Источники энергии: в каких продуктах содержатся углеводы

Роль углеводов в питании трудно переоценить. Это один из основных макроэлементов, необходимых для работы человеческого организма. Разбираемся, какие функции выполняет вещество, а также в каких продуктах содержится.
О чём расскажем:
- Значение углеводов в рационе человека
- Категории продуктов, содержащих углеводы
- Типы углеводов
- Норма потребления углеводов
- Последствия дефицита и переизбытка углеводов
Значение углеводов в рационе человека
«Углеводы — это одни из трёх основных макроэлементов (наряду с белками и жирами), которые являются важным источником энергии для организма. Они состоят из углерода, водорода и кислорода, могут быть простыми или сложными в зависимости от своей химической структуры».
Одна из главных функций углеводов заключается в их способности обеспечивать организм энергией. При переваривании они расщепляются на глюкозу, которая используется клетками как основной источник энергии.
Углеводы обеспечивают организм необходимыми калориями, которые необходимы для физической активности и поддержания жизненных функций. Например, 1 г углеводов предоставляет примерно 4 калории энергии.
Фото: istockphoto.com/Martinns
Многие богатые углеводами продукты способствуют улучшению здоровья пищеварительной системы. Клетчатка — это нерастворимые углеводы, которые помогают предотвратить проблемы с желудком или кишечником, например, запоры, а также снижают уровень холестерина и сахара в крови.
Макроэлемент способствует синтезу некоторых активных метаболитов, участвующих в обмене веществ, включая аминокислоты. Они играют роль в производстве гликогена, который служит резервным источником энергии, хранящимся в печени и мышцах.
Категории продуктов, содержащих углеводы
Макроэлемент содержится во множестве различных продуктах питания. Важно отделять простые углеводы от сложных. Употреблять предпочтительнее последний тип.
Злаковые
Злаковые являются базовым источником углеводов в рационе многих людей. Самым полезным вариантом являются цельные зерна, которые содержат все три части зерна — зародыш, эндосперм и оболочки зерна. В отличие от очищенных, рафинированных злаков, в них больше питательных веществ: клетчатки, витаминов и минералов.
Фото: istockphoto.com/fcafotodigital
Богатые углеводами злаковые продукты
|Продукт
|Содержание углеводов в 100 г
|хлебцы ржаные
|82,2
|крупа ячневая
|73,5
|лаваш
|55,7
|хлеб белый пшеничный
|47,5
|хлеб мультизерновой
|43,3
|бурый рис
|31,3
|лапша, макароны
|30,9
|перловка
|28,2
|полба
|26,4
|лапша рисовая
|24
|пшено
|23,5
|куркус
|23,2
|киноа
|21,3
|гречка
|19,9
|булгур
|18,6
Фрукты и ягоды
Это натуральные источники простых углеводов, в основном представленных в виде фруктозы. Они также богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.
Фото: istockphoto.com/alvarez
Богатые углеводами фрукты и ягоды
|Продукт
|Содержание углеводов в 100 г
|бананы сушёные
|88,3
|изюм
|79,5
|финики
|75
|курага
|62,6
|хурма
|33,5
|бананы
|22,8
|гранат
|18,7
|виноград
|18,1
|чёрная смородина
|15,4
|груша
|15,2
|манго
|15
|киви
|14,7
|голубика
|14,5
|яблоки
|13,8
|мандарины
|13,3
Овощи
Все овощи содержат углеводы, но некоторые особенно богаты крахмалом — сложным типом макроэлемента. Также такие продукты являются отличным источником витаминов, минералов и антиоксидантов.
Фото: istockphoto.com/fcafotodigital
Богатые углеводами овощи
|Продукт
|Содержание углеводов в 100 г
|перец чили острый
|69,9
|чеснок
|33,1
|картофель запечённый
|21,1
|кукуруза
|21
|батат
|20,1
|корень имбиря
|17,8
|лук-порей
|14,2
|лук репчатый
|10,2
|свёкла
|10
|морковь
|9,6
Бобовые
Бобовые представляют собой сложные углеводы, богатые клетчаткой, витаминами, минералами и растительным белком.
Фото: istockphoto.com/monticelllo
Богатые углеводами бобовые
|Продукт
|Содержание углеводов в 100 г
|нут
|63
|фасоль розовая
|27,9
|горох пророщенный
|27,1
|фасоль белая
|26,1
|фасоль чёрная
|23,7
|фасоль красная
|22,8
|чечевица
|20,1
|маш
|19,2
|бобы
|11,7
|фасоль стручковая
|7,9
Молочные продукты
Они содержат углеводы в виде лактозы, что делает их важным источником энергии для людей, особенно для детей. Молочные продукты не только обеспечивают организм углеводами, но и богаты кальцием и белком.
Фото: istockphoto.com/fcafotodigital
Богатые углеводами молочные продукты
|Продукт
|Содержание углеводов в 100 г
|молоко сгущённое
|54,4
|сметана обезжиренная
|15,6
|йогурт
|12,3
|сыр Филадельфия
|7,7
|сыр моцарелла
|5,6
|сыр сливочный
|5,5
|ряженка
|4,9
|молоко коровье 2% жирности
|4,8
|творог 2% жирности
|4,8
|молоко цельное 3,7% жирности
|4,7
|кефир
|4,5
|сыр фета
|4,1
Сладости и кондитерские изделия
Такие продукты содержат высокие уровни простых углеводов, в основном в виде сахара. Их рекомендуется употреблять в ограниченных количествах из-за высокой калорийности и низкой питательной ценности.
Фото: istockphoto.com/carlosgaw
Богатые углеводами сладости и кондитерские изделия
|Продукт
|Содержание углеводов в 100 г
|ирис
|90,4
|зефир (маршмеллоу)
|81,3
|карамель
|77
|шоколадные батончики
|70
|крекеры
|70,7
|печенье овсяное
|68,7
|шоколад тёмный (45-59% какао)
|61,2
|халва
|60,5
|шоколад молочный
|59,4
|шоколад белый
|59,2
|шоколад тёмный (60-69% какао)
|52,4
|шоколад тёмный (70-85% какао)
|45,9
Типы углеводов
Углеводы можно разделить на два основных типа.
Простые углеводы состоят из одной или двух молекул сахара. Они быстро усваиваются организмом, что приводит к быстрой подаче энергии. К такому типу углеводов относятся, например, сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза), мёд, сиропы, а также продукты с высоким содержанием сахара (конфеты, сладкие напитки).
Простые углеводы в чистом виде следует употреблять в умеренных количествах, так как они могут быстро повышать уровень сахара в крови и вызывать резкие колебания энергии.
Фото: istockphoto.com/eternalcreative
Сложные углеводы состоят из длинных цепочек молекул сахара и требуют больше времени для переваривания. Они обеспечивают более стабильное и длительное снабжение энергии. Это цельнозерновые продукты (овсянка, коричневый рис, киноа), бобовые (горох, фасоль), овощи и фрукты.
Отдавайте предпочтение сложным углеводам, поскольку они медленно усваиваются и содержат больше питательных веществ и клетчатки, что полезно для здоровья и контроля уровня сахара в крови.
Норма потребления углеводов
Общие рекомендации по потреблению углеводов составляют от 45% до 65% от общего количества потребляемых калорий в сутки. При этом следует ограничить использование добавленного сахара и отдать приоритет богатым клетчаткой необработанным углеводам.
Примерное количество для взрослого человека составляет около 225-325 г углеводов в день (при общей калорийности в 2000 ккал).
Последствия дефицита и переизбытка углеводов
Недостаток углеводов в рационе приводит к снижению уровня энергии, усталости и проблемам с концентрацией.
При серьёзном дефиците организм может начать использовать жиры как основной источник энергии, что провоцирует образование кетонов (кетоз). Это способствует появлению ряда неприятных симптомов (утомляемость и головные боли).
Фото: istockphoto.com/South_agency
Между тем чрезмерное употребление углеводов, особенно простых, способно привести к избыточному весу и увеличению жировой массы, поскольку избыток макроэлемента преобразуется в жир. Также переизбыток может спровоцировать резкие колебания уровня сахара в крови, что в конечном итоге увеличивает риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Кроме того, избыточное потребление углеводов связано с повышением уровней триглицеридов в крови, увеличивающим риск сердечно-сосудистых заболеваний.