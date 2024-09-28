Как быстро поднять низкое давление: лучшая пятиминутная техника от невролога

Андрей Гaлкин остеопат, невролог, физиотерапевт, мануальный терапевт «Если каждое утреннее пробуждение сопровождается упадком сил, головокружениями и мутными пятнами перед глазами — дело не в переутомлении или недосыпе. Так о себе даёт знать гипотония — снижение давления. Что делать, когда нужно быстро поднять его до нормы?»

О чём расскажем:

Признаки пониженного давления

Гипотония — синдром, при котором происходит регулярное или периодическое понижение артериального давления ниже нормальных значений. Она возникает либо как самостоятельное заболевание, либо в качестве симптома иных патологий.

Важно! У взрослого человека нормальное артериальное давление составляет примерно 120/80 мм рт. ст., тогда как значения ниже 90/60 мм рт. ст. считаются гипотонией.

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Пониженное давление не опасно для жизни, однако оно всё же наносит урон здоровью и самочувствию. При первых же проблемах организм начинает подавать разного рода сигналы:

сильная усталость даже при нормальном режиме сна и физической активности;

ощущение, что вы сейчас упадёте в обморок;

потемнение и «мушки» в глазах;

бледная кожа;

головные боли в области затылка, усиливающиеся при движении;

повышенный уровень раздражительности, чувства страха и тревожности.

Пониженное давление: причины

Низкое давление никогда не возникает просто так. Большую роль в его появлении могут играть разные факторы:

генетическая предрасположенность. У некоторых людей низкое давление может быть наследственным признаком;

недостаточное питание. Нехватка витаминов (особенно В12 и фолиевой кислоты), а также минералов (железо, магний) способствует развитию гипотонии;

обезвоживание. Потеря жидкости из-за высокой температуры, интенсивных физических нагрузок или диареи приводит к снижению объёма крови и, соответственно, к понижению давления;

гормональные изменения. Пониженное артериальное давление часто связано с заболеваниями щитовидной железы, надпочечников или с состояниями, как, например, беременность;

нервные расстройства. Различные неврологические проблемы, включая вегетативную дисфункцию, могут привести к постоянному понижению давления;

лекарственные препараты. Некоторые медикаменты, такие как диуретики, антидепрессанты и противопростудные средства, способны вызывать снижение артериального давления как побочный эффект.

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Обычно в подобных случаях советуют хорошо высыпаться, пить кофе, делать контрастный душ. При этом практика показывает, что всё это бесполезно (а если и помогает, то на очень короткое время).

Лучше не заниматься самолечением и сразу обратиться к врачу. Однако, если вы оказались в ситуации, когда давление нужно поднять срочно здесь и сейчас, рекомендую вам один экспресс-метод.

Точечный массаж — помощник в борьбе с пониженным давлением

Лечебный точечный массаж придумали ещё в древнем Китае. Считается, что человеческая рука, словно карта, отражает всё наше тело. Например, большой палец отвечает за голову и шею. Соответственно, если на него воздействовать, можно разогнать кровообращение в голове.

Многие к данной методике относятся скептически, однако есть немало людей, которым она действительно помогла улучшить состояние здоровья.

Сама техника выполняется очень быстро и занимает всего 5-7 минут. Необходимо сделать следующее:

Берём свой большой палец. Ищем нижнюю фалангу с тыльной стороны. Интенсивно массируем её в направлении ногтя (3-5 минут). Повторяем всё это на другой руке.

Фото: istockphoto.com/kosmos111

Такие, казалось бы, простые действия активизируют энергетические точки и помогают почувствовать прилив сил и стабилизировать самочувствие.

Рекомендации по питанию

Если вы постоянно сталкиваетесь с проблемами с давлением, у вас есть возможность улучшить своё состояние, изменив питание. Добавьте в рацион продукты, богатые важными витаминами.

Калий: фасоль, абрикосы, шпинат, бананы, картофель. Так вы сможете нормализовать уровень натрия в организме.

Магний: семечки, орехи, овсянка, гречка. Это поможет расслабить кровеносные сосуды.

Омега-3 жирные кислоты: рыба, морепродукты, масла, авокадо. Благодаря такой пище вы укрепите сердечно-сосудистую систему.

Помимо этого, обязательно обратите внимание на:

чеснок — расширяет сосуды;

свёклу — снижает давление;

гранат — содержит антиоксиданты.

Фото: istockphoto.com/bhofack2

И, конечно, всё это нужно закрепить несколькими полезными привычками:

водный баланс. Потребляйте достаточное количество жидкости (1,5-2 л воды в день);

включите в свою рутину регулярные физические нагрузки. Они способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы;

старайтесь минимизировать стресс. Больше отдыхайте, высыпайтесь, меньше нервничайте.

Если давление падает часто и резко, следует начать делать массаж шейно-воротниковой зоны и стоп. Он стимулирует кровоток, за счёт чего происходит повышение артериального давления. Также массирование этих зон позволяет расслабить мышцы и стабилизировать работу сердечно-сосудистой системы.

Каждый случай индивидуален, и лучший способ нормализовать давление — это понять его причины, прислушиваясь к своему телу. Так что, вместо того чтобы погружаться в бесконечную пучину таблеток, безопаснее будет обратиться к специалисту, который поможет получить качественные и долгосрочные результаты.