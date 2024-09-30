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Миндаль: польза и вред для организма человека, женщин, мужчин

Врач назвала полезный орех, улучшающий состояние сосудов и сердца
Наталия Тананакина
Врач назвала орех, полезный для сердца
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Продукт также замедляет процессы старения и нормализует давление.
<a href="https://www.championat.com/authors/6485/1.html">Наталия Тананакина</a>
Наталия Тананакина
врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

«Миндаль — плод миндального дерева, относящегося к семейству розовых. Несмотря на то что его часто считают орехом, с ботанической точки зрения это косточковый плод».

Миндальные деревья родом из Средней Азии и Ближнего Востока, но сегодня они широко культивируются в регионах с тёплым климатом, таких как Калифорния, Испания и Италия. Миндаль используется не только в кулинарии, но и в косметологии, медицине и производстве масла.

Фото: istockphoto.com/gerenme

О чём расскажем:

Популярность миндаля в современной кулинарии и медицине

В кулинарии миндаль стал популярным благодаря своему вкусу и универсальности. Его используют для приготовления десертов, напитков (например, миндального молока), салатов и даже в качестве основного ингредиента в диетических продуктах.

В медицине плод ценится за свои питательные и лечебные свойства. Он часто используется для улучшения состояния волос и кожи, а также для нормализации работы сосудов и сердца.

Полезные свойства миндаля

Богатый питательными веществами состав

Миндаль — источник большого количества минералов и витаминов, например, витаминов В2 и Е, а также фосфора, магния и железа. Кроме того, он содержит клетчатку и полезные жирные кислоты, что укрепляет иммунитет и поддерживает энергетический баланс.

Фото: istockphoto.com/DevMarya

Исследования показывают, что регулярное употребление миндаля положительно влияет на состояние сосудов и здоровье сердца. Жирные кислоты и антиоксиданты в его составе, такие как витамин E, способствуют снижению «плохого» холестерина и снижают риск атеросклероза. Плод также способствует нормализации кровяного давления благодаря содержанию магния.

Польза для кожи и волос

Миндаль — один из лучших природных источников витамина E, известного своими антиоксидантными свойствами. Вещество защищает клетки кожи от свободных радикалов, замедляя процессы старения и помогая поддерживать текстуру кожи. Поэтому масло плода используют в увлажняющих и питательных средствах для кожи и для укрепления волос.

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Кроме того, антиоксиданты, действуя на свободные радикалы, помогают снизить риск воспалительных процессов, которые могут способствовать развитию различных заболеваний, включая рак.

Вред миндаля

Миндаль — калорийный продукт, содержащий около 600 ккал на 100 г. Избыточное его потребление может привести к набору веса, особенно если его не учитывать в общем рационе. Рекомендуется контролировать порции, чтобы избежать негативных последствий для фигуры.

У некоторых людей миндаль может вызвать аллергию с зудом и покраснением кожи, вплоть до анафилактического шока (особо опасная аллергическая реакция).

Фото: istockphoto.com/Farknot_Architect

Миндаль содержит клетчатку, что полезно для пищеварения, но при заболеваниях желудка и кишечника (например, гастрит или язва) его чрезмерное употребление может вызвать обострение симптомов.

Рекомендации по употреблению миндаля

Оптимальная дневная доза миндаля для взрослого человека составляет около 20-30 г, что примерно соответствует горсти орехов (10-15 штук). Такое количество позволяет получить все необходимые питательные вещества без вреда для здоровья.

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Чтобы выбрать качественный продукт, оцените его внешний вид: орехи должны быть плотными, без повреждений и трещин. Лучше покупать цельный миндаль и очищать его перед употреблением: это позволит избежать окисления полезных жиров. Также важно учитывать срок годности, так как старый плод может потерять свои полезные свойства и приобрести неприятный привкус.

Рекомендации по включению миндаля в рацион питания

Миндаль можно использовать в различных формах: добавлять в салаты, выпечку, каши или йогурты. Миндальное молоко является отличной альтернативой коровьему для людей с непереносимостью лактозы, а миндальная мука используется в диетической выпечке. Кроме того, орех станет полезным перекусом.

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