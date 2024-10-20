Как приготовить сельдерей вкусно: лучшие рецепты и советы

В материале также найдёте рекомендации по выбору и хранению продукта.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «Подготовил подборку рецептов с сельдереем, которые помогут вам разнообразить меню».

О чём расскажем:

Полезные свойства сельдерея для здоровья

Корень сельдерея — самый недооценённый осенний корнеплод. Он обладает тонким, пряным вкусом с ореховыми нотками и может использоваться в самых разных блюдах, от салатов до десертов. Лучше всего вкус и сочность овоща раскрываются в сезон — с сентября до апреля.

Сельдерей будет полезно ввести в рацион всем, кто хочет питаться сбалансированно. Он богат клетчаткой, витаминами С, К и группы B. Также в нём много антиоксидантов, которые благотворно влияют на состояние кожи и иммунной системы. Корень сельдерея способствует улучшению пищеварения, обладает противовоспалительными свойствами и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Рецепты с использованием сельдерея

Ризотто из сельдерея

Такой гарнир отлично подойдёт к белому и красному мясу, а его вкус удивит всех ваших близких.

Ингредиенты:

корень сельдерея очищенный — 800 г;

кокосовые сливки — 250 мл;

сливки 20-процентной жирности — 100 мл;

творожный сыр — 50 г;

чеснок — 6–8 зубчиков;

лук-шалот — 90 г;

тимьян — 2 г;

пармезан — 70 г;

сливочное масло — 50 г;

оливковое масло — 30 мл;

белое вино — 50 мл.

Фото: istockphoto.com/barmalini

Способ приготовления:

1. Очистите корень сельдерея от кожуры, нарежьте мякоть мелкими кубиками. Измельчите лук и чеснок, натрите сыр.

2. Влейте оливковое масло в разогретый сотейник с толстым дном и выложите 35 г сливочного масла. Добавьте лук, чеснок и тимьян. Обжаривайте на медленном огне до тех пор, пока лук не станет прозрачным.

3. Добавьте корень сельдерея и хорошо перемешайте. Как только весь сельдерей покроется маслом, влейте белое вино и выпарите его.

4. Влейте кокосовые сливки. Готовьте на среднем огне, помешивая. Как только жидкости станет меньше, добавьте обычные сливки и творожный сыр. Активно помешивая, томите сельдерей ещё пять-шесть минут до мягкости.

5. Уберите веточки тимьяна и всыпьте соль по вкусу. Добавьте сыр и оставшееся сливочное масло. Помешивайте, пока не получится кремовая тягучая консистенция.

Гратен из сельдерея

Ингредиенты:

корень сельдерея очищенный — 1200 г;

чеснок — 3 зубчика;

сыр твёрдый (конте, грюйер, пармезан) — 90–130 г;

бекон варёно-копчёный — 200 г;

сливки 30-процентной жирности — 500 мл;

тимьян — 1 г;

мускатный орех — 1/10 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — 12 г;

сливочное масло — 50 г;

чёрный перец горошек — 1/2 ст. л.

Фото: istockphoto.com/FluxFactory

Способ приготовления:

1. Тонко нарежьте сельдерей, чтобы толщина ломтика была не более 2 мм. Произвольно измельчите чеснок и бекон. Смешайте в сотейнике сливки, соль, бекон и чеснок.

2. Сложите все специи в марлю или в мелкое сито, чтобы в дальнейшем их было легко удалить. Добавьте специи в сотейник к сливкам. Нагрейте сливки на среднем огне, не доводя до кипения, в течение 20–30 минут. Затем уберите специи и измельчите чеснок и бекон в сливках блендером до получения однородной массы.

3. Нагрейте духовку до 180°C в режиме верхнего и нижнего жара.

4. Натрите сыр на мелкой тёрке. Обильно смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите сельдерей внахлёст по периметру всей формы, залейте горячими сливками и посыпьте сверху сыром.

5. Запекайте 30–40 минут до лёгкой золотистой корочки, затем уменьшите температуру до 160°C и выпекайте ещё 25 минут до мягкости корнеплода. Дайте немного остыть и нарежьте на порции.

Классический рецепт приготовления картофеля в сливках с сыром прекрасно подходит и для сельдерея. Однако благодаря тому, что у сельдерея более насыщенный вкус, такой гратен станет для вас настоящим открытием.

Сельдерейный суп с картофелем и зеленью

Ингредиенты:

крупный корень сельдерея — 1 шт.;

картофель — 2–3 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

шпинат или петрушка — 100 г;

сельдерей — 2–3 веточки;

сливки — 200 мл;

растительное или сливочное масло — 2 ст. л.;

куриный/овощной бульон из кубика — 700 мл;

соль, перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите картошку, лук и сельдерей, нарежьте мелкими кубиками. Измельчите чеснок на тёрке. Нарубите петрушку или шпинат.

2. Обжарьте веточки сельдерея в разогретой сковороде с одной чайной ложкой масла 15–20 секунд. Отложите остывать.

3. Разогрейте в кастрюле оставшееся масло, подрумяньте в нём лук до золотистого цвета примерно пять минут. Добавьте чеснок и оставьте на пару минут.

4. Засыпьте в кастрюлю сельдерей и картошку, залейте бульоном, посолите и поперчите. После закипания варите 10–15 минут, пока картофель не станет мягким.

5. Добавьте шпинат или петрушку, с ними цвет супа станет ещё ярче.

6. Взбейте всё блендером до однородной массы. Влейте сливки, перемешайте и доведите до кипения.

7. Разлейте суп по тарелкам, украсьте листьями сельдерея. По желанию можно посыпать суп кунжутом или другими семенами.

Запечённый целый сельдерей

Ингредиенты:

корень сельдерея — 1 шт.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

розмарин — 4 веточки;

тимьян — 4 веточки;

лавровый лист — 3 шт.;

чеснок — 1 головка;

сливочное масло — 50 г.

Фото: istockphoto.com/Silvia ND

Способ приготовления

1. Очистите сельдерей, обрежьте выступающие части корня и ростки. Разогрейте духовку до 180°C.

2. Смажьте сельдерей маслом и выложите на большой лист фольги корнем вниз. Посыпьте чесноком, зеленью и приправами. Плотно заверните сельдерей в фольгу и положите на противень.

3. Запекайте в нижней части духовки в течение двух часов. Спустя время проверьте: верхняя часть сельдерея должна быть очень нежная. Если нет, то запекайте ещё в течение 30 минут.

4. Разверните сельдерей и срежьте верхушку. Разомните середину с маслом, приправами и измельчённым чесноком. Подавайте сельдерей с торчащей из него ложкой, чтобы каждый гость мог взять себе порцию по вкусу.

Такой необычный гарнир можно подать к жаркому или другому мясному основному блюду. Розмарин, тимьян, лавровый лист и чеснок придают мясу нежный вкус.

Маффины с сельдереем и фундуком

Ингредиенты:

очищенный измельчённый сельдерей — 200 г;

измельчённый фундук — 75 г;

смесь специй (корица, кардамон) — 1/2 ч. л.;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 60 мл;

яйца — 3 шт.;

сахарная пудра — 125 г;

цедра апельсина — 1/2 шт.;

сок апельсина — 1/2 шт.

Фото: istockphoto.com/Mystockimages

Для глазури:

сахарная пудра — 50 г;

мягкий сыр — 150 г;

цедра апельсина — 1/2 шт.;

сок апельсина — 1/2 шт.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180°C и застелите форму для маффинов на 12 ячеек бумажными формочками.

2. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, молотые специи, сахар и соль. В миске поменьше или в блендере соедините яйца, цедру и сок апельсина, а также растительное масло.

3. Добавьте в муку натёртый сельдерей и измельчённый фундук, а затем влейте туда яичную смесь. Перемешайте до однородной массы.

4. Распределите тесто по формочкам для маффинов так, чтобы они были заполнены на две трети. Выпекайте 20–25 минут. Готовность можно проверить, вставив в центр зубочистку: она должна выходить чистой.

5. Дайте маффинам остыть в форме на несколько минут, затем переложите на решётку для полного остывания.

Фото: istockphoto.com/Lara Hata

6. Чтобы приготовить глазурь, просейте сахарную пудру в миску, взбейте с мягким сыром, щепоткой цедры апельсина и небольшим количеством сока до получения густой массы. Если она слишком жидкая, охладите в течение 30 минут. При необходимости можно просеять ещё сахарной пудры.

7. Когда маффины полностью остынут, выложите глазурь с помощью кондитерского мешка или ложки и посыпьте измельчённым фундуком. Храните в холодильнике в герметичной упаковке в течение трёх дней. Перед употреблением доведите до комнатной температуры.

Полезные советы по использованию сельдерея в кулинарии

Как сохранить свежесть сельдерея?

Чтобы сохранить сельдерей свежим дольше, воспользуйтесь несколькими простыми советами.

1. Идеально хранить корень сельдерея в прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей. К примеру, можно поместить корнеплод в ящик и засыпать сухим песком. Температура хранения должна быть от +1°С до +3°С, влажность — 90–95%.

2. Корень сельдерея можно держать в холодильнике, обернув его во влажное полотенце или поместив в полиэтиленовый пакет с небольшими отверстиями. Это поможет сохранить влагу и предотвратить высыхание.

3. После нарезки корень сельдерея может быстро потемнеть, как яблоки или картофель. Чтобы этого избежать, поместите его в миску с холодной водой и добавьте немного лимонного сока или уксуса.

4. Листовой сельдерей будет дольше сохранять полезные свойства, если держать его в холодильнике в бумажном или вафельном полотенце. Сначала промойте корнеплод, затем оберните его полотенцем, оставив слегка влажным, и уберите в холодильник.

Как правильно очистить и нарезать сельдерей?

Выбирайте твёрдые, упругие корнеплоды без внешних повреждений и тёмных пятен. Перед очисткой промойте сельдерей под проточной водой, чтобы смыть грязь и песок. Используйте щётку для овощей, если на поверхности остались загрязнения.

Срежьте оба конца корня — верхнюю часть (где были стебли) и нижнюю (корневую часть). Это упростит дальнейшую чистку корнеплода. Из-за неровной, бугристой поверхности корня лучше всего использовать нож для очистки (можно взять острый поварской нож или тонкий нож для овощей).

Аккуратно срезайте кожуру по кругу, начиная с верхней части. Если кожура тонкая, можно воспользоваться овощечисткой, но при этом нужно будет срезать особенно грубые и плотные участки вручную.

Нарезать сельдерей можно по-разному в зависимости от блюда и собственных предпочтений:

для супов или рагу — крупными кубиками (около 1–2 см);

для салатов — соломкой или натереть на крупной тёрке;

для запекания — крупными ломтиками или брусочками, как картофель.

Фото: istockphoto.com/Evgeniya Moskova

Сколько сельдерея добавлять в блюда для оптимального вкуса?

Количество корня сельдерея зависит от типа блюда и желаемого эффекта. Продукт имеет довольно насыщенный вкус, поэтому лучше начать с меньшего количества и по необходимости добавить больше. Вот несколько советов для различных блюд.

Супы и бульоны: достаточно будет одного среднего корня на большую кастрюлю. Можно взять корень побольше, если вы хотите получить более насыщенный вкус.

Запеканки: рекомендуется использовать 200–300 г корня сельдерея на четыре порции запеканки. Он добавит лёгкую ореховую нотку — но если вам не хочется сильного аромата, ограничьтесь 100–150 г на весь объём блюда.

рекомендуется использовать 200–300 г корня сельдерея на четыре порции запеканки. Он добавит лёгкую ореховую нотку — но если вам не хочется сильного аромата, ограничьтесь 100–150 г на весь объём блюда. Рагу и тушёные блюда: добавьте 100–150 г сельдерея на четыре порции блюда. Его вкус хорошо дополняет мясо и овощи, но важно не переборщить, чтобы не заглушить остальные ингредиенты.

Салаты: в сыром виде вкус сельдерея более насыщенный, поэтому не добавляйте слишком много — небольшое количество (50–100 г) придаст свежий и пикантный акцент.

Сельдерей добавит вкуса и аромата самым разным блюдам. Его можно использовать как базовую составляющую многих бульонов и овощных смесей, а также он прекрасно сочетается с мясом, рыбой и другими овощами.

Не бойтесь пробовать корнеплод в новых для вас блюдах и варьировать его количество. Добавляйте его в супы, салаты и запеканки, пробуя различные нарезки и способы приготовления. Каждый раз вы будете открывать новые грани этого замечательного овоща!