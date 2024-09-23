Кто такие квадроберы и насколько опасно это увлечение? Разбираемся вместе с психологом

С начала года в соцсетях кипят обсуждения квадробики. Это новая субкультура, популярная среди детей и подростков. Их главная фишка – подражание повадкам животных, ношение масок и костюмов. Казалось бы, а что необычного? Все мы в детстве представляли себя лошадками, кошечками и щенками. Но порой квадроберы выходят за рамки игры. Например, могут наброситься на прохожих людей или на настоящих животных. Так где же находится та самая грань, когда квадробика превращается из невинной детской забавы в девиантное поведение? Разбираемся вместе с психологом.

О чём расскажем:

Кто такие квадроберы?

Квадроберы приобрели огромную популярность в России. Такое увлечение по душе детям и подросткам. Уникальная черта этой субкультуры — переодевание в костюмы и подражание животным. Название «квадроберы» происходит от слова quattuor (четыре) и «аэробика».

Часто их путают с субкультурой фурри. Однако между ними есть разница. Квадроберы не просто надевают костюмы. Они копируют повадки животных: рычат, лают, бегают и передвигаются на четвереньках на свежем воздухе.

Фото: Diy13 / istockphoto.com

История квадроберов

На самом деле, квадробика – явление не новое. Изначально это спортивное направление, зародившееся ещё в 2000-е годы. Его основателем считается японский спринтер Кеничи Ито. Спортсмен увлекался бегом на четвереньках. В 2008 году он преодолел 100-метровку всего за 18,58 секунды. С тех пор спринтер получил прозвище Человек-обезьяна. Через семь лет Ито побил собственный рекорд, пробежав дистанцию за 15,71 секунды.

В 2020 году всё больше людей стали подражать животным. Тренд распространился благодаря соцсетям. Подростки начали идентифицировать себя с разными животными, копируя их повадки и поведение. В России о тренде заговорили в этом году.

Внешний вид квадроберов

Основной элемент образа квадроберов — маски. Причём зачастую они выполнены максимально реалистично. Маски имитируют головы кошек, лис, львов и других животных. На них изображены глаза, нос, уши, а иногда даже приклеена шерсть.

Кроме масок, квадроберы надевают отдельные элементы костюма. Например, хвост или лапы. Внешний вид подростков, увлекающихся квадробикой, напоминает окрас животных. Часто используются серые, белые, рыжие и коричневые оттенки.

Фото: Diy13 / istockphoto.com

Скандалы с квадроберами

Увлечение квадробикой кажется безобидным. Кто же никогда не переодевался в костюм зверюшек? Однако это увлечение вызывает вопросы у многих людей. Некоторые даже просят запретить в России квадробику. Дело в том, что в соцсетях можно найти видео, где подростки в масках животных бегали на четвереньках, ели из мисок корм и даже бросались на прохожих.

Но настоящий скандал с квадроберами разгорелся в начале сентября. Всё случилось во время выступления певицы Миа Бойка. Тогда на сцену вывели маленькую девочку в маске кошки. Бойка начала спрашивать ребёнка о её увлечении квадробикой и высмеивать его перед толпой фанатов.

Видеофрагмент с этого выступления был опубликован в TikTok и собрал более семи миллионов просмотров. В комментариях пользователи осуждают певицу за буллинг и переживают, что эта ситуация могла травмировать ребёнка. В защиту девочки выступили артисты Егор Крид и Клава Кока. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина же сообщила, что подала жалобу на певицу в прокуратуру.

Фото: Diy13 / istockphoto.com

Кристина Егорова детский и семейный психолог «Для каждого временно́го периода характерны свои субкультуры. На сегодняшний момент это квадробика. Споры вокруг неё не утихают. Взрослые задаются вопросом, почему дети занимаются квадробикой и может ли такое увлечение повлечь за собой последствия. Давайте разбираться».

Почему дети подражают животным?

У маленьких детей границы между фантазиями и реальностью практически отсутствуют. Ведь ведущей деятельностью для дошкольников является игра. А чтобы она была интересной, им на помощь приходит воображение.

Когда ребёнок встаёт на четвереньки, он автоматически может превратиться в собачку или кошечку. Он начинает перенимать повадки животных. Например, приносить игрушку «хозяину» или мурлыкать вокруг ног. Если ребёнок наденет наряд животного, то он ещё глубже погрузится в мир фантазий, где возможно всё: питомцы разговаривают, магия реальна, а страхи могут быть побеждены.

Представьте себе маленькую девочку, которой сложно первой подойти и познакомиться на площадке. Подумайте про мальчика, считающего, что у него под кроватью живёт монстр. Как только дети надевают на себя маску зверя, которым они восхищаются, то они внезапно могут стать сильными, могущественными животными, которые ничего не боятся.

Фото: Diy13 / istockphoto.com

Перевоплощение даёт ребёнку ощущение контроля над своими страхами и помогает выразить эмоции. Часто в этом возрасте ему трудно их осознать или озвучить словами. В такие моменты ребёнок попадает в выдуманную реальность, где он может быть кем угодно. Тогда это место становится символом свободы и силы.

Через игру дети открывают для себя новое, учатся взаимодействовать с окружающими и переживают свои эмоции, а также изучают мир с другой точки зрения.

Квадробика — ещё одно явление, которое в малом возрасте становится важнейшей частью психологического и эмоционального развития. Ведь для того, чтобы поиграть в такую игру, детям необходимо придумать, кем они будут, сюжет, костюмы, договориться о правилах.

Каждый раз сценарий меняется, герои погружают ребёнка в мир, где он знакомится с новыми моделями поведения, чертами характера. Также с помощью такой игры дети учатся строить взаимоотношения. Они изучают желания и потребности других участников, а также способы познания своего тела и пространства.

Почему подростки подражают животным?

Когда ребёнок вырастает и становится подростком, безобидная игра с переодеванием в животное может принять совершенно другой характер. Например, такое поведение часто является способом ухода от реальности, бегства от проблем, с которыми он не может справиться.

Самая главная цель подросткового периода — поиск себя, в котором человек познаёт и сравнивает себя с другими. Разберёмся на примере. Представьте подростка, которого переполняют одиночество, досада и разочарование. Он не чувствует поддержки от родителей, да и в школе у него нет друзей, с которыми он мог бы проводить время.

В таких случаях создание образа становится для подростка формой протеста или попыткой выразить свои внутренние переживания. Он может начать идентифицировать себя как волк-одиночка, который бродит по лесу, полагаясь только на свои силы. В такой роли подросток будет чувствовать себя свободным от социальных норм и ожиданий, тяготящих его.

Фото: Diy13 / istockphoto.com

Влияние субкультуры на детей и подростков

Квадробика на детей и подростков может влиять по-разному. У этого явления есть как положительные, так и негативные стороны.

На кого-то квадробика может влиять хорошо. Тогда дети и подростки приобретают:

стимулирование творчеством и воображение;

появление друзей, которые готовы прийти на помощь;

развитие эмпатии и понимания, что все люди имеют возможность на самовыражение;

укрепление уверенности в себе через проявленность как в сообществе, так и в социальных сетях, а также на конкурсах.

Есть и случаи, когда поведение детей и подростков начинает выходить за рамки. Например, они начинают царапаться, кусаться и даже есть корм. Почему возникает такое поведение?

Происходит стирание границ между реальной и воображаемой жизнью. То есть ребёнок не понимает, что его поведение может в ту или иную секунду времени не соответствовать нормам. Данная субкультура подвергается насмешкам и непониманию со стороны сверстников и даже взрослых. В формате протеста подростки и дети могут вести себя некорректно. Идентификация себя с животным переходит в реальную жизнь. Ребёнок не может жить без маски зверя, ведь только с ней он чувствует себя сильным и уверенным.

Причины девиантного поведения

Очень важно родителям всегда держать руку на пульсе, независимо от того, сколько лет ребёнку. Всё-таки тренды могут нанести вред в любом возрасте. Если ребёнок понимает, зачем он занимается квадробикой, что даёт такое увлечение, то можно спокойно разрешить развиваться в этом направлении.

Но когда же стоит бить тревогу? Если на вопрос «почему ты хочешь заниматься квадробикой?» внятного ответа не получено и вы понимаете, что поведение начинает ухудшаться.

Первоначально важно понять, какие проблемы есть у ребёнка или подростка. Решать их нужно через спокойное общение в кругу семьи или с помощью детского психолога. Какие же проблемы могут сподвигнуть ребёнка к девиантному поведению:

проблемы в семье;

потеря близкого человека;

взаимоотношения со сверстниками, например буллинг;

проблемы в школе с педагогами;

абьюзивные отношения;

успеваемость в школе или в секциях;

желание соответствовать чьим-то ожиданиям;

интернет, где через соцсети могут пропагандировать, что девиантное поведение – нормально.

Фото: Diy13 / istockphoto.com

Возможные последствия увлечения

Любая субкультура может быть опасной для ребёнка и подростка. Квадробика – не исключение. Если не заметить тревожные звоночки в поведении ребёнка, тогда это может привести к:

изоляции;

депрессии;

психическим заболеваниям. Например, диссоциативному расстройству идентичности или ПРЛ.

Это все крайние варианты исхода событий. Важно наблюдать и разговаривать со своим ребёнком, чтобы такого не допустить. Если в процессе изучения себя подросток выйдет за рамки, родители обязательно должны прийти к нему на помощь.