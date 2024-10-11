Привычки, которые помогают экономить

Желание сэкономить — неотъемлемая часть повседневной жизни. Это действительно важная тема, вне зависимости от дохода, возраста и социального статуса. Согласно исследованиям, россияне второй год находятся в сберегающей модели потребления. 26% наших сограждан стараются сэкономить на путешествиях, а 13% отказывают себе в регулярном досуге и развлечениях.
Также статистика выявила тренд переключения на более дешёвые бренды внутри категорий товаров повседневного спроса. Так, на 5% снизились продажи продуктов питания, а более доступные пельмени стали аналогом мяса, их продажи выросли на 3.2%.
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Тем не менее планировать бюджет можно при любой заработной плате, так как доходы далеко не всегда напрямую коррелируются с финансовой грамотностью. Не угодить в денежную пропасть помогают привычки, способные сильно упростить жизнь и сформировать бережное отношение к средствам.
- Ведите учёт расходов
- Задавайте правильные вопросы перед покупкой
- Хобби бывают бесплатными
- Используйте продуктовые лайфхаки
- Сравнивайте цены
- Акции и промокоды на скидки
Ведите учёт расходов
Народная мудрость неспроста гласит, что копейка рубль бережёт. Большая экономия начинается с малого. Решить дилемму сохранности денег куда проще дисциплинированным путём.
Для этого необходимо выработать привычку записывать расходы. Желательно на ежедневной основе. Тогда вы сможете более чётко понять, куда именно уходят средства, и на основе учёта ответить на главные вопросы: что создаёт дыру в бюджете и от чего следует отказаться?
Для полноты картины следует обратить внимание не только на расходы, но и на доходы. В Сети доступно множество приложений, которые помогут структурировать ваши финансы. Также категории расходов показывают банковские приложения. Наиболее простой способ оценить эффективность трат — подсчитать их по различным статьям (еда, кафе, досуг, спорт и так далее) и сопоставить с суммарным месячным бюджетом.
Фото: valentinrussanov / istockphoto.com
Задавайте правильные вопросы перед покупкой
Когда речь заходит о серьёзных покупках, то заслуживает доверия метод пяти вопросов. Это негласное правило предельно понятно, и его соблюдение не займёт много времени. Перед крупным по меркам повседневной жизни приобретением сначала задайте себе пять вопросов.
- Точно ли мне это нужно?
- Если мне это необходимо, то нужен именно этот или другой товар?
- Что это мне даст?
- Буду ли я этим пользоваться?
- Финальное — после предыдущих вопросов я всё ещё этого хочу?
Хобби бывают бесплатными
Безусловно, желание красивой жизни и премиального досуга заложено во многих из нас. Однако во многих случаях можно найти альтернативу. Например, абонемент в спортивный зал не должен являться самоцелью. Активный образ жизни легко поддерживать занимаясь на уличных тренажёрах или бегая в близлежащем парке.
Необязательно покупать билет в кинотеатр, когда некоторые фильмы доступны в бесплатном формате. Можно взять книгу в библиотеке, ничего при этом не потратив.
Фото: praetorianphoto/istockphoto.com
Спектр бесплатных активностей довольно обширен. Здесь и выставки, и музеи, и спортивные мероприятия, городские фестивали и обычные прогулки по красивым местам. Получить заряд положительных эмоций — далеко не всегда значит заплатить за это.
Используйте продуктовые лайфхаки
В силу природных обстоятельств человек абсолютно точно не может отказаться от статьи расходов на питание. Но как насчёт разумной экономии? Вполне! Конечно, не стоит голодать и отказывать себе во всём, однако довольно часто траты поддаются рациональной оптимизации путём замещения и пересмотра в рамках одной и той же статьи расходов. Для этого и существует ряд продуктовых лайфхаков.
- Замените напитки из кафе домашними. Стоимость стакана кофе, как правило, варьируется от 100 рублей и до бесконечности. Если варить напиток дома, то можно сильно сэкономить. Одной банкой вы окупите сразу несколько десятков чашек из кафе. Такая же ситуация и с водой. Советуем брать её из дома. Всего через несколько дней вы увидите приятные изменения в данном разделе бюджета.
- Составьте список продуктов. С чек-листом необходимого провианта будет проще не совершить лишние траты. Такой список станет вашим щитом от импульсивных покупок в супермаркетах. Ещё до похода в магазин вы уже чётко решите, что именно вам нужно, и не выйдете за рамки.
Фото: mixetto/istockphoto.com
- Не ходите в супермаркет голодными. Звучит максимально просто, зато работает! Когда человек испытывает голод, он склонен к менее целесообразному потреблению. С пустым желудком хочется всё, везде и сразу. Если отправиться за покупками после еды, то рацио заменит эмоцио.
- Готовьте дома. Да, вероятность, что вы приготовите, скажем, пиццу или изысканную пасту, скорее всего, ниже, чем если её сделает итальянский шеф-повар. Зато получится выгоднее. В кафе или ресторане вы платите не только за блюдо, но и за его подачу, обслуживание, интерьер заведения и многое другое. Дома же — только за еду.
Фото: PixelsEffect / istockphoto.com
Сравнивайте цены
Часто один и тот же товар в разных магазинах стоит по-разному. Чтобы избежать переплаты, нужно сравнивать цены. Такой анализ займёт время, но оставит вас в плюсе. К примеру, в магазине «А» яблочный сок продаётся за 129 рублей, в «Б» — за 109, но в «С» он вообще по акции за 79. Конечно, вы потратите время. Зато сэкономите почти 40% на одном пакете сока.
С развитием технологий беречь деньги стало проще, так как у большинства магазинов есть сайты, с помощью которых куда легче оценить стоимость товаров, даже не выходя из дома.
Акции и промокоды на скидки
Экономить на покупках — хорошая привычка, но важно подходить ко всем тратам не только с умом, но и с максимальным комфортом. В этом помогут кешбэки, бонусы и программы лояльности.
Приложение «Шерри» позволит грамотно распределить финансовые потоки и тратить с выгодой. Здесь можно найти промокоды на самые разные категории товаров, предложениями можно делиться с друзьями и знакомыми. Кроме того, «Шерри» начисляет денежное вознаграждение за использование промокодов. Вне зависимости от умения распоряжаться своими финансами экономия и дополнительный доход благотворно скажутся на вашем финансовом положении. Плати меньше, покупай больше и получай профит с каждого приобретения.
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