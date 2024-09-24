Какие лоферы в тренде и с чем их носить: 13 образов для мужчин и женщин

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системе MBTI «Лоферы — это не просто обувь, а настоящая находка для ценителей стиля и комфорта. Их популярность не угасает. В 2024 году они продолжают оставаться в тренде как для женщин, так и для мужчин. Такие удобные туфли отлично подойдут под разные образы, что делает их универсальным выбором для любого случая. Рассказываю, с чем носить лоферы, какие модели выбрать, а также приоткрываю завесу истории этого вида обуви».

О чём расскажем:

История лоферов

Лоферы были созданы на основе обуви английских моряков. Но со временем они эволюционировали в модный аксессуар. В 1930-х годах лоферы стали популярны среди студентов в США, что сделало их символом стиля преппи Ivy League. Он произошёл от формы учащихся частных элитных школ. Такой стиль подразумевает роскошь, удобство и опрятность.

С тех пор лоферы претерпели множество изменений и адаптировались к современным трендам, заняв достойное место в гардеробах как мужчин, так и женщин. Это стильная и удобная обувь, имеющая богатую историю, уходит корнями в начало XX века. Её происхождение связано с несколькими культурами и модными течениями, которые сделали их тем, чем они являются сегодня.

Лоферы пошли от традиционной норвежской обуви. Крестьяне носили их во время работы на фермах. Они были лёгкими и практичными, что способствовало нарастанию их популярности.

Фото: MykolaSenyuk / istockphoto.com

В 1930-х годах лоферы были адаптированы и популяризированы в США. Американские дизайнеры, такие как G.H. Bass & Co., начали производить модель, известную как Weejuns. Она стала одной из первых коммерчески успешных версий лоферов.

Эта обувь быстро завоевала популярность среди студентов и молодёжи благодаря своему дизайну и комфорту. Лоферы стали символом стиля, ассоциирующимся с Ivy League и американским университетским стилем преппи.

С течением времени обувь начала снабжаться разнообразными декоративными элементами. Одни из самых популярных – кисточки и пряжки. Эти детали добавили изысканности и сделали обувь более подходящей для формальных случаев.

Лоферы стали носить не только в повседневной жизни, но и как часть делового и вечернего наряда. В 50-60-е годы XX века эта обувь приобрела огромную популярность во всём мире. Она стала частью субкультур, таких как хиппи, и использовалась в мужском и в женском гардеробах. Лоферы начали ассоциироваться с элегантностью и свободой выбора. Это сделало их универсальным элементом гардероба.

Разновидности лоферов

В магазинах представлены различные стили и вариации этой обуви. Каждая из них имеет свою специфику.

Классические

Обладают простым, но элегантным дизайном. Обычно выполнены из кожи или замши. Они отлично подходят для делового и повседневного стиля. На них может быть металлическая пряжка, которая придаёт изюминку минималистичному образу.

Женские лоферы TENDANCE, 11 510 РУБ. / Rendez Vous Фото: TENDANCE

Пенни лоферы

Эти лоферы с удлинённым язычком и с ромбовидной прорезью на кожаной перемычке получили своё название благодаря специальному карману, куда можно положить монету. Они идеально подходят для создания классического делового образа.

Женские лоферы EKONIKA PREMIUM, 22 990 РУБ. Фото: EKONIKA

Лоферы с кисточками

Кисточки добавляют ощущение движения, делая обувь более интересной и игривой. Они часто ассоциируются с этническим стилем, который является неотъемлемой частью бохо. Кисточки придают образу аутентичность и подчёркивают его творческую составляющую. Комбинируйте лоферы с платьем в цветочный принт или с юбкой макси. Мужчины могут присмотреться к свободным брюкам.

Мужские лоферы с кисточками ANDRE FUCCIA SUEDE, 44 000 РУБ. / Carlos Santos Фото: ANDRE FUCCIA SUEDE

Лоферы на тракторной подошве

Это модный тренд, который уверенно завоёвывает сердца многих. Такая модель сочетает в себе элегантность традиционных лоферов и практичность тракторной подошвы. Это делает её отличным выбором для различных случаев.

Тракторная подошва обеспечивает отличное сцепление с поверхностью, поэтому такие лоферы идеальны для городской среды и различных погодных условий. Они обеспечивают устойчивость и комфорт при ходьбе.

Лоферы на тракторной подошве добавляют нотку брутальности и оригинальности в образ, что делает их универсальным аксессуаром для различных стилей — от классики до кэжуал. Как их правильно комбинировать?

Попробуйте сочетать их с длинным кардиганом или с жилетом и лёгким платьем, чтобы создать стильный и уютный лук.

Экспериментируйте с текстурами. Смешивайте разные ткани и фактуры. Например, сочетайте лоферы с денимом и вязаным свитером, чтобы создать эффектный образ в стиле кэжуал.

Не забудьте про аксессуары! Яркие сумки, крупные украшения или стильные головные уборы помогут завершить образ и сделать его более интересным. Помните о принципе подобия. При массивной подошве выбирайте более акцентные и крупные аксессуары или добавляйте объёма сверху. Например, жакет оверсайз. При тонкой подошве обуви выбирайте более элегантные украшения.

Женские лоферы EKONIKA PREMIUM, 22 990 РУБ. Фото: EKONIKA

Лоферы с принтом

Это не просто обувь, а стильный акцент в гардеробе. Она может стать отличным дополнением к любому образу, придавая ему индивидуальность и оригинальность. Лоферы с принтом позволяют вам выделиться из толпы. Яркие узоры и оригинальные мотивы отражают стиль и настроение, делая образ более запоминающимся.

Лоферы с принтом могут стать акцентом вашего наряда, даже если остальная часть образа выполнена в нейтральных тонах. Принты всегда в моде. Они помогают следовать последним трендам. Лоферы с оригинальными узорами могут стать фишкой, подчёркивающей ваш вкус. Такая обувь сочетает комфорт и стильный дизайн с принтом. Она не только выглядит хорошо, но и обеспечивает удобство в течение всего дня.

Женские лоферы Respect с принтом, 11 950 РУБ. Фото: Respect

Лоферы в стиле минимализм

Это настоящая находка для тех, кто ценит простоту, элегантность и функциональность. Минималистичные лоферы имеют чистые линии и лаконичный дизайн, характеризуются простыми формами, отсутствием излишних деталей и украшений. Если вы ищете обувь, которая будет служить долго и при этом сохранять актуальность, такая модель — это то, что вам нужно. Инвестируйте в качественные и стильные лоферы, ведь они станут незаменимым элементом вашего повседневного стиля.

Женские лоферы EKONIKA 2MOOD, 22 990 РУБ. Фото: EKONIKA

Лоферы с мехом

Эта модель – практичный выбор для холодного времени года в мегаполисе. Мягкий мех создаёт приятные ощущения и позволяет ногам оставаться в тепле и комфорте. Такие лоферы также можно носить как с классическими брюками и юбками, так и с джинсами.

Женские лоферы TENDANCE, 9680 РУБ. / Rendez Vous Фото: TENDANCE

Различие лоферов и мокасин

Мокасины – более расслабленный и удобный вариант, часто изготавливаются из мягкой кожи или замши. Отличный выбор для отдыха и прогулок. Лоферы и мокасины — это два типа обуви, которые часто путают из-за их схожего дизайна и удобства, но у них есть несколько ключевых отличий.

Дизайн и форма

Лоферы обычно имеют более структурированную форму с жёстким задником и открытой верхней частью. Они часто украшены декоративными элементами, такими как кисточки, пряжки или контрастные швы.

Мокасины – более мягкая и гибкая обувь, которая, как правило, не имеет жёсткой подошвы и задника. Верхняя часть обычно выполнена из одного куска кожи или замши. Мокасины могут иметь украшения, но в целом выглядят менее формально, чем лоферы.

Материалы

Лоферы чаще всего изготавливаются из более жёстких и структурированных материалов, таких как кожа или замша, что придаёт им более строгий и элегантный вид.

Мокасины обычно выполнены из мягкой кожи, замши или текстиля, что делает их более лёгкими и удобными.

Мужские мокасины ECCO CLASSIC MOC 2.0, 15 990 РУБ. Фото: ECCO

Стиль и назначение

Лоферы часто используются в более формальных или бизнес-контекстах. Они могут быть частью офисного наряда или вечернего образа. Лоферы хорошо сочетаются с классическими брюками и пиджаками.

Мокасины — это более повседневная обувь, которая подходит для прогулок или отдыха.

Комфорт и посадка

Лоферы обычно имеют более плотную посадку и могут быть менее удобными при длительном ношении, особенно только купленные модели.

Мокасины обеспечивают высокий уровень комфорта благодаря мягким материалам и гибкой конструкции.

Женские образы с лоферами

Лоферы — идеальный вариант для создания комфортного и стильного образа в повседневной жизни. Их можно легко комбинировать с разной одеждой.

Джинсы

Лоферы отлично подходят к классическим джинсам, создавая непринуждённый и стильный вид. Попробуйте комбинировать их с разными джинсами: прямыми полной длины, укороченными 7/8, рваными, декорированными. Для создания расслабленного образа сочетайте лоферы со свободной белой рубашкой или с футболкой.

Образ с джинсами Фото: AnnaZhuk / istockphoto.com

Шорты и юбки

В летний период лоферы с носками могут стать отличным дополнением к шортам и юбкам. Обратите внимание на этот образ. Яркие цвета и интересный контраст добавят нотку веселья.

Образ с юбкой и носками Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Лоферы можно сочетать с юбками различных фасонов, от мини до макси. Рассмотрим на примерах. К лоферам на плоской подошве отлично подойдёт длинная юбка в пол. Так вы создадите романтичный аутфит. С мини-юбкой и лоферами получится отличный образ школьницы. Завершите лук белой рубашкой, добавив аксессуары: галстук и гольфы.

Образ в стиле школьницы Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Деловой образ

Для делового стиля лоферы — это находка. Они могут заменить классические туфли и при этом выглядеть стильно и строго. Подберите лоферы нейтральных оттенков, чтобы они легко сочетались с офисной одеждой.

Офисный образ с юбкой Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Эта обувь отлично смотрится с классическим брючным костюмом. Она позволит добавить нотку современности и комфорта в строгий образ.

Офисный образ с костюмом Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Лоферы на плоской подошве прекрасно дополнят юбку-карандаш, блузку или жакет, создавая элегантный, женственный и удобный образ.

Офисный образ с юбкой и жакетом Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Вечерний образ

Для вечерних выходов лоферы также могут стать отличным выбором. Они добавят изюминку вашему наряду. С чем сочетать их, чтобы создать стильный образ для вечеринки или свидания?

Лоферы могут быть отличным дополнением к широким брюкам и яркому топу. У вас получится эффектный вечерний лук. Если хочется добавить спокойствия в образ с пайетками, тогда лоферы отлично справятся с задачей. Стильное платье в сочетании с такой обувью создаст интересный контраст и сделает аутфит более расслабленным.

Лоферы могут быть уже самостоятельной изюминкой образа. Всё дело в дизайне. Есть модели с яркими цветами, принтами, вышивкой, заметной пряжкой или сделанные под крокодилью кожу.

Вечерний образ с платьем Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Верхняя одежда

Лоферы – это обувь вне сезона. Они легко сочетаются с пальто или тренчами оптимальной длины. К элегантным деловым моделям верхней одежды лучше выбрать обувь классического дизайна. А вот яркие, интересного фасона пальто отлично будут смотреться с дизайнерскими новинками.

Образ с тренчем Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Однозначно завоевали сердца модниц лоферы на тракторной подошве, которые на пике популярности уже два года. Они не только придают образу изюминку, но и делают нас выше. Рост можно увеличить на 5 см (и даже больше). А ещё тракторные лоферы спасают от слякоти в межсезонье.

Если вы стоите перед выбором лоферов, то лучше возьмите модель со средней толщиной подошвы и без лишних деталей. Это база на все времена.

Образ с юбкой и блузкой Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Мужские образы с лоферами

Мужские лоферы также обладают множеством возможностей для комбинирования с разными стилями.

Классические брюки

Лоферы идеально подойдут к классическим брюкам, создавая строгий и элегантный образ для деловых встреч.

Классический образ Фото: Valentina Frugiuele/Getty Images

Деним

Для более расслабленного стиля сочетайте лоферы с одеждой из денима и простой футболкой или рубашкой. Это позволит создать образ для прогулки по городу.

Образ с денимом Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Шорты

В летний период лоферы отлично дополнят шорты и лёгкую рубашку. Такой образ окажется не только стильным, но и комфортным для отдыха. Отлично будет смотреться льняной костюм или одежда, сделанная из более структурных тканей.

Образ с шортами Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Лоферы — это универсальная базовая обувь, которая подойдёт как мужчинам, так и женщинам. Они могут быть использованы в любых стилях и ситуациях, от повседневных до вечерних выходов. Обратите внимание на представленные модели, цвета и материалы. Сочетайте их с разной одеждой, чтобы создать уникальные образы.

Образ с льняными брюками Фото: Edward Berthelot/Getty Images

В 2024 году лоферы продолжают оставаться актуальными. С их помощью вы сможете выразить свой стиль и индивидуальность. Не бойтесь экспериментировать и открывать новые сочетания!