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День города Краснодара — 2024: какого числа, дата, программа мероприятий, афиша, концерты, салют

День города Краснодара — 2024: подробная программа праздника
Светлана Ибрагимова
День города Краснодара 2024: программа мероприятий
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В этом году мероприятия пройдут 28 и 29 сентября.

Краснодар – величественная столица Кубани. И славится не только радушием и гостеприимством, но и спортом, искусством и развлечениями. В этом году город отмечает свой 231-й день рождения. Мы расскажем, как проведут праздничные выходные жители и гости одного из крупнейших южных городов России.

О чём расскажем:

ул. Красная в Краснодаре

ул. Красная в Краснодаре

Фото: 93.ru

Программа праздника Дня города Краснодара

Празднование Дня города пройдёт в последние выходные сентября и займёт два дня: 28 и 29 сентября. Синоптики обещают ясную и тёплую погоду, которая добавит красок во все мероприятия.

Стоит заранее отметить, что масштабности в этом году ждать не стоит. Из-за дополнительных мер безопасности руководство Краснодарского края отказалось от пышных и громких отмечаний. Но это не значит, что их совсем не будет.

28 сентября

Начало праздника пройдёт на Главной городской площади, где будет торжественно поднят флаг Краснодара. А дальше каждый гость и житель столицы Кубани должен будет выбрать, куда ему отправиться.

  • Церемония открытия кинотеатра «Болгария». Прошёл год после капитального ремонта, и теперь кинотеатр вновь откроет свои двери для зрителей. Киноконцертный зал сможет вместить 390 человек.
  • Церемония открытия Цветочных часов на пересечении улиц Красная и Гаврилова. Известный городской арт-объект расцветёт заново, рядом с ним высадят новые саженцы цветов и деревьев.
  • Праздник в микрорайоне Юбилейный. Администрация Западного округа подготовила культурно-развлекательные программы, которые начнутся в 10:00 на Платановом бульваре, в сквере 80-летия образования Краснодарского края и на улице Рождественская Набережная. В этих локациях будут работать патриотические площадки.
  • Фестиваль «Город Героев». Это событие пройдёт с 10:00 до 13:00 около Выставочного зала Боевой Славы на Береговой улице, 146. Участники фестиваля смогут стать частью патриотической программы, испытав на себе различные интерактивные площадки.
  • Фестиваль муралов «Краснодар. Яркий». Художники из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Щёлкова, Новосибирска и Ярославля, которые трудились над созданиями муралов на 10 домах, завершат свою работу. Стоит отметить, что каждый мурал отражает аутентичность и колорит Краснодара. На Кубанской набережной художники-граффитисты распишут деревянные кубы, посмотреть на них можно с 12:00 до 17:00. А в 18:00 состоится закрытие фестиваля.
  • Фестиваль «Семейные истории» начнётся в 12:00 в «Ретрогараже» на проезде 1-й Линии, 44/1. В этом месте найдутся развлечения для всей семьи, от взрослых до самых маленьких.
  • Фестиваль городской культуры «Это мы» начнётся в 17:00 на Николаевском бульваре. Для посетителей фестиваля пройдут мастер-классы, а все желающие смогут записаться на аквагрим. Также для гостей проведут концерт.
  • Фестиваль «Хоровод дружбы». Эта часть праздника пройдёт в парке Чистяковская роща и начнётся в 15:00. Тут вы сможете познакомиться с культурой и традициями разных народов.

Фото: galitskypark.ru

29 сентября

Во второй день мероприятий будет уже не так много. Гостей будут ждать в микрорайоне Любимово, 11/1 на фестивале городской культуры «Это мы», он начнётся в 17:00.

В честь Дня посёлка Лазурного в 15:00 в Центре творчества и досуга, расположенном на улице Носаленко, 1/1, состоится концерт «От малой Родины к большой России».

Фото: 93.ru

Спортивные мероприятия Дня города Краснодара

Город живёт спортом, и мероприятий, связанных с ним, будет много. Утро 28 сентября начнётся с физкультурно-спортивного праздника «Зарядка. КРД», он начнётся в 10:00 во Дворце спорта «Олимп» на улице Береговая, 144.

Одновременно с этим в 10:00 стартует целый ряд соревнований:

  • городской фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО во Дворце спорта «Олимп»;
  • в сквере «Дружбы народов» на улице Мира начнётся турнир по стритболу вместе с профессиональным баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань»;
  • чемпионат по гребле на байдарках и каноэ пройдёт на улице Парусная, 22;
  • Кубок КГОО ФПС по парусному спорту будет проходить по адресу Казачий проспект, 74/1;
  • первенство города по плаванию — в лицее №90 на улице имени 70-летия Октября, 28;
  • первенство города по водно-моторному спорту — на Кубанской улице, 2/А;
  • первенство города по синхронному плаванию — в СК «Динамо» на Красной улице, 192.

Чуть позже, в 11:00, пройдут соревнования по пляжному волейболу в парках Чистяковская роща, Рождественский и Солнечный остров.

Дворец спорта «Олимп»

Дворец спорта «Олимп»

Фото: dinamokrasnodar.ru

29 сентября спортивные турниры продолжатся. С 10:00 можно будет посетить:

  • чемпионат по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт на Парусной, 22;
  • первенство города по синхронному плаванию, место проведения – СК «Динамо», улица Красная, 192;
  • первенство города по плаванию — в лицее №90, расположенном на улице 70-летия Октября, 28;
  • чемпионат города по самбо — в ФОК «Юбилейный» на улице 70-летия Октября, 10/1;
  • фестиваль спортивной ходьбы, который пройдёт на стадионе «Труд», улица Береговая, 9.

Будет ли салют в День города Краснодара?

В этом году праздник пройдёт скромно, без больших концертов и фейерверков, об этом заявил мэр краевой столицы Евгений Наумов. Также массовые мероприятия свыше 1000 человек не планируются, такое решение принято для безопасности жителей и гостей города.

Фото: РИА Новости

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