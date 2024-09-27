День города Краснодара — 2024: подробная программа праздника

В этом году мероприятия пройдут 28 и 29 сентября.

Краснодар – величественная столица Кубани. И славится не только радушием и гостеприимством, но и спортом, искусством и развлечениями. В этом году город отмечает свой 231-й день рождения. Мы расскажем, как проведут праздничные выходные жители и гости одного из крупнейших южных городов России.

О чём расскажем:

ул. Красная в Краснодаре Фото: 93.ru

Программа праздника Дня города Краснодара

Празднование Дня города пройдёт в последние выходные сентября и займёт два дня: 28 и 29 сентября. Синоптики обещают ясную и тёплую погоду, которая добавит красок во все мероприятия.

Стоит заранее отметить, что масштабности в этом году ждать не стоит. Из-за дополнительных мер безопасности руководство Краснодарского края отказалось от пышных и громких отмечаний. Но это не значит, что их совсем не будет.

28 сентября

Начало праздника пройдёт на Главной городской площади, где будет торжественно поднят флаг Краснодара. А дальше каждый гость и житель столицы Кубани должен будет выбрать, куда ему отправиться.

Церемония открытия кинотеатра «Болгария». Прошёл год после капитального ремонта, и теперь кинотеатр вновь откроет свои двери для зрителей. Киноконцертный зал сможет вместить 390 человек.

Прошёл год после капитального ремонта, и теперь кинотеатр вновь откроет свои двери для зрителей. Киноконцертный зал сможет вместить 390 человек. Церемония открытия Цветочных часов на пересечении улиц Красная и Гаврилова. Известный городской арт-объект расцветёт заново, рядом с ним высадят новые саженцы цветов и деревьев.

на пересечении улиц Красная и Гаврилова. Известный городской арт-объект расцветёт заново, рядом с ним высадят новые саженцы цветов и деревьев. Праздник в микрорайоне Юбилейный. Администрация Западного округа подготовила культурно-развлекательные программы, которые начнутся в 10:00 на Платановом бульваре, в сквере 80-летия образования Краснодарского края и на улице Рождественская Набережная. В этих локациях будут работать патриотические площадки.

Администрация Западного округа подготовила культурно-развлекательные программы, которые начнутся в 10:00 на Платановом бульваре, в сквере 80-летия образования Краснодарского края и на улице Рождественская Набережная. В этих локациях будут работать патриотические площадки. Фестиваль «Город Героев». Это событие пройдёт с 10:00 до 13:00 около Выставочного зала Боевой Славы на Береговой улице, 146. Участники фестиваля смогут стать частью патриотической программы, испытав на себе различные интерактивные площадки.

Это событие пройдёт с 10:00 до 13:00 около Выставочного зала Боевой Славы на Береговой улице, 146. Участники фестиваля смогут стать частью патриотической программы, испытав на себе различные интерактивные площадки. Фестиваль муралов «Краснодар. Яркий». Художники из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Щёлкова, Новосибирска и Ярославля, которые трудились над созданиями муралов на 10 домах, завершат свою работу. Стоит отметить, что каждый мурал отражает аутентичность и колорит Краснодара. На Кубанской набережной художники-граффитисты распишут деревянные кубы, посмотреть на них можно с 12:00 до 17:00. А в 18:00 состоится закрытие фестиваля.

Художники из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Щёлкова, Новосибирска и Ярославля, которые трудились над созданиями муралов на 10 домах, завершат свою работу. Стоит отметить, что каждый мурал отражает аутентичность и колорит Краснодара. На Кубанской набережной художники-граффитисты распишут деревянные кубы, посмотреть на них можно с 12:00 до 17:00. А в 18:00 состоится закрытие фестиваля. Фестиваль «Семейные истории» начнётся в 12:00 в «Ретрогараже» на проезде 1-й Линии, 44/1. В этом месте найдутся развлечения для всей семьи, от взрослых до самых маленьких.

начнётся в 12:00 в «Ретрогараже» на проезде 1-й Линии, 44/1. В этом месте найдутся развлечения для всей семьи, от взрослых до самых маленьких. Фестиваль городской культуры «Это мы» начнётся в 17:00 на Николаевском бульваре. Для посетителей фестиваля пройдут мастер-классы, а все желающие смогут записаться на аквагрим. Также для гостей проведут концерт.

начнётся в 17:00 на Николаевском бульваре. Для посетителей фестиваля пройдут мастер-классы, а все желающие смогут записаться на аквагрим. Также для гостей проведут концерт. Фестиваль «Хоровод дружбы». Эта часть праздника пройдёт в парке Чистяковская роща и начнётся в 15:00. Тут вы сможете познакомиться с культурой и традициями разных народов.

Фото: galitskypark.ru

29 сентября

Во второй день мероприятий будет уже не так много. Гостей будут ждать в микрорайоне Любимово, 11/1 на фестивале городской культуры «Это мы», он начнётся в 17:00.

В честь Дня посёлка Лазурного в 15:00 в Центре творчества и досуга, расположенном на улице Носаленко, 1/1, состоится концерт «От малой Родины к большой России».

Фото: 93.ru

Спортивные мероприятия Дня города Краснодара

Город живёт спортом, и мероприятий, связанных с ним, будет много. Утро 28 сентября начнётся с физкультурно-спортивного праздника «Зарядка. КРД», он начнётся в 10:00 во Дворце спорта «Олимп» на улице Береговая, 144.

Одновременно с этим в 10:00 стартует целый ряд соревнований:

городской фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО во Дворце спорта «Олимп»;

в сквере «Дружбы народов» на улице Мира начнётся турнир по стритболу вместе с профессиональным баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань»;

чемпионат по гребле на байдарках и каноэ пройдёт на улице Парусная, 22;

Кубок КГОО ФПС по парусному спорту будет проходить по адресу Казачий проспект, 74/1;

первенство города по плаванию — в лицее №90 на улице имени 70-летия Октября, 28;

первенство города по водно-моторному спорту — на Кубанской улице, 2/А;

первенство города по синхронному плаванию — в СК «Динамо» на Красной улице, 192.

Чуть позже, в 11:00, пройдут соревнования по пляжному волейболу в парках Чистяковская роща, Рождественский и Солнечный остров.

Дворец спорта «Олимп» Фото: dinamokrasnodar.ru

29 сентября спортивные турниры продолжатся. С 10:00 можно будет посетить:

чемпионат по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт на Парусной, 22;

первенство города по синхронному плаванию, место проведения – СК «Динамо», улица Красная, 192;

первенство города по плаванию — в лицее №90, расположенном на улице 70-летия Октября, 28;

чемпионат города по самбо — в ФОК «Юбилейный» на улице 70-летия Октября, 10/1;

фестиваль спортивной ходьбы, который пройдёт на стадионе «Труд», улица Береговая, 9.

Будет ли салют в День города Краснодара?

В этом году праздник пройдёт скромно, без больших концертов и фейерверков, об этом заявил мэр краевой столицы Евгений Наумов. Также массовые мероприятия свыше 1000 человек не планируются, такое решение принято для безопасности жителей и гостей города.

Фото: РИА Новости