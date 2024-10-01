Как тренировать память и развить внимательность

Мозг человека напоминает компьютер, но всё-таки он работает по своим правилам. Как и у любого гаджета, за многие его действия отвечает память.
Лишившись воспоминаний, мы можем перестать существовать как личность. Феномен амнезии и её страшных последствий ярко отражён в культуре. Например, главный герой фильма «Помни» теряет способность держать в голове события даже получасовой давности. Он не может вспомнить как лица родных, так и то, куда только что положил ручку. С тех пор его жизнь превращается в форменный кошмар.
В 2018 году в «Лeвада-центре» провели исследование, по итогам которого только 2,3% респондентов смогли пройти задание — там задавали вопросы по школьной программе.
С развитием информационных технологий память может восприниматься как нечто ненужное. Для чего помнить всё на свете, если можно обратиться к помощи интернета? Однако тренировать мозг необходимо так же, как и каждый день чистить зубы. Причём начинать никогда не поздно. Память может подвести в самый неподходящий момент.
Прежде чем углубляться, важно понимать, какой бывает память. Выделим четыре основных вида:
- Зрительная — запоминание в форме образа, который вы увидели.
- Слуховая — запоминание услышанной информации.
- Моторная — запоминание посредством различных движений (например, вы лучше идентифицируете записанную информацию).
- Комплексная — объединяет два-три вышеизложенных вида.
The Viewfinder
Фото: FELICETTE_SPACE_CAT
Чтобы запоминать было проще, нужно тренироваться. Лучше всего сведения усваиваются в процессе обучения. Отлично подойдёт изучение иностранных языков, где по определению придётся запоминать большой массив всего подряд.
Однако если вы испытываете дефицит времени для столь трудоёмкого процесса, то существуют и другие более простые и менее затратные по времени способы.
Простые слова
Придумайте и запишите 10 простых слов, которые состоят из двух-трёх слогов. Спустя пять минут, не заглядывая в листок, постарайтесь повторить их в хронологическом порядке. Справились? Тогда повторите их ещё раз, но уже не по порядку.
«Амбидекстр»
Совершайте привычные движения левой рукой (если вы левша, то правой). Печатайте в телефоне, пишите от руки, ешьте. Такие несложные изменения положительно влияют на мелкую моторику, которая помогает в развитии памяти.
«Фибоначчи»
Данная техника не требует особых математических способностей, но напрямую влияет на кратковременную память. Представьте ряд чисел, в котором каждое следующее равняется сумме двух предыдущих. Например, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 и так далее.
Стихотворения
«Я помню чудное мгновенье» — а вот дальше что-то забыл. Учите наизусть стихи и периодически воспроизводите их вслух. Начать можно с самых простых четверостиший.
Стихотворение
Фото: АЛЕКСАНДР ПУШКИН
Музыка
Прослушайте незнакомую песни и постарайтесь запомнить часть куплета. Затем повторите его. Если не получится с первого раза, всегда можно вернуться и попробовать ещё раз.
Развивай память через игры
Учить языки или запоминать слова не всегда весело. Однако тренировать память можно в игровой форме — через самые разные забавы и головоломки.
Головоломки
Составление фигуры из разных фрагментов требует не только усидчивости, но и повышенной концентрации. Собирание цельной картины способствует развитию логического мышления и улучшает мелкую моторику.
Мемо шахматы
В данном подвиде шахмат фигуры в произвольном порядке перемешиваются на глазах игроков и помещаются на игровое поле стержнями вниз. Задача — отгадать фигуру нужного цвета. Кто всё отгадал быстрее, тот и победил. Отличный тренажёр для зрительной памяти.
Найди 10 отличий
Игра, которая особенно популярна в журналах и газетах. Перед вами две картинки, на которых спрятаны 10 отличий, которые и нужно найти.
Найди 10 отличий
Найди 10 отличий
Фото: EIDOLON
«Мемори» («Найди пару»)
Она уходит корнями в японскую культуру. За «Мемори» коротали вечера и тренировали память дворяне из Страны восходящего солнца, но вместо привычных сегодня карточек использовались ракушки приблизительно равного размера.
Суть проста. Карточки располагаются «рубашкой» вверх. Каждый игрок открывает две любые карты и ищет соответствие. Если они не совпали, тогда ход за соперником. При совпадении пара «уходит» — и так до того момента, пока на столе не останется ни одной карточки. У кого больше собранных пар, тот и выиграл.
По «Мемори» даже проводятся свои чемпионаты. Она по праву считается одной из лучших развивающих активностей для детей и объективным способом проверки на внимательность для взрослых.
Наш мозг так устроен, что помнит всё, мимо чего мы когда-то прошли, что съели, что понюхали, однако многое из этого очень хорошо спрятано. Для быстрого поиска нужных воспоминаний и информации нужно тренировать память. Так давайте делать это вместе!