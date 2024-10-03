День учителя — 2024: история праздника и идеи для подарка физруку

Событие отмечается 5 октября и в этом году выпадает на субботу.

В эпоху СССР роль учителя выделяли особенно – именно эту профессию считали главной в формировании личности ребёнка. В 1965 году вышел указ президиума Верховного Совета СССР, в котором День учителя учредили как профессиональный праздник. Указ постановил – теперь праздник отмечают в первое воскресенье октября. Воскресенье было выбрано не зря – таким образом он приходился на единственный на неделе выходной, поэтому никаких прогулов и пропусков в честь праздника.

В школах был шестидневный режим учёбы, и в субботу дети приходили в классы нарядными. Девочки — в белых фартуках, мальчики — в белоснежных накрахмаленных рубашках. Школьники украшали классы, рисовали поздравительные стенгазеты, говорили добрые слова любимым педагогам. Кружки самодеятельности готовили торжественные мероприятия, концерты и выступления для своих учителей.

Фото: РИА Новости

А 5 октября 1966 года в Париже состоялось важное историческое событие. Там прошла Специальная межправительственная конференция, где обсуждались темы о положении учителей. ЮНЕСКО выдвинула свои рекомендации и выделила особый статус и значимость учителей. В этот день организованная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — международный документ, определяющий условия труда педагогов.

В 1994-м ЮНЕСКО учредила Международный день учителей (World Teachers' Day). Россия поддержала это важное решение. И можно сказать, что с того момента берёт начало добрая традиция именно 5 октября чествовать всех педагогов планеты с профессиональным праздником.

Кстати, несмотря на то что День учителя в России – официально профессиональный праздник, выходным днём он не считается. Сейчас международный День учителя отмечает порядка 100 стран! Правда, в некоторых празднуют День учителя в первое воскресенье октября, а в других – в последнюю пятницу.

О чём расскажем:

Традиции СССР

В советское время накануне празднования Дня учителя пустели дачи – и на следующее утро огромные букеты астр и гладиолусов заполоняли классы. Учителям обычно дарили сладости, чтобы потом в тёплой домашней обстановке вместе устраивать чаепития. По телевизору обязательно показывали фильм «Доживём до понедельника» с участием знаменитого актёра Вячеслава Тихонова.

«Доживём до понедельника» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

Нередко в этот знаменательный праздник устраивали день самоуправления. Ученики на время обретали полную самостоятельность, чтобы сыграть роли директора, завуча и любимых педагогов. И участие в импровизированном спектакле можно было считать первой попыткой приобщиться к взрослой жизни, понять её трудности. По существующей традиции ученики с поздравлениями и подарками ходили в гости к преподавателям, которые вышли на заслуженный отдых.

Фото: РИА Новости

Первый конкурс на звание лучшего учителя

Весной 1989 года редактор школьного отдела «Учительской газеты» В. Жуков предложил организовать Всероссийский конкурс на звание лучшего учителя. Идея была озвучена на страницах издания и после всеобщего обсуждения её претворили в жизнь. В 1990 году в заочном режиме прошёл первый конкурс. Его победителем стал Алексей Сутормин – учитель русского языка и литературы из Тульской области.

Как отмечают День учителя сейчас?

Сегодня былые традиции празднования Дня учителя претерпели заметные изменения. Уже давно не проводятся уроки самоуправления. Сложная и насыщенная программа в школах не оставляет ученикам свободного времени. Также заметим, что открытки и конфеты в качестве подарков педагогам уже считаются старомодными. И в самом процессе празднования появились определённые правила. К примеру, запрещены подарки дороже 3000 рублей.

Фото: РИА Новости

Стоит отметить, что прошлый год в России был объявлен Годом педагога и наставника в честь 200‑летия со дня рождения основоположника отечественной педагогики Константина Ушинского. Всероссийский конкурс «Учитель года» давно вышел на новый уровень. Теперь профессиональное мастерство победителя оценивается не только вручением хрустальной статуэтки пеликана, символизирующего милосердность и любовь к детям.

По условиям конкурса «Учитель года», победитель вдобавок получает солидный приз в размере 1 млн рублей. Следует отметить, что церемония награждения проходит в особой и торжественной атмосфере в государственном Кремлёвском дворце. Победителей и финалистов конкурса «Учитель года» по сложившейся традиции чествуют министр просвещения и первые лица государства.

В этом году праздник выпадает на субботу.

Фото: РИА Новости

Что подарить учителю физкультуры: идеи подарков на День учителя

Если представительницы прекрасного пола будут рады традиционным букетам цветов, то над подарком физруку-мужчине придётся немного поломать голову. Чтобы облегчить вам задачу, мы составили список презентов, которые придутся педагогу по душе.

Учитель физкультуры занимается спортом не только в стенах школы, наверняка он имеет любимое спортивное хобби. Аксессуары и атрибутика должны быть очень полезными.

Можно подарить:

качественные мячи;

набор скакалок разной длины;

коврик для йоги;

компактный набор для игры в настольный теннис;

гантели, штангу, гири или другие утяжелители.

Не менее ценными станут и подарочные сертификаты. Можно подарить сертификат на:

массаж;

покупку инвентаря в спортивном магазине.

Отличным презентом станут всевозможные гаджеты – здесь опирайтесь на сумму в 3000 рублей, чтобы не переборщить.

Фото: РИА Новости

Можно подарить:

секундомер;

фитнес-трекер;

умные гантели, фиксирующие амплитуду движения и количество затраченных калорий;

повязку-наушники (идеально для фанатов бега);

умную скакалку, которая считает количество прыжков;

умную бутылку, которая фиксирует и следит за количеством воды, которое нужно выпить человеку в течение суток;

умные весы, показывающие уровень жировой и мышечной массы, а также воды в организме.

Если педагог – любитель походов и длительных пеших прогулок, то стоит озадачиться покупкой туристического снаряжения.

Можно подарить:

набор контейнеров и ланч-боксов;

термостельки;

термостакан или термокружку;

туристический фонарь;

компас.

Если у физрука есть любимая команда, а у вас – возможность приобрести символику клуба с автографами ведущих игроков, то, поверьте, вы точно угадаете с подарком. Подписанные мячи и бутсы растопят сердце даже самого сурового преподавателя.

Можно заказать памятные награды – например, чемпионский пояс, медаль или вымпел с индивидуальной надписью.