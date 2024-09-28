Как быстро поднять низкое давление: лучшая пятиминутная техника от невролога

«Если каждое утреннее пробуждение сопровождается упадком сил, головокружениями и мутными пятнами перед глазами — дело не в переутомлении или недосыпе. Так о себе даёт знать гипотония — снижение давления. Что делать, когда нужно быстро поднять его до нормы?»
О чём расскажем:
- Признаки пониженного давления
- Пониженное давление: причины
- Точечный массаж — помощник в борьбе с пониженным давлением
- Рекомендации по питанию
Признаки пониженного давления
Гипотония — синдром, при котором происходит регулярное или периодическое понижение артериального давления ниже нормальных значений. Она возникает либо как самостоятельное заболевание, либо в качестве симптома иных патологий.
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Пониженное давление не опасно для жизни, однако оно всё же наносит урон здоровью и самочувствию. При первых же проблемах организм начинает подавать разного рода сигналы:
- сильная усталость даже при нормальном режиме сна и физической активности;
- ощущение, что вы сейчас упадёте в обморок;
- потемнение и «мушки» в глазах;
- бледная кожа;
- головные боли в области затылка, усиливающиеся при движении;
- повышенный уровень раздражительности, чувства страха и тревожности.
Пониженное давление: причины
Низкое давление никогда не возникает просто так. Большую роль в его появлении могут играть разные факторы:
- генетическая предрасположенность. У некоторых людей низкое давление может быть наследственным признаком;
- недостаточное питание. Нехватка витаминов (особенно В12 и фолиевой кислоты), а также минералов (железо, магний) способствует развитию гипотонии;
- обезвоживание. Потеря жидкости из-за высокой температуры, интенсивных физических нагрузок или диареи приводит к снижению объёма крови и, соответственно, к понижению давления;
- гормональные изменения. Пониженное артериальное давление часто связано с заболеваниями щитовидной железы, надпочечников или с состояниями, как, например, беременность;
- нервные расстройства. Различные неврологические проблемы, включая вегетативную дисфункцию, могут привести к постоянному понижению давления;
- лекарственные препараты. Некоторые медикаменты, такие как диуретики, антидепрессанты и противопростудные средства, способны вызывать снижение артериального давления как побочный эффект.
Фото: istockphoto.com/Pheelings Media
Обычно в подобных случаях советуют хорошо высыпаться, пить кофе, делать контрастный душ. При этом практика показывает, что всё это бесполезно (а если и помогает, то на очень короткое время).
Лучше не заниматься самолечением и сразу обратиться к врачу. Однако, если вы оказались в ситуации, когда давление нужно поднять срочно здесь и сейчас, рекомендую вам один экспресс-метод.
Точечный массаж — помощник в борьбе с пониженным давлением
Лечебный точечный массаж придумали ещё в древнем Китае. Считается, что человеческая рука, словно карта, отражает всё наше тело. Например, большой палец отвечает за голову и шею. Соответственно, если на него воздействовать, можно разогнать кровообращение в голове.
Многие к данной методике относятся скептически, однако есть немало людей, которым она действительно помогла улучшить состояние здоровья.
Сама техника выполняется очень быстро и занимает всего 5-7 минут. Необходимо сделать следующее:
- Берём свой большой палец.
- Ищем нижнюю фалангу с тыльной стороны.
- Интенсивно массируем её в направлении ногтя (3-5 минут).
- Повторяем всё это на другой руке.
Фото: istockphoto.com/kosmos111
Такие, казалось бы, простые действия активизируют энергетические точки и помогают почувствовать прилив сил и стабилизировать самочувствие.
Рекомендации по питанию
Если вы постоянно сталкиваетесь с проблемами с давлением, у вас есть возможность улучшить своё состояние, изменив питание. Добавьте в рацион продукты, богатые важными витаминами.
- Калий: фасоль, абрикосы, шпинат, бананы, картофель. Так вы сможете нормализовать уровень натрия в организме.
- Магний: семечки, орехи, овсянка, гречка. Это поможет расслабить кровеносные сосуды.
- Омега-3 жирные кислоты: рыба, морепродукты, масла, авокадо. Благодаря такой пище вы укрепите сердечно-сосудистую систему.
Помимо этого, обязательно обратите внимание на:
- чеснок — расширяет сосуды;
- свёклу — снижает давление;
- гранат — содержит антиоксиданты.
Фото: istockphoto.com/bhofack2
И, конечно, всё это нужно закрепить несколькими полезными привычками:
- водный баланс. Потребляйте достаточное количество жидкости (1,5-2 л воды в день);
- включите в свою рутину регулярные физические нагрузки. Они способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы;
- старайтесь минимизировать стресс. Больше отдыхайте, высыпайтесь, меньше нервничайте.
Если давление падает часто и резко, следует начать делать массаж шейно-воротниковой зоны и стоп. Он стимулирует кровоток, за счёт чего происходит повышение артериального давления. Также массирование этих зон позволяет расслабить мышцы и стабилизировать работу сердечно-сосудистой системы.
Каждый случай индивидуален, и лучший способ нормализовать давление — это понять его причины, прислушиваясь к своему телу. Так что, вместо того чтобы погружаться в бесконечную пучину таблеток, безопаснее будет обратиться к специалисту, который поможет получить качественные и долгосрочные результаты.