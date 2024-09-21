Врач назвала 3 причины обострения гастрита осенью

София Кардашова гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» «Осенью обострение гастрита становится частой проблемой, чему есть несколько объяснений. На это влияют как физиологические, так и психологические факторы».

О чём расскажем:

Первая причина — изменение рациона питания

Осенью мы начинаем употреблять меньше свежих овощей и фруктов, богатых клетчаткой и витаминами. В то же время в рационе появляется больше тяжёлых и жирных блюд: мяса, соусов, жареной пищи, а также фастфуда. Эти продукты требуют повышенной работы желудка и могут раздражать его слизистую.

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Кроме того, сокращение светового дня и понижение температуры часто приводят к менее активному образу жизни. Это может способствовать перееданию, поскольку люди склонны есть больше, чтобы компенсировать отсутствие энергии и улучшить настроение через еду. Переедание, в свою очередь, перегружает желудок и приводит к обострению гастрита.

Второй фактор — ослабление иммунитета

Осень традиционно считается сезоном простуд, что связано с колебаниями температуры и увеличением риска вирусных инфекций. В борьбе с простудными заболеваниями многие начинают принимать различные лекарства — антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые могут негативно воздействовать на слизистую желудка.

Антибиотики нарушают микрофлору, а НПВП могут вызывать воспаление желудочных стенок, что создаёт благоприятную почву для обострения гастрита.

Третья причина — эмоциональное состояние

Осенняя погода часто сопровождается дождями, холодом и мрачными днями, что ухудшает настроение, вызывает апатию и даже депрессию. В такие периоды многие люди прибегают к еде как к способу поднять настроение, что ведёт к перееданию.

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Однако не только эмоциональное переедание представляет проблему — сам стресс напрямую влияет на желудок. Негативные эмоции способны усиливать воспалительные процессы и ухудшать работу пищеварительной системы, что может вызывать или усугублять гастрит.

Как предотвратить обострение гастрита осенью?

Для этого необходимо соблюдать ряд мер:

Во-первых, пересмотрите свой рацион. Постарайтесь отказаться от фастфуда, снеков, газированных напитков и продуктов, содержащих большое количество консервантов и приправ, так как они могут раздражать слизистую желудка. Избегайте употребления соусов, особенно тех, которые содержат уксус или острые приправы.

Включите в рацион больше легкоусвояемых продуктов, таких как овощные супы, нежирные мясные и рыбные блюда, каши. Очень важно не пропускать приёмы пищи и избегать переедания, так как это создаёт дополнительную нагрузку на желудок.

Во-вторых, принимайте лекарства с осторожностью. Самолечение, особенно при простудных заболеваниях, может привести к обострению гастрита. Некоторые препараты, такие как обезболивающие и антибиотики, раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление.

Прежде чем принимать лекарства, посоветуйтесь с врачом. Если вам действительно необходимо принимать антибиотики или НПВП, врач назначит дополнительные препараты, которые защитят желудок от их негативного воздействия.

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В-третьих, постарайтесь избавиться от вредных привычек. Курение и алкоголь значительно усугубляют течение гастрита. Никотин замедляет заживление слизистой оболочки желудка, а алкоголь раздражает её, увеличивая риск воспаления и эрозий. Отказ от этих вредных привычек не только поможет справиться с гастритом, но и окажет положительное влияние на общее состояние здоровья.

Наконец, важно работать со стрессом. Психологическое состояние человека играет ключевую роль в здоровье желудочно-кишечного тракта. Избегайте лишних стрессов, учитесь расслабляться, занимайтесь физической активностью и находите время для отдыха.

Психоэмоциональная стабильность напрямую влияет на работу желудка, и минимизация стресса может существенно снизить вероятность обострения гастрита.