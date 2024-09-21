5 поступков, которые выдают влюблённого мужчину

Ольга Романив психолог «Иногда бывает сложно понять, безразличны ли мы или нет определённому мужчине, особенно если речь идёт о «фирменных молчунах», из которых лишнего слова не вытянуть. Как же выяснить, интересны ли вы человеку, который вызывает у вас симпатию? Ориентируйтесь на пять ключевых поступков, которые выдадут влюблённого мужчину, даже если тот старается скрыть свои чувства».

1. Он превращается в Супермена

Мужчина, который симпатизирует определённой женщине, всегда будет стараться помочь ей любым доступным способом. Конечно, существуют такие галантные рыцари, которые могут придержать дверь или вовремя подвинуть стул не потому, что сгорают от тайной любви к вам, а просто потому, что так воспитаны. Однако дальше общепринятых вещей они не пойдут.

Влюблённый мужчина предложит более существенную помощь: как физическую (передвинуть шкаф в офисе, прикрутить полочки), так и моральную (терпеливо выслушать, дать дельный совет). Обычно инициатива исходит именно от него. Таким способом мужчина показывает себя надёжным человеком.

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2. Он становится защитником

Влюблённый мужчина на бессознательном уровне уже считает женщину своей, даже если пока не озвучил никаких заявлений. По этой причине он берёт на себя роль защитника: начинает опекать, оберегать и демонстрировать то, что никому не даст вас в обиду. Это очень важный момент, который может указать на то, что мужчина сделал свой выбор.

Если человек вдруг начинает рьяно защищать вас от грубости и резкости окружающих людей, настойчивых ухаживаний кого-либо, такое поведение свидетельствует о его чувствах.

3. Он знакомит вас с близкими людьми

Некоторые особо продуманные мужчины, прежде чем делать какие-то шаги, совершают довольно тонкий и хитрый ход – знакомят понравившуюся девушку со своим окружением: семьёй, друзьями, близкими коллегами. Таким способом отдельные представители сильного пола презентуют потенциальную избранницу людям, мнению которых доверяют.

Кроме того, мужчина хочет сделать вас частью своей жизни, показывая, что у него серьёзные намерения. Хорошо, если женщина сумеет завоевать уважение и любовь этих людей. С большой долей вероятности мужчина, получив нужные «рекомендации» от родни и верных друзей, быстрее перейдёт к действиям.

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4. Он прислушивается к вашим советам

Заинтересованный в женщине мужчина обязательно покажет, что прислушивается к её мнению. Он возьмёт на вооружение ваши слова относительно самых различных вещей и при удобном случае продемонстрирует это. Например, начнёт носить рубашку синего цвета, если вы скажете, что ему он очень идёт. Прочтёт книгу, которую вы ему посоветовали. Подобных моментов может быть очень много. Смело трактуйте подобную восприимчивость мужчины как серьёзный знак, говорящий о его влюблённости.

5. Он ведёт «сбор данных»

Влюблённые люди всегда хотят узнать о понравившемся человеке больше информации. Это касается как женщин, так и мужчин. «Сбор данных» позволяет нам составить мнение о человеке, чтобы понять, подходим ли мы друг другу, а также узнать, чем дышит объект тайной страсти.

Если мужчине интересно всё, что касается вашей жизни, если он часто задаёт вопросы из серии «что нравится, а что – нет», речь идёт не о простом любопытстве, а о типичном поведении влюблённого. Кстати, нередко справки наводят через третье лицо, чтобы не раскрывать свои чувства раньше времени.