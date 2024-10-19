Пастернак, брюква и баклажаны: 3 блюда из поздних овощей

Прохладные осенние вечера — подходящее время, чтобы побаловать себя горячими овощными блюдами. Особенно если они приготовлены из сезонных продуктов, например пастернака, брюквы или баклажана.
«Поделюсь любимыми рецептами блюд с этими продуктами».
Пастернак используется в кулинарии в качестве самостоятельного ингредиента или приправы. Овощ обладает пряным ароматом и сладким вкусом. Для готовки лучше всего подходят корнеплоды среднего размера цвета слоновой кости, твёрдые на ощупь, без повреждений и пятен.
Брюква — ещё один поздний осенний овощ. У этого корнеплода сладковатый вкус с остринкой. Главное условие при выборе брюквы — твёрдый на ощупь корнеплод однородного цвета и круглой формы, с гладкой кожицей, без пятен и глубоких трещин.
Фото: istockphoto.com/billnoll
Баклажан — более популярный овощ, чем брюква и пастернак. Чаще всего его запекают или жарят. У баклажана нежный, травянистый вкус. Свежий продукт — упругий, его поверхность однородного цвета, без пятен и повреждений, а плодоножка — зелёная и гладкая.
Сырная запеканка из пастернака и картофеля в сливочном соусе
Ингредиенты:
- картофель — 800 г;
- пастернак — 800 г;
- сливочное масло — 85 г;
- пшеничная мука — 85 г;
- молоко — 600 мл;
- цельнозерновая горчица — 2 ст. л.;
- мёд — 2 ст. л.;
- лимон — 1/2 шт.;
- панировка панко или белые хлебные сухари — 60 г;
- пармезан (или вегетарианская альтернатива) — 25 г.
Фото: istockphoto.com/Lilechka75
Способ приготовления:
1. Помойте, почистите и нарежьте картофель и пастернак на кубики по 2,5 см.
2. Натрите пармезан на мелкой тёрке.
3. Налейте воду в большую кастрюлю, посолите, поставьте на огонь и доведите до кипения. Положите картофель и пастернак, снова доведите до кипения и варите на сильном огне в течение пяти минут. Аккуратно слейте воду и переложите овощи в форму для выпечки.
4. Растопите масло в большом сотейнике на среднем огне, затем добавьте муку и готовьте две минуты. Постепенно вливайте молоко, помешивая венчиком, чтобы получился гладкий соус без комочков. Варите примерно пять минут, не прекращая помешивать, пока соус не загустеет.
5. Добавьте горчицу, мёд, цедру и сок лимона и приправы. Равномерно полейте смесью картофель и пастернак. Смешайте панировку и сыр в однородную массу, посыпьте ими овощи сверху.
6. Запекайте при температуре 160°C в течение 30–40 минут, пока верх не станет хрустящим и золотистым, а соус — горячим.
Осенняя кассероль с говядиной и брюквой
Ингредиенты:
- растительное масло — 2 ст. л.;
- репчатый лук — 2 шт.;
- стебель сельдерея — 1/2 шт.;
- говядина — 500 г;
- красное вино (по желанию) — 200 мл;
- говяжий или куриный бульон — 700 мл;
- свинина — 500 г;
- мучнистый картофель — 300 г;
- тимьян — 3 веточки;
- лавровый лист — 1 шт.;
- зелёные овощи (для подачи) — по желанию;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец молотый — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/Tatiana Volgutova
Способ приготовления:
1. Очистите и мелко нарежьте лук и сельдерей. Помойте, почистите, нарежьте картофель на небольшие кубики.
2. Нарежьте говядину и свинину на крупные кубики.
3. Разогрейте масло в термостойкой посуде для запекания на среднем огне. Обжарьте лук и сельдерей в течение нескольких минут до коричневого цвета. Добавьте говядину и обжаривайте три-четыре минуты.
4. Влейте вино, если используете, дайте ему выпариться наполовину. Добавьте бульон, свинину, картофель, тимьян и лавровый лист. Приправьте и доведите до кипения.
5. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите один час. Если вы хотите немного уменьшить количество жидкости, то снимите крышку, увеличьте огонь и готовьте ещё 10–15 минут или пока соус не загустеет.
6. Посолите и поперчите по вкусу, удалите веточки тимьяна и лавровый лист. Подавайте с зелёными овощами.
Баклажановые каннеллони с томатным соусом
Ингредиенты:
- баклажан — 1 большой или 2 средних;
- оливковое масло — 1 ст. л. + ещё немного для жарки;
- чеснок — 3 зубчика;
- нарезанные помидоры (в банках) — 800 г;
- сушёный орегано — 1/2 ч. л.;
- сахар (по желанию) — 1/4 ч. л.;
- уксус бальзамический (по желанию) — 1/4 ч. л.;
- базилик — 1 пучок;
- вода — 100 мл;
- моцарелла — 125 г (1 шарик);
- свежий песто — 4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец молотый — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/Kondor83
Для пармезановой крошки:
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- панировочные сухари — 50 г;
- пармезан (или вегетарианская альтернатива) — 25 г;
- лимон — 1 шт.;
- сушёный орегано — 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Очистите чеснок, нарежьте на небольшие ломтики. Обрежьте хвостики у баклажанов, нарежьте плоды продольными ломтиками толщиной 5 мм. Смажьте каждый ломтик маслом с обеих сторон. Приправьте.
2. Разогрейте сковороду-гриль на сильном огне и обжарьте баклажаны по 4–6 минут с каждой стороны, пока не появятся линии обугливания, а ломтики не прожарятся (они перестанут выглядеть пористыми и станут слегка полупрозрачными). Жарить нужно небольшими партиями. Переложите готовые ломтики на тарелку и отставьте в сторону.
3. Тем временем разогрейте 1 ст. л. масла в сковороде и обжарьте чеснок в течение 1–2 минут до появления аромата. Добавьте помидоры, воду, орегано и приправы. Тушите, не накрывая крышкой, в течение 15–20 минут или до загустения и образования соуса. Хорошо приправьте и при необходимости добавьте щепотку сахара или уксуса, чтобы сбалансировать вкус томатов. Мелко нарежьте половину базилика и всыпьте в соус. Снимите с огня.
4. Слейте воду с моцареллы, затем нарежьте её грубыми прямоугольниками или клиньями. Вам понадобится столько же кусочков моцареллы, сколько и ломтиков баклажана.
5. Соберите рулетики. Положите на один конец ломтика баклажана кусочек моцареллы, намажьте 1 ч. л. песто, сверху положите листик базилика и приправьте. Сверните баклажан в толстую колбаску, чтобы начинка оказалась внутри. Повторите с оставшимися ломтиками баклажана, моцареллой, песто и базиликом.
Фото: istockphoto.com/MychkoAlezander
6. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите томатный соус в форму для большой выпечки, чтобы в неё поместились все баклажанные рулетики. Уложите рулеты швом вниз, чтобы они были наполовину покрыты соусом. Запекайте 25–30 минут, пока верх не станет золотистым, а соус не начнёт пузыриться.
7. Тем временем приготовьте пармезановую крошку. Мелко натрите пармезан. Снимите цедру с лимона.
8. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне и обжарьте панировочные сухари в течение пяти минут до золотистого цвета и хрустящей корочки. Пересыпьте в миску, смешайте с остальными ингредиентами и приправьте.
9. Подавайте готовые рулетики с пармезановыми сухарями в качестве гарнира. Такое дополнение предотвратит размокание блюда в соусе.