручки, есть и другие параметры, по которым можно кастомизировать свою ракетку. Например, настроить её по весу или балансу. Но это есть смысл делать, уже купив свою первую ракетку и поиграв ею какое-то время. Так вы поймёте, чего именно вам не хватает и что можно настроить под себя.

Например, может оказаться, что вам недостаточно веса ракетки или неудобен нейтральный баланс, потому что вы хотите, чтобы ракетка была более мощная. Всё это реально будет отрегулировать позднее, настроив баланс или увеличив динамический вес. Так что вам не потребуется идти и покупать другую ракетку.

Тестирование ракетки перед покупкой

Перед покупкой очень полезно протестировать ту или иную модель. Это можно сделать на групповых занятиях или попросить тренера дать попробовать несколько вариантов интересующих ракеток.

Причём можно взять не только те модели, которые вы рассматриваете к покупке, но и похожие варианты, имеющие такие же характеристики по размеру головы, балансу, весу ракетки. Это позволит вам составить своё впечатление о разных моделях и их технических характеристиках, прежде чем покупать свою.

Фото: YakobchukOlena / istockphoto.com

Как выбрать ракетку ребёнку

Отдельно стоит сказать о том, как выбрать подходящую теннисную ракетку ребёнку. В этом случае при покупке, как правило, ориентируются на его рост. Существуют модели, предназначенные и для совсем маленьких игроков (на рост, не превышающий одного метра), и для подростков повыше (около 140 см).

Отдельная разновидность ракеток — так называемые джуниоры, то есть переходные модели от детских к взрослым, рассчитанные на подростков ростом от 145 до 155 см. В отличие от детских, в них уже применяются более продвинутые материалы, поэтому и стоят они дороже.

Если молодой теннисист уже неплохо играет и имеет рост выше 150 см, то есть смысл выбирать взрослые облегчённые модели ракеток.

Выбрать ракетку для большого тенниса не так сложно, как может показаться на первый взгляд, если учитывать все эти моменты. Тем не менее к покупке следует подойти серьёзно, ведь от этого будет зависеть и дальнейший прогресс, и удовольствие от игры. Лучше всего обратиться за консультацией к своему тренеру или к профессиональному эксперту в специализированном магазине, который может показать разные виды ракеток и посоветовать, как выбрать ту, которая подойдёт именно вам в зависимости от ваших целей, задач и уровня игры.