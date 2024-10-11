Привычки, которые помогают экономить

Желание сэкономить — неотъемлемая часть повседневной жизни. Это действительно важная тема, вне зависимости от дохода, возраста и социального статуса. Согласно исследованиям, россияне второй год находятся в сберегающей модели потребления. 26% наших сограждан стараются сэкономить на путешествиях, а 13% отказывают себе в регулярном досуге и развлечениях.

Также статистика выявила тренд переключения на более дешёвые бренды внутри категорий товаров повседневного спроса. Так, на 5% снизились продажи продуктов питания, а более доступные пельмени стали аналогом мяса, их продажи выросли на 3.2%.

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Тем не менее планировать бюджет можно при любой заработной плате, так как доходы далеко не всегда напрямую коррелируются с финансовой грамотностью. Не угодить в денежную пропасть помогают привычки, способные сильно упростить жизнь и сформировать бережное отношение к средствам.

Ведите учёт расходов

Народная мудрость неспроста гласит, что копейка рубль бережёт. Большая экономия начинается с малого. Решить дилемму сохранности денег куда проще дисциплинированным путём.

Для этого необходимо выработать привычку записывать расходы. Желательно на ежедневной основе. Тогда вы сможете более чётко понять, куда именно уходят средства, и на основе учёта ответить на главные вопросы: что создаёт дыру в бюджете и от чего следует отказаться?

Для полноты картины следует обратить внимание не только на расходы, но и на доходы. В Сети доступно множество приложений, которые помогут структурировать ваши финансы. Также категории расходов показывают банковские приложения. Наиболее простой способ оценить эффективность трат — подсчитать их по различным статьям (еда, кафе, досуг, спорт и так далее) и сопоставить с суммарным месячным бюджетом.

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Задавайте правильные вопросы перед покупкой

Когда речь заходит о серьёзных покупках, то заслуживает доверия метод пяти вопросов. Это негласное правило предельно понятно, и его соблюдение не займёт много времени. Перед крупным по меркам повседневной жизни приобретением сначала задайте себе пять вопросов.

Точно ли мне это нужно? Если мне это необходимо, то нужен именно этот или другой товар? Что это мне даст? Буду ли я этим пользоваться? Финальное — после предыдущих вопросов я всё ещё этого хочу?

Хобби бывают бесплатными

Безусловно, желание красивой жизни и премиального досуга заложено во многих из нас. Однако во многих случаях можно найти альтернативу. Например, абонемент в спортивный зал не должен являться самоцелью. Активный образ жизни легко поддерживать занимаясь на уличных тренажёрах или бегая в близлежащем парке.

Необязательно покупать билет в кинотеатр, когда некоторые фильмы доступны в бесплатном формате. Можно взять книгу в библиотеке, ничего при этом не потратив.

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Спектр бесплатных активностей довольно обширен. Здесь и выставки, и музеи, и спортивные мероприятия, городские фестивали и обычные прогулки по красивым местам. Получить заряд положительных эмоций — далеко не всегда значит заплатить за это.

Используйте продуктовые лайфхаки

В силу природных обстоятельств человек абсолютно точно не может отказаться от статьи расходов на питание. Но как насчёт разумной экономии? Вполне! Конечно, не стоит голодать и отказывать себе во всём, однако довольно часто траты поддаются рациональной оптимизации путём замещения и пересмотра в рамках одной и той же статьи расходов. Для этого и существует ряд продуктовых лайфхаков.

Замените напитки из кафе домашними. Стоимость стакана кофе, как правило, варьируется от 100 рублей и до бесконечности. Если варить напиток дома, то можно сильно сэкономить. Одной банкой вы окупите сразу несколько десятков чашек из кафе. Такая же ситуация и с водой. Советуем брать её из дома. Всего через несколько дней вы увидите приятные изменения в данном разделе бюджета. Составьте список продуктов. С чек-листом необходимого провианта будет проще не совершить лишние траты. Такой список станет вашим щитом от импульсивных покупок в супермаркетах. Ещё до похода в магазин вы уже чётко решите, что именно вам нужно, и не выйдете за рамки.

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Не ходите в супермаркет голодными. Звучит максимально просто, зато работает! Когда человек испытывает голод, он склонен к менее целесообразному потреблению. С пустым желудком хочется всё, везде и сразу. Если отправиться за покупками после еды, то рацио заменит эмоцио. Готовьте дома. Да, вероятность, что вы приготовите, скажем, пиццу или изысканную пасту, скорее всего, ниже, чем если её сделает итальянский шеф-повар. Зато получится выгоднее. В кафе или ресторане вы платите не только за блюдо, но и за его подачу, обслуживание, интерьер заведения и многое другое. Дома же — только за еду.

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Сравнивайте цены

Часто один и тот же товар в разных магазинах стоит по-разному. Чтобы избежать переплаты, нужно сравнивать цены. Такой анализ займёт время, но оставит вас в плюсе. К примеру, в магазине «А» яблочный сок продаётся за 129 рублей, в «Б» — за 109, но в «С» он вообще по акции за 79. Конечно, вы потратите время. Зато сэкономите почти 40% на одном пакете сока.

С развитием технологий беречь деньги стало проще, так как у большинства магазинов есть сайты, с помощью которых куда легче оценить стоимость товаров, даже не выходя из дома.

Акции и промокоды на скидки

Экономить на покупках — хорошая привычка, но важно подходить ко всем тратам не только с умом, но и с максимальным комфортом. В этом помогут кешбэки, бонусы и программы лояльности.

Приложение «Шерри» позволит грамотно распределить финансовые потоки и тратить с выгодой. Здесь можно найти промокоды на самые разные категории товаров, предложениями можно делиться с друзьями и знакомыми. Кроме того, «Шерри» начисляет денежное вознаграждение за использование промокодов. Вне зависимости от умения распоряжаться своими финансами экономия и дополнительный доход благотворно скажутся на вашем финансовом положении. Плати меньше, покупай больше и получай профит с каждого приобретения.

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