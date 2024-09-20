Почему нельзя заниматься нелюбимым делом и как найти своё призвание? Инструкция коуча

Если вы задумываетесь о собственном бизнесе, то эта информация будет вам особенно полезна.

Ниолай Кусков коуч первых лиц, консультант «Открыть собственный бизнес — идея рискованная. Подходит она не всем. На плечах человека, решившего начать своё дело, лежит огромная ответственность, причём не только материальная. Порой приходится сталкиваться с противодействием близких людей, способным демотивировать даже сильных духом. Именно поэтому так важно, чтобы в основе бизнеса лежало дело, которое очень любишь и видишь в нём свою миссию. Давайте поговорим об этом подробнее».

Работа как самоцель

Мой дед почти всю жизнь проработал на заводе в посёлке и выглядел счастливым человеком. Ему нравилось ковыряться в механике и железках. К тому же там работали многие его друзья. Это выглядело, как будто утром он отправляется в кружок по интересам (причём за это ему ещё и платят), а вечером возвращается и играет с сыновьями.

Потратив энергию и очень устав за станком, дед приходил домой измотанный, но счастливый. На работе он был в потоке, а дома царила гармония. Счастье и нирвана от лёгкости бытия.

Страсть к своему делу является смысловой нагрузкой личности. Мы почти всегда полностью идентифицируем себя с тем, чем занимаемся. Это как сюжетная арка героя. В одном рассказе он будет похож на конструктора из аниме «Ветер крепчает», а в другом — на уставшего от жизни детектива, как в нуарном триллере, наполненном напряжением, тревогой и часто – отсутствием надежды.

Эти два героя отличаются тем, что один всегда будет проектировать самолёты, даже когда выйдет на пенсию, а другой мечтает сделать это поскорее и забыть работу как страшный сон.

Кто из них вы? Когда есть страсть к своему делу, именно работа становится самоцелью, а не зарплата или доход. Если вы по-настоящему любите строить загородные дома, то с удовольствием будете заниматься этим даже бесплатно и не чувствовать себя как уставший от жизни детектив.

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Когда предприниматель увлечён собственным начинанием (а может быть, и влиянием его на общество, науку или себя самого), это позволяет ему не замечать перед собой проблемы как таковые. Тогда любые трудности в бизнесе — просто квест или забавный опыт. Они воспринимаются не как проблемы на пути к конечной цели, а как баг, который случился в компьютерной игре. Как говорится: «У самурая нет цели, только путь».

У таких людей финансовые результаты — это не эффект от постановки задач, а косвенно вытекающее следствие из того, что они и так делали бы из-за любви к процессам.

Если сейчас можно сгенерировать картинку в нейронной сети, то почему люди продолжают сами рисовать? Это любовь к процессу, а не к конечной цели — когда эту картинку где-то опубликовали или оценили положительно. Конечно, художников вдохновляет результат, который получился на полотне, но в большей степени, чем доход от продажи.

Как любовь к делу помогает в предпринимательстве?

Страсть к делу защищает от выгорания и не даёт застревать в рутине. Огонь в глазах вспыхивает вновь и вновь, когда бумаги заполнены верно, сотрудники поставлены по своим местам, бизнес запущен и работает, а вы являетесь частью производственной системы Земли, Галактики, Вселенной.

Люди, которые занимаются любимым делом, готовы тратить на него больше времени и усилий, что повышает продуктивность. Тогда как другим, одержимым жаждой доходов, приходится разбираться со своей ленью и стимулом.

Необходимо искать не инструменты самомотивации, а дело, которое будет вас мотивировать само. Не нужно переделывать себя! И это хорошая новость. Но более сложная задача заключается в том, что желательно найти то, в чём успех будет как само собой вытекающее. Понять свои сильные стороны, а не тиранить себя за слабости. И отыскать мотивацию пути, а не смотреть в конечную точку Б.

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Страсть к своему делу как прививка от стресса

В любой сфере бизнеса возникают трудности и кризисы, и именно страсть помогает преодолевать преграды. Но для этого надо быть прирождённым предпринимателем. Конечно, вы можете достигнуть необходимого уровня успеха и без страсти к делу, но после этого вам наверняка пригодятся долгие сеансы у психотерапевта, чтобы вылечить невроз, тревогу, выгорание и депрессию.

Путь страсти к делу — это исцеляющий путь. Выгода от него, прежде всего, ментальная. А материальная приходит вслед. Бизнесмены, которые любят своё дело, обожают сам процесс. Они наслаждаются ощущением лидерства, движения, потоком меняющихся людей и общением. Если не чувствуете этого в себе, то, скорее всего, вы не предприниматель, как бы ни старались им быть.

Лидер, который увлечён делом, формирует вокруг себя атмосферу энтузиазма. Он вовлекает в свои «бредовые» (как кажется со стороны обывателя) идеи и заражает всех собственной энергией. Это способствует сплочённости коллектива: сотрудники, как мотыльки, летят на свет, излучаемый их руководителем. Но откуда ему взяться, если владелец бизнеса устал от жизни, от «тупых» клиентов и работников? На своём ли он месте?

Многие известные бизнесмены начинали с простого увлечения, которое со временем превратилось в успешный бизнес. Например, Стив Джобс с его страстью к технологиям создал одну из самых влиятельных компаний в мире — Apple. Или Илон Маск, который с детства мечтал о космосе, и теперь ведет проекты, которые могут изменить наше представление об исследовании Вселенной.

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Практические советы по поиску своего призвания

Чтобы найти дело, которое приносит удовольствие, стоит задать себе несколько вопросов.

Какие процессы вызывают во мне захватывающие эмоции и переживания, в которые хочется возвращаться? Что я люблю делать (имеется в виду не в глобальном масштабе, а в рутинном)? Что я так или иначе делаю всегда, вне зависимости от того, приносит ли это деньги? Каковы мои сильные стороны и таланты?

Ответы на эти вопросы помогут определить, что действительно важно для вас и может стать основой для бизнеса.

Не бойтесь пересмотреть свои приоритеты и амбиции. Изменения в векторе жизни всегда вызывают страх или тревогу, потому что они полны неизвестности, в отличие от уже намеченного маршрута. Найдя дело, которое вызовет у вас страсть, вы встанете на путь глубокой внутренней трансформации и обретёте свою гармонию между работой и достатком.

А вы любите дело, которым занимаетесь?