Как тренировать память и развить внимательность

Мозг человека напоминает компьютер, но всё-таки он работает по своим правилам. Как и у любого гаджета, за многие его действия отвечает память.

Лишившись воспоминаний, мы можем перестать существовать как личность. Феномен амнезии и её страшных последствий ярко отражён в культуре. Например, главный герой фильма «Помни» теряет способность держать в голове события даже получасовой давности. Он не может вспомнить как лица родных, так и то, куда только что положил ручку. С тех пор его жизнь превращается в форменный кошмар.

В 2018 году в «Лeвада-центре» провели исследование, по итогам которого только 2,3% респондентов смогли пройти задание — там задавали вопросы по школьной программе.

С развитием информационных технологий память может восприниматься как нечто ненужное. Для чего помнить всё на свете, если можно обратиться к помощи интернета? Однако тренировать мозг необходимо так же, как и каждый день чистить зубы. Причём начинать никогда не поздно. Память может подвести в самый неподходящий момент.

Прежде чем углубляться, важно понимать, какой бывает память. Выделим четыре основных вида:

Зрительная — запоминание в форме образа, который вы увидели. Слуховая — запоминание услышанной информации. Моторная — запоминание посредством различных движений (например, вы лучше идентифицируете записанную информацию). Комплексная — объединяет два-три вышеизложенных вида.

The Viewfinder Фото: FELICETTE_SPACE_CAT

Чтобы запоминать было проще, нужно тренироваться. Лучше всего сведения усваиваются в процессе обучения. Отлично подойдёт изучение иностранных языков, где по определению придётся запоминать большой массив всего подряд.

Однако если вы испытываете дефицит времени для столь трудоёмкого процесса, то существуют и другие более простые и менее затратные по времени способы.

Простые слова

Придумайте и запишите 10 простых слов, которые состоят из двух-трёх слогов. Спустя пять минут, не заглядывая в листок, постарайтесь повторить их в хронологическом порядке. Справились? Тогда повторите их ещё раз, но уже не по порядку.

«Амбидекстр»

Совершайте привычные движения левой рукой (если вы левша, то правой). Печатайте в телефоне, пишите от руки, ешьте. Такие несложные изменения положительно влияют на мелкую моторику, которая помогает в развитии памяти.

«Фибоначчи»

Данная техника не требует особых математических способностей, но напрямую влияет на кратковременную память. Представьте ряд чисел, в котором каждое следующее равняется сумме двух предыдущих. Например, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 и так далее.

Стихотворения

«Я помню чудное мгновенье» — а вот дальше что-то забыл. Учите наизусть стихи и периодически воспроизводите их вслух. Начать можно с самых простых четверостиший.

Стихотворение Фото: АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Музыка

Прослушайте незнакомую песни и постарайтесь запомнить часть куплета. Затем повторите его. Если не получится с первого раза, всегда можно вернуться и попробовать ещё раз.

Развивай память через игры

Учить языки или запоминать слова не всегда весело. Однако тренировать память можно в игровой форме — через самые разные забавы и головоломки.

Головоломки

Составление фигуры из разных фрагментов требует не только усидчивости, но и повышенной концентрации. Собирание цельной картины способствует развитию логического мышления и улучшает мелкую моторику.

Мемо шахматы

В данном подвиде шахмат фигуры в произвольном порядке перемешиваются на глазах игроков и помещаются на игровое поле стержнями вниз. Задача — отгадать фигуру нужного цвета. Кто всё отгадал быстрее, тот и победил. Отличный тренажёр для зрительной памяти.

Найди 10 отличий

Игра, которая особенно популярна в журналах и газетах. Перед вами две картинки, на которых спрятаны 10 отличий, которые и нужно найти.

Найди 10 отличий

Найди 10 отличий Фото: EIDOLON‬

«Мемори» («Найди пару»)

Она уходит корнями в японскую культуру. За «Мемори» коротали вечера и тренировали память дворяне из Страны восходящего солнца, но вместо привычных сегодня карточек использовались ракушки приблизительно равного размера.

Более привычная для нас «Мемори» появилась на свет в 1959 году, где уже представлен набор одинаковых карточек. Она подойдёт для игроков любого возраста. Уровень сложности варьируется от количества карт.

Суть проста. Карточки располагаются «рубашкой» вверх. Каждый игрок открывает две любые карты и ищет соответствие. Если они не совпали, тогда ход за соперником. При совпадении пара «уходит» — и так до того момента, пока на столе не останется ни одной карточки. У кого больше собранных пар, тот и выиграл.

Игра «Мемори» на развитие памяти с возможностью получить бонус Попробовать

По «Мемори» даже проводятся свои чемпионаты. Она по праву считается одной из лучших развивающих активностей для детей и объективным способом проверки на внимательность для взрослых.

Наш мозг так устроен, что помнит всё, мимо чего мы когда-то прошли, что съели, что понюхали, однако многое из этого очень хорошо спрятано. Для быстрого поиска нужных воспоминаний и информации нужно тренировать память. Так давайте делать это вместе!