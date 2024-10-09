Московский марафон — 2024: как пройдёт главный забег страны?

Спорт часто ассоциируется с дисциплиной, преодолением себя и невероятными достижениями – всё это можно сказать и про Московский марафон. Он каждый год собирает огромное количество атлетов: за 10-летнюю историю в нём приняли участие 186 472 человека. Сегодня поговорим о том, как пройдёт мероприятие в 2024 году.

О чём расскажем:

Фото: vk.com/moscowmarathon

История Московского марафона

В 1981 году Мосгорспорткомитет и редакция газеты «Московская правда» организовали первый «Московский международный марафон мира». Тогда на старт вышли всего 128 мужчин. А вот женщины впервые приняли участие в забеге в 1982 году, число бегуний составило 35.

Количество участников оставалось небольшим недолго: уже в 1983 году оно приблизилось к 3 тысячам. А в 1989-м преодолело отметку в 10 тысяч. Спустя ещё год, в 1990-м, и вовсе достигло отметки в 18 684 человека, из которых 11 820 пробежали 42,2 км. В 2012 году прошёл последний массовый «Московский международный марафон мира», тогда он был объединён с чемпионатом России по марафонскому бегу.

Фото: vk.com/moscowmarathon

С 2013 года начинается новая глава Московского марафона. Тогда на старт суммарно вышли 4778 участников, 2366 из которых пробежали 42,2 км, также в программе были корпоративная эстафета и забег на 10 км. 2015 год отметился новым достижением: впервые в России в рамках массового марафона состоялся заезд на хендбайках.

2016 год стал особенным не только для Московского марафона, но и для Артёма Алексеева, он преодолел дистанцию за рекордные 2:13.40. До сих пор этот рекорд не удалось побить никому. На следующий год для участников с ограниченными возможностями провели заезд не только на хендбайках, но и на спортивных колясках. Тогда же и был установлен рекорд среди женщин на спортивных колясках, Наталья Кочерова преодолела 42,2 км за 2:09.32.

Фото: vk.com/moscowmarathon

В 2018-м организаторы порадовали маленьких спортсменов, в тот год впервые прошёл Детский забег. В стартах принимали участие и иностранцы, в 2019 году их было более 2 тысяч человек. Тогда же установили рекорд на дистанции в 10 км: Елена Коробкина справилась за 32.26. Рекорд среди женщин на хендбайках установила Светлана Мошкович, её время составило 1:38.23.

2020 год был богат на рекорды: Сарадана Трофимова преодолела марафонскую дистанцию за 2:28.02, Виталий Гриценко справился с марафоном на спортивной коляске за 1:47.40, а Ярослав Святославский преодолел дистанцию на хендбайке за 1:10.23. Это был последний раз в истории марафона, когда проходили заезды на хендбайках и спортивных колясках.

Следующая важная веха в истории Московского марафона – его 10-летие в 2023 году. Тогда на старт вышли почти 30 тысяч человек, а в командной эстафете приняли участие 117 команд. Ещё один важный рекорд был поставлен на 10 км, Владимир Никитин пробежал эту дистанцию за 28.01.

В 2024 году Московский марафон стал частью Лиги марафонов БРИКС. Говорить о количестве участников в этом году рано, но более 40 тысяч человек суммарно зарегистрировались на дистанции 42,2 км и 10 км. Также 129 корпоративных и 50 студенческих команд примут участие в эстафете. Напомним, среди участников будут и дети в возрасте от 4 до 13 лет, для них подготовлены не такие масштабные дистанции – 400 или 800 м. На старт выйдет 1000 ребят. Состязаться за призовые места будут не только любители, но и профессиональные атлеты – всего их будет 79.

Лига марафонов БРИКС – проект, объединяющий крупнейшие марафоны России, проходящие в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В перспективе к ним присоединятся марафоны из Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и других стран БРИКС.

Поддержка на трассе – неотъемлемая часть самого забега, на протяжении дистанции подбадривать бегунов будут не только родные и близкие. На пути следования расположатся более 65 точек поддержки с музыкантами, кафе, партнёрами и беговыми клубами.

Фото: vk.com/moscowmarathon

Регистрация на Московский марафон

Регистрация на Детский забег в рамках Московского марафона проходила до 4 октября, при наличии мест дополнительная регистрация будет 10 и 11 октября, стоимость слота составит 1500 рублей. Для участия ребёнку понадобятся не только спортивный дух и воля к победе.

Также будут необходимы:

оригинал согласия от родителей (законных представителей) на участие в забеге;

копия свидетельства о рождении;

медицинская справка или её копия;

удостоверение личности и личное присутствие одного из родителей или законного представителя.

Регистрация на забег в 10 км закрыта из-за достижения лимита участников. Для дистанции в 42,2 км регистрация длилась до 2 сентября, дополнительные слоты можно купить на сайте с 9 по 12 октября или во время выдачи стартовых пакетов.

Чтобы принять участие, нужно быть совершеннолетним и предоставить:

удостоверение личности;

оригинал медицинской справки;

документы, подтверждающие инвалидность или наличие статуса ветерана боевых действий, если таковые имеются.

Фото: vk.com/moscowmarathon

Стоимость слотов при регистрации с 9 по 12 октября составит 6500 рублей. Для юношей и девушек до 21 года, мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет с гражданством РФ действуют скидки: стоимость регистрации с 9 по 12 октября составит 3250 рублей.

Для иностранцев цена слота чуть выше – 7500 рублей. Для спортсменов с инвалидностью и ветеранов боевых действий с гражданством РФ регистрация бесплатная.

Стартовый пакет участника на дистанции в 42,2 км:

стартовый номер с чипом хронометража и булавки;

браслет, пакет и наклейка для камеры хранения;

термонакидка на финише;

продуктовый пакет на финише;

медаль на финише.

Дополнительно участники могут приобрести беговую синтетическую футболку с длинным рукавом в стилистике марафона.

Важно! В день забега стартовые пакеты не выдаются. Выдача стартовых пакетов на дистанцию в 10 км завершится 11 октября, выдача пакетов на дистанцию 42,2 км закроется 12 октября.

Фото: vk.com/moscowmarathon

Расписание

Сам марафон назначен на 13 октября, но вот старт на более короткую дистанцию и Детский забег пройдут днём ранее. Подробнее с расписанием можете ознакомиться ниже.

Четверг, 10 октября

14:00–20:00 – регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам, в том числе участникам Детского забега. Время работы спортивной выставки.

Пятница, 11 октября

11:00-20:00 – регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам, в том числе участникам Детского забега. Время работы спортивной выставки.

Суббота, 12 октября

8:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения.

– открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения. 10:00 – старт забега на 10 км.

– старт забега на 10 км. 11:00-18:00 – выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам (только для участников забега на 42,2 км). Время работы спортивной выставки.

– выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам (только для участников забега на 42,2 км). Время работы спортивной выставки. 12:00 – начало работы раздевалок и детской анимации для участников Детского забега.

– начало работы раздевалок и детской анимации для участников Детского забега. 12:15 – закрытие финиша на 10 км.

– закрытие финиша на 10 км. 13:00-15:30 – Детский забег.

Воскресенье, 13 октября

7:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения.

– открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения. 9:00 – старт забега на 42,2 км.

– старт забега на 42,2 км. 15:45 – закрытие.

Фото: vk.com/moscowmarathon

Маршруты Московского марафона

Точка старта Московского марафона изменилась. Она расположится на улице Лужники возле Аллеи Славы.

Тем, кто побежит 10 км, откроется вид на Новодевичий монастырь, здание Министерства иностранных дел, Парк Горького и здание президиума РАН. Завершающий участок – Лужнецкая набережная, после которой останется лишь пересечь черту возле легендарного спортивного комплекса «Лужники».

Фото: moscowmarathon10km.runc.run

Смельчаки, рискнувшие преодолеть 42,2 км, увидят гораздо больше достопримечательностей. Маршрут марафона затрагивает центр столицы: набережную Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольца, Тверскую улицу и Театральный проезд. Атлеты на этой дистанции увидят целый ряд значимых для столицы мест: сталинские высотки, Большой театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль, Крымский мост и Храм Христа Спасителя. Завершится забег также в Олимпийском комплексе «Лужники», спортивная история которого добавляет особой значимости мероприятию.

Фото: moscowmarathon.runc.run

Как пройдёт Московский марафон?

Впервые Московский марафон будет идти два дня. Атлеты смогут попробовать себя на дистанции в 10 км уже 12 октября, а забег на 42,2 км пройдёт 13 октября. Бегуны будут разделены на кластеры, указанные на стартовых номерах. Атлетам нужно найти свой кластер при помощи буквенных указателей. Нельзя стартовать из более раннего кластера, за это предусмотрена дисквалификация. Отсчёт личного времени начнётся только после пересечения линии.

Передвижение по трассе на самокатах, велосипедах, с колясками и с питомцами запрещено.

Организаторы предусмотрели всё для комфорта участников: туалеты, раздевалки, пункты питания и медицинской помощи. Бегунам стоит лишь внимательно относиться к собственному самочувствию и обращаться за помощью в случае необходимости.

Фото: vk.com/moscowmarathon

На дистанции будут присутствовать опытные атлеты, помогающие участникам придерживаться заданного темпа и финишировать с определённым результатом, – пейсмейкеры. Отличить их можно по футболкам и флагам с обозначением темпа и финишного времени.

Время, на которое будут ориентироваться пейсмейкеры на дистанции 10 км:

0:39.00 (3,54 мин/км), кластер B;

0:44.00 (4,24 мин/км), кластер C;

0:49.00 (4,54 мин/км), кластер D;

0:59.00 (5,54 мин/км), кластер G.

Время, на которое будут ориентироваться пейсмейкеры на дистанции 42,2 км:

2:59.00 (4,15 мин/км), кластер B;

3:14.00 (4,36 мин/км), кластер C;

3:29.00 (4,57 мин/км), кластер D;

3:44.00 (5,19 мин/км), кластер E;

3:59.00 (5,40 мин/км), кластер G;

4:14.00 (6,01 мин/км), кластер H;

4:29.00 (6,23 мин/км), кластер I;

4:44.00 (6,43 мин/км), кластер J;

4:59.00 (7,05 мин/км), кластер J.

Лимит времени на прохождение марафонской дистанции — 6 часов. Лимит времени на прохождение дистанции в 10 км — 1,5 часа.

Фото: vk.com/moscowmarathon

Ваш личный результат будет засчитан, как только вы пересечёте линию финиша, при помощи судей, системы видеорегистрации и системы хронометража в вашем стартовом номере. На финише вы получите медаль, воду и фрукты. Участники забега на 42,2 км дополнительно получат термонакидку.

Во время забега предварительные результаты будут доступны на сайте. Всего на протяжении пути будет девять промежуточных отметок: 5 км, 10 км, 15 км, 21,1 км, 25 км, 30 км, 35 км, 40 км. Ваши главные болельщики – друзья и близкие – смогут посмотреть, какие отметки вы уже пробежали и с каким временем финишировали, нужно лишь знать ваш стартовый номер.

После забега вы получите свой предварительный результат по электронной почте и СМС. Предварительные и итоговые результаты будут опубликованы на сайте.

Фото: vk.com/moscowmarathon

Награждение

Все участники, пересёкшие финишную черту на любой из дистанций, получат памятную медаль. Кубки в Детском забеге достанутся первым трём мальчикам и девочкам в следующих категориях:

400 м для девочек и мальчиков в возрасте 4-5, 6-7, 8-9 лет;

800 м для девочек и мальчиков в возрасте 10-11, 12-13 лет.

На дистанции в 10 км нет награждения по возрастным категориям, призы получат только трое участников среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве.

На дистанции в 42,2 км бегунов награждают с первого по шестое место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве. А также с первого по третье место будут награждаться мужчины и женщины по возрастным категориям: 18-19, 20-22, 23-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+. Тут победители и призёры определяются после утверждения итогового протокола.

Фото: vk.com/moscowmarathon

Если беговые выходные давно крутились в вашей голове, но никак не становились реальностью, то это точно знак. Скорее вступайте в ряды бегунов или болельщиков.