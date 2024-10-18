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В каких продуктах содержатся углеводы: врач назвал лучшие источники макроэлемента

Источники энергии: в каких продуктах содержатся углеводы
Регина Даутова Владимир Логинов
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В каких продуктах содержатся углеводы?
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Врач дал рекомендации по питанию.

Роль углеводов в питании трудно переоценить. Это один из основных макроэлементов, необходимых для работы человеческого организма. Разбираемся, какие функции выполняет вещество, а также в каких продуктах содержится.

О чём расскажем:

Значение углеводов в рационе человека

<a href="https://www.championat.com/authors/8172/1.html">Владимир Логинов</a>
Владимир Логинов
кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог сети клиник экспертной онкологии «Евроонко»

«Углеводы — это одни из трёх основных макроэлементов (наряду с белками и жирами), которые являются важным источником энергии для организма. Они состоят из углерода, водорода и кислорода, могут быть простыми или сложными в зависимости от своей химической структуры».

Одна из главных функций углеводов заключается в их способности обеспечивать организм энергией. При переваривании они расщепляются на глюкозу, которая используется клетками как основной источник энергии.

Углеводы обеспечивают организм необходимыми калориями, которые необходимы для физической активности и поддержания жизненных функций. Например, 1 г углеводов предоставляет примерно 4 калории энергии.

Фото: istockphoto.com/Martinns

Многие богатые углеводами продукты способствуют улучшению здоровья пищеварительной системы. Клетчатка — это нерастворимые углеводы, которые помогают предотвратить проблемы с желудком или кишечником, например, запоры, а также снижают уровень холестерина и сахара в крови.

Макроэлемент способствует синтезу некоторых активных метаболитов, участвующих в обмене веществ, включая аминокислоты. Они играют роль в производстве гликогена, который служит резервным источником энергии, хранящимся в печени и мышцах.

Категории продуктов, содержащих углеводы

Макроэлемент содержится во множестве различных продуктах питания. Важно отделять простые углеводы от сложных. Употреблять предпочтительнее последний тип.

Злаковые

Злаковые являются базовым источником углеводов в рационе многих людей. Самым полезным вариантом являются цельные зерна, которые содержат все три части зерна — зародыш, эндосперм и оболочки зерна. В отличие от очищенных, рафинированных злаков, в них больше питательных веществ: клетчатки, витаминов и минералов.

Фото: istockphoto.com/fcafotodigital

Богатые углеводами злаковые продукты

ПродуктСодержание углеводов в 100 г
хлебцы ржаные82,2
крупа ячневая73,5
лаваш55,7
хлеб белый пшеничный47,5
хлеб мультизерновой43,3
бурый рис31,3
лапша, макароны30,9
перловка28,2
полба26,4
лапша рисовая24
пшено23,5
куркус23,2
киноа21,3
гречка19,9
булгур18,6

Фрукты и ягоды

Это натуральные источники простых углеводов, в основном представленных в виде фруктозы. Они также богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

Фото: istockphoto.com/alvarez

Богатые углеводами фрукты и ягоды

ПродуктСодержание углеводов в 100 г
бананы сушёные88,3
изюм79,5
финики75
курага62,6
хурма33,5
бананы22,8
гранат18,7
виноград18,1
чёрная смородина15,4
груша15,2
манго15
киви14,7
голубика14,5
яблоки13,8
мандарины13,3

Овощи

Все овощи содержат углеводы, но некоторые особенно богаты крахмалом — сложным типом макроэлемента. Также такие продукты являются отличным источником витаминов, минералов и антиоксидантов.

Фото: istockphoto.com/fcafotodigital

Богатые углеводами овощи

ПродуктСодержание углеводов в 100 г
перец чили острый69,9
чеснок33,1
картофель запечённый21,1
кукуруза21
батат20,1
корень имбиря17,8
лук-порей14,2
лук репчатый10,2
свёкла10
морковь9,6

Бобовые

Бобовые представляют собой сложные углеводы, богатые клетчаткой, витаминами, минералами и растительным белком.

Фото: istockphoto.com/monticelllo

Богатые углеводами бобовые

ПродуктСодержание углеводов в 100 г
нут63
фасоль розовая27,9
горох пророщенный27,1
фасоль белая26,1
фасоль чёрная23,7
фасоль красная22,8
чечевица20,1
маш19,2
бобы11,7
фасоль стручковая7,9

Молочные продукты

Они содержат углеводы в виде лактозы, что делает их важным источником энергии для людей, особенно для детей. Молочные продукты не только обеспечивают организм углеводами, но и богаты кальцием и белком.

Фото: istockphoto.com/fcafotodigital

Богатые углеводами молочные продукты

ПродуктСодержание углеводов в 100 г
молоко сгущённое54,4
сметана обезжиренная15,6
йогурт12,3
сыр Филадельфия7,7
сыр моцарелла5,6
сыр сливочный5,5
ряженка4,9
молоко коровье 2% жирности4,8
творог 2% жирности4,8
молоко цельное 3,7% жирности4,7
кефир4,5
сыр фета4,1

Сладости и кондитерские изделия

Такие продукты содержат высокие уровни простых углеводов, в основном в виде сахара. Их рекомендуется употреблять в ограниченных количествах из-за высокой калорийности и низкой питательной ценности.

Фото: istockphoto.com/carlosgaw

Богатые углеводами сладости и кондитерские изделия

ПродуктСодержание углеводов в 100 г
ирис90,4
зефир (маршмеллоу)81,3
карамель77
шоколадные батончики70
крекеры70,7
печенье овсяное68,7
шоколад тёмный (45-59% какао)61,2
халва60,5
шоколад молочный59,4
шоколад белый59,2
шоколад тёмный (60-69% какао)52,4
шоколад тёмный (70-85% какао)45,9

Типы углеводов

Углеводы можно разделить на два основных типа.

Простые углеводы состоят из одной или двух молекул сахара. Они быстро усваиваются организмом, что приводит к быстрой подаче энергии. К такому типу углеводов относятся, например, сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза), мёд, сиропы, а также продукты с высоким содержанием сахара (конфеты, сладкие напитки).

Простые углеводы в чистом виде следует употреблять в умеренных количествах, так как они могут быстро повышать уровень сахара в крови и вызывать резкие колебания энергии.

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Сложные углеводы состоят из длинных цепочек молекул сахара и требуют больше времени для переваривания. Они обеспечивают более стабильное и длительное снабжение энергии. Это цельнозерновые продукты (овсянка, коричневый рис, киноа), бобовые (горох, фасоль), овощи и фрукты.

Отдавайте предпочтение сложным углеводам, поскольку они медленно усваиваются и содержат больше питательных веществ и клетчатки, что полезно для здоровья и контроля уровня сахара в крови.

Норма потребления углеводов

Общие рекомендации по потреблению углеводов составляют от 45% до 65% от общего количества потребляемых калорий в сутки. При этом следует ограничить использование добавленного сахара и отдать приоритет богатым клетчаткой необработанным углеводам.

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Примерное количество для взрослого человека составляет около 225-325 г углеводов в день (при общей калорийности в 2000 ккал).

Последствия дефицита и переизбытка углеводов

Недостаток углеводов в рационе приводит к снижению уровня энергии, усталости и проблемам с концентрацией.

При серьёзном дефиците организм может начать использовать жиры как основной источник энергии, что провоцирует образование кетонов (кетоз). Это способствует появлению ряда неприятных симптомов (утомляемость и головные боли).

Фото: istockphoto.com/South_agency

Между тем чрезмерное употребление углеводов, особенно простых, способно привести к избыточному весу и увеличению жировой массы, поскольку избыток макроэлемента преобразуется в жир. Также переизбыток может спровоцировать резкие колебания уровня сахара в крови, что в конечном итоге увеличивает риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета.

Кроме того, избыточное потребление углеводов связано с повышением уровней триглицеридов в крови, увеличивающим риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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