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Это упражнение помогает прокачать гибкость всего тела. Видео
Это упражнение помогает прокачать гибкость всего тела. Видео
Работают запястья, локти, шея, позвоночник, бёдра и колени. @taichi.zidong.ins
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Это упражнение помогает прокачать гибкость всего тела. Видео
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