Пастернак, брюква и баклажаны: 3 блюда из поздних овощей

Прохладные осенние вечера — подходящее время, чтобы побаловать себя горячими овощными блюдами. Особенно если они приготовлены из сезонных продуктов, например пастернака, брюквы или баклажана.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «Поделюсь любимыми рецептами блюд с этими продуктами».

Пастернак используется в кулинарии в качестве самостоятельного ингредиента или приправы. Овощ обладает пряным ароматом и сладким вкусом. Для готовки лучше всего подходят корнеплоды среднего размера цвета слоновой кости, твёрдые на ощупь, без повреждений и пятен.

Брюква — ещё один поздний осенний овощ. У этого корнеплода сладковатый вкус с остринкой. Главное условие при выборе брюквы — твёрдый на ощупь корнеплод однородного цвета и круглой формы, с гладкой кожицей, без пятен и глубоких трещин.

Фото: istockphoto.com/billnoll

Баклажан — более популярный овощ, чем брюква и пастернак. Чаще всего его запекают или жарят. У баклажана нежный, травянистый вкус. Свежий продукт — упругий, его поверхность однородного цвета, без пятен и повреждений, а плодоножка — зелёная и гладкая.

Сырная запеканка из пастернака и картофеля в сливочном соусе

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

пастернак — 800 г;

сливочное масло — 85 г;

пшеничная мука — 85 г;

молоко — 600 мл;

цельнозерновая горчица — 2 ст. л.;

мёд — 2 ст. л.;

лимон — 1/2 шт.;

панировка панко или белые хлебные сухари — 60 г;

пармезан (или вегетарианская альтернатива) — 25 г.

Фото: istockphoto.com/Lilechka75

Способ приготовления:

1. Помойте, почистите и нарежьте картофель и пастернак на кубики по 2,5 см.

2. Натрите пармезан на мелкой тёрке.

3. Налейте воду в большую кастрюлю, посолите, поставьте на огонь и доведите до кипения. Положите картофель и пастернак, снова доведите до кипения и варите на сильном огне в течение пяти минут. Аккуратно слейте воду и переложите овощи в форму для выпечки.

4. Растопите масло в большом сотейнике на среднем огне, затем добавьте муку и готовьте две минуты. Постепенно вливайте молоко, помешивая венчиком, чтобы получился гладкий соус без комочков. Варите примерно пять минут, не прекращая помешивать, пока соус не загустеет.

5. Добавьте горчицу, мёд, цедру и сок лимона и приправы. Равномерно полейте смесью картофель и пастернак. Смешайте панировку и сыр в однородную массу, посыпьте ими овощи сверху.

6. Запекайте при температуре 160°C в течение 30–40 минут, пока верх не станет хрустящим и золотистым, а соус — горячим.

Осенняя кассероль с говядиной и брюквой

Ингредиенты:

растительное масло — 2 ст. л.;

репчатый лук — 2 шт.;

стебель сельдерея — 1/2 шт.;

говядина — 500 г;

красное вино (по желанию) — 200 мл;

говяжий или куриный бульон — 700 мл;

свинина — 500 г;

мучнистый картофель — 300 г;

тимьян — 3 веточки;

лавровый лист — 1 шт.;

зелёные овощи (для подачи) — по желанию;

соль — по вкусу;

чёрный перец молотый — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Tatiana Volgutova

Способ приготовления:

1. Очистите и мелко нарежьте лук и сельдерей. Помойте, почистите, нарежьте картофель на небольшие кубики.

2. Нарежьте говядину и свинину на крупные кубики.

3. Разогрейте масло в термостойкой посуде для запекания на среднем огне. Обжарьте лук и сельдерей в течение нескольких минут до коричневого цвета. Добавьте говядину и обжаривайте три-четыре минуты.

4. Влейте вино, если используете, дайте ему выпариться наполовину. Добавьте бульон, свинину, картофель, тимьян и лавровый лист. Приправьте и доведите до кипения.

5. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите один час. Если вы хотите немного уменьшить количество жидкости, то снимите крышку, увеличьте огонь и готовьте ещё 10–15 минут или пока соус не загустеет.

6. Посолите и поперчите по вкусу, удалите веточки тимьяна и лавровый лист. Подавайте с зелёными овощами.

Баклажановые каннеллони с томатным соусом

Ингредиенты:

баклажан — 1 большой или 2 средних;

оливковое масло — 1 ст. л. + ещё немного для жарки;

чеснок — 3 зубчика;

нарезанные помидоры (в банках) — 800 г;

сушёный орегано — 1/2 ч. л.;

сахар (по желанию) — 1/4 ч. л.;

уксус бальзамический (по желанию) — 1/4 ч. л.;

базилик — 1 пучок;

вода — 100 мл;

моцарелла — 125 г (1 шарик);

свежий песто — 4 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец молотый — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Kondor83

Для пармезановой крошки:

оливковое масло — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 50 г;

пармезан (или вегетарианская альтернатива) — 25 г;

лимон — 1 шт.;

сушёный орегано — 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Очистите чеснок, нарежьте на небольшие ломтики. Обрежьте хвостики у баклажанов, нарежьте плоды продольными ломтиками толщиной 5 мм. Смажьте каждый ломтик маслом с обеих сторон. Приправьте.

2. Разогрейте сковороду-гриль на сильном огне и обжарьте баклажаны по 4–6 минут с каждой стороны, пока не появятся линии обугливания, а ломтики не прожарятся (они перестанут выглядеть пористыми и станут слегка полупрозрачными). Жарить нужно небольшими партиями. Переложите готовые ломтики на тарелку и отставьте в сторону.

3. Тем временем разогрейте 1 ст. л. масла в сковороде и обжарьте чеснок в течение 1–2 минут до появления аромата. Добавьте помидоры, воду, орегано и приправы. Тушите, не накрывая крышкой, в течение 15–20 минут или до загустения и образования соуса. Хорошо приправьте и при необходимости добавьте щепотку сахара или уксуса, чтобы сбалансировать вкус томатов. Мелко нарежьте половину базилика и всыпьте в соус. Снимите с огня.

4. Слейте воду с моцареллы, затем нарежьте её грубыми прямоугольниками или клиньями. Вам понадобится столько же кусочков моцареллы, сколько и ломтиков баклажана.

5. Соберите рулетики. Положите на один конец ломтика баклажана кусочек моцареллы, намажьте 1 ч. л. песто, сверху положите листик базилика и приправьте. Сверните баклажан в толстую колбаску, чтобы начинка оказалась внутри. Повторите с оставшимися ломтиками баклажана, моцареллой, песто и базиликом.

Фото: istockphoto.com/MychkoAlezander

6. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите томатный соус в форму для большой выпечки, чтобы в неё поместились все баклажанные рулетики. Уложите рулеты швом вниз, чтобы они были наполовину покрыты соусом. Запекайте 25–30 минут, пока верх не станет золотистым, а соус не начнёт пузыриться.

7. Тем временем приготовьте пармезановую крошку. Мелко натрите пармезан. Снимите цедру с лимона.

8. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне и обжарьте панировочные сухари в течение пяти минут до золотистого цвета и хрустящей корочки. Пересыпьте в миску, смешайте с остальными ингредиентами и приправьте.

9. Подавайте готовые рулетики с пармезановыми сухарями в качестве гарнира. Такое дополнение предотвратит размокание блюда в соусе.